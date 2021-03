Recenze Xiaomi Mi 11: elegán se špičkovou výbavou

Na konci loňského roku jsme se dočkali odhalení smartphonu Xiaomi Mi 11. Ten se stal vůbec prvním telefonem poháněným čipsetem Qualcomm Snapdragon 888. Tehdy šlo o čínskou premiéru, ta globální proběhla začátkem února. Až dnes od 18:00 se uskuteční oficiální představení pro český a slovenský trh a my vám jako jedni z prvních tradičně přinášíme podrobnou recenzi. Loňský model Mi 10 Pro a celá řada Mi 10 byla stažena z trhu pro svou vyšší cenu a z toho plynoucí nezájem spotřebitelů, žhavá novinka má tedy rozhodně co napravovat.

Kromě nekompromisního výkonu k hlavním lákadlům patří 120Hz displej s QHD+ rozlišením, elegantní tělo nebo soustava fotoaparátů v čele se špičkovým 108Mpx snímačem. Telefon exceluje i v záznamu videa, jehož maximální rozlišení je až 8K. Nechybí ani podpora 5G sítí, baterie s vysokou kapacitou nebo velmi rychlé drátové a bezdrátové nabíjení.

Povedený design, Snapdragon 888, 120Hz QHD+ AMOLED displej s vysokým jasem

108Mpx fotoaparát, až 8K video, 4600mAh baterie, velmi rychlé drátové i bezdrátové nabíjení

Chybí voděodolnost, 3,5mm audio jack, slot na paměťové karty a teleobjektiv

Novinka bude dostupná v námi testované modré barvě a také v šedé variantě. Smartphone se na českém trhu bude prodávat za 19 999 Kč za verzi s 8 GB RAM a 128GB pamětí a nejvybavenější varianta s 256GB úložištěm vyjde na 21 499 Kč včetně DPH. V období od 18. do 24. března při koupi novinky dostanete jako dárek chytré hodinky Mi Watch v ceně 3 490 Kč a navíc budou moci zákazníci využít bezplatnou výměnu poškozeného displeje během prvních 12 měsíců od nákupu (tato akce platí při nákupu do 17. května).

Je 108Mpx fotoaparát tak kvalitní, že dokáže omluvit chybějící teleobjektiv? Je daná cenovka ospravedlnitelná a jaká je novinka v praxi? To a mnohem více se dozvíte v naší podrobné recenzi.

Obsah balení

V prodejním balení najdete vše potřebné. V krabičce se nachází samotný telefon, metr dlouhý USB-C kabel pro napájení či přenos dat, spona pro vyjmutí slotu pro dvě nanoSIM karty, uživatelské příručky, gumový obal a 55W napájecí adaptér.

Za adaptér v balení rozhodně chválím – rozmohl se nám tady totiž takový nešvar, že někteří výrobci už jej do krabiček nedávají. Nesmím zapomenout zmínit ani praktickou redukci z USB-C na 3,5mm audio výstup.

Konstrukce a design: styl a originalita

Xiaomi Mi 11 po designové stránce vychází z modelů Mi 10 (Pro) a Mi 10T Pro. Při pohledu na telefon je ale patrné, že se nejedná o pouhou evoluci těchto modelů. Změn je více a vítám, že „jedenáctka“ má svůj originální styl, i když fotomodul trochu připomíná ten u iPhonů.

Dominantním prvkem smartphonu je jednoznačně fotomodul na zádech. Už u Mi 10T Pro jsme mohli vidět důraz na velikost čočky hlavního objektivu a u této novinky je to ještě výraznější. Hlavní snímač je opravdu výrazný, což zejména podtrhuje stříbrné okruží kolem něj.

V „batůžku“, který jen nepatrně vystupuje nad povrch, se ještě nacházejí další dva fotoaparáty a dvoutónový blesk, ale o celé soustavě až v samostatné kapitole. Zadní skleněná strana (Gorilla Glass 5) se náramně vyvedla. Námi testovaná modrá varianta je skvostná.

Velice se mi líbí matná úprava, takže se telefon příjemně drží a ani tolik neklouže z ruky. Krásné přechody do stříbrné až zlaté jsou elegantní a nejednomu oku budou tyto barvy lahodit. Přiznám se, že hezčí zpracování zadní strany jsem u smartphonu snad neviděl. Tohle se výrobci skutečně povedlo.

Štíhlé tělo bez voděodolnosti

Záda jsou při delších stranách mírně zaoblena, což dopomáhá k lepšímu úchytu. Celý telefon je příjemně tenký – jen 8,1 mm. Přes větší rozměry (164,3 x 74,6 mm) mě velice potěšila hmotnost 196 gramů. Ano, je to stále docela dost, ale na to, jak je telefon velký, je to příznivá hodnota. Hmotnost je také perfektně rozložena a smartphone je dobře vyvážený, takže ergonomii chválím „za jedna“.

Xiaomi se ve specifikacích nechlubí žádnou zvýšenou odolností vůči vnějším vlivům, u vody nebo v prašném prostředí tak budete muset být obezřetní. Tohle je rozhodně jeden z největších nedostatků tohoto smartphonu.

I přesto, že zobrazovací panel je opravdu obří, smartphone není zas tak obrovský. Displej zabírá úctyhodných 91,4 % přední plochy a patří tak mezi elitu bezrámečkových smartphonů. Samozřejmě se panel neobešel bez kruhového výřezu pro selfie kamerku, ale je dosti drobný a při používání jej ani nezaregistrujete.

Výborné reproduktory Harman Kardon

Displej není rovný, je po stranách zakřivený jako Mi 10. Osobně se mi to hodně líbí a telefon tak působí ještě štíhleji a rámečky vypadají tenčí. Notifikační diodu byste hledali marně, ale hravě jej nahradí Always-on displej nebo nové pulzující světelné efekty při přijetí nového oznámení.

Rám je z hliníku a spodní i horní strana jsou rovné, díky čemuž – při troše vůle – dokáže telefon samovolně stát na stole. Vespodu se nachází hlasitý reproduktor, zdířka USB-C a slot pro dvě nanoSIM karty.

Na horní straně potěší infraport pro ovládání domácí elektroniky a další reproduktor. Stereo repráčky nesou logo Harman Kardon a musím říct, že hrají opravdu dobře. Jsou hlasité a nechybí jim ani basová složka. Nicméně nejsou tak dobré jako u ROG Phone 5. Ve výbavě chybí 3,5mm audio výstup.

Displej poprvé s QHD+ rozlišením a 120Hz frekvencí

Xiaomi Mi 11 disponuje velkým 6,81palcovým displejem s poměrem stran 20:9. Jeho rozlišení je Quad HD+ (3200 x 1440 pixelů), které u vlajkového smartphonu od Xiaomi najdeme vůbec poprvé. Dosud tento čínský výrobce sázel na rozlišení Full HD+ a QHD+ je tak milým překvapením. Jemnost 515 pixelů na palec je opravdu více než dostatečná. Jedná se o 10bitový AMOLED panel, jenž má výrazně zakulacené rohy a mírně zaoblené delší strany. Potěší, že je kryt odolným sklem Gorilla Glass Victus.

Maximální jas zobrazovače je 1 000 nitů (krátkodobě až 1 500 nitů), čímž se může rovnat s vrcholným smartphonem Samsung Galaxy S21 Ultra. Je tak perfektně čitelný i na přímém slunci. Displej je naprosto výborný a nemám nic, co bych mu vytkl. Nabízí syté barvy, široké pozorovací úhly, podporu HDR10+ a skvělou čitelnost za jakýchkoli podmínek. Mimochodem, od společnosti DisplayMate si vysloužil hodnocení A+. Nechybí ani populární Always-on displej.

Velkým lákadlem je také vysoká obnovovací frekvence 120 Hz, kterou lze současně aktivovat i pro QHD+ rozlišení. Pokud si ji aktivujete, budou animace prostředí o poznání plynulejší a obraz bude vyladěn do nejmenšího detailu. Avšak je škoda, že chybí možnost zvolit 90Hz frekvenci, která by neměla takový odběr energie. Pokud budete chtít šetřit energii, budete muset zvolit standardní 60Hz frekvenci. Dotyková plocha snímá prsty frekvencí 480 Hz, což je také působivá hodnota.

Čtečka otisků prstů a odemykání obličejem

Čtečka otisků prstů se stejně jako u Xiaomi Mi 10 (Pro) nachází v displeji (model Mi 10T Pro měl čtečku na boku). Jedná se o optickou čtečku, která na můj vkus není zas tak rychlá. Oproti vlajkovým modelům od Samsungu či Huawei výrazně ztrácí. Čtečka není příliš pohotová a někdy jí zkrátka trvá o něco déle, než otisk rozpozná. Na snímač je také nutné o něco více zatlačit.

Snad se jedná jen o softwarový nedostatek a rychlost bude vylepšena v další aktualizaci, ale zatím jsem rychlostí zklamaný. Mnohem častěji jsem používal odemykání obličejem. Jde o 2D sken tváře, který sice není tak bezpečný, ale v tomto případě je rozhodně rychlejší a pohodlnější. Zkrátka k němu nemám žádné výtky a celkem spolehlivě funguje i ve tmě nebo při natočení smartphonu.

Hardwarová výbava na vysoké úrovni

Xiaomi Mi 11 pohání 5nm čipset Qualcomm Snapdragon 888 (1x 2,84GHz Kryo 680, 3x 2,42GHz Kryo 680 a 4x 1,80GHz Kryo 680), který nabízí vysoký výkon i efektivitu. Procesoru je k ruce grafický akcelerátor Adreno 660 a 8, respektive 12 GB operační paměti LPDDR5. Interní úložiště (typu UFS 3.1) má také dvě varianty – 128 a 256 GB, což je hodnota konečná, protože telefon nedisponuje slotem pro paměťové karty.

Těšit se tak můžete na perfektní výkon ve hrách i při běžném používání. V benchmarku AnTuTu (v8) získal telefon zhruba 709 tisíc bodů. To jej sice řadí až za nedávno testovaný Asus ROG Phone 5, ale hravě poráží Galaxy S21 Ultra. Během desetidenního testování jsem nezaznamenal žádný zásek, zpomalení nebo zaváhání systému. Rychlosti samozřejmě dopomáhá i 120Hz obnovovací frekvence a Mi 11 je vskutku svižný telefon.

Hraní her vás bude bavit

Pro stabilní náročné hraní je čipset chlazen technologií LiquidCool využívající výparníkovou komoru. Jen při velkém zatížení se stává, že se smartphone trochu rozpálí, ale na stále přijatelnou teplotu. Po většinu času není vůbec horký, takže Xiaomi zvládlo odvod tepla na jedničku. Výraznější zahřívání jsem občas pocítil u fotoaparátu, ve chvíli, kdy jsem natáčel opravdu hodně videí, a to v různých rozlišeních a snímkování.

Hardwarové parametry Xiaomi Mi 11 Systém: Android 11 Rozměry: 164,3 x 74,6 x 8,1 mm , Hmotnost: 196 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 888, octa-core 1x 2,84 GHz Kryo 680, 3x 2,42 GHz Kryo 680, 4x 1,80 GHz Kryo 585 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,81", Quad HD+, 1440 x 3200 px Hlavní fotoaparát: 108 Mpx, f/1.9, 26mm, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 13 Mpx, f/2.4, 123˚, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 5 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 20 Mpx, 27mm, 1/3.4", 0.8µm, Full HD video, HDR, panorama Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4600 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

I přesto, že má smartphone 120Hz displej a vysoké rozlišení, běžely na něm všechny hry na nejvyšší detaily naprosto plynule a bez problémů rozjedete veškeré herní tituly, které jsou v obchodě Google Play. Doplním, že ve výbavě nechybí podpora 5G sítí, všech lokálních LTE standardů (VoLTE, VoWiFi), GPS, Wi-Fi 6, infraport pro ovládání domácí elektroniky, nejnovější Bluetooth 5.2 (kodeky aptx HD, aptx Adaptive) nebo NFC.

Výdrž baterie a rychlé 55W nabíjení

Uvnitř zařízení se ukrývá baterie s kapacitou 4600 mAh. A popravdě? Je to tak akorát. Díky ní a dobré optimalizaci spotřeby energie telefon zvládá při náročnějším používání 1 den na jedno nabití. Při běžném provozu se dostanete na výdrž okolo jednoho a půl dne, výjimečně na dva dny. Správa napájení nabízí jen základní spořič baterie, optimalizaci využití baterie nebo nastavení zapnutí/vypnutí napájení.

Výdrž baterie se hodně odvíjí od stylu používaní. Zatímco já osobně jsem měl večer před spaním v průměru ještě 30 %, pokud telefon opravdu zatížíte a budete hojně využívat 120Hz panel a QHD+ rozlišení, může být výdrž jednodenní.

Telefon také podporuje velmi rychlé 55W nabíjení (Power Delivery 3.0 a Quick Charge 4+), díky čemuž jej za 15 minut dobijete na 48 % kapacity, za 30 minut na 82 % a plné nabití trvá přibližně 45 minut. Rychlost nabíjení je fantastická a ještě jednou chválím za 55W adaptér v balení.

Velkou pochvalu si Xiaomi zaslouží i za přítomnost bezdrátového nabíjení. To dokonce podporuje výkon až 50 W, díky čemuž telefon bezdrátově nabijete již za 53 minut. A nechybí ani rychlé 10W reverzní nabíjení. Za nabíjení zkrátka velký palec nahoru.

Operační systém Android 11 a nadstavba MIUI 12

V telefonu najdeme operační systém Android 11, který je tradičně doplněn o uživatelskou nadstavbu MIUI, tentokrát ve verzi 12.0.3. V budoucnu se počítá s aktualizací na nejnovější MIUI 12.5. Rychlost systému je jedním slovem prvotřídní. Prostředí je moc pěkně zpracované, vše je designově úhledné a uživatelsky přívětivé.

Samozřejmě se v systému najde hned několik funkcí navíc. Využít můžete i ovládání gesty, témata prostředí (ta změní vzhled ikon apod.), nechybí ovládání jednou rukou, režim Game Turbo nebo funkce Druhý prostor (např. pro oddělení firemních a soukromých věcí).

Xiaomi vybavilo telefon i aplikacemi Mi Community, AliExpress, Netflix, WPS Office a několika dalšími nástroji. Bohužel zde najdete i několik her a skrytých reklam.

Aplikace fotoaparátu

Rád bych se krátce zmínil o aplikaci fotoaparátu, která prošla mírným vylepšením a nabízí hned několik zajímavých funkcí. Samozřejmě ji lze ovládat gesty pro přepínání mezi mnoha režimy. Aplikace nabízí i živé tipy, které vás dokáží upozornit na špinavou čočku fotoaparátu, na orientaci fotoaparátu nebo vám nabídne tip, jaký fotoaparát máte zvolit pro lepší zachycení scény.

Přímo v aplikaci je integrovaná funkce/služba Google Lens. Mezi režimy patří automatický, portrétní, 108megapixelový, noční, sken dokumentů, panorama, timelapse, dlouhá expozice, super měsíc a klonování. Dlouhá expozice slouží k zachycení „mléčné“ tekoucí vody a k různým světelným hrátkám. Funkce klonování zajistí, že se na jednom snímku osoba objeví víckrát.

Mezi režimy pro natáčení najdeme Krátké video, které obsahuje několik různých filtrů a funkci kaleidoskop, dále funkci VLOG, která obsahuje několik mustrů pro natáčení krátkých videi např. na Instagram. Já si oblíbil režim Filmové efekty, ve které je funkce klonování, zmrazení pozadí, „dolly zoomu“ –Hitchcockův efekt, paralelní světy a zmrazení pohybu. Na některé záběry se můžete podívat na videu výše.

Fotoaparát: 108 Mpx v hlavní roli

Hlavní fotoaparát nabízí vysoké rozlišení 108 Mpx a zřejmě se jedná o stejný čip, který výrobce použil i u „desítky“. Světelnost objektivu je ale o něco horší f/1.9, ale nechybí optická stabilizace obrazu a fázové ostření. Dále na zádech najdeme 13Mpx širokoúhlý snímač se světelností f/2.4, úhlem záběru 123° a fixním ostřením a 5Mpx makro kamerku (f/2.4) také s fixním ostřením.

Pro mě osobně bylo velkým zděšením, že Mi 11 nenabízí žádný teleobjektiv. A o to víc nepotěší, že přibližovací schopnosti tohoto smartphonu nejsou tak dobré jako u Mi 10T Pro, který také nemá teleobjektiv, ale o tom až za chvilku.

Přední selfie kamerka dostala vysoké 20Mpx rozlišení (f/2.2) a stejně jako zadní fotoaparát nabízí vylepšení pomocí umělé inteligence, HDR, portrétní režim a navíc několik filtrů a vylepšení tváře.

Focení za dobrého světla

Fotografie za dobrých světelných podmínek jsou výborné a oproti konkurenci takřka žádný rozdíl, zde jsou síly většinou vyrovnané. Telefon perfektně volí barvy a umí pracovat s velkým dynamickým rozsahem. Jako menší nevýhodu beru trochu pomalejší ostření, což se projevuje zejména při horších světelných podmínkách.

Fotografovat je možné i v plném 108Mpx rozlišení. Vytvoření takovéhoto snímku netrvá o moc déle. Výhodou je mnohem větší detail a možnost přiblížení například pro oříznutí, ale naopak fotografie jako taková nedosahuje takových kvalit jako snímek pořízený v automatickém režimu.

Telefon exceluje v míře detailu s velmi nízkým digitálním šumem. Největší rozdíl jsem zaznamenal na fotografiích zachycených v budově za horších světelných podmínek. Při zvětšení snímku mě až překvapilo, jak jsou detaily ostré a bez většího šumu.

Perfektní makro, avšak horší ostření

Makro snímky jsou na té nejvyšší úrovni, nechybí jim přirozené rozostřené pozadí a ostré detaily. Avšak opět se zde projevil neduh v ostření, což bylo problematické i u předchozího modelu. Ostření na malé předměty je někdy opravdu obtížné. Od speciální makro kamerky jsem neměl žádná očekávání, protože ty často bývají jen do počtu. Ovšem zde mě velice překvapila a její schopnosti jsou poměrně dobré.

Hlavní fotoaparát disponuje i „vylepšením“ fotografií pomocí umělé inteligence, která rozpozná fotografovanou scénu a následně snímek upraví. Tyto fotografie mají poté živější barvy. Další funkcí je portrétní režim, který obstarává kýžený bokeh efekt. Tento režim produkuje celkem povedené fotografie, ale občas není osoba zaostřená.

Širokoúhlý fotoaparát a schopnosti přiblížení

Širokoúhlý snímač (0,6x zoom) je vhodný pro zachycení krajiny, budov nebo větší skupiny lidí. Bohužel širokoúhlé záběry nejsou příliš detailní. Menší pochvalu si zaslouží korekce snímků, díky níž nejsou okraje fotografií až tolik zkreslené a neostré. Celkově jsou širokoúhlé snímky průměrné.

Ačkoliv Mi 11 nedisponuje žádným teleobjektivem s optickým přiblížením, je v aplikaci dostupný přepínač pro dvojnásobné přiblížení. 2x zoom je prakticky pouhý výřez z hlavního fotoaparátu. Výsledky nejsou špatné, ale optický zoom schází především u videa a s útlumem světla jde samozřejmě kvalita přiblížení dolů.

Focení v noci a noční režim

Za nedostatečných světelných podmínek v budově nebo za šera se u fotografií začíná vyskytovat horší ostrost, a to i přes přítomnost optické stabilizace. U některých snímků mě překvapila vysoká míra šumu. Což je překvapivé, protože za dobrého světla jsou snímky hodně detailní. Obecně bych řekl, že Huawei a Samsung jsou s nočními fotografiemi o něco dále.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit/stáhnout zde.

Noční režim velmi dobře stabilizuje světlo, zvýrazní obrysy a vytáhne konturu, takže fotografie působí o něco lépe. Snímky jsou o poznání světlejší a živější, při zachování nízké míry šumu. Určitě potěší, že noční režim lze použít i u 2x přiblížení, i u širokoúhlého snímače.

Video až v 8K rozlišení

Xiaomi Mi 11 zvládá natáčet v maximálním rozlišení 8K při 30 snímcích za vteřinu. Má to ale jeden háček. Čip hlavního fotoaparátu dokáže snímat v maximálním rozlišení 6K (30 fps), tudíž toto video je poté za pomoci vysokého výkonu a umělé inteligence upscalováno do 8K. I když tato schopnost není tím, kvůli čemu byste si takovýto smartphone pořizovali, je 8K video vcelku kvalitní.

U záznamu videa nechybí elektronická stabilizace obrazu. Ta je nejúčinnější ve 4K při 30 snímcích za sekundu. Ve 4K při 60 fps nelze využít širokoúhlý objektiv, což je škoda. Co ale překvapí, je dostupné dvojnásobné přiblížení.

A dle mého testu se nejedná o pouhé digitální přiblížení. Nedosahuje sice takových kvalit jako fotoaparáty s optickým přiblížením, i tak je ale kvalita chvalitebná. Během natáčení bohužel nejsou dostupné rychlé přepínače pro volbu fotoaparátu. Natáčet lze i zpomalená videa se snímkováním 480 fps ve Full HD rozlišení. Kvalita videí z hlavního fotoaparátu je velmi dobrá, jen ostření je opět trochu problémové a někdy fotoaparát nelogicky přeostřuje, což způsobuje cukání obrazu.

Závěrečné hodnocení

Xiaomi Mi 11 je velice povedený smartphone. Hodně se mi líbí jeho design – zejména matná záda a jejich provedení v modré barvě. I přes velké rozměry, které pro někoho mohou být překážkou, je ergonomie dobrá a příznivá je i hmotnost. Potěší vysoký výkon v čele se Snapdragonem 888 a slušná výbava. V té postrádám slot na microSD karty a především voděodolnost, ta by tu zkrátka měla být.

Naopak vyzdvihuji kvalitu 120Hz QHD+ AMOLED displeje, který je fantastický. Užíval jsem si i hlasité stereo reproduktory, avšak chybí 3,5mm výstup na sluchátka. Čtečka v displeji mě svou rychlostí příliš neoslovila – jsem zvyklý na rychlejší odemykání. Chválím za výdrž na jedno nabití a za superrychlé 55W nabíjení. Hodně se mi líbí i přítomnost bezdrátového nabíjení, které je také rychlé a umí být i reverzní.

Hlavní snímač je dosti kvalitní, nicméně mi trochu vadilo občasné horší přeostřování. Spokojen jsem také s natáčením videa, zejména při 4K/30 fps, kdy je možné využít všech členů a je účinná stabilizace obrazu. Hodně zábavy jsem si užil i s různými efekty a režimy, které se nacházejí v aplikaci fotoaparátu. Operační systém je rychlý a nadstavba MIUI 12 povedená.

Cena Xiaomi Mi 11 začíná na částce 19 999 Kč za variantu 8/128 GB, což není úplně málo. Výbava je ale hodně bohatá a i přes pár nedostatků se jedná o povedený smartphone. Na podobné peníze přijde LG V60 ThinQ, OnePlus 8 Pro, Samsung Galaxy S20 FE nebo Motorola Edge+.