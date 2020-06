Recenze Xiaomi Mi 10 Pro: šokuje cenou i výbavou

Xiaomi je ve světě smartphonů pojem. Už se nejedná o nejlevnější značku, která by kopírovala konkurenci. Tato čínská společnost investuje do vývoje a posouvá se rychle kupředu. Se zlepšující se výbavou se však posunula i cena. A možná až moc rychle. Loňský model Mi 9 začínal na ceně 13 tisíc korun. Za své peníze jste dostali většinu toho, co vlajkové modely ostatních výrobců, a museli jste oželet několik funkcí a vychytávek. Xiaomi Mi 10 Pro je ale se svojí cenou na podobné úrovni jako konkurence od Samsungu či Huawei. Některé funkce však stále chybí. Bude špičková výbava stačit?

Design a vzhled: kříženec, co duši Xiaomi nezapře

Konstrukce telefonu je vyrobena z kovu a skla, což je kombinace, která je standardem snad ve všech vlajkových modelech. Na test jsem dostal variantu s bílými zády a rámem v barvě růžového zlata. Jak je vidět na obrázku výše, zadní strana hází při natočení světla různé odlesky. Kromě bílé se tak dočkáte spektra od světle modré až po tmavě růžovou. Záda telefonu mají navíc jemnou sametovou strukturu. Svým vzhledem je tedy Mi 10 Pro spíše pro něžné pohlaví.

To už však neplatí pro rozměry, protože ty jsou enormní a ovládání jednou rukou je utopie i pro pořádné chlapy. Trendem dnešní doby jsou obří telefony a kvůli 6,67 palcovému displeji není Xiaomi Mi 10 Pro výjimkou. Jeho přesné rozměry jsou pak 162,5 × 74,8 × 9 milimetrů a váha se zastavila na hodnotě 208 gramů. Tyto hodnoty téměř kopírují loňský model OnePlus 7 Pro/7T Pro a jsou také velmi podobné Samsungu Galaxy S20+.

A právě telefony od OnePlus i Samsungu tohle Xiaomi dost připomíná. Přední displej je poměrně výrazně zaoblen a stejně je tak tomu na zadní straně. Celý telefon pak působí jako hladký oblázek, který opravdu výrazně klouže. Tlačítka na pravé straně jsou skvěle rozloženy a zvykl jsem si na ně po krátké chvilce s telefonem.

Na spodní straně se nachází USB-C konektor pro nabíjení, první z reproduktorů, dále pak zdířka pro SIM kartu a mikrofon. Levá strana je úplně čistá a zajímavé věci se odehrávají na horní části rámu. Tam se skrývá další z mikrofonů, infraport a také druhý hlasitý reproduktor. Nad displejem je pak samostatné sluchátko pro telefonní hovory. Ano, Mi 10 Pro tak má tři reproduktory.

V balení najdete vše potřebné

V prodejním balení Xiaomi Mi 10 Pro se kromě samotného telefonu nachází ještě hromada papírových dokumentů, silikonový kryt, napájecí kabel a nabíječka. Kryt na telefon je příjemně perforovaný z obou stran a z části tak kompenzuje klouzavý povrch zadní strany. Rozhodně se jedná o jedno z těch kvalitnějších pouzder, které výrobci dávají k telefonům. Osobně bych s ním prvních pár měsíců používání vydržel. Napájecí kabel je USB-A na USB-C. Ve sféře vlajkových modelů už by nebylo od věci použít USB-C na obou stranách, ale Xiaomi zde hrálo asi bezpečnou hru a nechce riskovat.

K telefonu rovnou dostanete jednu z nejvýkonnějších nabíječek na poli smartphonů. Jedná se o 65W zdroj, který svým výkonem dokáže doplnit baterii i notebooku. Možná je trochu škoda, že zdířka je typu USB-A. Taková nabíječka by pak mohla sloužit i pro nabíjení širokého spektra notebooků. V každém případě je od Xiaomi štědré, že přímo v balení dostanete tak výkonnou nabíječku a nemusíte si ji dokupovat zvlášť. Za mě palec nahoru.

Displej: skvělý, ale ne nejlepší

Již zmíněný 6,67 palcový displej nabízí technologii OLED, rozlišení 1080×2340 pixelů (386 ppi), poměr stran 19,5:9 a o jeho ochranu se stará Gorilla Glass páté generace. Hlavní předností displeje je bezesporu 90Hz obnovovací frekvence, která způsobí rychlejší odezvu pohybu v prostředí a celý telefon pak působí velmi svižně. Maximální hodnota jasu se zastavila na hodnotě 800 nitů (v manuálním režimu pak zhruba 500 nitů) a nikdy jsem neměl problém s viditelností ani na přímém slunci. Displej splňuje certifikaci HDR10+ a je radost se na něj dívat.

V levém horním rohu je v průstřelu ukryta 20Mpx selfie kamerka. Díky typu displeje je zde přítomen také Always On display, který nabízí široké možnosti nastavení. To všechno zní moc dobře a osobně bych s displejem byl naprosto spokojený. Pro většinu zákazníků budou schopnosti displeje naprosto dostačující a pokud jste nikdy nevlastnili telefon s rychlým displejem, bude pro vás Mi 10 Pro jako z jiného světa.

Jenže vlajkové modely letošního roku zvýšily obnovovací frekvenci na 120 Hz, OnePlus 8 Pro má displej s 10-ti bitovými barvami (miliarda barev vs. 16 milionů), rozlišení je u konkurence také výše a maximální jas je u některých modelů oproti Mi 10 Pro dvojnásobný. A to stojí Xiaomi stejně jako konkurence – zhruba 28 tisíc Kč.

Kdo chce výkon, je tu správně

Na displeji se tak trochu šetřilo, ale naštěstí to Xiaomi dohnalo u čipsetu. Model Mi 10 Pro totiž pohání nejvýkonnější procesor pro Android -- Qualcomm Snapdragon 865. Ten je vyroben 7nm technologií, nabízí 8 jader a grafiku zajišťuje Adreno 650. Námi testovaná varianta měla k dispozici 256 GB vnitřní paměti typu UFS 3.0 a 8 GB operační paměti RAM typu LPDDR5. Těšit se tak můžete na perfektní výkon ve hrách i v běžném pohybu po prostředí. V benchmarku AnTuTu získal telefon zhruba 595 tisíc bodů. Při našem testování v Geekbench pak dosáhl na 3154 bodů v multicore testu.

Během zhruba týdenního testování jsem nezaznamenal žádný zásek, zpomalení nebo zaváhání systému. Rychlosti samozřejmě pomáhá i 90Hz obnovovací frekvence a Xiaomi Mi 10 Pro je vskutku svižný telefon. Oproti vlajkovým modelům Samsungu nebo OnePlus však chybí možnost zkrácení (nebo vypnutí) animací.

Hardwarové parametry Xiaomi Mi 10 Pro Systém: Android 10 Rozměry: 162,6 x 74,8 x 9 mm , Hmotnost: 208 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 865 RAM: 8/12 GB , Interní paměť: 256/512 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 6,67", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 108 Mpx, f/1.7, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, laserový AF, OIS Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.0, 1.0µm, PDAF, laserový AF, OIS, 10x hybridní optický zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.0, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, 2x optický zoom, portrétový , Přední kamera: 20 Mpx, f/2.0, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Když tedy odemykáte telefon, před použitím si ještě zlomek vteřiny počkáte. Asi to nikomu vadit nebude a Mi 10 Pro je bleskově rychlý. Kdyby tu možnost vypnutí animací byla, byl bych při používání tohoto smartphonu o kousek šťastnější.

Mile mne překvapilo zvládnutí chlazení. Začátkem roku jsem testoval Samsung Galaxy S20 a ten se při zátěži zahříval poměrně výrazně. S Mi 10 Pro jsem neměl jediný problém. Při hraní her jsem na zadní straně cítil teplo, ale nebylo to nic výrazného a Xiaomi zvládlo odvod tepla na jedničku. Jediným momentem, kdy se konstrukce zahřívala, bylo nabíjení. To je vzhledem k rychlosti a výkonu nabíjení zcela pochopitelné.

I díky tomu, že má displej „jen“ Full HD+ rozlišení a „jen“ 90Hz obnovovací frekvenci, je zátěž na procesor a grafiku nižší než u zbytku vlajkových modelů. Zřejmě i díky tomu jsou výsledky v benchmarcích na špičce telefonů s Androidem a hrubá síla Mi 10 Pro rozhodně nechybí. Nejsem žádný vášnivý hráč, ale Asphalt 9 běžel na nejvyšší detaily naprosto plynule a bez problémů rozjedete všechny herní tituly, které jsou na Google Play Store.

5G a podivná situace se SIM

Na zadní straně Xiaomi Mi 10 Pro najdete hrdé logo 5G konektivity. V Česku to dnes opravdu nevyužijete a ještě nějakou dobu to tak zůstane. Jedná se však o funkci, která bude časem potřeba stále více a pokud chcete mít telefon na více než rok, vyplatí se koupit smartphone, který 5G podporuje. Osobně jsem samozřejmě nemohl vyzkoušet, jakou rychlost telefon dosahuje na 5G sítích. Klasické LTE však fungovalo naprosto spolehlivě a stabilní internet jsem chytil i v místech, kde měl Huawei P30 Pro nebo OnePlus 5T problém.

K hovorům a mobilnímu internetu se pojí dost zvláštní rozhodnutí, které Xiaomi u tohoto modelu udělalo. Pro evropský trh je totiž dostupná pouze single-SIM varianta. Osobně většinu času využívám pouze jednu SIM kartu, ale vím, že velká část české populace používá pracovní a osobní číslo. Tento telefon tedy pro tuto část populace není a budete si muset vystačit s jedním slotem. O to zvláštnější však je, když vytáhnete slot na SIM kartu. Zjistíte totiž, že slot pro druhou SIMku je pouze zaslepen. Špatným znamením je navíc absence těsnění.

Čínská verze tohoto telefonu podporuje Dual-SIM a pokud byste vzali šuplíček z čínské verze do té evropské, nahráli čínskou verzi softwaru, měly by fungovat obě SIM karty. Nevím, kvůli čemu neumožnilo Xiaomi evropským zákazníkům využívat oba sloty, ale myslím si, že to bude mít něco společného s certifikací. V každém případě je to dost podivné a rozhodně se jedná o jednu z největších nevýhod telefonu. Navíc jsem měl problém s odesíláním SMS zpráv. Osobně je téměř neposílám a všiml jsem si toho asi až po třech dnech používání. Naštěstí po vytažení a opětovném zasunutí SIM karty vše fungovalo v pořádku.

Mimo to je ale vše v pořádku a dočkáte se podpory NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 i kodeků aptX HD pro bezproblémový přenos zvuku do bezdrátových sluchátek. Má sluchátka se vždy připojila téměř bez prodlevy a telefon s nimi udržoval naprosto stabilní spojení. S Mi 10 Pro se neztratíte ani na cestách, protože k dispozici máte GPS, GALILEO, GLONAS a další. Kromě podivného zaslepení slotu na SIM kartu je tedy vše v naprostém pořádku.

Čtečka otisku prstů a odemykání obličejem

Xiaomi Mi 10 Pro nabízí dvě možnosti biometrického odemknutí. Prvním je optická čtečka otisku prstů pod displejem. Její umístění je perfektní a nikdy jsem neměl problém ji nahmatat. Špatného slova nemůžu říct ani o rychlosti nebo úspěšnosti. Jedná se o jednu z nejlepších na trhu a když pominu již dříve zmíněnou animaci po odemčení, tak je i jedna z nejrychlejších. Huawei nebo OnePlus jsou ještě o kousek rychlejší, ale možná v tom hraje roli absence animací.

Odemykání obličejem zde zajišťuje selfie kamerka a to s sebou nese výhody i nevýhody. Hned na začátek zmíním, že rychlost je zde prvotřídní a naprostou většinu uspokojí. Sken pomocí 2D kamery však nikdy nebude zrovna dvakrát bezpečný a v době povinnosti nošení roušky jsem si všiml, že telefon rozpoznal můj obličej i s nasazenou rouškou, a to bez změny v rychlosti.

FaceID od Apple nebo jiné alternativy založené na propracované technologii budou bezpečnější. Abych nehanil jen Xiaomi, můj OnePlus 5T odemkne displej i s nasazenou roušku. K zabezpečení tedy radši používejte otisk prstu.

Maratonec ve výdrži, sprinter v nabíjení

Velkou výdrž baterie už má dnes poměrně velká část smartphonů. Za posledních pár let se však pohled na výdrž změnila. Osobně se už dívám především na rychlost nabíjení a až pak na samotnou kapacitu v mAh. Naštěstí Xiaomi Mi 10 Pro splňuje oba požadavky na jedničku. Ve svých útrobách skrývá 4500mAh baterii, kterou výkonem 50 W dobijete za zhruba 45 minut. Ano, čtete správně. V balení Mi 10 Pro najdete 65W nabíječku, ale samotný telefon podporuje „pouze“ 50W nabíjení. Z 20 % jsem baterku za 15 minut dobil na 65 % a takto rychlé doplnění energie je asi hlavní výhodou výkonných nabíječek.

Přes noc již telefon nikdy nenabíjím a když ráno vstanu, zapojím telefon do nabíječky. Při odchodu do práce mám nějakých 80 procent. To úplně stačí na celý den v provozu. Telefon využívám vždy na maximum a většinou mi s přehledem vydržel celý den.

S Xiaomi Mi 10 Pro jsem absolvoval abnormálně náročný den s připojením na LTE, používal jsem navigaci, fotil jsem, měl jsem připojená bezdrátová sluchátka, sledoval jsem YouTube videa a byl jsem aktivní na sociálních sítích. Telefon jsem nijak nešetřil a kolem páté odpoledne mi zbývalo zhruba 25 % baterie. Na výdrž Huawei P30/P40 Pro to nedosahuje, ale Mi 10 Pro je velmi blízko.

Na Xiaomi Mi 10 Pro jsem se mohl spolehnout a navíc jsem měl k dispozici již zmíněné rychlé nabíjení. Nedělám si iluze a vím, že baterie se tak výkonným nabíjením poměrně výrazně ničí a ztrácí schopnost udržet kapacitu. I tak ale bude výdrž tohoto modelu jednou z předností. Trochu mě ale zklamal úbytek procent baterie přes noc. Z 45 % jsem jednou spadl na nějakých 33 procent. Je to víc než je standard a uvítal bych lepší management baterie v pohotovostním režimu. Jak jsem ale zmínil o pár řádků výše, ranní doping baterii dobije na celodenní používání.

Telefon samozřejmě můžete dobít i bezdrátově a k dispozici je rovnou jedno z nejrychlejších -- 30W. Tohoto výkonu docílíte jen s originální nabíječkou od Xiaomi, která má své vlastní větrání. Jedná se tak o velmi podobné řešení, jaké použil OnePlus u modelu 8 Pro. Měl jsem možnost vyzkoušet reverzní nabíjení a to funguje bez problémů. Výkon 5 W bude sloužit především pro drobné příslušenství jako sluchátka nebo třeba hodinky, které QI nabíjení podporují.

Android 10 s příchutí MIUI 11

V dnešní době je dobrý operační systém důležitější než kdy dříve. Nejvýkonnější čipset by vám bez spolehlivého operačního systému byl k ničemu. Xiaomi Mi 10 Pro naštěstí spojuje hardware i software do jednoho kompletního balíčku. I zde se však objevují nedokonalosti, které by mohly případné zájemce nasměrovat ke konkurenci. Základem systému je samozřejmě nejnovější Android 10 s nadstavbou MIUI ve verzi 11.

Systém na Mi 10 Pro je svižný a nesetkal jsem se s jediným zaseknutím nebo zpomalením reakcí. Od zbrusu nového telefonu se však ani nic jiného neočekává a mnohem důležitější je, jak si bude telefon stát po nějakém čase. Xiaomi má však poměrně slušnou softwarovou podporu a třeba Xiaomi Mi 8 dostalo letos Android 10. Pixely nebo modely od OnePlus dostanou nové verze OS Android asi o něco rychleji, ale i s Xiaomi budete spokojeni.

Velmi mne potěšilo velké množství různého nastavení. V displeji je průstřel, ale Xiaomi vám dovolí jej skrýt dvěma různými způsoby. Je zde opravdu perfektně zpracované menu barevného schéma, ve kterém si displej nastavíte podle svých představ. Samozřejmostí je tmavý režim s načasováním, nastavení haptické odezvy, můžete nastavit druhý prostor pro práci nebo zábavu a pro menší ruce se bude hodit možnost virtuálního zmenšení displeje až na 3,5 palce. Asi byste bez toho dokázali žít, ale je příjemné, že Xiaomi dává takové možnosti nastavení.

Když už je tady tolik možností, myslel jsem si, že půjde nastavit opravdu všechno a nebude s ničím problém. Na tak obrovském telefonu mi pro pohyb v systému přijde vhodnější používat gesta na displeji. Xiaomi Mi 10 Pro nabízí pouze softwarová tlačítka. Nikde jsem nenašel možnost změny, ale věřím, že přijde brzy v některé z aktualizací. Kvůli zakřiveným bokům displeje zde existuje nastavení oblastí, kde budou nechtěné dotyky ignorovány. Oblast, která se zobrazí na displeji v menu červeně, pak nebude reagovat na dotyk. I při výchozím nastavení se pak zablokují okraje displeje, kde se však po stažení lišty notifikací nachází ikona nastavení. Je to opravdu drobnost, ale když dáváte na telefon skoro 30 tisíc, očekáváte perfektní zařízení každým detailem.

Zvuk je téměř bez chyby

Co ale můžu jednoznačně pochválit, je zvukový výstup. Ano, telefonu chybí 3,5mm jack pro sluchátka, takže opravdové milovníky kvalitního audia Xiaomi neuspokojí. Stále však máte možnost připojit sluchátka přes USB-C konektor a redukce se dokonce nachází přímo v balení. Mi 10 Pro však nabízí opravdu skvělé stereoreproduktory. Jak jsem již zmínil dříve, jeden je na spodní a druhý v horní straně hliníkového rámu.

To je dost nezvyklý způsob, protože většina smartphonů používá jako druhý reproduktor telefonní sluchátka. Xiaomi Mi 10 Pro však nabízí dva stejně velké reproduktory a třetí je využíván pouze k hovorům. Skvělý hardware se zde projevil a tento smartphone je zřejmě tím nejlepším, co jsem kdy slyšel. Zvuk je vyvážený, ke svým rozměrům má až neuvěřitelné basy a i hlasitost je nadprůměrná. Kvality zvuku dokazují i testování expertů z gsmarena.com. Díky konstrukci je navíc velmi znatelný stereo efekt. Za tohle tedy rozhodně palec nahoru.

Megapixely až na prvním místě

Když jsem minulý rok testoval Xiaomi Mi Note 10, jednalo se o první telefon, který nabízel 108Mpx senzor. Na tomto fotoaparátu spolupracovalo Xiaomi se Samsungem a výsledkem byl ISOCELL HMX. Tento senzor má i letošní Xiaomi Mi 10 Pro. Samsung Galaxy S20 Ultra také nabízí 108Mpx fotoaparát, ale jeho senzor nese označení ISOCELL HM1. Nenechte se tedy zmást, vlajková loď od Xiaomi nemá stejný fotoaparát jako Galaxy S20 Ultra. Výhody i nevýhody jsou zde ale víceméně stejné.

Z Xiaomi Mi 10 Pro dostanete díky spojování čtyř pixelů do jednoho 27Mpx snímky. Výsledky jsou ve skrze dobré a ve většině případů jsem neměl žádný problém. Snímky jsou detailní, mají dost dobrý dynamický rozsah a když se vám podaří zaostřit, nabízí perfektní bokeh efekt. V tom, zda dokážete zaostřit, je však kámen úrazu.

Pokud fotíte krajinu nebo jiné nepohyblivé scény, buďte v klidu. Xiaomi to s přehledem zvládne. Jenže zkuste vyfotit makro snímek květiny. Přeji hodně štěstí. Přeostřování neví, co dělat a ani touch-focus vás nezachrání. Jestli dostal Xiaomi Mi 10 Pro v testu DxOMark 98 bodů za ostření, tak asi v Paříži nefotili makro a blízké předměty.

Naopak pochválit můžu dynamický rozsah a podání barev je kromě odstínů zelené poměrně věrné. Schopnosti přiblížení jsou na dost dobré úrovni a díky dvojici teleobjektivů a dat z hlavního senzoru se dočkáte až 50× digitálního zoomu. Širokoúhlý foťák má barvy podobné hlavnímu senzoru, ale to je tak vše. Dynamický rozsah i úroveň detailů šla i přes poměrně vysoké rozlišení dolů. Je škoda, že širokáč přišel o ostření a funkci super-macro tak zastoupil dedikovaný makro fotoaparát s rozlišením 2 Mpx. Fotografiím tohoto modelu jsme se věnovali i v samostatném článku.

Celý fotoaparát je tak hardwarově shodný s tím, co nabízí loňský model Xiaomi Mi Note 10. To neznamená, že by Mi 10 Pro fotil špatně. Jen mi přijde zvláštní kupovat smartphone za téměř 30 tisíc, když stejný fotoaparát můžu mít za zhruba poloviční cenu. Ano, algoritmy a výpočetní výkon procesoru Snapdragon 865 zajistí o něco lepší výsledky, ale hardware se tím nezmění.

Aplikace fotoaparátu je pak velmi povedená a nenašel jsem nic, co by mi nějak výrazně vadilo. Je přehledná, rychlá, vyhovovala mi i ergonomicky a nabízí různé režimy. Jednoduše se tak dostanete k focení v plném rozlišení, na dosah ruky máte možnost přiblížení a v mých očích se tak jedná o jednu z těch povedenějších aplikací fotoaparátu.

Zvládne i 8K video, má to ale háček

Možná jste zaznamenali, že letos se na trh dostaly první smartphony, které jsou schopné nahrávat video v rozlišení 8K. Televizi nebo monitor s takovým rozlišením má doma asi málokdo a ještě to tak nějakou dobu zůstane. Řada Samsung Galaxy S20 umí nahrávat 8K video při 24 fps. Snímkovací frekvenci zde limituje hardwarové omezení senzorů. V modelu Galaxy S20 Ultra je čip ISOCELL HM1, u kterého je 8K/24fps maximem. ISOCELL HMX v modelu Xiaomi Mi 10 Pro je však omezen na 6K rozlišení a 30 fps. Vysoký výkon a umělá inteligence se pak společně postarají o upscalování na 8K.

Možná se kvůli umělému dohánění rozlišení zdá, že výsledky nebudou nijak oslnivé. Opak je ale pravdou a v porovnání 8K videa mezi S20 Ultra a Mi 10 Pro v mých očích vyhrává model od Xiaomi. Zřejmě za to může i snímkovací frekvence, která hraje do karet čínskému výrobci.

Překvapivě dobře funguje přeostřování, stabilizace a kromě problémové zelené jsou i barvy celkem v pořádku. Při snížení rozlišení na 4K je pak stabilizace ještě lepší a Xiaomi Mi 10 Pro si za nahrávání videa zaslouží palec nahoru.

Skvělý, ale drahý

Co vlastně chybí Xiaomi Mi 10 Pro k dokonalosti? Hodně a zároveň tak málo. Tento vlajkový model postrádá jakoukoliv certifikaci voděodolnosti (!), foťáky jsou z loňského modelu vyšší střední třídy. Displej je super, ale konkurence umí lepší. Pokud chcete telefon od Xiaomi a záleží vám na výkonu a rychlém displeji, zřejmě sáhnete po řadě Mi 10. V případě, že vysoký výkon nevyužijete a nepotřebujete rychlý displej, určitě se zamyslete i nad loňským modelem Mi Note 10. Ten nabízí velkou část výbavy za poloviční cenu.

Pokud se už rozhodnete pro to nejlepší, co Xiaomi nabízí, ve výběru budou figurovat modely řady Mi 10. Ten s přídomkem Pro má oproti standardní verzi jen velmi málo rozdílů. Konkrétně se jedná o trochu nižší rychlost nabíjení (30W vs. 50W), velikosti baterky (ve prospěch základní Mi 10) a rozdíly v soustavě fotoaparátů (Mi 10 postrádá teleobjektivy a nabízí senzor hloubky ostrosti).

Jinak jsou dle specifikací telefony naprosto stejné a podle mého názoru nedává smysl připlatit si téměř 8 tisíc za vyšší model v nabídce. V tento moment se Xiaomi Mi 10 prodává ve verzi 8/256GB pod 20 tisíc korun a to mi přijde jako mnohem výhodnější koupě.

Existence Xiaomi Mi 10 Pro tak vlastně příliš nedává smysl. Oproti základní verzi Mi 10 toho nenabízí o moc víc a souboj s konkurencí je tvrdý. Kdyby byl model Mi 10 Pro o čtyři tisíce levnější, bylo by jeho doporučení mnohem snazší. Nebo kdyby dostal do vínku třeba 120Hz displej a fotoaparáty by nebyly doslova převzaty z loňského modelu střední třídy, dalo by se nad ním uvažovat.

Za tak vysokou cenu však najdete výhodnější nabídky. Za stejnou cenu se dá koupit Samsung Galaxy S20+, OnePlus 8 Pro nebo iPhone 11 Pro. Za nižší cenovku můžete koupit loňské modely v čele se Samsungem Galaxy S10+, OnePlus 7/7T Pro a letošní vlajky možná ohrozí loňská Mi 9 z vlastní stáje.