Tajemný Project Solara: AI společník Microsoftu, který má nahradit smartphone

- Microsoft na konferenci Build představil budoucnost interakce mezi člověkem a strojem
- Project Solara má být nový standard pro agentní systémy, které pracují za uživatele
- Jedním z prvních představitelů je přívěsek Smart-key Badge
Microsoft v těchto dnech pořádá konferenci Build, na které představuje novinky výhradně pro vývojáře aplikací. Redmondský gigant se na úvodní keynote věnoval tématům, která jsou běžnému smrtelníkovi spíše vzdálená – autonomní AI agenti, vývojářské nástroje, agentní platformy apod. Došlo ale i na „hmatatelnější“ produkty jako je supervýkonný minipočítač Surface RTX Spark Dev Box, anebo kapesní AI společník.
Smart Badge: spíš přívěšek než smartphone
Microsoft na konferenci Build demonstroval Project Solara, což má být jednotná platforma pro zařízení řízená AI agenty, kteří mají nabídnout zcela nový způsob interakce mezi člověkem a technikou.
Jedním z prvních zařízení běžící na projektu Solara je přívěšek s displejem nazvaný Smart Badge. Jedná se o konceptuální zařízení, které na první pohled vypadá jako malý smartphone s displejem – má dotykový displej, bezdrátovou konektivitu (Wi-Fi, Bluetooth a 5G) a fotoaparát na horní straně. Ten ale neslouží pro pouhé pořizování fotografií a videí, ale výhradně k orientaci v prostoru, k vnímání okolí a jeho analýze.
Microsoft počítá s tím, že Smart Badge může být nošen jako přívěšek, či může být schován v kapse. Zařízení nemá sloužit jako klasický smartphone, ale jakýsi AI pomocník, který naslouchá hlasu uživatele a pracuje za něj. Žádné aplikace a žádná složitá grafická prostředí, interakce má probíhat výhradně hlasem a obrazem.
Přestože na zařízení běží firemní odnož operačního systému Android, prostředí systému bude podružné – hlavní roli u tohoto typu zařízení má hrát umělá inteligence a agenti. Na zařízeních z projektu Solara nemá být žádný agent dominantní, uživatel si bude moci svobodně vybrat, jakého agenta chce používat – bude se tak spíše jednat o agentního dispečera či agentního správce úkolů. Otevřené má být i rozhraní platformy – výrobci si budou moci nastavit různá uživatelská rozhraní, v některých případech má být dokonce možné generování nových rozhraní přímo za běhu.
Přívěsek od Microsoftu není určen do běžného prodeje, jedná se pouze o konceptuální zařízení demonstrující schopnosti projektu Solara. Je nicméně možné, že se v budoucnu objeví podobné produkty od jiných značek. V první vlně se nicméně počítá s nasazením v podnicích.