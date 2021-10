Recenze Xiaomi 11T Pro se 120W nabíjením: stojí za to si připlatit?

Xiaomi má ve vyšší střední třídě kromě povedeného modelu 11T (recenze) ještě jedno želízko v ohni, konkrétně model 11T Pro. Vzhledem k menšímu počtu odlišností se v tomto textu nebudeme věnovat některým částem tak dopodrobna, jako u klasické recenze – pokud vás zajímá více detailů ohledně designu, kvalitě fotografií či operačního systému, mrkněte do naší recenze základního modelu. Jaké odlišnosti varianta s přídomkem Pro nabízí a stojí za to si připlatit?

Design a konstrukce

Tady nemá smysl chodit dlouho okolo horké kaše. Xiaomi 11T Pro je na chlup stejný jako základní varianta. Totožné jsou rozměry, použité materiály i design. Jedinou výjimkou je hmotnost, která v porovnání se základní variantou narostla o pouhý jeden gram.

V praxi se nicméně telefon drží dobře. Modul fotoaparátu nepatrně vystupuje z těla telefonu, stejně jako u základního modelu. Jen škoda lesklého povrchu – náchylnost na ulpívání otisků prstů je zde poměrně výrazná.

Ačkoli totožná podoba Xiaomi ušetřila část peněz potřebných na vývoj produktu, nebylo by od věci od sebe základní a Pro verzi nějak výrazněji odlišit, třeba alespoň barevnými variantami. Na první pohled je totiž vedle sebe prakticky nejste schopni rozpoznat.

Parametry a funkce

Z pohledu parametrů jsou zásadní odlišnosti pouze tři. Xiaomi 11T Pro vsadilo na mnohem výkonnější čipset Qualcomm Snapdragon 888 (s podporou 5G) vyrobený 5nm technologií v doprovodu grafiky Adreno 660, který si odnesl z benchmarku AnTuTu výsledek 664 944 bodů (základní model s čipsetem MediaTek Dimensity 1200 5G dosáhl výsledku 566 502 bodů).

Přední straně stejně jako u základního modelu dominuje 6,67″ AMOLED displej s rozlišením 1080 x 2400 pixelů (395 ppi), HDR10+, maximálním jasem 1000 nitů, 120Hz obnovovací frekvencí a ochranou Corning Gorilla Glass Victus. Displeji nelze téměř nic vytknout, pozorovací úhly jsou příkladné a barevné podání skvělé, pokud holdujete sytým barvám AMOLED displejů. Trochu mě zklamala jen maximální hodnota jasu, která sice podle papírových hodnot působí dobře, nicméně v reálu to na přímém sluníčku až taková hitparáda nebyla.

Druhou odlišnost najdeme u stereo reproduktorů, které pro Xiaomi 11T Pro vyladila firma Harman Kardon. V praxi nicméně není rozdíl až tak znatelný – oba modely mají velmi slušnou hlasitost a čistý zvuk s částečně zvýrazněnými basy. Poslední rozdíl je v nabízených paměťových variantách, i když to náš v Česku až tak zajímat nemusí. Verze s 12 GB RAM se totiž na našem trhu oficiálně neprodává.

Hardwarové parametry Xiaomi 11T Pro Systém: Android 11 Rozměry: 164,1 x 76,9 x 8,8 mm , Hmotnost: 204 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 888 5G, octa-core, 1x 2,84 GHz Kryo 680, 3x 2,42 GHz Kryo 680, 4x 1,80 GHz Kryo 680 RAM: 8/12 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,67", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 108 Mpx, hlavní, f/1.8, 26mm, 1/1.52", 0.7µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm Třetí fotoaparát: 5 Mpx, teleobjektiv/makro, f/2.4, 50mm, 1/5.0", 1.12µm, AF , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.5, 1/3.06", 1.0µm, Full HD video Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Za 20 minut máte nabito

Ze specifikací by se mohlo zdát, že baterie s kapacitou 5 000 mAh je naprosto stejná jako v základním modelu. Xiaomi nicméně muselo sáhnout po úpravách , které dovolí naplno využít extrémně rychlé 120W nabíjení HyperCharge. Celé kouzlo spočívá v tom, že baterie jsou v útrobách telefonu telefonu rovnou dvě, přičemž každá má 2 500 mAh a po připojení na nabíječku se obě nabíjejí současně. Díky tomu je možné dostat se na podstatně nižší dobíjecí čas, než jak je tomu v případě konkurence. Xiaomi konkrétně u akumulátoru využilo technologie MTW a v případě nabíjení nasadilo technologii Mi-FC.

MTW technologie (Multiple Tab Winding) slouží ke snížení odporu při nabíjení, znatelně redukuje tvorbu odpadního tepla a zefektivňuje nabíjení bateriových článků při rychlém nabíjení. Mi-FC naproti tomu s pomocí monitorování aktuálního stavu článků a napětí zajišťuje, aby nabíjecí proud klesal s tím, jak se nabití smartphonu blíží ke 100 procentům.

Využití grafenu v rámci lithium-iontových baterií slouží k lepší vodivosti, než je tomu u standardních baterií. Xiaomi myslelo také na bezpečnost při nabíjení. Celkem aplikovalo 34 bezpečnostních mechanismů, které monitorují aktuální teplotu či chrání baterii před přebitím.

Rychlost nabíjení doslova bere dech. Xiaomi se v marketingových materiálech chlubí, že pro plné nabití postačí 17 minut na nabíječce, což je čas, za který se ráno stihnete nasnídat a vypít kávu. V praxi jsem se ale ani jednou na takhle krátkou dobu nedokázal dostat. Nabití z nuly na sto mi většinou zabralo lehce pod 21 minut (průměrem tří testů jsem se dostal na čas 20 minut a 34 sekund).

Už po pěti minutách se dostanete na 40 %. A pouhých 10 minut stačí k tomu, abyste akumulátor dobili na zhruba 70 procent, což je hodnota, se kterou se při méně náročném provozu dá vydržet celý pracovní den. Při takto rychlém nabíjení je na místě obava o životnost baterie, respektive baterií – Xiaomi slibuje, že model 11T Pro si zachová až 80 procent kapacity po 800 nabíjecích cyklech, což jsou zhruba 2 roky běžného používání.

Překvapilo mě, že se telefon během nabíjení zahříval prakticky stejně, jako jakékoliv jiné smartphony, které jsem testoval. Jediné, co nás trochu mrzí, je absence bezdrátového nabíjení. S telefonem jsem při běžném používání neměl problém vydržet celý den a ještě mi zhruba 20 až 30 % kapacity baterie zbývalo. V případě potřeby lze aktivovat úsporný režim a pomůže i snížení obnovovací frekvence displeje na 60 Hz.

Fotografie a záznam videa

V případě modelu s označením Pro bychom čekali vylepšení v oblasti fotoaparátů. Bohužel se tomu tak nestalo – Xiaomi 11T Pro má k dispozici stejnou sestavu fotoaparátů, jako základní model. Konkrétně se jedná o hlavní fotoaparát s ISOCELL senzorem Samsung S5KHM2 o velikosti 1/1,52″, jenž dostal rozlišení 108 Mpx, clonu f/1.75, velikost pixelů 0,70 µm.

Hlavní snímač doplňuje širokoúhlý CMOS BSI senzor Sony IMX355o velikosti 1/2,8″ s rozlišením 8 Mpx, clonou f/2.2 a velikostí pixelů 1,14 µm a teleobjektivem pro makro využití s ISOCELL senzorem Samsung S5K5E9 o velikosti 1/5″, rozlišením 5 Mpx, clonou f/2.4 a velikostí pixelů 1,12 µm.

Fotografie produkuje Xiaomi 11T Pro ve stejné kvalitě jako základní model, a pokud bychom něco opravdu očekávali, je to přítomnost optické stabilizace obrazu. Trochu nás zamrzel také fakt, že Xiaomi použilo senzor Samsung S5KHM2 – větší senzor Samsung S5KHMX, který se nachází v modelu Mi 11, by telefonu určitě slušel více a pomohl by jej více odlišit od základní verze.

Takto je zásadní odlišnost u fotoaparátů pouze možnost natáčet videa v 8K při 30 snímcích za sekundu, respektive ve 4K při 60 snímcích za sekundu. Za tuto možnost nicméně telefon vděčí čipsetu a nutno podotknout, že kvalita 8K videa není příliš dobrá – pro kvalitnější snímky je nutné sáhnout po nižším rozlišení.

Xiaomi 11T Pro camera test (8K, 30 fps)

Nižší rozlišení 4K a snímkování 60 fps je na tom z pohledu kvality výrazně lépe, nicméně mě nepříjemně překvapily výkony fotoaparátu za zhoršených světelných podmínek. I přes fakt, že byla natáčená plocha dostatečně osvětlená, výsledné video bylo na můj vkus až příliš tmavé.

Xiaomi 11T Pro camera test (4K, 60 fps)

Co rozhodně zamrzí, je softwarová stabilizace, která je dostupná pouze pro Full HD při 30 fps, stejně jako v případě základního modelu.

Závěrečné hodnocení

Xiaomi 11T Pro nabízí oproti základnímu modelu poměrně malé množství vylepšení. Tím nejvýraznějším je přítomnost rychlého 120W nabíjení, na které navazuje výkonnější čipset Qualcomm Snapdragon 888, stereo reproduktory s puncem Harman Kardon či možnost natáčet až v 8K video při 30 snímcích za sekundu.

Xiaomi 11T Pro lze pořídit za 15 990 Kč v případě varianty 8 GB RAM/128 GB vnitřní paměti, respektive za 16 990 Kč, pokud budete mít zájem o verzi s 8 GB RAM/256 GB vnitřní paměti. Bohužel model s 12 GB RAM není v České republice oficiálně dostupný.

Pokud si Xiaomi 11T Pro předobjednáte od 5. do 17. října, získáte k němu zdarma robotický vysavač Vacuum Essential v hodnotě 3 899 Kč, čímž můžete elegantně vyřešit vánoční dárek pro někoho z rodiny.

V případě nejnižších paměťových variant je rozdíl v ceně mezi základním a Pro modelem 3 tisíce korun. Pokud vám lepší čipset, rychlejší nabíjení, reproduktory Harman Kardon a 8K video za tuto cenu stojí, pak nemá smysl uvažovat o základní variantě. Pokud se bez těchto vylepšení obejdete, sáhněte raději po základní variantě Xiaomi 11T, jejíž koupi vám rozhodně můžeme doporučit.