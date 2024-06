Recenze Motorola Edge 50 Fusion: umí skoro vše, ale v ničem není nejlepší

Motorola Edge 50 Fusion se pokusí zaujmout zákazníky, které už nebaví levná Čína

Za sympatickou cenu nabízí výbornou výdrž a odpovídající zbytek výbavy

Jen do konce června jej můžete mít za akční cenu necelých 10 tisíc korun

Společnost Motorola si na českém trhu stabilně drží čtvrtou příčku v prodejích. Vděčí za to zejména své řadě dostupných telefonů střední třídy Moto G. Nicméně pozornost si zaslouží také vlajková řada Edge. Nedávno testovaný model Edge 50 Pro cílil na výrazně náročnější klientelu. Dnes tu máme opačného zástupce – Edge 50 Fusion – kombinující prvky obou světu, a sice střední třídy, i vlajkové série Edge.

Postarala se americká značka zase o telefon, o kterém se bude dlouho hovořit jako o nejlepším kousku v poměru ceny a výkonu? O tom se záhy přesvědčíme. Nejprve však k ceně. Edge 50 Fusion se v Česku prodává do konce června za zvýhodněnou cenu 9 989 Kč včetně DPH. K dispozici je jediná paměťová konfigurace 12/512 GB. Od července pak cena poskočí na necelých 12 tisíc korun.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Obsah balení

Prodejní balení u Edge 50 Fusion slibuje stále stejné benefity, na které jsou zákazníci u tohoto výrobce zvyklí. V příjemně parfumovaném balení se nachází telefon samotný, metrový černý USB-C kabel, velký adaptér s výkonem až 68 W, sponka na SIM a samozřejmě i matné pouzdro v barvě telefonu. V našem případě jde o líbivou tmavě růžovou – dále je mobil k mání v tmavě modré a šedo-bílé.

Semišová záda, tenoučký profil

Nutno uznat, že Motorola Edge 50 Fusion je opět mimořádně pohledný telefon. Platilo to u všech modelů Edge vloni a i u modelu Edge 50 Pro. U námi testované novinky je design zad ještě více minimalistický. Nachází se tam vlastně pouze logo výrobce umístěné hezky doprostřed a nahoře opět mírně vystupující modul fotoaparátů se dvěma objektivy a LED přisvícením.

Zadní strana má být opět z „veganské kůže“. Tentokrát výrobce zvolil úpravu imitující semiš a nutno dodat, že z doteku zad mám mnohem lepší pocit než u výše postaveného modelu. Na druhou stranu, i tady se materiál celkem rychle špiní a ani proti všemožným oděrkám není zrovna moc odolný.

Nepotěší ani nekvalitní slícování, viditelné hlavně u horní a dolní hrany zad. Nahoře je škvíra mezi tělem a zády tak velká, že tam v klidu strčíte i tlustší nehet. Inu, snad jde jen o nedostatek tohoto konkrétního kusu. Přestože telefon disponuje zvýšenou odolností IP68, osobně jsem si netroufal jej do vody ponořit. Mezery v konstrukci mi přišly zkrátka větší než u konkurentů s certifikací odolnosti.

Kromě viditelných problémů se slícováním na zádech je ale tělo velmi pevné, ač kompletně plastové, odolává i při pokusu o ohnutí. V ruce se pak telefon drží přímo výborně, vděčí za to hlavně tenkému profilu jen 7,9 milimetru a také příjemné hmotnosti 174,9 gramu.

Displej hraje barvičkami

Také tentokrát Motorola vsadila na 6,7″ P-OLED zobrazovač s barevným spektrem posvěceným společností Pantone. Jde vlastně o velmi podobný panel jako u Edge 50 Pro, jen s několika odlišnostmi.

Tou první je nižší rozlišení, ačkoliv Full HD+ (1 080 × 2 400 pixelů) je i tak naprosto bez kompromisů. Druhým rozdílem je o něco slabší svítivost: dle oficiální materiálů maximálně 1 600 nitů. To je ale trochu trik na zákazníky, nejlevnější model Edge totiž nepodporuje HDR obsah. Znamená to tedy, že takto vysokou hodnotu telefon emituje při normálním používání? Právě, že ne.

Jak zjistili kolegové z GSMAreny během laboratorních testů, Fusion při běžném používání ve vnitřních prostorách dosahuje svítivosti plus minus 500 nitů, na sluníčku potom něco kolem 1 300 nitů. Na hranici 1 600 nitů se nelze dostat při manuálním nastavení vysokého jasu, ani při automatické regulaci.

Co do obnovovací frekvence, Motorola jako jeden z mála výrobců nabízí až 144Hz plynulost. Jde o příjemně znějící benefit, avšak v praxi bez přímého srovnání nemáte šanci poznat rozdíl mezi 120 a 144 Hz. Kromě manuálního přepínání nabízí Edge 50 Fusion v nastavení i automatickou optimalizaci, která volitelně přepíná mezi 60, 120 a 144 Hz.

Výkon a hardwarová výbava

Z hlediska hardwarové výbavy Fusion hraje oproti svým kolegům z řady Edge druhé housle, ale kdo se tomu diví? Výkon celému stroji dodává čipová sada Snapdragon 7s Gen 2 moderního 4nm střihu. Ta oplývá 8jádrovým procesorem s rovnoměrně rozděleným výkonem: 4× jádro Cortex A78, 4× Cortex A55.

Hardwarové parametry Motorola Edge 50 Fusion Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, octa-core, GPU: Adreno 710, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,9 × 73,1 × 7,9 mm, hmotnost: 174,9 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,7", P-OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.88, 2.0µm, PDAF, OIS, druhý: 13 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 1.12µm, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.45, HDR, 4K video Cena: 11 999 Kč Kompletní specifikace

Ani jedno z těchto jader není vyloženě orientované na vysoký výkon. Ne snad, že by telefon byl úplně nicotný z hlediska výkonu, ale jde o klasickou střední třídu. Postačí na svižné přepínání aplikací, pracovní agendu (e-maily, webový prohlížeč, chatování) a vlastně i na nějaké to hraní.

Pro tyto účely výrobce zvolil grafickou jednotku Adreno 710, tudíž ani hraní na Edge 50 Fusion není vyloženě tabu. Existují však o dost lepší volby pro náruživé hráče, kupříkladu Poco X6 Pro. Na výsledky Motoroly Edge 50 Fusion v oblíbených benchmarcích se můžete podívat v tabulce níže, včetně srovnání s vyšším modelem a přímou konkurencí od Samsungu:

Benchmark Motorola Edge 50 Fusion Samsung Galaxy A55 Motorola Edge 50 Pro Geekbench 6 – Single Core 1 013 bodů 1 120 bodů 1 128 bodů Geekbench 6 – Multi Core 2 855 bodů 3 256 bodů 3 082 bodů 3DMark Wild Life Extreme 793 bodů 1 039 bodů 1 470 bodů AnTuTu 10 601 801 bodů 752 859 bodů 849 108 bodů

Z další výbavy určitě zmíním Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, NFC pro bezkontaktní placení a samozřejmě USB-C 2.0 s funkcí On The Go (OTG). Všechny modely Edge 50 podporují také desktopové rozhraní Ready For, díky kterému si můžete po připojení k monitoru a klávesnici s myší udělat z telefonu malý počítač. Z 512GB úložiště zabírá systém zhruba 19 GB, RAM lze virtuálně rozšířit až o dalších 12 GB navíc.

Výdrž a nabíjení

Pochvalu si nová Motorola zaslouží jednoznačně za výdrž. Kombinace velkého 5000mAh akumulátoru a úsporného čipsetu ve výsledku znamená, že telefon vydrží na jedno nabití hodně přes 1 den. S výjimkou dnů, kdy jsem se jej snažil co nejrychleji vybít, vydržel nabitý i 2 dny. Standardní výdrž při běžném používání je zhruba 33–36 hodin, vedle Galaxy A55 a Infinixu Note 40 Pro jde o jeden z nejlepších výsledků ve střední třídě.

Naměřená rychlost nabíjení 68W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 10 minut 19 minut 31 minut 49 minut

Rychlost nabíjení je v porovnání s přímou konkurencí vesměs průměrná. Díky výkonu až 68 W vám k nabití bohatě stačí zhruba 50 minut, necelá hodina. V dané cenové kategorii je na tom výrazně lépe snad jen OnePlus Nord 3 5G (80 W, asi 30 minut do plného nabití), případně Redmi Note 13 Pro+ se 120W nabíjením. Všem zmíněným, stejně jako testované Motorole, zcela chybí bezdrátové nabíjení. Škoda, mohlo by jít o příjemné ozvláštnění, jako je tomu v případě zmíněného Infinixu.

Systém Android 14 s Hello UI

O systému není třeba mohutně vykládat, však jsme si jej již blíže přiblížili v nedávném testu Edge 50 Pro. Stále je to Android, konkrétně ve verzi 14 s březnovým bezpečnostním updatem, nicméně zákazníci-pamětníci mohou být trochu rozčarováni, protože Motorola už poslední dobou nasazuje namísto ultra-čistého systému vlastní mikro nadstavbu Hello UI.

Nejde sice o nic drastického, nečekejte další HyperOS, prakticky nejviditelnější změnou v porovnání s čistým Androidem je asi odlišný font napříč systémem (ten lze naštěstí změnit), systematicky rozdělené nastavení (za to rozhodně palec nahoru) a jinak zpracovaná horní stahovací lišta. Jinak je tu to, na co jste zvyklí – několik vlastních aplikací, minimum bloatwaru a vylepšení Moto.

Důležitější je, jak je prostředí odladěné pro chod na úspornějším čipsetu tohoto střihu. Nutno uznat, že pohyb systémem je rychlý, odezva aplikací a jednotlivých ovládacích prvků také, výkon drhne maximálně při velké zátěží na CPU, anebo v případě opravdu náročných aplikací. To může být při určité konstelaci i Fotoaparát, ale o tom až za chvíli.

Motorola po stránce systému rozhodně nezklame – přestože už se nejedná o čistočistý Android, vše je přehledné, prvky se nachází tam, kde byste je čekali, a nechybí ani AI vychytávky, ačkoliv z recenze Motoroly Edge 50 Pro již víme, že jde spíše o blbůstky pro volnou chvíli, než skutečné zlepšováky. Výrobce u řady Edge slibuje 4 roky bezpečnostních updatů a 3 velké aktualizace Androidu.

Fotoaparát

Pokud vám doposud přišlo, že Edge 50 Fusion se od modelu Pro zase tolik neliší, fotoaparát vás přesvědčí o opaku. Předně: k dispozici je pouze dvojice zadních kamer, třetí do party – teleobjektiv – si cestu na záda levnějšího modelu nenašel. S čím tedy máme co do činění?

Hlavní – Sony LYTIA LYT 700C, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.9, ohnisková vzdálenost 24/35/50 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF)

– Sony LYTIA LYT 700C, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.9, ohnisková vzdálenost 24/35/50 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF) Širokoúhlý – SK Hynix HI1336, rozlišení 13,1 Mpx, velikost čipu 1/3,0″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, úhel záběru 120°, elektronická stabilizace obrazu, fázové ostření (PDAF)

– SK Hynix HI1336, rozlišení 13,1 Mpx, velikost čipu 1/3,0″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, úhel záběru 120°, elektronická stabilizace obrazu, fázové ostření (PDAF) Přední – Samsung Isocell S5KJD1, rozlišení 32,3 Mpx, clona f/2.5,

Jak vidno, širokoúhlý fotoaparát zůstal stejný, to rozhodně chválím, protože už u výše postaveného sourozence pracoval stabilně, podával dobré výkony ve dne i v noci, také makro je v jeho podání vydařené. Rozhodně je super mít takto povedený fotoaparát ve střední třídě. Dobře vyvážený širokoúhlý fotoaparát je pro výrobce v tomto segmentu stále tak trochu oříšek.

Co se týče hlavního snímače, za kterým stojí společnost Sony, u něj si okamžitě všimnete až křečovité snahy podat autentický barevný zážitek. Že fotečky pak nejsou tak líbivé a oku lahodící? Holt je to tak, na druhou stranu bodují výbornou hloubkou ostrosti, dokonce i nápisy v dálce lze po přiblížení celkem snadno přečíst.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Na štíru je to se zoomem. Ten umí Fusion maximálně 10×, samozřejmě digitální, bez optiky, a po prvních pokusech si rychle uvědomíte, že toto je de facto nepoužitelné. Naopak znamenitě novinka pracuje v portrétním režimu. Výborně odděluje pozadí od popředí, barvy se mi tady zdají trochu víc saturované (což k portrétům ale příjemně ladí) a potěší i možnost manuálně přepínat ohniska. I při 2× přiblížení (50 mm) je kvalita pořád výtečná.

Aplikace pro focení je i tentokrát hodně pomalá a místy by se dalo říct i zasekaná. Je však vidět, že Motorola na vylepšení konstantně pracuje, protože nejde o tak vážný problém jako u několikrát zmíněného modelu Edge 50 Pro. Přepínání mezi objektivy, hlavně při natáčení či pokusu o rychlé vyfocení, je však stále stejně bolestivě pomalý proces.

Video až ve 4K, jenomže…

K pozitivům fotoaparátů lze jednoznačně přimknout podporu nahrávání 4K videa, ačkoliv pouze ve 30snímkové frekvenci (60snímkové frekvence dosáhnete při přepnutí na Full HD záznam). Nicméně kvalita videa není moc dobrá. Ještě tak venku za bílého dne funguje celkem dle očekávání. V interiéru či v horších světelných podmínkách je to výrazně horší – nastupuje šum, vybledlé barvy a záznam ztrácí kouzlo.

Osobně jsem pak zaznamenal celkem velký problém s přeostřováním, nehledě na světelné podmínky. Jakmile před kameru rychle vložíte nějaký předmět nebo ruku, telefon prakticky nereaguje, respektive tak ve 3 z 10 případů. Také zvuk z mikrofonů na zádech je jako „z tunelu“ a moc nepomáhá ani funkce audio zoomu, která nefunguje prakticky nikdy.

Závěrečné hodnocení

Když se řekne „fusion“, tedy fúze, kombinace něčeho dohromady, vybaví se mi nechvalně proslulé asijské fusion restaurace, které vaří chow mein, vedle toho bún bò nam bộ a vedle toho sushi. Výsledkem je, že dobře nechutná ani jedno, ale vybere si každý. Platí totéž o Motorole Edge 50 Fusion?

Hodně krutou optikou by se dalo říct, že ano. Model Fusion skutečně patří do kategorie produktů, které se snaží zavděčit velké mase zákazníků; velmi těžko u těchto kousků nějak pojmenovat jejich specializaci. Proto se většinou zmiňuje jedna jediná: nabídnout hodně muziky za málo peněz.

Pakliže hledáte pěkný a adekvátně vybavený telefon a k Motorole jako značce máte nějakou emoční vazbu, vaše volba je jasná. Oproti své čínské konkurenci Edge 50 Fusion benefituje z umírněné systémové nadstavby, slušné softwarové podpory (na kterou Češi slyší) a o chloupek lepší výdrže. Přesto musím zmínit, že tou úplně nejzářivější hvězdou poměru cena/výkon není.

Motorola Edge 50 Fusion 8.2 Design a zpracování 7.9/10

















Výkon a optimalizace 7.5/10

















Hardwarová výbava 7.9/10

















Kvalita fotografií 8.4/10

















Výdrž baterie 9.2/10

















Klady sympatický design, odolnost IP68

parádní displej se slušnou svítivostí

systém, podpora a Ready For

výborná výdrž i rychlé nabíjení

kvalita na obou fotoaparátech

plnohodnotné (a navoněné) balení Zápory děsivě vyhlížející slícování zad

nízký výkon

nedobré video, pomalé přepínání objektivů

po slevě vyšší cena Koupit Motorola Edge 50 Fusion