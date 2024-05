Motorola Edge 50 Pro recenze: klame tělem i jménem

Motorola Edge 50 Pro je aktuálně nejlepší vlajková loď výrobce na českém trhu

Z loňska si bere například 125W nabíjení nebo výborný displej

Telefon sám si ale hází klacky pod nohy špatně optimalizovaným fotoaparátem

Americko-čínská Motorola vklouzla do roku 2024 celkem ladně, představila trojici nových telefonů Edge 50. Všechny spojuje rychlé (i bezdrátové) nabíjení, pěkný displej, vytříbený fotoaparát, stylový design a zvýšená odolnost. Do toho všeho však trochu negativně promlouvá celkem vysoká cena a také mírné rozčarování při porovnání s loňským modelem.

O to se můžeme rovnou otřít. Zatímco loňská Motorola Edge 40 Pro představovala „to nejlepší“, letos je Pročko pouze prostřední model. Patrné je to na výbavě, která rozhodně nedosahuje těch nejvyšších vlajkových pater. Výrobce zkrátka potřeboval změnit názvosloví (z „Pro“ se stala „Ultra“) a zákazníky by to mohlo mást, proto není od věci si to vyjasnit hned zkraje.

Edge 50 Pro je v Česku dostupná v té nejlépe vybavené variantě, na výběr tak prakticky není. Telefon vyjde na 17 599 Kč včetně DPH a hovoříme o konfiguraci 12/512 GB. Existuje alespoň několik barevných provedení: standardně bude k mání černá či fialová z veganské kůže, u některých prodejců ještě vzorovaná bílá z matného plastu. I výběr barvy může v celkovém důsledku hrát velkou roli, jak si za chvíli ukážeme.

Obsah balení

Motorola jako jeden z posledních výrobců nabízí i letos plné prodejní balení. To znamená, že k nákupu telefonu dostanete rovnou i kabel, 125W nabíjecí adaptér, sponku na SIM a matné pouzdro v barvě telefonu. Jinak je krabička viditelně z recyklovaného papíru a nechybí ani obligátní parfumace, kterou si Motorola oblíbila v posledních letech.

Tělo z kovu, kůže z gumy

Na první pohled nová Motorola zase zaujme. Je to přístroj vyráběný v působivých barvách a s příjemnou designovou myšlenkou. Boky jsou zkosené, aby vynikla tenká konstrukce. Sympatickým prvkem je rozhodně mírně vystupující fotomodul připojený jakoby k bočnici, přičemž velmi podobný styl použila Motorola už u levnějších modelů G24 a G04.

A nyní k mírnému varování ohledně barevné varianty. V černé, fialové i stříbrné je tělo z tvrzeného hliníku a má sympatickou matnou úpravu. Kromě toho je konstrukce velmi pevná, perfektně slícovaná a nikde nepruží. Zde dlužno zmínit i certifikaci IP68 pro zvýšenou odolnost proti vodě a prachu.

Záda prvních dvou barev nabízí jemný povrch z veganské kůže. Já osobně bych jej takto nečastoval, spíše mi připomíná gumu či pryž. Na omak sice je příjemný, avšak nepůsobí ani trochu prémiově, při vkládání do kapsy dře a velmi rád na sebe (doslova) lepí nečistoty prakticky odkudkoliv. To třeba „koženkový“ povrch zad u Edge 40 Neo vypadal o poznání lépe.

Jinak je design telefonu poplatný sérii Edge, takže sází na velmi tenoučkou (tentokrát jen 8,19 milimetru) a lehoučkou (186 gramů) konstrukci. Na těle ani nenajdete žádné překvapení: dole se nachází reproduktor, USB-C a slot pro jednu nanoSIM (podporuje též eSIM), vpravo je pak čudlík pro zamykání a oddělené tlačítko pro regulaci hlasitosti.

Displej s živými barvami

Obrazovka všech letošních Motorol Edge prošla mírnou inovací. Nejprve od toho nejdůležitějšího: úhlopříčka zůstala plus minus stejná, a sice 6,7″ s 92% poměrem k tělu telefonu. Docela důležitý je i fakt, že došlo k nárůstu rozlišení na hybridní 1,2K, tedy 1 220 × 2 712 pixelů při poměru 20:9. Jemnost tak činí 446 ppi.

Toto rozlišení je aktivní od samotného začátku, nevyžaduje nikde nic ručně zapínat. Poznáte to poměrně jistě, vše je totiž velmi jemné a zubaté okraje písmen nebodají do očí. Kromě toho bych rád zmínil i vysokou svítivost až 2 000 nitů při pobytu na přímém slunci (standardně spíše 1 300 nitů) a obnovovací frekvenci až 144 Hz. Ručně můžete přepínat mezi 60, 120 a 144 Hz, anebo nechat vybrat automatickou regulaci.

Krátkou zastávku si ještě zaslouží barevný profil displeje. Hovoříme o P-OLED panelu s podporou HDR10+. Možná vás ale po prvním zapnutí překvapí extrémně silná saturace barev. Červená, zelená nebo oranžová přímo svítí z displeje ven. Ve výchozím stavu je totiž aktivní režim živých barev – pro přirozenější zážitek doporučuji přepnout v nastavení obrazovky na režim přirozených barev.

Výkon a výbava

Právě výkon je dle mého názoru pro Motorolu Edge 50 Pro trochu problém. Telefon se profiluje jako vyšší třída, většina výbavy tomu i odpovídá. Užitý čipset však není úplně nejostřejší tužka v penále, tedy pardon, v portfoliu amerického Qualcommu. A na tom to tak trochu celé stojí i padá.

Hardwarové parametry Motorola Edge 50 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, octa-core, GPU: Adreno 720, RAM: 12 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,23 × 72,4 × 8,19 mm, hmotnost: 186 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,7", P-OLED, rozlišení: Full HD+, 1220 × 2712 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.4, 25mm, 1/1.55", 1.0µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 13 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 1.12µm, AF, třetí: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 67mm, 1.0µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, selfie kamera: 50 Mpx, f/1.9, 21mm, 0.64µm, AF, HDR, 4K video Cena: 17 599 Kč Kompletní specifikace

Výrobce zvolil relativně dost nový Snapdragon 7 Gen 3 se 4nm architekturou a 8jádrovým procesorem, který zajišťuje maximální takt 2,63 GHz. To není málo, řekli byste si. Však on také grafický čip Adreno 720 není nijak ostudný a mohu vám potvrdit, že s novou vlajkovou Motorolou si výborně zahrajete většinu současných titulů, včetně Fortnite nebo Genshin Impact. A to bez problémů s přehříváním.

Jenomže všechno to nějak dohromady nefunguje. Telefon má čas od času problém vykreslovat systémové animace v maximální plynulosti, také spouštění aplikací dost trvá – to má na starosti 12GB operační paměť. Největší problémy s nedostatkem výkonu má zřejmě fotoaplikace, které hodně trvá, než se naplno zaktivuje a než pochopí, co a jak chcete fotit. Prchlivý okamžik vám během toho uteče coby dup.

Zrovna oslnivé výsledky nedoručuje Motorola ani v oblíbených benchmarcích, jako je AnTuTu nebo Geekbench. Dokázal se bodově vyškrábat jen těsně nad Samsung Galaxy A55 či Redmi Note 13 Pro+, což vzhledem k cenovce není nijak velký úspěch.

Jinak pokud jde o úložiště, 512 GB je velkorysá porce místa, kterou určitě nezaplní každý. Systém Android ubírá hned po prvním zapnutí asi 18 GB, zbytek je pro vaše volné využití. Zároveň nechybí dnes velmi populární virtuální rozšíření RAM, a to o 4, 6, 8 nebo až dalších 12 GB.

Z další výbavy se sluší zmínit Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, GPS, Glonass i Galileo, NFC pro bezkontaktní placení a samozřejmě USB-C 3.1 s funkcí On The Go (OTG). Všechny modely Edge 50 podporují také desktopové rozhraní Ready For, díky kterému si můžete po připojení k monitoru a klávesnici s myší udělat z telefonu malý počítač.

Výdrž a bleskové nabíjení

Naproti rozporuplnému výkonu však stojí výdrž a nabíjení s naprosto oslnivým výkonem. Novinka disponuje 4500mAh akumulátorem. To je o 100 mAh méně než loňský vrcholný model a plus minus o 500 mAh, než je dnešní standard. Vzhledem k velice kompaktním rozměrům jsem ochotný nějakou tu miliampérhodinu prominout.

Faktem totiž je, že v celkovém součtu to moc změnu nedělá. I tak jsem byl v pohodě schopný s telefonem vydržet i dva dny bez nabíječky, a ani to nevyžadovalo moc odříkání. Stačilo de facto nepoužívat Wi-Fi hotspot, nehrát hry a moc nefotit. Výdrž je tak více méně standardní – při pohledu na rozměry telefonu možná i lehce nadprůměrná.

Naměřená rychlost nabíjení 125W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 7 minut 12 minut 19 minut 25 minut

Co ale rozhodně vyniká je rychlost nabíjení. S přibalenou 125W nabíječkou vám bude stačit 25 minut. Ano, přesně tak krátká doba vám stačí na nabití z 1 do 100 %. K dispozici je pak ještě 50W bezdrátového nabíjení pomocí speciální podložky a 10W reverzní dobíjení, kterému Motorola (jako celá řada dalších výrobců) říká „sdílení energie“.

Operační systém prošel změnou

Zákazníci byli roky zvyklí na to, že operační systém Android v telefonech Motorola není zatížen žádnou grafickou nadstavbou. Pro mnohé se jednalo o ideální stav, protože telefony disponovaly naprosto čistým Androidem, pouze někde v pozadí byla aplikace Moto Mods odmykající některé speciální funkce telefonů tohoto výrobce.

Teď už je situace trochu odlišná. Motorola se nově ohání nadstavbou Hello UI, která do už tak dost v letech pozměněného Androidu hází vlastní vidle. Nemusíte se však děsit, nejde o nic drastického. Nejviditelnější změnou v porovnání s čistým Androidem je asi odlišný font napříč systémem (ten lze změnit), systematicky rozdělené nastavení (za to rozhodně palec nahoru) a jinak zpracovaná horní stahovací lišta.

Motorola navíc přináší několik vlastních aplikací, z nichž nejčastěji budete používat fotoaparát. Vlastní aplikaci s tímto layoutem však Motorola používá už roky, jen má letos patrně jinou ikonku. Rozhodně je přehlednější než nativní fotoaplikace u Pixelů.

Největším benefitem – proč třeba zvolit Motorolu a ne Pixel nebo jiný telefon s čistým Androidem – jsou funkce a gesta Moto. Výrobce jich nabízí hned 9, přičemž některé z nich jsou již původní z Androidu, jiné vychází z popularity mezi fanoušky. Stále si tak můžete užívat oblíbená gesta typu zapnutí svítilny zatřesením nebo dvojité otočení telefonu pro aktivaci fotoaparátu.

Z Androidu 14, který je zde přítomen s březnovou bezpečnostní záplatou, si Motorola převzala třeba širší možnosti úpravy témat, fontu, barev v systému, zamykací obrazovky, anebo tapet. Díky umělé inteligenci si navíc můžete vytvořit vlastní abstraktní tapetu. Stačí vyfotit motiv – například logo vašeho oblíbeného sportovního klubu – a AI přímo na zařízení se již o vše postará.

Funkce však zatím není moc dobře odladěná, takže funguje tak napůl. Jako gimmick super, jako prodejní argument spíše ne. O výsledku se můžete přesvědčit v přiložené galerii. Co se týče softwarové podpory, Motorola plánuje zákazníkům nabízet 4 roky bezpečnostních aktualizací a 3 velké updaty systému Android.

Fotoaparát – dobrý hardware, kulhající software

Fotoaparáty na zádech Edge 50 Pro působí na papíře velmi zajímavě: hlavní snímač má dostatečné rozlišení, nechybí slušný širokoúhlý snímač a také teleobjektiv s optickým přiblížením. Selfie kamerka také působí slušně, a podporuje dokonce i 4K video při 30 fps. Jak zní specifikace jednotlivých fotoaparátů?

Hlavní – OmniVision OV50E, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,55″ velikost čipu, clona f/1.4, ohnisková vzdálenost 25 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), laserové ostření (Laser AF)

– OmniVision OV50E, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,55″ velikost čipu, clona f/1.4, ohnisková vzdálenost 25 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), laserové ostření (Laser AF) Teleobjektiv – Samsung S5K3K1, rozlišení 10 Mpx, velikost čipu 1/3,94″, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 67 milimetrů, 3× optické přiblížení, až 30× digitální zoom, OIS

– Samsung S5K3K1, rozlišení 10 Mpx, velikost čipu 1/3,94″, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 67 milimetrů, 3× optické přiblížení, až 30× digitální zoom, OIS Širokoúhlý – SK Hynix HI1336, rozlišení 13,1 Mpx, velikost čipu 1/3,0″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, úhel záběru 120°, elektronická stabilizace obrazu, fázové ostření (PDAF)

– SK Hynix HI1336, rozlišení 13,1 Mpx, velikost čipu 1/3,0″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, úhel záběru 120°, elektronická stabilizace obrazu, fázové ostření (PDAF) Přední – Samsung JNS/JN1, rozlišení 49,9 Mpx, clona f/1.9, ohnisková vzdálenost 21 milimetrů, fázové ostření (PDAF)

Hardware soudě dle tabulkových parametrů vypadá velmi dobře, nejzajímavěji pochopitelně působí hlavní fotoaparát. Ten ve výchozím stavu pořizuje komprimované 12,6Mpx fotografie, o kvalitu však nouze není. Snímky mají dostatečnou hloubku ostrosti, potěší kvalita detailu a také barevná věrnost. V tomto ohledu Motorola jednoznačně správně navazuje na své předchůdce.

Rád zmíním i portrétní snímky, za které je hlavní kamera také zodpovědná. Kromě základního portrétního režimu (24 mm) je možnost přepnout na 35mm a 50mm režim, případně ještě 85mm režim, který ale už využívá služeb teleobjektivu s optickým přiblížením.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Ani zbylé dva zadní snímače nedělají ostudu.Teleobjektiv pracuje s 3× přiblížením bez ztráty kvality, detaily jsou slušné a jsou vykresleny přirozeně. Pochvala letí i za prací širokoúhlé kamery, která při dostatečném osvětlení podává přímo nadprůměrné výsledky a rozhodně nekazí celkový dojem z fotoschopností Motoroly Edge 50 Pro. Selfie kamerka s možností focení v plném rozlišení 49,9 Mpx jakbysmet!

Přesto ale musím kritizovat. U Motoroly se letos nejspíš nesešel výkon, správná optimalizace a vyvážené nasazení AI foto-funkcí. Fotoaplikace totiž pracuje naprosto nedostatečně, je velmi pomalá a všechno od zapnutí aplikace, až po pořízení odpovídající fotky neskutečně dlouho trvá.

Občas musí člověk tlačítko spouště stisknout několikrát a stejně se nic nestane. Jindy vás potrápí to, že při aktivaci 3× zoomu se nepřepnou objektivy a vy tak fotíte výřezem z hlavního snímače. Automatická aktivace nočního režimu také nefunguje dle očekávání. Výrobce nám přislíbil, že na konci května má dorazit opravná aktualizace. V tuto chvíli ale za celkovou optimalizaci fotoaparátu jednoznačně palec dolů.

Video funkce potěší konzervy, i nadšené hračičky. Osobně se mi líbila například možnost natáčet přední i zadní kamerou simultánně (v různém rozvržení). Jinak je k dispozici pouze 4K při 30 FPS, anebo Full HD při 30 i 60 fps, vždy ale s patřičně silnou optickou stabilizací. HDR10+ video natočíte ale pouze v rozlišení Full HD při 30 fps. Kvalita je však velmi slušná, cenovce odpovídá zcela bezproblémově.

Závěrečné hodnocení

Motorola Edge 50 Pro je rozhodně sympatický mobilní telefon, který nabízí několik opravdu super funkcí a vesměs výbornou výbavu, hlavně rychlé nabíjení, parádní displej nebo voděodolnost. I v ráji se ale najdou problémy, i u Motoroly se najdou určité mouchy. Za mě tou největší je chatrná optimalizace fotoaparátu, respektive jeho softwaru, který z focení místy činí velmi nepříjemnou záležitost.

Dle mého názoru je na vině velká snaha zaujmout AI a post-processingem, ale čipová sada Snapdragon 7 Gen 3 s tím místy hodně patrně nesouhlasí. Pakliže se tyto problémy podaří výrobci vyřešit jedním či dvěma opravnými balíčky, bude vše prominuto. Nakonec, jak zmiňuji v kapitole o fotoaparátu, hardwarově jsou kamery výborné a na výsledcích je to vidět.

Tak trochu překvapením je ale cena. Ta činí bezmála 18 tisíc korun, což už je určitě vyšší třída, neřkuli rovnou nižší segment vlajkových lodí. Zde musí nové Moto počítat s velmi agresivní konkurencí, například loňské telefony Xiaomi 13T Pro či Samsung Galaxy S23 v základní 128GB variantě.

Úsměvným konkurentem je dnes již několikrát zmíněná Motorola Edge 40 Pro, která stojí jen o 500 korun méně. Bude to lítý boj – a upřímně, v tuto chvíli není moc důvodů, proč doporučit Edge 50 Pro na úkor Edge 40 Pro.

Motorola Edge 50 Pro 8 Design a zpracování 8.5/10

















Výkon a optimalizace 6.0/10

















Hardwarová výbava 8.2/10

















Kvalita fotografií a videa 8.5/10

















Výdrž baterie 8.7/10

















Klady plnohodnotné balení

zvýšená odolnost IP68

parádní displej s vysokou svítivostí

systém, Hello UI a Ready For

superrychlé nabíjení

kvalitní fotoaparát (hardware) Zápory laciný povrch zad (veganská kůže)

výkon by mohl být vyšší

špatně optimalizovaný fotoaparát (software)

nezajímavé funkce à la AI

cena je trochu vyšší Koupit Motorolu Edge 50 Pro