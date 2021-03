Recenze Xiaomi Mi Watch: cena je příznivá a nedostatků málo

V segmentu chytrých hodinek nenajdeme tolik relevantních výrobců jako například u chytrých telefonů. Odvětví dominuje Apple se svými hodinkami Watch, v těsném závěsu je poté Samsung, Huawei/Honor a Amazfit. Xiaomi se vytrvale snaží nabourat tuto hegemonii, nicméně výrazněji se prosadit se jí stále nedaří.

Xiaomi se proto rozhodlo vzít situaci do vlastních rukou a na trh vypustilo chytré hodinky přímo z vlastní produkce s názvem Mi Watch. Jak se jim tento pokus povedl? A jde nízká cena ruku v ruce s kvalitou, jak už Xiaomi mnohokrát dokázalo? Nejen to se dozvíte z naší recenze.

Design a konstrukce

Po designové stránce vsadilo Xiaomi na jednoduchost a eleganci. Dominantní kruhový displej určuje podobu hodinek, společně s dalším výrazným prvkem, kterým je absence lunety. I když hodinkám chybí luneta, stále lze spatřit poměrně široký rámeček okolo displeje, který v místech tlačítek slouží jako nosič popisku, abychom věděli, co vlastně dělají. Za mě je to drobný minus – k čemu tlačítka slouží se dozvíte poměrně rychle a není nutné to mít permanentně napsáno.

Tělo a dýnko je kompletně plastové (konkrétně z polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny), nicméně použitý plast je poctivý a nepůsobí laciným dojmem, právě naopak. Dvě tlačítka jsou kromě popisku odlišeny ještě červeným kroužkem v případě spodního, což podtrhuje jeho funkci, tedy rychlé spuštění sportovního režimu. Horní tlačítko je návrat na hlavní obrazovku a rychlý přístup do nabídky aplikací.

Řemínek je polyuretanový a nosí se poměrně dobře, ani delší doba na ruce včetně nošení během spaní mi nečinilo problémy. Rozteč je 22 mm a díky systému rychlého odepnutí stěžejky není problém řemínek vyměnit za jiný. Na dýnku se nachází senzor měření srdečního tepu, okysličení krve a dva piny pro nabíjení.

Xiaomi Mi Watch se nesnaží objevit Ameriku, design by se v krajním případě dal označit jako nudný. Já bych použil spíše označení elegantní průměr. Jistá nenápadnost chytrým hodinkám sluší, bohužel zde se mísí s jistou zaměnitelností s jinými chytrými hodinkami. Rozměry těla jsou 45,9 × 53,35 × 11,8 mm a váha se zastavila na 32 g.

Parametry, funkce a operační systém

Nejvýraznější částí hodinek je bezesporu 1,39″ AMOLED displej s rozlišením 454 x 454 pixelů (jemnost 326 ppi). Podání barev a především černé je příkladné, čitelnost na přímém slunci není žádný problém a odezva na dotyk je skvělá. Automatická regulace jasu funguje spolehlivě, stejně jako gesto pro rozsvícení displeje. Nechybí ani always-on displej, pro který si můžete vybrat jeden ze šesti stylů.

O použitém procesoru či velikosti RAM se toho příliš nedozvíme, nicméně v případě chytrých hodinek s proprietárním systémem se nejedná o až tak důležitý údaj. Přiznanou výbavou je Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/Galileo/Beidou, snímač tepové frekvence, senzor zrychlení, gyroskop, geomagnetický snímač, měřič tlaku vzduchu, čidlo okolního světla a senzor pro měření okysličení krve. Nechybí ani voděodolnost 5 BAR.

Hardwarové parametry Xiaomi Mi Watch Systém: vlastní systém Rozměry: 44,7 x 36,9 x 12,3 mm , Hmotnost: 44 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon Wear 3100 (28 nm), quad-core, 1,2 GHz RAM: 1 GB , Interní paměť: 8 GB , Displej: Super AMOLED, 1,78", 368 × 448 px Bluetooth: 4.2 , Wi-Fi: 802.11 b/g/n , NFC: , GPS: Baterie: 570 mAh Li-Ion , Bezdrátové nabíjení: Cena: 1 590 Kč Kompletní specifikace

Z dostupných funkcí jsem již zmínil always-on displej, možnost odmítnout hovor (nikoli přijmout), čtení notifikací (bez možnosti odpovědi), měření srdečního tepu a okysličení krve, měření spánku, zaznamenávání sportovních aktivit a zaznamenávání trasy skrze GPS, budík (chybí chytré buzení), počasí, prozvonění telefonu, sledování tlaku vzduchu či kompas.

Uzavřený operační systém je z dílny Xiaomi a má své přednosti a nedostatky. Předností je rychlost a jednoduchost, byť osobně nechápu, proč Xiaomi prohodilo rychlé nastavení a centrum notifikací. K notifikacím se dostanete potažením z hodní části, do nastavení zase potažením z té dolní. Práce s notifikacemi je rovněž podprůměrná, nemožnost vyřídit hovor, odpovědět na notifikaci či mizerná rozlišitelnost upozornění z aplikací třetích stran je velká slabina.

Výhodou je alespoň velké množství ciferníků třetích stran, kterých je více než sto. Pokud jde o mě, i přes velkou nabídku jsem měl problém vybrat si nějaký, který by odpovídal mému vkusu. Zmínit musím, že celý systém je v češtině, byť třeba na obrazovce s nabíjením si lze všimnout nepřeloženého textu. Jedná se nicméně o ojedinělost, která bude jistě odstraněna budoucími aktualizacemi.

Nabíjení a výdrž baterie

Baterie má kapacitu 420 mAh a nabíjí se bezdrátově dodávaným nabíjecím pukem. Slibovaná výdrž je až 16 dní, se zapnutou GPS je to poté 50 hodin. Osobně musím říct, že dostat se s hodinkami na dva týdny provozu není vůbec obtížný úkol. Při maximálním využití se zapnutým always-on displejem a jedním zaznamenaným cvičením denně klesla baterie o zhruba 12 procent za den.

Když se trochu uskromníte, není problém dostat se na dvoutýdenní výdrž, což velmi chválím. Nabíjení z 0 na 100 procent trvá skoro dvě hodiny, nicméně vzhledem k tomu, že hodinky budete nabíjet zhruba 2-3x za měsíc, nejedná se o vyloženě tragickou hodnotu.

Měření a sportovní aktivity

Na výběr máte úctyhodných 117 sportovních aktivit, kde si jistě najdete tu svou. Skrze tlačítko sport se dostanete rychle na výběr sportu, který si můžete upravit, a poté, co hodinky zafixují polohu, se můžete pustit do sportování. Hodinky rovněž velmi chytře poznají, když se zastavíte, například na přechodě. Pochválit musím také GPS, která dobře drží a výsledek odpovídá trase, i když jsem sportoval v městské zástavbě a několikrát prošel podjezdem.

Naprostým základem je měření kroků, které je velmi přesné. Bohužel se kromě ušlých kroků v čase a celkové vzdálenosti nic víc nedozvíte. Měření srdečního tepu je rovněž přesné a nemá tendenci vypadávat. Zajímavé je sledování energie, které z mého sledování odpovídá tomu, jak jsem se během dne cítil. Škoda, že jsem nemohl zaznamenat třeba vypitou kávu, která by s hodnotami jistě zamávala.

Měření stresu berte spíše jako orientační, číslo vám toho totiž moc neřekne a je odvislé od srdečního tepu. Sledování okysličení krve se nemůže měřit s pulsními oxymetry, na problémy nicméně může upozornit včas. Sledování spánku mě rovněž překvapilo svou přesností, včetně přesného zaznamenání probuzení během noci.

Jestli mi něco chybělo, byl to systém PAI, který Xiaomi používá u hodinek se značkou Amazfit. Osobně nechápu, proč jejich systém měření není v hodinkách přístupný. Stejně tak by mohlo ženám chybět sledování menstruačního cyklu či kardiakům sledování EKG. To bych ale od hodinek v této cenové kategorii očekával opravdu příliš.

Samotné sledování sportovní aktivity poskytuje poměrně dostatek dat. Od zaznamenané trasy, vzdálenosti, tempa, spálených kalorií a doby trvání, přes rytmus, převýšení a srdeční tep, až po účinek tréninku, VO2Max a čas na zotavení. Pokud ale nevíte, co zlepšit a kde děláte chyby, budete si muset najmout osobního trenéra.

Doprovodná aplikace

Kdo by čekal, že doprovodnou aplikací bude Zepp, šeredně by se spletl. Xiaomi vsadilo u hodinek Mi Watch na vlastní řešení Xiaomi Wear, které u mě budí rozpaky.

Přehlednost je velkou předností aplikace, nicméně všudypřítomná animovaná postavička na mě nepůsobí příliš dobře a bylo by fajn mít možnost ji vypnout. Nebo si ji aspoň přizpůsobit.

V rámci záložky stav vidíte všechny naměřené hodnoty na jedné stránce, přičemž si můžete rozkliknout do náhledu to, co vás zajímá. Bohužel náhled jen málokdy nabídne více informací než rychlý přehled. Na nějaké vyhodnocení rovnou zapomeňte – můžete být rádi, že se v pár větách vůbec dozvíte, co jednotlivé kategorie znamenají.

V záložce cvičení můžete spustit rychlé cvičení a vidíte v něm i výsledek toho posledního, jinak zde nic moc dělat nemůžete. Na poslední záložce profil poté párujete hodinky, kontrolujete připojení, stahujete ciferníky a spravujete oznámení, která se mohou zobrazit na hodinkách. A to je tak všechno.

Aplikaci Xiaomi Wear chválím za přehlednost a zpracování, nicméně pokud dojde na funkcionalitu, jedná se o tragédii. Z aplikace se v podstatě nic moc nedozvíte, a když už něco vyčtete, je na vás, abyste si naměřené hodnoty dali do kontextu a vyvodili z nich patřičné důsledky. Pozitivní je alespoň kompatibilita s Androidem i iOS.

Závěrečné hodnocení

Xiaomi Mi Watch je bezesporu povedený pokus, jak dostat chytré hodinky mezi široké masy a nabourat myšlenku, že chytré hodinky stojí stejně jako telefon ze střední třídy. Xiaomi to vzalo za správný konec a zaměřilo se na tři klíčové aspekty – kvalitu měření, dobrou výdrž na baterii a nízkou cenu.

Předností Xiaomi Mi Watch je kvalitní AMOLED displej, přesné měření, dobrá výdrž na baterii, odladěný a spolehlivý systém, velké množství sportovních aktivit, měření s pomocí GPS a nízká cena. Nedostatkem je chudá doprovodná aplikace, horší správa notifikací a telefonních hovorů, chybějící systém PAI či absence vyhodnocování naměřených údajů.

Za cenu 3 199 korun se jedná o povedené hodinky, které mohou zaujmout především ty, kteří o chytrých hodinkách uvažují, ale nechtějí do nich příliš investovat. Zároveň se jedná o zajímavou možnost přestupu z fitness náramků, jako je třeba Mi Band 5. Konkurence v těchto vodách není velká a je především ze stáje Amazfit – Amazfit T-Rex, Huawei Watch GT 2, Amazfit GTS 2 či starší Galaxy Watch Active. I v této konkurenci ale mají Xiaomi Mi Watch co nabídnout.