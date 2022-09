Recenze Motorola Edge 30 Neo: střední třída s bezdrátovým nabíjením

Jde o cenově dostupný kompaktní telefon

Zaujme rozumnou výbavou, špičkovým displejem či bezdrátovým nabíjením

Za cenu 9 990 Kč má zaděláno na to stát se hitem, a to i díky barvám od Pantone

Motorola na své akci v italském Miláně představila rovnou tři nové telefony, které se poperou o přízeň zákazníků na předvánočním trhu. Společně s nejvýkonnějším modelem Edge 30 Ultra a vyšší střední třídou Edge 30 Fusion se na pódium dostal také cenově dostupnější telefon střední třídy s označením Edge 30 Neo.

Nejzákladnější model může na první pohled působit poměrně nenápadně, avšak v rukávu má několik triků, kterými by rád zatopil větším výrobcům, především Samsungu, Xiaomi či Realme. Právě po posledním zmiňovaném by novinka ráda převzala štafetu a v segmentu do deseti tisíc nabídla výbavu, která v minulosti rozhodně nebyla standardem.

Design a zpracování

Ihned poté, co chytnete telefon do ruky, vás překvapí příznivé rozměry. Ty jsou 152,9 × 71,2 × 7,8 milimetrů. Hmotnost se zastavila na 155 gramech. Kompaktních i lehkých telefonů na trhu příliš mnoho není a díky tomu Edge 30 Neo působí, jako by do současné doby nezapadal. Na nízké hmotnosti má výrazný podíl plastová konstrukce, avšak to rozhodně neznamená, že by smartphone působil lacině, právě naopak.

Napomáhá tomu matná a zdrsněná povrchová úprava zad. Díky tomu netrpí na otisky prstů a šmouhy. Co se týče barevných variant, Motorola v tomto případě spojila síly s firmou Pantone, která se zabývá standardizací barev. Díky tomu bude Motorola Edge 30 Neo na českém trhu dostupná v černé Black Onyx a fialové Very Peri. Velmi zamrzí, že se k nám nedostanou i zbývající varianty Ice Palace a Aqua Foam, které rovněž vypadají velmi dobře.

Smartphone působí v ruce velmi dobře, snadno se ovládá i jednou rukou a celkovému provedení neškodí ani mírně vystouplý modul fotoaparátu, který má jedno praktické využití, o kterém se ale rozepíšu až později. Pochválit musím také tenké rámečky okolo displeje a tvrdé plastové pouzdro i plnohodnotnou nabíječku v balení.

Displej a hardwarová výbava

Displej na přední straně patří mezi hlavní přednosti telefonu. P-OLED panel o velikosti 6,28“ se může pochlubit rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů (jemnost 419 ppi), obnovovací frekvencí 120 Hz a kruhovým výřezem pro 32Mpx selfie kameru. Obrazovka dělá telefonu rozhodně dobré jméno: má příkladné barevné podání, skvělé pozorovací úhly a jas dostatečný i pro práci na přímém sluníčku, byť s konkrétní hodnotou se Motorola nepochlubila.

Uvnitř telefonu najdeme osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 695 5G doplněný o grafiku Adreno 619, 8 GB LPDDR4X RAM a 128 GB interní paměti bez možnosti rozšíření o microSD kartu. V benchmarku AnTuTu telefon získal 410 829 bodů, což sice na trhání asfaltu nestačí, ale pro běžné použití nebo na nenáročné hry jde o dostačující hodnotu.

Ostatní výbava zahrnuje Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, všechny relevantní geolokační systémy, Bluetooth 5.1 s podporou aptX HD a aptX Adaptive, NFC, podporu sítí 5. generace, USB-C, stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos či čtečku otisků prstů v displeji, která na danou cenovou kategorii pracuje rychle a spolehlivě. Nechybí ani základní odolnost proti vodě a prachu dle standardu IP52.

Baterie a výdrž

Kvůli menším rozměrům se Motorola Edge 30 Neo musí spolehnout na baterii s kapacitou 4 020 mAh, kterou ovšem doplňuje 68W rychlé nabíjení a překvapivě také 5W bezdrátové nabíjení. Na rychlé drátové nabíjení v této kategorii není až takový problém narazit, avšak integrace alespoň základního bezdrátového nabíjení je úkaz, který si zaslouží pozornost.

S trochou štěstí by se Motorole mohlo podařit něco podobného jako Realme s modelem 7, který zvládl přinést 90Hz panel mezi cenově dostupné telefony.

Pokud jde o výdrž, zázraky opravdu nečekejte. Nebudete-li telefon šetřit, počítejte s jednodenní výdrží s tím, že na večerní návštěvu hospody budete muset strávit chvíli u elektrické zásuvky. Pakliže se ale lehce uskromníte, budete hledat nabíječku až dopoledne druhý den.

Naměřená rychlost nabíjení 68W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 9 minut 16 minut 26 minut 40 minut

Co se týče nabíjení, Motorole výrazně pomáhá zmíněné 68W nabíjení a také fakt, že adaptér podporující tento nabíjecí výkon se nachází v balení. Z 0 na 100 procent se dostanete za 40 minut, přičemž pokud sáhnete po bezdrátovém nabíjení, počítejte s nabíjecím časem přes dvě hodiny.

Operační systém

Roli operačního systému zastává Android 12 v prakticky čisté podobě. Motorola si na minimálních zásazích do systému zakládá a přidává opravdu jen to nejnutnější. Tím je především aplikace Moto, ve které si lze přizpůsobit prostředí po vizuální stránce, nastavit užitečná gesta (například poklepání na záda pro spuštění fotoaparátu nebo rychlé trhnutí pro aktivaci svítilny) či upravit Always-On displej.

AOD bohužel nabízí jen omezené možnosti, například můžete vybírat jen ze tří typů hodin a animovaného pozadí, což mne zamrzelo. Více mne zaujala notifikační dioda, která se nachází po obvodu fotomodulu na zadní straně. Pokud pokládáte telefon displejem na stůl, příchozí notifikaci nepřehlédnete, avšak jestli máte telefon většinu času na zádech, její užitečnost klesá. Nastavení notifikační LED by rovněž mohlo být propracovanější – lze ji rozsvítit pouze při příchozím hovoru či zprávě, při zvonění budíku nebo během napájení, anebo ji vypnout úplně. Nelze například měnit barvu či zvolit konkrétní kontakty a aplikace, které by ji aktivovaly.

I tak se ale jedná o sympatickou vychytávku. Motorola zároveň přislíbila softwarovou podporu po dobu 2 let v případě velkých aktualizací a 3 let v případě menších bezpečnostních záplat.

Fotoaparát a záznam videa

Fotoaparáty na zadní straně jsou dva a čím Motorola překvapí je fakt, že se rozhodla nenasadit tradiční duo bokeh/makro, které je v 99 % případů naprosto k ničemu. Přesto nabízí makro, které využívá širokoúhlý fotoaparát, a také portrétní režim, kde se o bokeh efekt stará software. Pochválit musím Motorolu za to, že namísto zbytečných snímačů použila lepší hlavní fotoaparát, kterému dala do vínku také optickou stabilizaci. Konkrétně máme co do činění s těmito fotoaparáty:

hlavním s rozlišením 64 Mpx, clonou f/1.8, velikostí pixelů 0,7 µm, PDAF a optickou stabilizací obrazu

širokoúhlým s rozlišením 13 Mpx, světelností f/2.2, úhlem 120˚, velikostí pixelů 1,12 µm a automatickým ostřením

Za dobrých světelných podmínek podává hlavní fotoaparát velmi uspokojivé výkony. Snímky mají dobré barevné podání i příkladné vyvážení bílé, jsou ostré a nechybí jim adekvátní dynamický rozsah. Obdobně si vede také ten širokoúhlý, který je na tom o trochu hůř, především co se týče barevného podání a ostrosti, ale stále podává velmi dobré výkony.

Za horších světelných podmínek vám telefon v nočním režimu nenabídne širokoúhlý fotoaparát, což je rozhodně dobře. Ani hlavní fotoaparát totiž nepodává bůhvíjak dobré výkony, především pokud je světla opravdu málo. Ze scény smartphone nedokáže vytáhnout dostatek světla a výsledky jsou tak tmavší, než by být mohly.

Více mě ale zamrzely zbytečné neostrosti a vyšší míra šumu. O vyvážení bílé raději ani nemluvím, v tomto případě má Motorola občas tendence zbarvit snímky do fialova, což výsledek značně znehodnotí. Výsledky za zhoršeného světla jsou za mě spíše podprůměrné a stálo by za to, aby na nich Motorola alespoň softwarově zapracovala.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Nahrávání videa taktéž vcelku zklamalo. Vzhledem k použitému čipsetu zapomeňte na natáčení ve 4K, k dispozici budete mít pouze Full HD. Na druhou stranu, pro většinu situací toto rozlišení dostačuje. Potěší alespoň možnost volby mezi 30 a 60 snímky za sekundu.

Kvalita videa víceméně odpovídá kvalitám fotografií. Za dobrého světla jste schopni vykouzlit povedené záběry, za které se rozhodně nebudete stydět, neboť telefon nemá tendenci agresivně přeostřovat a poradí si i s rychlou změnou scény. Za horšího světla se ovšem projevuje neschopnost dostat na snímač více světla a výsledky jsou tak až příliš tmavé.

Hardwarové parametry Motorola Edge 30 Neo Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 695 5G, octa-core, 2× 2,2 GHz Kryo 660 Gold + 6× 1,7 GHz Kryo 660 Silver, GPU: Adreno 619, RAM: 6/8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 152,9 x 71,2 x 7,8 mm, hmotnost: 155 g, zvýšená odolnost: IP52 Displej, konektivita a baterie 6,28", P-OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4020 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 64 Mpx, f/1.8, 0.7µm, PDAF, OIS, druhý: 13 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 1.12µm, AF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.4, HDR, Full HD video Kompletní specifikace

Závěrečné hodnocení

Motorola se s modelem Edge 30 Neo trefila do černého. V kategorii do deseti tisíc každý musí dělat nějaké kompromisy a je příjemné vidět, že tu a tam udělá nějaký výrobce kompromisy na tom pravém místě. Pokud Motorola nepodcení marketing a distribuci, mohlo by být Neo žhavým kandidátem na jeden z nejprodávanějších telefonů ve vánočním období.

Hlavní přednosti představují prvotřídní displej, dostatek výkonu, kompaktní rozměry, povedený design, barevné varianty od Pantone, uspokojivá výdrž na baterii, podpora 68W rychlého a 5W bezdrátového nabíjení i povedené výsledky fotoaparátu s optickou stabilizací za dobrých světelných podmínek. Zklamáním jsou snad jen jeho podprůměrné výsledky za horšího světla, chybějící 3,5mm audio jack, který by ještě více využil certifikaci Dolby Atmos, či chudší možnosti nastavení, například Always-On displeje.

Celkově vzato je Motorola Edge 30 Neo skvělou volbou pro každého, kdo nechce dělat příliš mnoho kompromisů a zároveň není ochotný dát vydat více než deset tisíc – na českém trhu se totiž Motorola prodává za 9 990 Kč. Hlavním konkurentem zařízení je Samsung Galaxy A53, který nabídne podobné parametry, přičemž má navíc například odolnost proti vodě a prachu dle standardu IP67, avšak chybí mu rychlé 68W nabíjení a především 5W bezdrátové nabíjení.

Motorola Edge 30 Neo 8.7 Design a zpracování 9.2/10

















Výkon a optimalizace 8.5/10

















Hardwarová výbava 8.8/10

















Kvalita fotografií a videa 8.6/10

















Výdrž baterie 8.2/10

















Klady prvotřídní 120Hz OLED displej

kompaktní rozměry a povedený design

barevné varianty s certifikací Pantone

uspokojivá výdrž na baterii

podpora 68W drátového a 5W bezdrátového nabíjení

povedené fotky za dobrého světla Zápory podprůměrné fotky za horšího světla

absence 3,5mm audio jacku

