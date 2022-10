Recenze Xiaomi 12T Pro: 200Mpx fotoaparát pod 20 tisíc

Jde o nejnovější vlajkový telefon čínského výrobce, který si dává za cíl zaujmout

Nabízí enormní výkon, super rychlé 120W nabíjení i revoluční 200Mpx hlavní fotoaparát

Cena základní varianty 8/256 GB činí 18 990 Kč s DPH, což vzhledem k výbavě může dávat smysl

Xiaomi 12T Pro je vlajkovou lodí čínské značky pro druhou polovinu roku 2022. Při pohledu na specifikace to vypadá, že kompromisy de facto neexistují a Xiaomi nám servíruje TOP model za cenu z roku 2019. Je zaděláno na nový bestseller, nebo Xiaomi nenajde s modelem 12T Pro tu správnou cílovku?

Horká novinka vstoupila na trh teprve nedávno, a sice ve čtvrtek 13. října. K mání je v černém a modrém provedení i ve dvou paměťových konfiguracích: 8/256 GB za 18 990 Kč a 12/256 GB za 19 990 Kč. Tu dražší jsme otestovali i my, navíc v líbivém světle modrém provedení.

Obsah balení

Xiaomi nepatří k výrobcům, kteří by si hluboce zakládali na designu prodejního balení. Bílá papírová krabička láká kupříkladu na 5G, Google aplikace nebo 200Mpx fotoaparát. Uvnitř najdete plnou nálož: smartphone s fólií nalepenou na displeji, průhledný měkký kryt, sponku na vytažení slotu na SIM, metrový USB-C/USB-A kabel, dokumentaci a zejména obrovský 200gramový nabíjecí adaptér s maximálním výkonem 120 W.

Design a zpracování

Co do designu si může Xiaomi 12T Pro podat ruku s modelem Xiaomi 12 Pro. Dělí je od sebe prakticky jen malý počet detailů. Zádům Xiaomi 12T Pro dominuje vystouplý fotomodul s ještě více vystupujícím hlavním objektivem, což znamená, že na stole se dost houpe. Rozdíl oproti 12 Pro spočívá v tom, že výplň skla kolem hlavního fotoaparátu u 12T Pro tvoří čtverec, zatímco u 12 Pro kruh. Jinak je vše při starém. Hliníkové tělo má lesklé boky, záda pro změnu kryje matné a na omak příjemné sklo.

Ačkoliv plocha displeje je rovná, záda jsou lehce zaoblená, díky čemuž se zařízení dobře drží v ruce, a to i při trochu větší konstituci s rozměry 163,1 × 75,9 × 8,6 milimetru a hmotností 205 gramů.

Po obvodu nabízí Xiaomi 12T Pro standardní výbavu: plastová tlačítka pro regulaci hlasitosti a zapínání displeje, USB-C port, Dual SIM slot a infraport. Stereo reproduktor s Dolby Atmos zajistila společnost Harman Kardon, avšak ten nemá dostatečně čistý projev a očekával bych i vyšší maximální hlasitost.

Smartphone se chlubí odolností IP53 proti prachu a vodě, ačkoliv konkurence mnohdy přichází i s IP67 nebo IP68. Displeji chrání Gorilla Glass 5. generace a přiznávám, že během testování se neobjevil ani jeden škrábanec. Zrovna odolný mi ale nepřišel lakovaný hliník po stranách, který se rychle odíral a škrábal.

Displej par excellence

Xiaomi u modelu 12T Pro vsadilo na velkou 6,67″ obrazovku typu Super AMOLED s Dolby Vision, HDR10+ a svítivostí maximálně 900 nitů. Všechno je krásně barevné a potěší také lehce vyšší rozlišení 1 220 × 2 712 pixelů (poměr stran 20:9, jemnost 446 ppi). Zmíněná svítivost se může zdát nedostatečná, avšak ani na přímém slunci není problém s čitelností.

Zmínku si zaslouží také dynamická obnovovací frekvence, kterou ale můžete v nastavení vynutit na neustálých 120 Hz. Podle očekávání nechybí tmavý režim (který můžete naplánovat od východu do západu slunce), dále různé režimy zobrazení pro pohodlí očí a také Always-On na zamčené obrazovce.

Displej má ve středu horní hrany „průstřel“, ale titěrný černý kroužek můžete libovolně zakrýt. Vypadá to dobře, protože AMOLED věrně zobrazuje černou, ale animace ve stylu iPhonu 14 Pro zatím Xiaomi do svého systému neimplementovalo. Zapomenout nicméně nesmím na biometrii. V dolní polovině displej skrývá čtečku otisků prstů. Ta je sice jen optická, ale funguje velmi rychle a systém si umí zapamatovat až pět otisků.

Výkon a výbava

Výkon nejnovějšímu vlajkovému modelu Xiaomi ani trochu nechybí. O maximální plynulost za jakýchkoliv okolností se stará Snapdragon 8+ Gen 1 od společnosti Qualcomm. Osmijádrový procesor vyrobený 4nm technologií nabízí maximální takt 3,19 GHz (1× 3,19 GHz Cortex X2 + 3× 2,75 GHz Cortex A710 + 4× 2 GHz Cortex A510) a o grafické operace se stará Adreno 730.

Hardwarové parametry Xiaomi 12T Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa-core, 1× 3,19 GHz Cortex-X2 + 3× 2,75 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,1 × 75,9 × 8,6 mm, hmotnost: 205 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1220 × 2712 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, širokoúhlý, f/1.69, 1/1.22", 0.64µm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, 1.75 µm, selfie kamera: 20 Mpx, f/2.24, 1/3.47", 0.8µm, Full HD video, HDR, panorama Cena: 18 990 Kč Kompletní specifikace

Výbava je to přímo třeskutá, rozjedete sebenáročnější aplikaci i hru. A protože se Xiaomi při vývoji věnovalo také pokročilému chlazení, nezaznamenáte při běžném používání jakýkoliv problém s přehříváním. Náznak nežádoucího tepla se objeví maximálně při nabíjení, o kterém ještě bude řeč. Výsledky benchmarků dopadly takto: Geekbench 1 332 bodů v Single-Core a 4 394 bodů v Multi-Core testu, AnTuTu 1 053 738 bodů a 3DMark Wild Life Extreme 2 787 bodů. Prostě absolutní mašina.

Po stránce operační paměti novinka vsadila na 8 či 12 GB RAM, což by mělo stačit i náročnějším zákazníkům. 256GB úložiště je už trochu ošemetné. Na většinu aplikací, her či hudby stačí (systém zabere jen necelých 22 GB), ale jakmile začnete pořizovat snímky v maximálním rozlišení, kdy jeden má i 70 MB, rychle vám dojde místo. A rozšířit microSD kartou bohužel nejde. Dále z výbavy stojí za zmínku Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, samozřejmě 5G, GPS a další lokalizační systémy, ale také NFC a infraport pro ovládání domácí elektroniky.

MIUI zůstává pořád stejné

Operační systém Android 12 se zářijovou bezpečnostní záplatou zde překrývá mohutná deka (co deka, pořádná duchna!) jménem MIUI ve verzi 13.0.9. Systém od Xiaomi buď musíte milovat, nebo nenávidět. Pokud jste tedy nikdy nepatřili k fanouškům, vězte že 13. verze tento váš názor nezmění.

K nerozeznání od čistého Androidu jsou tu ikonky aplikací, widgety, stahovací horní lišta s ovládacím centrem i přehled položek v Nastavení. Právě Nastavení působí extrémně zmatečně a nesystematicky, a to i přes kvalitní překlad do češtiny. Celé MIUI naštěstí není jako Nastavení a pokud máte rádi hodně barev i velká oblá tlačítka ve stylu iOS od Applu, tady budete jako doma.

Xiaomi si také hodně libuje ve vlastních aplikacích. Příkladně fungují Poznámky, Kalkulačka s převodníkem, Správce souborů nebo Galerie. Počasí bohužel stále neumí zobrazovat předpověď podle aktuální polohy. Do oka mi však padl Mi Prohlížeč, i když ten demonstruje kýčovitost MIUI snad ze všeho nejvíce. Naštěstí nechybí ani plovoucí okna aplikací na ploše nebo simultánní spuštění dvou aplikací pod sebou. MIUI má své kvality, ale mnoho zákazníků odrazuje svým uživatelským prostředím.

Baterie a bleskové nabíjení

Co do výdrže Xiaomi 12T Pro asi nikoho nepřekvapí, v disciplíně nabíjení strčí do kapsy snad všechny své dražší konkurenty. Telefon disponuje lehce nadprůměrnou 5000mAh baterií, která jej udrží v chodu klidně celý náročný den, případně i dva celé dny, slevíte-li trochu na požadavcích. Se mnou přežil celý den až do večera i se zapnutým Always-On režimem.

Jakmile se míra nabití začne blížit nule, můžete aktivovat Ultra spořič baterie, který deaktivuje polohovací služby a umožní vám používat jen libovolných 6 aplikací. Anebo se přesunete k nabíječce. Výrobce k telefonu přibalil velký a těžký 120W adaptér s USB-A portem. Ten dobije smartphone z 0 na 100 % za necelých 22 minut. Oželet však budete muset jakoukoliv formu bezdrátového nabíjení.

Naměřená rychlost nabíjení 120W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 4 minuty 8 minut 15 minut 22 minut

Během náročných operací na pozadí telefonu či hraní mobilních her se teplota nepřeklopila přes hranici 30 °C, což vnímám jako znamenitou práci chladicího systému. Jenomže při nabíjení si zřejmě dával pauzu – telefon pak měl běžně 35 °C, někdy i víc! Byť jej nabíjíte jen chvilku a není tedy teplu vystaven dlouho, bojím se o to, jak se to projeví v horizontu několika let.

Fotoaparát a video

Ačkoliv „foto batůžek“ na zádech Xiaomi 12T Pro připomíná ten u 12 Pro z jara 2022, obsahuje zcela jiné fotoaparáty. Je tu hlavní 200Mpx s fázovým ostřením a optickou stabilizací obrazu (OIS), 8Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a také 2Mpx makro.

Poslední zmíněný nestojí moc za řeč – má nízké rozlišení a fotky z něj by mohly být mnohonásobně lepší. Širokoúhlý slibuje dostatečný záběr, ale i jemu chybí vyšší rozlišení – poměrně hodně deformuje snímky po stranách i za dobrého osvětlení. Primární snímač s vysokým rozlišením je ale úplně jiná písnička – ten exceluje ve dne i v nočních podmínkách a prakticky nemá chybu,.

Ve výchozím stavu pořizuje fotky v rozlišení 12,5 Mpx, volitelně pak lze přepínat i na „plnotučných“ 200 Mpx (musíte zvolit režim Ultra HD a pak ještě v horní liště vybrat „200“). Snímky působí impozantně, jsou extrémně prokreslené, ostré a překvapivě i velmi barevně věrné. Na 200 Mpx doporučuji fotit spíše krajinky a výhledy, kde je následně možné libovolně zoomovat a z velké fotky vystřihnout několik menších. Bezztrátový zoom jako takový totiž mobil neumí.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Hračičky potěší, že v režimu Pro lze ukládat snímky i ve formátu RAW, bohužel pouze v maximálním rozlišení 50 Mpx. Vysokou kvalitu prokázaly i režimy portrétu, panoramatu a snímku s dlouhou expozicí. Fotogalerie nabízí celou řadu úprav, filtrů a zkrášlujících efektů. Ty se vám budou hodit u selfíček. Čelní kamera má rozlišení 20 Mpx, ale zrovna příkladně nepracuje. Chybí jí pevná stabilizace a až podezřele často zaplavuje váš obličej šumem.

Xiaomi 12T Pro umí natáčet video až při rozlišení 8K s 24 fps, častěji ale budete natáčet ve 4K s 30/60 fps nebo ultra stabilizovaně ve Full HD při 30 fps. Přední kamera 4K ani 8K nepodporuje. Radost udělají video režimy pro začínající youtubery a influencery: Duální video přední i zadní kamerou najednou, Zmrazené pozadí, Paralelní světy nebo Magické přiblížení, to všechno již Xiaomi představilo v rámci modelu 11T Pro. Novinka v tomto ohledu nepřináší nic navíc.

Xiaomi 12T Pro: camera test (8K, 24 fps)

Xiaomi 12T Pro: camera test (Full HD, 30 fps, super stabilizace)

Závěrečné hodnocení

Nejnovější Xiaomi 12T Pro přichází jako obvyklá subgenerace po standardní vlajkové lodi, jakou je Xiaomi 12 Pro z jara 2022. Novinka přináší několik vylepšení, jinde ale šetří – třeba na displeji nebo na bezdrátovém nabíjení. Důraz klade zejména na hlavní 200Mpx fotoaparát.

Xiaomi 12T Pro je prvním smartphonem značky a zároveň nejlevnějším zařízením s takovým fotosnímačem – stejně vybavená Motorola Edge 30 Ultra stojí skoro 22 tisíc korun. Jen je škoda, že ani dalším dvěma, respektive třem fotoaparátům (včetně selfie kamerky), nebyla věnována taková péče – nebýt 200Mpx foťáku, působila by celá sestava nedostatečně.

Kam tedy nové Xiaomi zařadit? Když chcete to nejlepší od tohoto výrobce, sáhněte raději po modelu 12 Pro. Dostanete totiž mnohem „vlajkovější“ zážitek včetně rychlého nabíjení nejen kabelem a propracované sestavy fotoaparátů. Co do konkurence stojí za zmínku i OnePlus 9 Pro, poslední z poctivých a dobrých „zabijáků vlajkových lodí“. Pokud však mermomocí potřebujete 200Mpx foťák, pak není nad čím přemýšlet.

Xiaomi 12T Pro 8.8 Design a zpracování 9.0/10

















Výkon a optimalizace 9.5/10

















Hardwarová výbava 8.5/10

















Kvalita fotografií a videa 9.0/10

















Výdrž baterie 8.0/10

















Klady 200Mpx fotoaparát s optickou stabilizací

obstojný 120Hz AMOLED panel

vysoký výkon a funkční chladicí systém

bleskové 120W nabíjení

kvalitní zpracování, matné sklo na zádech

obsah balení, 120W adaptér uvnitř

přijatelná cena Zápory jen chabá odolnost IP53

reproduktor Harman Kardon hraje potichu

velké fotografie rychle zaplní paměť

stále stejně kýčovité rozhraní MIUI

absence bezdrátového nabíjení

širokoúhlý i makro fotoaparát Koupit Xiaomi 12T Pro