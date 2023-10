Motorola Edge 40 Neo recenze: lekce z originality vyšla jen napůl

Motorola Edge 40 Neo je horká novinka na českém trhu, míří do vyšší-střední třídy

Hlavním tahounem je krásný design a nová čipová sada Dimensity 7030

Prodává se od konce září za 10 999 Kč v jediné paměťové variantě 12/256 GB

Původně americká značka Motorola je už pěknou řádku let vlastněna čínských Lenovem. V USA je však stále velmi populární a ani na českém trhu se nijak nebratříčkuje s typickými čínskými výrobci – ba naopak, snaží se odlišit. Novinka Edge 40 Neo je dost odlišná. A to bohužel třeba i v porovnání s velmi oblíbenou loňskou generací Edge 30 Neo. Jak si novinka poradí v lítém boji o vyšší-střední třídu?

Motorola Edge 40 Neo se v České republice prodává pouze v jediné paměťové variantě 12/256 GB, a to za 10 999 Kč včetně DPH. Cenovka na první pohled nikoho nepřekvapí, bavíme se o segmentu vyšší-střední třídy. K mání jsou tři barevné varianty: zelená, tyrkysová a tradiční černá.

Obsah balení

Výrobce se skutečně snaží odlišit, snaží se zákazníkům jít naproti a nabídnout něco navíc. Minimalistická krabička z ne-chemického papíru neobsahuje jakýkoliv plast a vše na ní bylo natištěno sójovým inkoustem. Nesmíme zapomenout ani na to, co z fotografií není poznat, a sice že krabička je příjemně parfumovaná. To se moc často neděje, velký palec nahoru!

Balení kromě toho nabízí smartphone samotný, černý nabíjecí adaptér do zásuvky s maximálním výkonem 68W, metrový černý kabel s USB-C na obou stranách, brožury, sponku na SIM a pak také pěkný kompostovatelný kryt v barvě telefonu od značky Agood Company. Rozhodně příjemná změna oproti klasickým průhledným pouzdrům bez nápadu.

Mobil pro milovníky barev

Motorola se v posledních letech spojila s americkou firmou Pantone, která platí za patentového krále v oblasti barev. V průběhu roku 2023 jsme již mohli vidět model Razr 40 a 40 Ultra v krásných Pantone barvách. Od loňská přešla na poutavé barvy také řada Edge, náš konkrétní testovací kus je vybarven dle odstínu Caneel Blue.

U barvy se na chvíli zastavím, spolupráce s Pantone je totiž extrémně prestižní a kromě toho zaručuje, že nikdo jiný nebude mít telefon v takovém odstínu, jako vy. Modrá verze, stejně jako výše uvedená zelená, je navíc ještě opatřena povrchem z jemné veganské kůže, takže se krásně drží v ruce. A na co nesmíme zapomenout – i po několika týdnech mobil a příslušenství krásně voní.

S ohledem na rozložení designových prvků se však jedná o typickou Motorolu. Fotomodul na zádech je odlišen povrchem i tím, že z něj jednotlivé objektivy dost vystupují. Na stole se vlivem toho mobil kolébá. Samotná konstrukce je z plastu a při pokusu o ohnutí je znát, že je celkem poddajná; raději to nebudu víc pokoušet. Chválím ale odolnost IP68, takže telefon vydrží prach i 30minutový pobyt pod vodou.

Horní i dolní hrana jsou zarovnané, zejména tu dolní však hyzdí kontrastní nápisy „Made in China“ a evropská regulační znaménka. Dole se pak ještě nachází USB-C, reproduktor a slot pro dvě nanoSIM karty. Bočnice jsou zúžené kvůli 2,5D zpracování zad a displeje. Na tu pravou se jen tak tak vešly ovládací prvky: rozdělený regulátor hlasitosti a krapet delší tlačítko pro zamknutí displeje.

U všech tři čudlíků bych si uměl představit jistější stisk, přece jenom jedná se o relativně tenká tlačítka, která si navíc snadno spletete. Zmíněný reproduktor na spodní straně využívá pro stereo efekt horní telefonní sluchátko. Kvalitou zrovna neohromí, na 90–100% hlasitost je navíc zvuk trochu plechový.

Motorola dala sbohem kompaktům

Snad tou úplně nejvíce patrnou změnou oproti loňské generaci je výrazné zvětšení úhlopříčky displeje. Loňský Edge 30 Neo byl nefalšovaný kompakt s 6,28″ obrazovkou. Novinka pro rok 2023 už přichází s pořádně velkým a po stranách mírně zahnutým 6,55″ zobrazovačem. V ruce je znát, že jde o běžně urostlý displej, žádné tintítko.

Obrazovka je nahoře „prostřelena“, Motorola se tady nepokoušela o žádné designové extrabuřty. Dole je změřitelná 2,5milimetrová brada, nepůsobí ale jako pěst na oko, protože horní rámeček je zhruba stejně tlustý. Je spíše s podivem, že výrobce nevsadil na design s co nejmenšími rámečky, když už tu máme zmíněný kruhový výřez.

S kvalitou zobrazení jsem byl po celou dobu testování spokojený. P-OLED panel umí zobrazovat barvy velmi pěkně, k dobrému hodnocení mu navíc pomohla i solidní svítivost až 1 300 nitů. Chválím také HDR10+, rozlišení Full HD+ při poměru 20:9 a extrémně jemnou obnovovací frekvenci: vybírat můžete mezi 60, 120, 144 Hz, popřípadě dynamické nastavení, které funguje mezi 60 a 120 Hz.

Displej umí také řadu vychytávek, které nikoho nepřekvapí. Patří sem tmavý motiv, adaptivní jas, noční režim šetrný pro oči nebo také čtečka otisků prstů. Ta je pouze optická, ale velmi rychlá a relativně přesná. Otisk prstu pozná v 9 z 10 případů. Operační systém si pak umí zapamatovat hned 5 různých otisků prstů.

Výkon a výbava

Hlavní výkonnou jednotkou je u Motoroly Edge 40 Neo zbrusu nový 6nm čipset jménem Dimensity 7030 od MediaTeku. Ten se skládá ze dvou výkonných jader Cortex A78 s taktem až 2,5 GHz a z dalších šesti úspornějších jader Cortex A55. Grafické operace zajišťuje rovněž spíše úspornější Mali G610. Výbava ryze moderní, ačkoliv o žádnou pumelici se nejedná.

Tak nějak jsem čekal, že Motorola se vytasí s trochu výkonnějším hardwarem než zbytek cenové třídy, který používá obstarožní Snapdragon 778G+. Na obranu pravdy, po praktické stránce má telefon dostatek síly i na náročnější multitasking, složité 3D hry typu Fortnite nebo GTA: San Andreas a neseká se dokonce ani při průchodu systémem.

Užitý čipset Dimensity však zřetelně benefituje ze svých úsporných jader. Opravdu potěší, že nemá absolutní problém s přehříváním, třeba částečným. AnTuTu benchmark v10 v pohodě zakončoval s 36, maximálně 37 °C, v průměru se mi podařilo naměřit 520 tisíc bodů. V 3DMark Wild Life Extreme nahrál 706 bodů a v Geekbench 1 052 bodů Single-Core a 2 540 bodů Multi-Core.

Z další výbavy se sluší zmínit Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, GPS, Glonass i Galileo, NFC pro bezkontaktní placení a samozřejmě USB-C 2.0 s funkcí On The Go (OTG). Edge 40 Neo podporuje také desktopové rozhraní Ready For, díky kterému si můžete po připojení k monitoru a klávesnici s myší udělat z mobilu malý počítač.

Výdrž a 68W nabíjení

Umím pochopit, že někdo spílá Motorole za to, že opustila koncept malého telefonu a Edge 40 Neo je sice pořád příjemný do ruky, ale už rozhodně ne kompaktní. Nicméně minimálně jednu výhodu větší displej, a s ním i větší tělo, má – víc prostoru pro baterii.

Pod zadní kryt se tedy vešel 5000mAh akumulátor typu Li-Po s, nebojím se říct, velmi dobrou schopností udržet telefon při chodu i dva náročné dny. Přispívá k tomu dle mého soudu hlavně úsporná čipová sada v kombinaci s dobrým power managementem. Pro případy nouze je tu úsporný režim, který aktivuje tmavý režim, omezí procesy na pozadí a pozdrží oznámení.

Nabíjení ale zrovna ideálně vyřešené není. Výrobce totiž sáhl k meziročnímu downgradu, nikoliv upgradu. Zůstává relativně svižné 68W drátové nabíjení, se který zvládnete za 90 minut nabít mobil z 1 do 100 %. Oproti předchůdci však trestuhodně chybí bezdrátové nabíjení, které loňský model Edge 30 Neo v rámci třídy značně odlišovalo.

Naměřená rychlost nabíjení 68W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 11 minut 28 minut 65 minut 91 minut

Výrobce si asi řekl, že než použít v roce 2023 nabíjení s výkonem 5 W, to radši nic. Nadsázka, za ní se však ukrývá kyselý úšklebek člověka, pro kterého je u mobilu bezdrátové nabíjení naprosto stěžejní. Škoda, třeba Motorola do příštího roku dostane rozum.

Android 13 s chytrými zlepšováky

Motorola je jako učiněná pro odpůrce nakynutých barevných čínských nadstaveb. Nabízí totiž veskrze čistý Android, který odlišuje vlastně jen několika drobnými zlepšováky a vychytávkami. Ty ale uživatele nenutí používat, naopak nabízí hlavně čisťounký systém bez kudrlinek.

Konkrétně Edge 40 Neo disponuje v základu Androidem 13 s červencovou bezpečnostní záplatou. Výrobce u něj slibuje dvě velké aktualizace (Android 14 a 15). Ještě se sluší dodat, že systém ukusuje z 256GB úložiště 17 GB. Co se týče bloatwaru, není tu prakticky nic. Seznam předinstalovaných aplikací tvoří základ od Googlu, androidová klasika (Facebook, LinkedIn) a zhruba 6 aplikací Motorola.

Tyto výjimečné funkce najdete v aplikaci Moto. Nachází se zde nativní položky z Androidu (jako je přizpůsobení plochy a témat), ale i speciální gesta. Mým oblíbeným zůstává rychlé zapnutí svítilny zatřesením či aktivace fotoaparátu rychlým otočením. Kromě toho můžete přes funkce Moto ladit zabezpečení nebo upravovat zamčenou obrazovku i plochu.

V neposlední řadě je tu herní režim, který se aktivuje automaticky při spuštění hry z obchodu Google Play. Toto rozhraní funguje jako klasický herní režim u většiny androidových telefonů: umožňuje korigovat notifikace, přepínat mezi výkonnostními režimy, popřípadě spouštět některé aplikace coby plovoucí okna.

Fotoaparát – ve dvou se to lépe táhne?

Není výjimkou, že by Motorola sázela třeba jen na jeden nebo dva fotoaparáty. Edge 40 Neo, stejně jako jeho předchůdce, přináší duo zadních kamer. Hlavní fotoaparát má 50Mpx rozlišení, fázové ostření a optickou stabilizaci obrazu, sekunduje mu pak stejná 13Mpx širokoúhlá kamera jako vloni. I letos nabízí 120° záběr a fázové ostření.

Hlavní fotoaparát pořizuje výchozí snímky v rozlišení 12,5 Mpx, na dvě kliknutí ale umí přepnout na Ultra-Res 50Mpx režim. Za dobrého osvětlení (ať už venku či v interiéru) pracuje hlavní kamera na výbornou a umí zachytit i slušnou hloubku ostrosti. Výkon naprosto poplatný cenové kategorii, což naštěstí platí také o nočních fotkách.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Primární zadní kamerka má na starosti také portréty. Tady si bere Motorola trochu inspiraci od Applu, v rámci portrétního režimu totiž můžete na jedno kliknutí jakoby „přepínat objektivy“, reálně však volíte mezi ohniskovou vzdáleností 24, 35 nebo 50 milimetrů. Portréty jsou velmi detailní a chválím i možnost upravit bokeh až po vyfocení. Je ale škoda, že všechny portréty jsou ve výchozím stavu pořizovaný v rozlišení jen 8Mpx.

Také širokoúhlý fotoaparát má slušné univerzální využití. S jeho prací ale zdaleka nejsem tolik spokojený. Snímky, které tvoří i za dobrého osvětlení, jsou hodně zašuměné a v horších světelných podmínkách si hodně domýšlí textury. Naštěstí má „širokáč“ také funkci makro, kterou u telefonů Motorola vždy rád chválím a nejinak tomu bude i zde. Makro snímky jsou ve stejném rozlišení, tedy 13,1 Mpx, a vypadají naprosto báječně.

Celý tandem ještě doplňuje 32Mpx selfie kamerka, která pořizuje „jen“ 8Mpx snímky. Ve dne fotí hezky, bokeh by však mohl být lepší. V noci je to bída, kamera pořizuje rozmazané a plasticky vyhlazené obličeje. Použití předního softwarového přisvícení nedoporučuji, selfíčka pak vypadají, jako kdybyste si je nechali vytvořit ranou verzí Midjourney.

U videa nejde o žádné překvapení. Motorola ovládá v nejlepším případě natáčení 4K videa při 30 fps. Nižší rozlišení Full HD můžete nakombinovat i s plynulejší snímkovou frekvencí 60 fps, jenomže optická stabilizace obrazu je zase dostupná pouze u Full HD při 30 fps. Čelní kamerka se oproti loňsku naučila 4K rozlišení, i když opět jen při 30 fps.

Závěrečné hodnocení

Motorola si dala za cíl odlišit se. Je to znát na krabičce, design taky není „tuctový“ a výbava láká na nový čipset od MediaTeku nebo na vylepšený fotoaparát a velkou baterii. Kolem toho je rozdrobeno mnoho mikro detailů, kvůli kterým si značku snadno zamilujete: může jít o sympatická gesta v systému nebo navoněnou ekologickou krabičku.

Nemohu se však ubránit dojmu, že nejlépe by se telefon odlišil od čínské konkurence tím, že by vzal funkční koncepci z loňska a přidal modernější výbavu. Jestli je totiž něco, kvůli čemu si model Edge 30 Neo zákazníci zapamatovali, byla to kompaktní úhlopříčka displeje a bezdrátové nabíjení. Nic takového u Edge 40 Neo nehledejte, telefon má jiné benefity, kterými se vás snaží zaujmout. V konkurenci čínských značek to však bude mít o poznání těžší než vloni.

Motorola Edge 40 Neo 8.4 Design a zpracování 9.2/10

















Výkon a optimalizace 8.1/10

















Hardwarová výbava 7.6/10

















Kvalita fotografií a videí 8.4/10

















Výdrž baterie 8.9/10

















Klady originální navoněné balení

stylový design a odolnost IP68

velmi kvalitní displej s dobrou svítivostí

dostačující výkon

čistý systém a rozhraní Ready For

výborná výdrž

Hlavní fotoaparát a vydařené makro Zápory větší rozměry než vloni

reproduktor je horší než průměrný

pomalé nabíjení a absence toho bezdrátového

