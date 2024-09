Recenze Motorola Edge 50 Neo: nejmenší, ale zároveň nejvýhodnější?

Motorola Edge 50 Neo je v pořadí již pátým telefonem slavného jména tento rok

Dle mého názoru však nabízí ze všech modelů Edge 50 nejzajímavější výbavu

Přitom stojí podobně jako konkurence z vyšší-střední třídy, 12 599 Kč včetně DPH

Americké Motorole se letos podařil husarský kousek. Během necelého půl roku představila 5 telefonů řady Edge 50. Nabídka je tak široká, že si vybere opravdu každý, ale některé modely na sobě cenou a výbavou slušně parazitují. To naštěstí není případ modelu Neo, který se od ostatních odlišuje především kompaktními rozměry. Pojďme se blíže podívat, co všechno Motorola „navařila“ v lahodném menu jménem Edge 50 Neo.

Umístit model Neo do portfolia výrobce je složité i pro experty na slovo vzaté. Edge 50 Neo je výbavou i cenou těsně pod modelem Edge 50, nicméně převyšuje dubnový telefon s přídomkem Fusion. V českých obchodech jej pořídíte za 12 599 Kč včetně DPH, a to v jediné dostupné paměťové variantě 8/256 GB. Modří už vědí, že v této kategorii je konkurence opravdu požehnaně.

Obsah balení

Prodejní balení je útlé a vesměs prázdné, jak to nařizují současné trendy a regulace Evropské unie. V krabičce – která je tradičně parfumovaná – tak najdete pouze telefon samotný, metrový USB-C kabel a ekologicky vyráběné pouzdro v barvě mobilu. V našem případě je to sytá oranžová jménem Poinciana, kterou Motorola převzala od svého partnera Pantone. Nabíječku s odpovídajícím výkonem 68 W si musíte dokoupit, vyjde vás na necelých 6 stovek.

Po páté stejný design

Série telefonů Edge 50 má neobyčejně podobný design. Zejména pak telefony Edge 50, 50 Neo a 50 Pro od sebe rozeznáte snad jen pomocí odlišných barev a velmi decentních detailů. Jinak jsou takřka stejné. Útlé, zarovnané boky, jemný povrch zad, z kterých jakoby vyvstává fotomodul ukotvený k levému hornímu rohu.

Testovaný model s přízviskem Neo je opatřen plastovým rámečkem a na omak velmi příjemnými zády z veganské kůže. Motorola tvrdí, že pro výrobu tohoto materiálu bylo využito více přírodních materiálů než plastu. Co je důležité, jde o klasickou umělou kůži, která živočišný materiál imituje i specifickou texturou. Výrazně lepší a pro ergonomii příjemnější řešení, než u modelu Edge 50 Pro.

Celková ergonomie, když už je o ní řeč, je fantastická. Zčásti je to kvůli užitým materiálům, ale především pak díky rozměrům, vzhledem ke kterým se výborně drží v ruce. Telefon má 154 milimetrů na výšku, 71 milimetrů na šířku, 8,1 milimetru v pase a váží 171 gramů. V porovnání je jen o něco málo větší než další slavný kompakt dnešní doby, a sice Pixel 9.

Určitě by nemělo zapadnout, že i přes kompaktní rozměry si nová Motorola Edge 50 Neo zachovává důležitý bod celé série: zvýšenou odolnost. K tradiční certifikaci IP68 přibyl ještě vojenský standard MIL-STD 810H. Ten chrání mobil před vysokým atmosférickým tlakem, extrémními výkyvy teplot, slanou mlhou či enormní vlhkostí.

Těžko říct, jak moc můžeme certifikaci brát doslovně, Motorola bohužel nesděluje podrobnosti ohledně testování samotných extrémních podmínek. Pokud ale telefon zvládne více než konkurence, při zachování velmi kompaktních rozměrů, jde o malý technologický zázrak.

Displej a výbava

Do malého těla se moc velký displej nevešel. Výrobce se pokusil zdrcnout rámečky na úplné minimum, výsledkem je 6,4″ plochý zobrazovač s asi 2milimetrovými okraji dole a nahoře, zatímco po stranách mají rámečky maximálně 1 milimetr. Nahoře je do displeje vyříznutý průstřel pro přední kameru s průměrem 4 milimetry. To je mezi výřezy tohoto typu naprostá norma.

Displejový panel je typu P-OLED, podporuje HDR10+ a má dynamickou obnovovací frekvenci 60–120 Hz; pochopitelně můžete vynutit i soustavných 120 Hz. Hnidopichy potěší vyšší rozlišení 1,2K (1 256 × 2 760 pixelů, jemnost 474 ppi) a také velice slušná svítivost až 3 000 nitů při zobrazování HDR obsahu.

Obraz na displeji hraje všemi barvami, je velmi příjemný na pohled a dobře se na něm čte i sledují videa. K tomu nechybí noční režim, který chrání váš zrak tím, že potlačuje modré světlo. Po západu slunce se tak odstíny na displeji mohou zdát teplejší než přes den.

Uvnitř kraluje čipová sada Dimensity 7300 od MediaTeku. To je také jediná výjimka v řadě Edge 50, neboť ostatní telefony disponují čipsety Qualcomm Snapdragon. Dimensity 7300 je založen na 4nm architektuře TSMC a využívá 8jádrový procesor se 4 výkonnějšími jednotkami Cortex A78 a stejným počtem úspornějších jader Cortex A55. Sestavu doplňuje grafika Mali G615 MP2.

Hardwarové parametry Motorola Edge 50 Neo Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Mediatek Dimensity 7300, octa-core, 4× 2,5 GHz Cortex-A78 + 4× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G615 MC2, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 154,1 × 71,2 × 8,1 mm, hmotnost: 171 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,4", P-OLED, rozlišení: 1,5K, 1220 × 2670 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4310 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 13 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1.12µm, PDAF, třetí: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 73mm, 1.0µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.4, 21mm, 0.7µm, HDR, 4K video Cena: 12 599 Kč Kompletní specifikace

Při průchodu systémovým prostředím, ani při hraní her jsem nezaznamenal závažný problém, všechno běží přesně jak má. Odezva je rychlá a na žádné sekání nenarazíte. Výjimkou je aplikace fotoaparátu, u které se místy opakuje zpomalené přepínání objektivů, jak jsem to kritizoval již u modelu Edge 50 Pro. Pravděpodobně nejde o nic, co by neopravila aktualizace.

Z další výbavy určitě zmíním Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, GPS, NFC pro bezkontaktní placení a samozřejmě USB-C 2.0. Všechny modely Edge 50 podporují také desktopové rozhraní Ready For, díky kterému si můžete po připojení k monitoru a klávesnici s myší udělat z telefonu malý počítač. Také v tomto případě funguje pouze propojení přes kabel, potřebujete k tomu aplikaci Smart Connect. Z 256GB úložiště zabírá systém 28 GB, RAM lze virtuálně rozšířit až o dalších 8 GB navíc.

Výdrž a nabíjení

V předchozích kapitolách jsme si už ukázali, že Motorola Edge 50 Neo je relativně malý telefon. Minimálně je rozhodně pod průměrem. Kvůli sázce na kompaktní zpracování se do těla vešla pouze menší baterie s kapacitou 4 310 mAh. Ta zajišťuje velmi slušnou výdrž na 1,5 dne, více ale od kompaktního mobilu neočekávejte. Jak se říká, něco za něco.

Naměřená rychlost nabíjení 68W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 8 minut 16 minut 36 minut 47 minut

Co se týče nabíjení, Motorola vsadila u většiny modelů Edge 50 na 68W výkon kabelem. Touto silou zvládnete telefon nabít za méně než 50 minut, čtvrt hodiny přitom stačí na dobití do 50 %. Adaptér do zásuvky si však musíte dokoupit, vyjde na 600 korun. K radosti náročnější klientely je tu i bezdrátové nabíjení opatřené výkonem 15 W, které spolehlivě dobije mobil za 90 minut.

(Ne)čistý Android 14

U všech svých letošních telefonů Motorola zahrnula jednu softwarovou novinku. Namísto úplně čistého Androidu je na zařízení viditelná jemná nadstavba, které výrobce říká Hello UI. Stále je to Android, konkrétně ve verzi 14 s červencovým bezpečnostním updatem, nicméně už nejde o totálně čistý systém. Výrobce slibuje 5letou podporu velkých aktualizací, i bezpečnostních updatů.

Děsit se nemusíte, nadstavba a její grafické prvky k telefonu sedí – troufám si říct, že jej vylepšuje, ne naopak, jako tomu často bývá u typických vyumělkovaných grafických nástaveb čínských výrobců. Systém jako takový jsme si blíže představili již v recenzi Motoroly Edge 50 Pro. Co je zde tedy zásadního a nového?

Motorola zde má vlastní aplikaci fotoaparátu, herní režim, došlo však i na otravný bloatware. Jmenovitě se vám se systémem rovnou nainstaluje i sociální síť LinkedIn, aplikace na počasí 1Weather, Adobe Scan nebo prohlížeč Opera, jehož zástupce se ještě ostentativně posadí na hlavní plochu.

Ze všeho nejdůležitější je ale aplikace Moto, která shromažďuje oblíbená vylepšení a gesta. Může jít například o populární gesta zatřesení pro zapnutí svítilny, rychlé spuštění fotoaparátu dvojitým otočením nebo přejetí trojicí prstů po displeji, což vytvoří snímek obrazovky.

Cestu do telefonu si našla i umělá inteligence – i když v násilně originálním provedení, jehož užitečnost je velmi diskutabilní. Pomocí fotoaparátu vám vytvoří abstraktní tapetu na plochu. Stačí vyfotit motiv – například logo vašeho oblíbeného sportovního klubu – a AI přímo na zařízení se již o vše postará. Ačkoliv nejde o žádnou světobornou AI funkci, výsledky jsou z drtivé většiny zklamání.

Fotoaparát a video

U fotoaparátu učinil výrobce letos velký posun. Prakticky jen model Edge 50 Pro a Ultra disponují hlavním snímačem od čínského OmniVisionu, zbytek portfolia dostal hlavní fotoaparát Sony Lytia. Motorola nedělala mezi jednotlivými modely velké rozdíly ani v otázce dalších snímačů:

Hlavní – Sony Lytia LYT 700C, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.9, ohnisková vzdálenost 24/35/50 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF)

– Sony Lytia LYT 700C, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.9, ohnisková vzdálenost 24/35/50 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF) Teleobjektiv – Samsung Isocell S5K3K1, rozlišení 10 Mpx, velikost čipu 1/3,94″, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 67 milimetrů, 3× optické přiblížení, až 30× digitální zoom, OIS

– Samsung Isocell S5K3K1, rozlišení 10 Mpx, velikost čipu 1/3,94″, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 67 milimetrů, 3× optické přiblížení, až 30× digitální zoom, OIS Širokoúhlý – SK Hynix HI1336, rozlišení 13,1 Mpx, velikost čipu 1/3,0″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, úhel záběru 120°, elektronická stabilizace obrazu (EIS), fázové ostření (PDAF)

– SK Hynix HI1336, rozlišení 13,1 Mpx, velikost čipu 1/3,0″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, úhel záběru 120°, elektronická stabilizace obrazu (EIS), fázové ostření (PDAF) Přední – Samsung Isocell S5KJD1, rozlišení 32,3 Mpx, clona f/2.5

Hlavní fotočip Sony Lytia je pro Motorolu velmi důležitý, spojenectví s japonským gigantem oslavuje podobně jako Vivo Zeiss a OnePlus Hasselblad. I když tady nejde o žádné velké kamaráčofty, spíše byznysový vztah. Na rozdíl od čínských OmniVisionů se Lytia zaměřuje na zachycení snímku s perfektním HDR, přičemž je ale velký pouze 1/1,56″, takže se ideálně vměstná do hubeného malého telefonu.

Primární snímač je zodpovědný za drtivou většinu fotek a je také nejlepší. Ve výchozím stavu pořizuje 12,6Mpx snímky, kterým nechybí vysoká ostrost ani barevná věrnost. Znamenité jsou i portrétní snímky, bokeh efekt funguje skvěle a potěší i možnost manuálně přepínat ohniskovou vzdálenost (24, 45, 50 a 85 milimetrů).

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde. všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde.

Mírně za očekáváním zůstává širokoúhlý snímač a teleobjektiv. Široké snímky jsou po okrajích plné šumu, a to i v dobře osvětlených prostorách. Teleobjektiv pro změnu saturuje barvy až moc mimo reálný předobraz. Bezztrátový 3× zoom je sice praktická záležitost, kvůli prapodivnému volení barev však ne vždy udělá radost.

Tak trochu medvědí službu dělá umělá inteligence. Její intervence do takřka každé fotky je velmi výrazná a navíc často vyhlazuje obličeje či zjemňuje textury, které nedokáže kvůli nedostatku světla správně přečíst. Jde o fajn pomocníka, leč někdy svou pomoc přehání. Vypnout bohužel nejde, softwarový postprocessing je pevnou součástí fotoaparátu Motoroly Edge 50 Neo.

Na video není přeborníkem žádný telefon Motorola. Model Neo podporuje rozlišení 4K, avšak pouze při 30 fps. Obraz je v rámci možností plynulý a ostrý. Při natáčení v maximálním rozlišení 4K však chybí možnost přepínání objektivů během nahrávání: čili vy můžete provádět úkony přiblížení, ale jde pouze o digitální zoom, což se na finálním videu nehezky projeví. U Full HD záběru tato funkce dostupná je, ale opět pouze při 30snímkové frekvenci.

Závěrečné hodnocení

Nerad bych zněl uštěpačně, ale v portfoliu Motoroly jsem se letos začal poprvé tak trochu ztrácet. Tím hůř, že jsem z letošní řady Edge 50 vyzkoušel už celkem 3 přístroje. V čem je problém? Přestože je od sebe dokážu celkem slušně rozlišit – aby také ne, používal jsem každý z nich minimálně 2 týdny – na část zákazníků mohou působit stejně. Ba hůř, může to vypadat, že Motorola cíleně plevelí trh velkým počtem podobných zařízení.

Bez ohledu na to, jestli je to pravda, model Edge 50 Neo byste si určitě měli zapamatovat. Přináší velmi vyváženou výbavu v kontextu ceny. Do toho jde o posledního mohykána kompaktního trendu, je tenký, lehký, celkem slušně fotí, má velmi pěkný displej a ohání se vychytávkami, jako je bezdrátové nabíjení nebo zvýšená odolnost dle vojenského standardu.

S cenovkou kolem 12 tisíc korun jde přímo proti vrcholným modelům řady Redmi Note 13, případně proti Galaxy A55. Podle mého soudu je i o chlup zajímavější než Edge 50 Pro, přestože stojí o více než tisíc korun méně. A to je na tom právě to zajímavé – v hierarchii je druhý nejníže postavený z pěti, přesto je dost možná úplně tím nejvýhodnějším.

Motorola Edge 50 Neo 8.4 Design a zpracování 9.2/10

















Výkon a optimalizace 7.9/10

















Hardwarová výbava 8.4/10

















Kvalita fotografií a videa 8.5/10

















Výdrž baterie 8.1/10

















Klady kompaktní design, vojenská odolnost

parádní displej se slušnou svítivostí

systém, podpora a Ready For

znamenitý hlavní fotoaparát

rychlé nabíjení, včetně bezdrátového Zápory výrazný postprocessing u fotek

přepínání objektivů nefunguje ve 4K

nezajímavé funkce à la AI