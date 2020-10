Recenze Xiaomi Mi 10T Pro: má skvělou výbavu a s cenou to nepřehání

Čínská společnost Xiaomi před dvěma týdny představila svůj nový smartphone Mi 10T Pro, jenž zaujme místo vlajkové lodi pro letošní podzim. Jeho oficiální uvedení na český trh se odehrálo před malou chvílí a my vám přinášíme exkluzivní a velmi podrobnou recenzi. Zatímco jarní model Mi 10 Pro a celá řada Mi 10 byla stažena z trhu pro svou vyšší cenu a z toho plynoucí nezájem spotřebitelů, žhavá novinka se vše chystá napravit.

K hlavním lákadlům bude opět patřit soustava fotoaparátů včele se špičkovým 108Mpx snímačem. Telefon exceluje i v záznamu videa, jehož maximální rozlišení je 8K. Displej potěší velmi vysokou obnovovací frekvencí 144 Hz, avšak čtečka otisků prstů se přesunula na bok. Výbava je na vysoké úrovni a nechybí ani podpora 5G sítí. Kromě toho láká i na vysokou kapacitu baterie a rychlé 33W nabíjení.

Příznivá cena, 108Mpx fotoaparát, až 8K video, 144Hz displej

Snapdragon 865, podpora 5G, 5 000mAh baterie, 33W nabíjení

Chybí bezdrátové nabíjení, voděodolnost, 3,5mm jack a teleobjektiv

Novinka je dostupná v námi testované černé barvě, dále ve stříbrné a v modré. Smartphone se na českém trhu bude prodávat od 14 999 Kč a to je hodně lákavá cenovka. Je 108Mpx fotoaparát tak kvalitní, že dokáže omluvit chybějící teleobjektiv? Na jakých místech se šetřilo a jaká je novinka v praxi? To a mnohem víc se dozvíte v naší podrobné recenzi.

Obsah balení

V prodejním balení najdete vše potřebné. V krabičce se nachází samotný telefon, metr dlouhý USB-C kabel pro napájení či přenos dat, spona pro vyjmutí slotu pro dvě nanoSIM karty, uživatelské příručky, gumový obal a 33W napájecí adaptér.

Obal na telefon má velice pěkný design a díky matné úpravě v prvních dvou třetinách se skvěle drží. Rozhodně se jedná o jedno z těch kvalitnějších pouzder, které výrobci dávají k telefonům. Nesmím zapomenout zmínit ani redukci z USB-C na 3,5mm audio výstup, tu už jsem v balení dlouho neviděl.

Konstrukce a design: víc změn, než bych očekával

Při pohledu na název telefonu by se mohlo zdát, že se jedná o pouhou evoluci modelu Mi 10 Pro, opak je ale pravdou. Změn je více, což je vidět na první pohled. Dominancí tohoto smartphonu je jednoznačně fotomodul na zádech. Ten je také jeho hlavní charakteristickým rysem, díky čemuž si jej jen tak nespletete. Řeč je zejména o hlavním fotoaparátu, jehož čočka je opravdu hodně velká a zabírá 4x více prostoru než ostatní.

Obdélníkový modul bohužel celkem výrazně vystupuje nad povrch a díky jeho umístění v pravém horním rohu zad, se telefon při položení na stůl při jeho používání dosti nepříjemně naklání. Zadní strana je vyrobena ze skla (Gorill Glass 5) a při delších stranách je mírně zaoblena, což dopomáhá k lepšímu úchytu. Avšak záda jsou jako zrcadlo, proto rády vrhají odlesky a snadno na nich ulpívají otisky prstů.

Povrch je také trochu kluzčí, s čímž se musí počítat. Mi 10T Pro je velkým zařízením – jeho proporce jsou 165,1 x 76,4 x 9,3 mm. Bohužel příliš nepotěší ani hmotnost, která vyšplhala na 218 gramů. Telefon mi přijde poněkud nevyvážený, zejména jeho horní část s fotoaparáty je trochu těžší, takže má tendenci se v ruce mírně převažovat.

Plochý displej s průstřelem a žádná voděodolnost

Přední straně dominuje velký displej s výřezem pro selfie kamerku. Ten je dosti drobný a při používání jej ani nezaregistrujete. Zobrazovací panel je rovný, není tedy po stranách zakřivený jako jeho předchůdce, což jistě plno uživatelů ocení. Výtku má k symetrii rámečků. Spodní bradička je docela výrazná, což se mi osobně moc nelíbí.

V horní části nad selfie kamerkou se akorát ukrývá notifikační dioda a výdech telefonního reproduktoru, který slouží jako stereo doplněk k hlavnímu reproduktoru. Rám je z hliníku a spodní i horní strana jsou rovné, díky čemuž, při troše vůle, dokáže telefon samovolně stát na stole. Vespodu se nachází hlasitý reproduktor, zdířka USB-C a slot pro dvě nanoSIM karty.

Na horní straně potěší infraport pro ovládání domácí elektroniky. Ve výbavě tak chybí 3,5mm audio výstup. Doplním, že smartphone není voděodolný, Xiaomi se chlubí pouze odolností vůči náhodnému postříkání.

Čtečka otisků prstů se přemístila na bok

Ačkoliv měla „Mi desítka“ čtečku otisků prstů v displeji, u „téčka“ se Xiaomi rozhodlo ji umístit na pravý bok telefonu do tlačítka Power. Pro mě osobně je to trochu zklamání, ale věřím, že plno uživatelů to naopak vřele uvítá. Nicméně čtečka je umístěna velice vhodně, akorát pro pravý palec.

Odemykání je bleskurychlé, zde žádné kompromisy nečekejte. Ačkoliv plocha čtečky není příliš velká, byla vždy velice přená a pohotová. Jen párkrát se mi stalo, že čtečka na první pokus můj prst nerozpoznala. Pro odemknutí stačí prst na plošku přiložit nebo zmáčknout tlačítko.

Vhod může přijít i 2D odemykání obličejem, které je pohodlné a rychlé. Rozpoznání funguje při jakémkoliv natočení telefonu (například v režimu naležato) a dokonce i za horší světelných podmínek (při protisvětle nebo ve tmě), akorát musíte počítat s větší prodlevou.

Displej se 144 Hz obnovovací frekvencí

Mi 10T Pro disponuje velkým 6,67palcovým displejem s poměrem stran 20:9. Rozlišení Full HD+ (2400 x 1080 pixelů, 395 pixelů na palec) je více než dostatečné. Jedná se o IPS LCD panel, což je rozdílem oproti jiným vlajkovým modelům výrobce, avšak na jeho kvalitě to není vůbec znát. Je kryt odolným sklem Gorilla Glass 5 a zabírá 85,2 % přední plochy.

Maximální jas zobrazovače je 500 nitů (krátkodobě až 650 nitů) a díky tomu je perfektně čitelný i na přímém slunci. Displej je naprosto perfektní a nemám nic, co bych mu vytkl. Nabízí syté barvy, výborné pozorovací úhly, podporu HDR10+ a skvělou čitelnost za jakýkoliv podmínek.

Obrovským lákadlem je velmi vysoká obnovovací frekvence 144 Hz. Pokud si ji aktivujete, budou animace prostředí opravdu hodně plynulé a obraz bude vyladěn do nejmenšího detailu. Avšak já osobně zvolil prostřední možnost – 90 Hz. Jsem rád, že Xiaomi nabízí i tuto zlatou střední cestu, protože 90Hz frekvence také zajistí pěkně plynulé pohyby, avšak uleví baterii a to znatelně.

Hardwarová výbava

Zatímco někde se šetřilo, hardwarová výbava zůstala prakticky na stejné úrovni. Novinku pohání velmi výkonný čipset Qualcomm Snapdragon 865 (1 x 2,84 GHz Kryo 585, 3 x 2,42 GHz Kryo 585 a 4 x 1,80 GHz Kryo 585), který je vyráběn 7nm+ procesem. K ruce mu je grafický akcelerátor Adreno 650 a 8 GB operační paměti. Interní úložiště (nově typu UFS 3.1) má dvě varianty – 128 a 256GB, což je hodnota konečná, protože telefon nedisponuje slotem pro paměťové karty.

Hardwarové parametry Xiaomi Mi 10T Pro Systém: Android 10 Rozměry: 165,1 x 76,4 x 9,33 mm , Hmotnost: 218 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 865, Octa-core 1x 2,84 GHz Kryo 585, 3x 2,42 GHz Kryo 585, 4x 1,80 GHz Kryo 585 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,67", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 108 Mpx, f/1.7, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS Druhý fotoaparát: 13 Mpx, f/2.4, 119˚, 1.12µm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 5 Mpx, f/2.4, AF, makro , Přední kamera: 20 Mpx, f/2.2, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Těšit se tak můžete na perfektní výkon ve hrách i při běžném používání. V benchmarku AnTuTu (v8) získal telefon zhruba 564 tisíc bodů. Během zhruba týdenního testování jsem nezaznamenal žádný zásek, zpomalení nebo zaváhání systému. Rychlosti samozřejmě dopomáhá i 144Hz obnovovací frekvence a Mi 10T Pro je vskutku svižný telefon.

Na tomto smartphonu vás hraní her bude bavit

Mile mne překvapilo chlazení. Při hraní her jsem na zadní straně cítil jen příjemné teplo, takže Xiaomi zvládlo odvod tepla na jedničku. Výraznější zahřívání jsem pocítil jen u fotoaparátu, ve chvíli, kdy jsem opravdu natáčel hodně videí, a to v různých rozlišení a snímkování.

I přes to, že má smartphone 144Hz displej, běžely na něm všechny hry na nejvyšší detaily naprosto plynule a bez problémů rozjedete veškeré herní tituly, které jsou v obchodě Google Play. Doplním, že ve výbavě nechybí podpora 5G sítí, všech lokálních LTE standardů, GPS, Wi-Fi 6, infraport pro ovládání domácí elektroniky, nejnovější Bluetooth 5.1 (kodeky aptx HD, aptx Adaptive) nebo NFC.

5000mAh baterie a 33W nabíjení

Uvnitř zařízení se ukrývá baterie s úctyhodnou kapacitou 5 000 mAh. Díky ní a dobré optimalizaci spotřeby energie telefon zvládá i při náročnějším používání 1 a půl dne na jedno nabití. Při běžném provozu se dostanete na výdrž okolo dvou dnů. Správa napájení nabízí jen základní spořič baterie, optimalizaci využití baterie nebo nastavení zapnutí/vypnutí napájení.

Výdrž baterie se hodně odvíjí od stylu používaní. Zatímco já osobně jsem měl večer před spaním v průměru ještě 30 %, což se mi málo kdy u smartphonů stává, pokud telefon opravdu zatížíte a budete hojně využívat 144Hz panel, může být výdrž jednodenní. Velkou zásluhu na dobré výdrž má fakt, že telefon nenabízí Always On displej, na který jsem hodně zvyklý a také možnost snížení frekvence na 90, popřípadě 60 Hz. Výdrž baterie mírným způsobem zlepší i tmavý režim.

Telefon také podporuje rychlé 33W nabíjení (Power Delivery 3.0), díky čemuž jej za 30 minut dobijete na 60 % kapacity, do plna pak za přibližně 65 minut. Je škoda, že novinka nepodporuje 50W nabíjení jako Mi 10 Pro. I přes skleněná záda Mi 10T nenabízí bezdrátové dobíjení, což je opět dalším ústupkem vůči ceně (Mi 10 nabízel dokonce velmi rychlé 30W bezdrátové nabíjení).

Android 10 a nadstavba MIUI 12

V telefonu najdeme operační systém Android 10, který je tradičně doplněn o uživatelskou nadstavbu MIUI, tentokrát ve verzi 12. Rychlost systému je jedním slovem prvotřídní. Prostředí je moc pěkně zpracované, vše je designově úhledné a uživatelsky přívětivé. I když zde bych se rád zastavil. Novinkou prostředí je rozdělení notifikační části a nabídky s rychlými přepínači. Pro zobrazení nových oznámení je zapotřebí potáhnout prstem v levé části obrazovky.

Potažením prstu na pravé půlce sjede menu s rychlými přepínači, které mimochodem doznalo také velkých designových změn. Na toto nové rozvržení jsem si musel hodně zvykat a popravdě jsem v rozdělení nenašel smysl a bylo mi spíš na obtíž.

Samozřejmě se v systému najde hned několik funkcí navíc. Využít můžete i ovládání gesty, témata prostředí (ta změní vzhled ikon apod.), nechybí ovládání jednou rukou, režim Game Turbo nebo funkce Druhý prostor (např. pro oddělení firemních a soukromých věcí). Xiaomi vybavilo telefon i aplikací Mi Community, AliExpress, Netflix, WPS Office a několika dalšími nástroji. Bohužel zde najdete i několik her a skrytých reklam.

Aplikace fotoaparátu

Rád bych se krátce zmínil o aplikaci fotoaparátu, která prošla mírným vylepšením a nabízí hned několik zajímavých funkcí. Samozřejmě lze ovládat gesty pro přepínání mezi mnoha režimy a nechybí tlačítka pro rychlé přepínání mezi fotoaparáty. Aplikace nabízí i živé tipy, které vás dokáží upozornit na špinavou čočku fotoaparátu, na orientaci fotoaparátu nebo vám nabídne tip, jaký fotoaparát máte zvolit pro lepší zachycení scény.

Přímo v aplikaci je integrovaná funkce/služba Google Lens. Mezi režimy patří automatický, portrétní, 108Mpx, noční, sken dokumentů, panorama, timelapse, dlouhá expozice a klonování. Dlouhá expozice slouží k zachycení „mléčné“ tekoucí vody a k různým světelným hrátkám. Funkce klonování zajistí, že se na jednom snímku objevíte (nebo jiný předmět) víckrát. Využívat ji ale doporučujeme jen na scénách s dostatečným světlem, aby dobře vynikly jednotlivé detaily klonované osoby.

Mezi režimy pro natáčení najdeme Krátké video, které obsahuje několik různých filtrů a funkci kaleidoskop, dále funkci VLOG, která obsahuje několik mustrů pro natáčení krátkých videi např. na Instagram. Režim klonování je také dostupný i při nahrávání videa.

Fotoaparát: 108 Mpx v hlavní roli

Velkým lákadlem Xiaomi Mi 10T Pro je i hlavní fotoaparát s úctyhodným počtem megapixelů. Jedná se o stejný čip, který výrobce použil i u „desítky“. Ačkoliv to vypadá, že se na zadní straně nachází hned 5 fotoaparátů, není tomu tak. Jsou zde „pouze“ tři, protože jedeno okruží patří přisvětlovacímu blesku a druhé je zaslepené a nic v něm není. Soustavu tvoří:

Hlavní snímač s rozlišení 108 Mpx, světelností f/1.7, optickou stabilizaci obrazu a fázovým ostřením

13Mpx ultra-širokoúhlý fotoaparát se světelností f/2.4, úhlem záběru 123° a fixním ostřením

5Mpx makro kamerka (f/2.4) s autofokusem

Pro mě osobně bylo velkým zděšením, že Mi 10T Pro nenabízí žádný teleobjektiv. Abych se ale přiznal, pokud bych si předem nepřečetl specifikace, asi bych jej testoval v domnění, že na zádech je. Přibližovací schopnosti tohoto smartphonu jsou totiž velmi dobré, ale o tom až za chvilku.

Přední selfie kamerka dostala vysoké 20Mpx rozlišení (f/2.2) a stejně jako zadní fotoaparát nabízí vylepšení pomocí umělé inteligence, HDR, portrétní režim, a navíc několik filtrů a vylepšení tváře.

Za dobrého světla patří k těm nejlepším

Fotografovat se dá i v plném 108Mpx rozlišení. Poté má fotografie rozlišení 12032 x 9024 a zabírá mnohdy i 30 MB. Vytvoření takovéhoto snímku netrvá o moc déle. Výhodou je mnohem větší detail a možnost přiblížení například pro oříznutí, ale naopak fotografie jako taková nedosahuje takových kvalit jako snímek pořízený v automatickém režimu v rozlišení 5792 x 4344, což odpovídá 25 Mpx.

Zde se tedy odehrála změna, protože u Mi 10 Pro byly výsledné snímky v rozlišení 27 Mpx. Stále jsou spojovány čtyři pixely do jednoho, avšak výsledná fotografie je mírně oříznuta. Telefon exceluje v míře detailu s velmi nízkým digitálním šumem. Největší rozdíl jsem zaznamenal na fotografiích zachycených v budově za horších světelných podmínek. Při zvětšení snímku mě až překvapilo, jak jsou detaily ostré a bez větší šumu.

Fotografie za dobrých světelných podmínek jsou špičkové a oproti konkurenci takřka žádný rozdíl, zde jsou síly většinou vyrovnané. Telefon perfektně volí barvy a umí pracovat s velkým dynamickým rozsahem. Jako menší nevýhodu beru trochu pomalejší ostření, což se projevuje zejména při horších světelných podmínkách.

Perfektní makro, avšak horší ostření

Makro snímky jsou na té nejvyšší úrovni, nechybí jim přirozené rozostřené pozadí a ostré detaily. Avšak opět se zde projevil neduh v ostření. Zaostřit na květinu, či něco drobného, je mnohdy velkým oříškem. Zde napomáhá ani automatické ostření ani ostření dotykem. Ve chvíli, kdy se vám podaří zaostřit máte vyhráno. Od speciální makro kamerky jsem neměl žádná očekávání, protože ty často bývají jen do počtu. Ovšem zde mě velice překvapila a byl jsem z jejich schopností nadšený.

Hlavní fotoaparát disponuje i „vylepšením“ fotografií pomocí umělé inteligence, která rozpozná fotografovanou scénu a následně snímek upraví. Tyto fotografie mají poté živější barvy. Další funkcí je portrétní režim, který obstarává kýžený bokeh efekt. Tento režim obstarává povedené fotografie, i když na můj vkus jsou trochu více upravené a odlišné od automatiky.

Širokoúhlý fotoaparát a schopnosti přiblížení

Širokoúhlý snímač (0,6x zoom) je vhodný pro zachycení krajiny, budov nebo větší skupiny lidí. Bohužel širokoúhlé záběry nejsou příliš detailní. Menší pochvalu si zaslouží korekce snímků, díky níž nejsou okraje fotografií až tolik zkreslené a neostré.

Ačkoliv Mi 10T Pro nedisponuje žádným teleobjektivem s optickým přiblížením, přesto je v aplikaci dostupný přepínač pro dvojnásobné přiblížení. Telefon dokonce dokáže scénu přiblížit až 30x, což je fascinující.

Výsledky nejsou vůbec špatné. Působivé jsou zejména fotografie s 10x přiblížením, kde je znatelný zásah softwaru. S mým velkým překvapením jsou tyto snímky kvalitnější než s 5x přiblížením. Toto se Xiaomi opravdu hodně povedlo a klobouk dolů před těmito výsledky.

2x zoom lze prakticky brát za optické přiblížení, zde je kvalita velmi dobrá. 5x přiblížení ujde a 30x zoom takřka nevyužijete, ale z 10x přiblížení jsem opravdu nadšen. S útlumem světla jde samozřejmě kvalita přiblížení dolů.

Focení v noci a noční režim

Za nedostatečných světelných podmínek v budově nebo za šera se u fotografií začíná vyskytovat horší ostrost. U některých snímků mě překvapila vysoká míra šumu. Obecně bych řekl, že Huawei a Samsung jsou s nočními fotografiemi o něco dále.

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Noční režim velmi dobře stabilizuje světlo, zvýrazní obrysy a vytáhne konturu, takže fotografie působí o něco lépe. Snímky jsou poznání světlejší a živější, při zachování nízké míry šumu. Určitě potěší, že noční režim lze použít i u 2x přiblížení a širokoúhlého snímače.

Video až v 8K rozlišení

Xiaomi Mi 10T Pro zvládá natáčet v maximálním rozlišení 8K při 30 snímcích za vteřinu. Máto ale jeden háček. Čip hlavního fotoaparátu dokáže snímat v maximálním rozlišení 6K (30 fps), tudíž toto video je poté za pomoci vysokého výkonu a umělé inteligence upscalováno do 8K. I když není tato schopnost to, kvůli čemu byste si takovýto smartphone pořizovali, je 8K video vcelku kvalitní.

Xiaomi Mi 10T Pro: camera test (8K, 30 fps)

U záznamu videa nechybí elektronická stabilizace obrazu. Ta je nejúčinnější ve 4K při 30 snímcích za sekundu. Ve 4K při 60 fps nelze využít širokoúhlý objektiv, což je škoda. Co ale překvapí, že je dostupné dvojnásobné přiblížení.

Xiaomi Mi 10T Pro: camera test (4K, 60 fps)

A dle mého testu se nejedná pouhé digitální přiblížení. Kvalitou sice nedosahuje takových kvalit jako fotoaparáty s optickým přiblížením, i tak je kvalita chvalitebná. Bohužel nejsou během natáčení dostupné rychlé přepínače pro volbu fotoaparátu.

Xiaomi Mi 10T Pro: camera test (4K, 30 fps)

Natáčet lze i desetisekundová super zpomalená videa při frekvenci 960 snímků za sekundu ve Full HD (1080p) rozlišení. Kvalita videí z hlavního fotoaparátu je špičková a nejde jim takřka nic vytknout, i v noci mě mile překvapily.

Závěrečné hodnocení

Xiaomi Mi 10T Pro je velice povedený smartphone a nebál bych se jej označit za zabijáka vlajkových lodí. Xiaomi se poučilo a nyní nabízí cenově dostupný model, který má co nabídnout. Není sice tak prémiový jako Mi 10 Pro a některé funkce mu chybí, i přesto jej s klidným srdcem můžu doporučit všem zájemcům o výkonný smartphone s bohatou výbavou.

Ke 144Hz displeji nemám žádné výhrady a jsem rád, že lze zvolit i 90Hz frekvenci. Nijak mi nevadil ani použitý typ panelu (LCD), ale AMOLED by tomuto krasavci slušel víc, stejně jako tenčí rámečky.

Pochválit musím také za stereo reproduktory. Čtečka na boku je sice asi levnějším řešením, nicméně je velice rychlá a přesná. Chválím i za výdrž na jedno nabití a rychlé 33W nabíjení. Osobně mi trochu vadily větší rozměry, a hlavně vyšší hmotnost, která je navíc nevyvážená. Lesklá zadní strana je kluzčí a rády na ní ulpívají otisky.

Mezi další mínusy patří vystupující fotoaparát, chybějící zvýšená odolnost, 3,5mm audio výstup, slot na paměťové karty a bezdrátové nabíjení. Hlavní snímač je dosti kvalitní a mile mne překvapila i makro kamerka a schopnosti přiblížení. Spokojen jsem také s natáčením videa, zejména při 4K/30 fps, kdy je možné využít všech členů a účinné stabilizace obrazu. Operační systém je rychlý a nadstavba MIUI 12 povedená.

Cena Xiaomi Mi 10T Pro začíná na částce 14 999 Kč za 128GB úložiště, což je vzhledem k výbavě velice příznivé. Za nejvyšší paměťovou konfiguraci (256 GB) zaplatíte 15 999 Kč včetně DPH. Pokud vyloženě nechcete 108Mpx fotoaparát, můžete ušetřit 2 tisíce korun a pořídit si Mi 10T. Ten je svou výbavou takřka shodný, pouze hlavní fotoaparát má 64Mpx. Za podobné peníze má Xiaomi v nabídce ještě Poco F2 Pro. Mezi další konkurenty patří OnePlus 8, respektive OnePlus 8T, Samsung Galaxy S20 FE nebo Asus Zenfone 7.