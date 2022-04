Recenze Xiaomi 12 Pro: skvěle fotí a nabijete jej za 20 minut

Xiaomi 12 Pro pohání výkonný čipset Snapdragon 8 Gen 1 doplněný o pokročilé chlazení

50Mpx fotoaparát umí 8K video, nechybí extrémně rychlé 120W nabíjení

Cena jediné konfigurace 12/256 GB činí sebevědomých 27 999 Kč

Na konci loňského roku jsme se dočkali odhalení nových vlajkových smartphonů Xiaomi. Modelovou řadu 12 tvoří trio Xiaomi 12, odlehčené Xiaomi 12X a nejvybavenější Xiaomi 12 Pro. Nově z názvu vypadlo označení Mi.

Čínský gigant rozhodně nechce oproti konkurentům zůstat pozadu, proto top model nabízí tu nejlepší hardwarovou výbavu, pokročilé chlazení, extrémně rychlé 120W nabíjení a tři 50Mpx fotoaparáty. Ovšem za ústupky lze považovat absenci jakékoliv IP certifikace (zvýšené odolnosti proti vodě a prachu), širokoúhlý fotoaparát bez autofokusu nebo teleobjektiv pouze s dvojnásobným přiblížením.

Xiaomi 12 Pro na českém trhu zakoupíte za 27 999 Kč včetně DPH. Je cena vzhledem k výbavě adekvátní? Dokáže se fotoaparát rovnat s nejlepšími smartphony na trhu? A jak působí novinka na vlastní kůži? To a mnohem více se dozvíte v naší recenzi.

Obsah balení

V prodejním balení najdete vše potřebné. Nachází se v něm krom samotného telefonu (displej má od výroby aplikovanou ochrannou fólii) i metr dlouhý tlustší kabel s koncovkami USB-A a USB-C pro napájení či přenos dat, spona pro vyjmutí slotu na dvě nanoSIM karty, uživatelské příručky, průhledné silikonové pouzdro a 120W nabíjecí adaptér.

Za adaptér v balení velice chválím – rozmohl se nám tady totiž takový nešvar, že někteří výrobci už jej do balení nedávají. Tento má dokonce rekordní výkon, ale o tom až za chvíli.

Elegantní a originální design

Xiaomi 12 Pro po designové stránce volně navazuje na loňské modely Mi 11. Přední i zadní strana a boky jsou zaoblené a smartphone připomíná oblázek. Dominantním prvkem pro celou řadu 12 je jednoznačně fotomodul na zádech. Číňané se chtěli odlišit a dle mého se jim to povedlo. Čočka hlavního fotoaparátu působí opravdu masivně.

Celý fotomodul vystupuje 2 milimetry nad plochu zad a hlavní objektiv ještě o milimetr výše. Při položení na stůl se telefon nepříjemně houpe, a to při dotýkání se levé části displeje. Rozměrnost hlavní čočky se odvíjí i od 1/1,28″ velkého fotočipu, ovšem z velké části jde o designový prvek. Nicméně bych se trochu strachoval o její bezpečí – přeci jen je dost na ráně.

Záda kryje odolné sklo Gorilla Glass 5 s matnou úpravou. To působí příjemně a neulpívají na něm otisky. Jen pro suché ruce může být povrch docela kluzký. Designově se mi zadní strana líbí a na slunci se velmi zajímavě třpytí. Avšak regulační razítko, přeškrtnutý odpadkový koš a tři řádky textu jsou jako pěst na oko, byť to může být dáno námi testovanou tmavě šedou barevnou variantou. Dále máte na výběr modrou a růžovou.

Necertifikována voděodolnost

Zaoblená záda přesně navazují na tenký hliníkový rám, díky čemuž telefon působí tenčím dojmem. Měří 163,6 × 74,6 × 8,2 mm a váží přijatelných 205 gramů. Hmotnost není moc dobře rozložena a jak je smartphone dlouhý a fotoaparát těžký, tak se v ruce převažuje.

Obří displej má vlivem daného poměru stran dosti velkou výšku a nemáte šanci ho obsáhnout jednou rukou. Popravdě se mi 12 Pro v ruce příliš dobře nedržel ani neovládal. Za nepohodlí také mohou zakřivené strany displeje. Výrobce se jistě mohl pokusit zmenšit i horní a spodní rámeček, které nevypadají moc pěkně.

Ve specifikacích nenajdeme žádnou certifikaci zvýšené odolnosti vůči vnějším vlivům, což ale neznamená, že zde žádná není. Minimálně oranžové těsnění u slotu na SIM karty naznačuje, že by smartphone mohl něco vydržet.

Reproduktory Harman Kardon

Vespodu se nachází hlasitý reproduktor, USB-C a slot pro dvě nanoSIM karty. Na horní straně potěší infraport pro ovládání domácí elektroniky a další reproduktor. 3,5mm audio jack ve výbavě chybí. Tlačítka s jistým stiskem mají klasické umístění, vždy jsem je bez problémů nahmatal.

Repráčky nesou logo Harman Kardon a musím říct, že hrají opravdu dobře. Technicky jde o konfiguraci čtyř reproduktorů s výškovým a basovým reproduktorem na každém konci telefonu. V zásadě jde o standardní dvoukanálové uspořádání. Hrají hlasitě a nechybí jim ani střídmější basová složka. Nicméně nejsou tak dobré jako u ROG Phone 5.

Displej s WQHD+ rozlišením a 120Hz frekvencí

Xiaomi 12 Pro disponuje displejem s úhlopříčkou 6,73 palců a poměrem stran 20:9. Nabízí jemné rozlišení WQHD+ (1 440 × 3 200 pixelů), tedy 521 pixelů na palec. Jedná se o 10bitový LTPO AMOLED panel, jenž má výrazně zakulacené rohy a mírně zaoblené delší strany. Potěší že jej kryje odolné sklo Gorilla Glass Victus.

Maximální jas zobrazovače činí 1 000 nitů (krátkodobě až 1 500 nitů). Je tak perfektně čitelný i na přímém slunci, i pozorovací úhly jsou prvotřídní. Nemám co bych panelu vytkl. Nabízí syté barvy (lze vybírat z několika režimů: např. P3, sRGB apod.) a podporuje HDR10+ i Dolby Vision.

Velké lákadlo představuje také vysoká obnovovací frekvence 120 Hz, kterou lze současně aktivovat i pro WQHD+ rozlišení. Poté budou animace prostředí o poznání plynulejší a obraz bude vyladěn do nejmenšího detailu. Kromě klasických 60 Hz lze zvolit i 90Hz frekvenci. A právě prostřední možnost mi přijde vzhledem k poměru plynulosti a spotřebě energie nejlepší.

Zajímavé je, že se frekvence automaticky u všech voleb snižuje až na 10 Hz, když se na obrazovce „nic neděje“ a prsty se ji nedotýkají. Při Always on režimu činí frekvence 30 Hz. Telefon dokonce zvládne frekvenci až 1 Hz, kterou například využívá čtečka knih Kindle. Za toto výrobce chválím, protože se nespotřebovává tolik energie. Pro její úsporu se může hodit i funkce pro automatické snížení rozlišení z WQHD+ na Full HD+.

Dotyková plocha snímá prsty působivou rychlostí 480 Hz. Navíc se zde nově nachází adaptivní barevný přepínač, který jemně dolaďuje teplotu barev tak, aby odpovídala okolnímu světlu, podobně jako True Tone od Applu.

Čtečka otisků prstů a odemykání obličejem

Čtečka otisků prstů se stejně jako u Xiaomi Mi 11 nachází v displeji. Jedná se o optickou čtečku, která se ale na můj vkus nachází trochu níže a musíte na ni více zatlačit. Na vlajkové Samsungy navíc ztrácí svou rychlostí. Třeba se tento nedostatek podaří odstranit v dalších aktualizacích.

Používat můžete i odemykání obličejem. Jde o 2D sken tváře, který sice není tak bezpečný, ale jedná se o rychlou a pohodlnou formu zabezpečení, která funguje spolehlivě i ve tmě nebo při natočení smartphonu.

Špičková hardwarová výbava a výborné chlazení

Xiaomi 12 Pro pohání 4nm čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (1× 3,00 GHz Cortex-X2, 3× 2,50 GHz Cortex-A710 a 4× 1,80 GHz Cortex-A510), který nabízí vysoký výkon i efektivitu. Asistuje mu grafický akcelerátor Adreno 730 a 12 GB operační paměti. Interní úložiště typu UFS 3.1 má konečných 256 GB – slot pro paměťové karty schází. Minimálně u nás se jiná konfigurace neprodává.

Hardwarové parametry Xiaomi 12 Pro Konstrukce Rozměry: 163,6 × 74,6 × 8,16 mm, hmotnost: 205 g, zvýšená odolnost: ne Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, octa-core, 1× 3,00 GHz Cortex-X2 + 3× 2,50 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 12 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,73", LTPO AMOLED, rozlišení: Quad HD+, 1440 × 3200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 4600 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/1.9, 48mm, PDAF, 2× optický zoom, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 115˚, selfie kamera: 32 Mpx, 26mm, 0.7µm, Full HD video, HDR, panorama Cena: 27 990 Kč Kompletní specifikace

Těšit se tak můžete na perfektní výkon ve hrách i při běžném používání. V benchmarku AnTuTu (verze 9) telefon získal přes 985 tisíc bodů, což jej řadí mezi nejvýkonnější smartphony na trhu. Během desetidenního testování jsem nezaznamenal žádný zásek, zpomalení nebo zaváhání systému.

Hraní her vás bude bavit

Pro stabilní náročné hraní chladí čipset parní komora o rozloze 2 900 milimetrů čtverečních se třemi grafitovými listy. Jen při velkém zatížení se stává, že se smartphone zahřeje, ale na stále snesitelnou teplotu. Po většinu času není vůbec horký. Výraznější zahřívání jsem občas pocítil v místě fotoaparátu ve chvíli, kdy jsem natáčel opravdu hodně videí, a to zejména při 8K.

I přesto, že má smartphone 120Hz displej a vysoké rozlišení, na něm běžely všechny hry na nejvyšší detaily naprosto plynule. Bez problémů rozjedete veškeré herní tituly z Obchodu Google Play. Doplním že ve výbavě nechybí podpora 5G sítí, VoLTE, VoWiFi, GPS, Wi-Fi ve standardu 6e, infraport pro ovládání domácí elektroniky, nejnovější Bluetooth 5.2 a NFC.

Nabíjení: z nuly na sto za 21 minut

Uvnitř zařízení se ukrývá baterie s kapacitou 4 600 mAh (loňské modely 11 Pro, 11 Ultra, 11T a 11T Pro měly 5 000 mAh). Doplním že základní model má 4 500 mAh, avšak i menší displej a nižší rozlišení. Jak asi tušíte, výdrž 12 Pro není slavná. Pokud budete využívat 120Hz frekvenci, nejvyšší rozlišení, Always On apod., stěží zvládnete pracovní den.

Spotřeba energie bohužel výrazně neklesla ani při Full HD rozlišení a 60Hz frekvenci displeje. Pravidelně mi telefon vydržel jeden den a málokdy část energie vydržela ještě na druhý den dopoledne. Z vlajkových smartphonů má 12 Pro nejslabší výdrž a výrazně ztrácí jak na Galaxy S22 Ultra, tak především na iPhone 13 Pro Max.

Uživatele nemusí horší výdrž tolik štvát, protože zde najdeme nejrychlejší nabíjení na poli smartphonů, a to neuvěřitelným výkonem 120 wattů (Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+). Tiskové materiály Xiaomi uvádějí čas 18 minut pro nabití z 0 na 100 %, ale při našem testování to telefonu trvalo o něco málo déle. Konkrétně jsem doplna v průměru nabíjel 21 minut.

Takto rychle se ale baterie nabíjí pouze při zapnutém Zvýšení výkonu nabíjení, při němž se zkracuje doba nabíjení přibližně o 2–3 minuty. Také pozor na to, že 3–5 minut trvá udržovací nabíjení ze 100 % do maxima, tedy okamžiku, kdy se telefon skutečně přestane nabíjet. Velice působivé je to, že už po zhruba 7 minutách se zcela vybitá baterie nabije na polovinu. Rychlost nabíjení je zkrátka fantastická.

Naměřená rychlost nabíjení 120W adaptérem Dosažená úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 4,5 minuty 7,5 minuty 13 minut 21 minut

Telefon se při nabíjení nijak zvlášť nezahřívá – oproti klasickému rychlému nabíjení nepoznáte rozdíl. Xiaomi si zaslouží pochvalu i za přítomnost bezdrátového nabíjení. To dokonce podporuje výkon 50 W (ovšem Mi 11 Ultra umožňuje 67 W), díky čemuž telefon bezdrátově nabijete již za 45 minut. Nechybí ani 10W reverzní nabíjení. V tomto ohledu zkrátka velký palec nahoru.

Android 12 a MIUI 13

V telefonu najdeme operační systém Android 12, který tradičně doplňuje uživatelská nadstavba MIUI, tentokrát ve verzi 13. Rychlost systému je jedním slovem prvotřídní. Pěkně zpracované prostředí je designově úhledné a uživatelsky přívětivé.

Samozřejmě se v systému nachází hned několik funkcí navíc. Využít můžete ovládání gesty, témata prostředí (ta změní vzhled ikon apod.), ovládání jednou rukou, režim Game Turbo nebo funkci Druhý prostor (např. pro oddělení firemních a soukromých záležitostí).

Přes postranní lištu lze otevírat plovoucí okna aplikací. Můžete si nechat změřit i srdeční tep skrze čtečku otisků prstů, byť s diskutabilní přesností. Xiaomi vybavilo telefon i vlastními nástroji Mi Video, Mi Prohlížeč, Mi Ovladač atd. Dále po prvním spuštění najdete v menu aplikace Netflix, Amazon Shopping, TikTok, Facebook a Spotify, které lze naštěstí odinstalovat. Bohužel se v některých systémových aplikacích zobrazují rušivé reklamy.

Hlavní fotoaparát útočí na nejvyšší příčky

Sestava fotoaparátů na zádech se oproti základnímu modelu liší, byť vzhled modulu je na první pohled stejný. V tomto případě však Xiaomi nasadilo tři 50Mpx fotoaparáty: jeden pro běžné focení (OIS, f/1.9), druhý pro přiblížení (f/1.9) a třetí na širokoúhlé záběry (f/2.2). Výrobce se chlubí vylepšeným autofokusem (zvládá ostřit na oko) a přepracovaným algoritmem nočního režimu zaměřujícím se na redukci šumu.

Hlavní snímač má fyzickou velikost 1/1,28“ s 1,22µm pixely. V rozlišení 12,5 Mpx to při seskupení 4 pixelů do jednoho znamená velikost jednotlivých pixelů 2,44 µm. U teleobjektivu chybí optická stabilizace, u „širokáče“ zase postrádám automatické ostření. Autofokus také nemá 32Mpx selfie kamerka (f/2.5).

Metodika DxOMark, kterou ale v redakci bereme tak trochu s rezervou, před nedávnem Xiaomi 12 Pro zařadila se 131 body (stejně jako Galaxy S22 Ultra) na 18. příčku. Jen uvedu že Mi 10 Ultra má 133 bodů (11. místo) a na 3. příčce figuruje Xiaomi Mi 11 Ultra se 143 body.

Aplikace fotoaparátu

Rád bych se krátce zmínil o aplikaci fotoaparátu, která nabízí hned několik zajímavých funkcí. Je zde přímo integrována funkce Google Lens. Mezi režimy patří automatický, portrétní, 50megapixelový (pro všechny tři zadní fotoaparáty), noční, sken dokumentů, panorama, dlouhá expozice, superměsíc a klonování. Dlouhá expozice slouží k zachycení „mléčné“ tekoucí vody a k různým světelným hrátkám. Funkce klonování zajistí, že se na jednom snímku osoba objeví vícekrát.

Mezi režimy pro natáčení najdeme Krátké video, které obsahuje několik různých filtrů, funkci kaleidoskop a dále VLOG, který obsahuje několik mustrů pro natáčení krátkých videí např. na Instagram. Já si oblíbil režim Filmové efekty s funkcí klonování, zmrazení pozadí, „dolly zoomu“ (Hitchcockův „Vertigo“ efekt), paralelní světy a zmrazení pohybu. Všechno vesměs známe z minulých modelů.

Focení za dobrého světla

Za denního světla jsou fotografie z hlavního snímače excelentní. Jsou velmi detailní a ostré. Není na nich patrná žádná známka šumu a vynikající je i dynamický rozsah. Pěkně to demonstrují fotografie zachycené v budově za horších světelných podmínek – při zvětšení snímků mě výsledky až překvapily.

Fotografovat můžete i v plném 50Mpx rozlišení. Vytvoření takového snímku netrvá o moc déle. Výhoda tkví v mnohem větším detailu a možnosti přiblížení například pro oříznutí, ale fotografie jako taková naopak nedosahuje kvalit snímku pořízeném v automatickém režimu a má vyšší šum.

Telefon perfektně volí barvy a oceníte rychlé ostření i krásný bokeh, za což nese zásluhu velký senzor. Fotografiím blízkých předmětů nechybí přirozené rozostřené pozadí a ostré detaily. Menší nevýhoda ovšem spočívá v tom, že hlavní fotoaparát ostří nejblíž zhruba 10 centimetrů od fotografovaného objektu, tudíž není možné dát telefon úplně blízko např. ke květině.

Hlavní snímač disponuje i „vylepšením“ fotografií pomocí umělé inteligence, která rozpozná fotografovanou scénu a následně snímek upraví. Tyto fotografie mají poté živější barvy. Další funkcí je portrétní režim, který obstarává kýžený bokeh efekt. Tento režim produkuje povedené fotografie a softwarový efekt patří k těm zdařilejším.

Širokoúhlý fotoaparát a schopnosti přiblížení

Širokoúhlé snímky (0,6×, úhel 115°) jsou díky vysokému rozlišení poměrně detailní, i když těm z hlavního se nevyrovnají. Fotoaparát volí trochu saturovanější barvy a jiné tóny i podání bílé. Ale chválím za korekci při okrajích snímku, díky níž nejsou až tolik zkreslené a neostré. Celkově jsou širokoúhlé fotografie nadprůměrné.

Snímky z teleobjektivu jsou taktéž velmi dobré. Mají slušnou ostrost i detaily. Barvy se sice trochu liší od hlavního snímače, ale povšimnete si toho jen při přímém srovnání. Dynamický rozsah je slušný a šum na přijatelné úrovni. Nemohu se ovšem zbavit pocitu, že dvojnásobné optické přiblížení zkrátka nestačí – lepší volbou by rozhodně bylo trojnásobné.

Focení v noci a noční režim

V nastavení je ve výchozím stavu zapnutý automatický noční režim, který se aktivuje při slabém osvětlení. Tuto volbu jsem pro účely testování vypnul, abych porovnal rozdíly mezi automatickým a nočním režimem. Za nedostatečných světelných podmínek si fotografie z hlavního snímače stále zachovávají nízkou úroveň šumu a dobré detaily. Celkově při focení za nedostatečných světelných podmínek dosáhnete s tímto smartphonem nadprůměrně kvalitních snímků.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Zásluhu na tom má z velké části velký fotočip a optická stabilizace obrazu. Noční režim produkuje výrazně ostřejší snímky, které jsou navíc více prosvětlené a mají více detailů. Tento režim hojně využijete u „širokáče“, naopak pořídit teleobjektivem ostré snímky není v lidských možnostech – kvůli absenci stabilizace je obtížné 2 sekundy udržet telefon v klidu. Bez použití nočního režimu jsou snímky nevýrazné.

Záznam videa až v 8K

Xiaomi 12 Pro zvládá natáčet v maximálním rozlišení 8K při 24 snímcích za vteřinu. Toto rozlišení podporuje pouze hlavní fotoaparát. U záznamu videa nechybí ani elektronická stabilizace obrazu. Ta funguje nejúčinněji ve 4K při 30 snímcích za sekundu.

Pro záznam ve 4K při 60 fps lze použít libovolný snímač, ale bohužel je během natáčení (ve všech rozlišeních) nelze přepínat. Musíte vždy nahrávání zastavit a až poté vybrat jiný fotoaparát. Natáčet jde i super zpomalená videa se snímkováním 1 920 fps v 720p rozlišení nebo 960 fps ve Full HD.

Výchozí kodek h.264 můžete přenastavit na h.265, což je také jediná možnost pro kódování 8K a HDR záznamu. Zvuk se zaznamenává ve stereu v kvalitě 96 kb/s. Nechybí automatické sledovávání a ostření na pohybující se objekt, nahrávání s vypnutým displejem, možnost poslouchat záznam zvuku do připojených drátových sluchátek nebo automatická volba snímkování, kdy se frekvence snižuje pro zachování kvality při slabém osvětlení. Video lze natáčet i v HLG nebo HDR10/HDR10+.

Kvalitu videí z hlavního fotoaparátu hodnotím jako velmi dobrou. Pochvalu zaslouží i stabilizace, ostření, dynamický rozsah a zvuk. Místy je ovšem viditelné mírné trhání obrazu a barvy (zejména trávy a oblohy) občas trpí přílišnou saturací.

Závěrečné hodnocení

Cenovou politiku tentokrát Xiaomi nasadilo hodně odvážnou. Pokud bych měl vybrat největší zápor telefonu, byla by to právě cena, zvláště když novinka nedisponuje certifikovanou voděodolností. S 12 GB RAM a 256GB úložištěm stojí 27 999 Kč. Za stejnou cenu se prodává i největší konkurent, tedy Samsung Galaxy S22+. Ten nabízí plochý a jasnější displej, odolnostní krytí IP68, delší výdrž baterie a teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením.

Xiaomi 12 Pro mě zklamalo svou maximálně jednodenní výdrží baterie – tady mezi konkurenty ztrácí. Ovšem kompenzuje to extrémně rychlým nabíjením, kdy už za 13 minut máte nabito z nuly na 80 %. Velké lákadlo představuje trojice fotoaparátů na zadní straně, byť „širokáč“ nemá autofokus a teleobjektiv přibližuje pouze dvojnásobně. Hlavní snímač fotí a natáčí opravdu velmi dobře za jakýchkoliv podmínek.

Vyzdvihnout mohu i kvalitu 120Hz displeje, kterému by ovšem slušely tenčí rámečky. Příliš jsem také nebyl spokojen s velikostí telefonu a s jeho ergonomií – nedržel se mi úplně dobře v ruce a převažoval se. Zpracování je ale prvotřídní a chválím i za stereo reproduktory. Mezi klady patří i bohatá hardwarová výbava, výkonný čipset, efektivní chlazení a rychlost prostředí.

Xiaomi 12 Pro 9.1 Design a zpracování 9.1/10

















Výkon a optimalizace 9.6/10

















Hardwarová výbava 9.3/10

















Kvalita fotografií a videa 9.2/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Klady špičkový 120Hz WQHD+ displej

vysoký výkon, podpora 5G

výborné fotky i záznam videa

extrémně rychlé nabíjení

stereo reproduktory, infraport

rychlý systém s mnoha funkcemi

matná záda, kvalita zpracování

obsah balení, 120W adaptér Zápory vysoká cena

chybí voděodolnost

širokoúhlý fotoaparát s fixním ostřením

pouze 2× optické přiblížení

slabší výdrž baterie

větší rozměry a nevyvážená hmotnost

Koupit Xiaomi 12 Pro