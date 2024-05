Recenze Infinix Note 40 Pro: telefon, který mluví lámanou češtinou

Čínský Infinix seká jeden telefon za druhým, horkou novinkou je model Note 40 Pro

Ten představuje vlajkového zástupce střední třídy, spoléhá na rychlonabíjení a stylový design

V obchodech na něm aktuálně visí cenovka 6 899 Kč včetně DPH

Pátý nejúspěšnější výrobce na českém trhu – čínská značka Infinix – se zkraje jara přihlásil s novou várkou zajímavých zařízení. Řada Note 40 má mít v celkovém součtu čtyři zástupce, aktuálně jsou dostupné dva. Rovnou ten vybavenější, a sice Note 40 Pro 4G, zamířil i k nám do redakce. Už teď na úvod mohu prohlásit, že jeho výbava vysoce překračuje standardy dané cenovkou.

Ta je totiž nadmíru agresivní. Když se podíváte na specifikace, očekávali byste cenu kolem 8–9 tisíc korun. Note 40 Pro však pořídíte v jediné dostupné paměťové variantě 12/256 GB za 6 890 Kč včetně DPH. Jak ale ukázaly předchozí modely výrobce, silná cenovka je vždycky vykoupena nějakými těmi kompromisy.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Obsah balení

Svítivě zelená krabička tradičně prozrazuje cosi ze specifikací, jako například 70W nabíjení nebo NFC. To nejzajímavější se však ukrývá v samotném balení. Infinix si zakládá na opravdu plnotučné výbavě i z hlediska prodejního balení, posuďte sami: 70W adaptér do zásuvky, USB-A/USB-C kabel, pecková sluchátka s USB-C, koženkové pouzdro v barvě telefonu, samolepky, sponka na SIM slot a dokonce i ochranné sklíčko.

Design: poctivá koženka

Infinix Note 40 Pro, jako mnoho konkurenčních přístrojů, sází na plastové zpracování. Rámečky mají lesklou úpravu a při poklepání typicky duní. Záda jsou pak z na omak velmi příjemné umělé kůže. To ale hovoříme pouze o námi testovaném zeleném provedení. Zlatá barevná varianta nabízí matný plastový povrch s perleťovým přechodem do modro-zelené.

Samotná konstrukce je velice pevná. Při pokusu o ohnutí sice trochu poddajná je, nikde ale nevrže a ani nic neskřípe. Výrobce protežuje i zvýšenou odolnost IP54, ta ale zaručuje pouze ochranu před prachem a částečnou ochranu před padající vodou, tedy typicky déšť nebo stříkance při letních radovánkách.

Dominantou zad je pak velký fotomodul (skoro 7 centimetrů úhlopříčně), který nese trio kamer, kruhové řešení přisvětlovací LEDky a sympaticky kombinuje lesklý plast a skutečný kov, nejspíš broušený hliník. Asi o 2 milimetry převyšuje horizont zad, nicméně díky široké ploše se na stole vůbec nekýve. Tak či onak, vše vyrovná přibalený kryt, který kopíruje koženkový povrch zad.

Dole i nahoře se nachází výstup stereo reproduktoru, který dodává čistý zvukový projev. Aby také ne, Infinix si ozvučení nechal posvětit spoluprací s americkým výrobcem JBL. Zamrzí ale designový přešlap typický pro Infinix: nahoře reproduktor vyfrézovaný do tří dírek, dole do čtyř škvír. Po obvodu dále narazíte na pravé straně na kolébkový regulátor hlasitosti, vypínací tlačítko, dole pak USB-C a Dual SIM slot, nahoře ještě infraport.

Displej má vše důležité

Nový Infinix promlouvá ke svým uživatelům prostřednictvím 6,78″ obrazovky, která je po stranách mírně zahnutá (2,5D) a dole i nahoře má 1,5–2 milimetry místa. Nad samotným displejem pak ční malý průstřel s přední kamerkou.

Samotný displej pak dodává vše potřebné, ale zároveň nijak nevybočuje z mantinelů stanovených cenou. Nabízí Full HD+ rozlišení (2 436 × 1 080 pixelů) i dynamickou obnovovací frekvenci s automatickým přepínáním mezi 60 a 120 Hz.

Kvalita zobrazení díky užitému AMOLED panelu je na vynikající úrovni, na barvy i pozorovací úhly je radost pohledět. Nutno však dodat, že k tomu dost přispívá i barvitý systém XOS, o kterém ještě bude řeč. Opomenout nesmíme ani svítivost až 1 300 nitů, která také koreluje s konkurencí. Tedy když pomineme Vivo V40 SE, které je v tomto ohledu naprosto rekordní.

Výkon orientovaný na grafiku

Note 40 Pro není žádná supervýkonná mašina, rovnou ale předesílám, že umí překvapit. Výrobce se rozhodl nenabídnout 5G, takže si mohl dovolit osadit stroj mírně výkonnějším čipsetem na úkor konektivity. Tím je zhruba rok a půl starý MediaTek Helio G99 Ultimate. Nebo takhle – abych nebyl zlý – tento čipset byl uveden v lednu 2024, nicméně vychází ze staršího modelu Helio G99, oproti kterému je o 18 % výkonnější.

Hardwarové parametry Infinix Note 40 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Mediatek Helio G99 Ultimate, octa-core, 2× 2,2 GHz Cortex-A76 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G57 MC2, RAM: 12 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 164,35 × 74,6 × 7,75 mm, hmotnost: 190 g, zvýšená odolnost: IP54 Displej, konektivita a baterie 6,78", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2436 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 108 Mpx, f/1.75, PDAF, OIS, druhý: 2 Mpx, f/2.4, třetí: 2 Mpx, f/2.4, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.2, 1/3.1", Full HD video Cena: 6 899 Kč Kompletní specifikace

Vidíte, rozdíl prakticky neznatelný. Opět jde o sadu s 6nm výrobním procesem a 8jádrovým procesorem, který nabízí 6 jader Cortex A55 a 2 výkonnější jednotky Cortex A76. Grafiku obstarává Mali G57 MC2, a to je vlastně i celkem příjemné překvapení. Ne, že by byl Infinix Note 40 Pro vyloženě herní telefon, v benchmarcích i při skutečném hraní však podává o poznání lepší výkon než přímá konkurence; což dokládají i výsledky benchmarků.

Výkon v praxi nepředstavuje absolutně žádnou překážku v příjemném používání. Telefon zvládá rychle reagovat, aplikace spouští promptně a díky 12 GB RAM zvládá i velké množství na pozadí běžících aplikací, či záložek v prohlížeči. RAM můžete virtuálně rozšířit o dalších 6, 9 nebo 12 GB. Úložiště s kapacitou 256 GB je pro většinu zákazníků dostačující, systém z něj ukusuje pouze 16,4 GB.

Z další výbavy telefon podporuje Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, zmíním také USB-C, NFC, GPS a další polohovací služby, akcelerometr, elektronický kompas a optickou čtečku otisků prstů v displeji. Jak už zaznělo, mobilní připojení je zastoupeno pouze 4G LTE, 5G k dispozici u tohoto modelu nebude.

Výdrž a nabíjení

Jako většina současných telefonů střední třídy, i Note 40 Pro přichází s akumulátorem o kapacitě 5 000 mAh. To je dostatečně velká baterie na to, abyste s telefonem dokázali fungovat nepřetržitě 1,5 dne. V některých případech telefon dokázal příjemně překvapit a vydržel i 2–2,5 dne. Žádnou extratřídu zde nečekejte, Infinix však dodává velmi dobrou výdrž, která je v dané cenové kategorii standardem.

Naměřená rychlost nabíjení 70W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 11 minut 18 minut 29 minut 43 minut

Co se týče nabíjení, 4G varianta oproti v zahraničí nabízené 5G verzi podporuje až 70W dobíjení kabelem. To je velmi slušná hodnota, na kterou z konkurence dosahuje pouze Xiaomi a OnePlus Nord (oba mají 67W dobíjení). Za 43 máte nabito z 1 do 100 %.

Zajímavé příslušenství

Nechybí zde ani podpora bezdrátového nabíjení, a to hned dvěma způsoby. I když, jak se to vezme. Využít můžete konvenční Qi podložku, případně speciální magnetický puk MagPad, který Infinix dodává k mobilu separátně jako dárek k nákupu. Ten můžete používat i bez pouzdra, nicméně až s pouzdrem přímo v balení využijete plný potenciál silných magnetů.

V obou případech se dostanete na 20W dobíjecí výkon; tím trvá nabití z 1 do 100 % necelou hodinku a půl. Ale pozor, nejde o standard Qi 2 – Infinix pouze obešel bezdrátové nabíjení za použití magnetů na pouzdru. Na pochvalu to asi není, o nic převratného se nejedná. Výrobce však slibuje, že k telefonu bude časem nabízet podobné příslušenství, které má Apple v rámci rodiny MagSafe. To už zní docela zajímavě, byť zatím nevíme, o jaké příslušenství přesně půjde.

Samotná nadstavba XOS je máločím unikátní a ze všeho nejvíce připomíná klasické čínské nadstavby, jako je ColorOS nebo HyperOS. Sází na velké a barevné prvky, stahovací ovládací centrum ve stylu iOS a přináší i tolik typický neduh, jako je nepřehledně rozdělené nastavení. Na druhou stranu nadstavba funguje plynule a nezasekává se, za což patří Infinixu palec nahoru.

Problém XOS je jinde. Firma podniká na českém trhu už dva roky, za tu dobu však nedokázala vypilovat něco tak zásadního, jako jsou překlady systémových popisků do češtiny. Nezřídka tak narazíte na tlačítko „Zadní“, což v překladu do lidštiny znamená zpět (z anglického „back“).

Absenci smyslu pro detail výrobce prokazuje i na tom, že u některých popisků v oddělení Speciální funkce má tečky na konci věty, a jinde ne. Stejný jev se mimochodem objevuje i v několika nativních aplikacích, jako je Phone Master. Tam pro změnu místy český překlad chybí úplně. Shnilou třešničkou na dortu je pak režim „Na výšku“ ve fotoaplikaci, který má představovat běžně známý portrét.

Ďábel se holt skrývá v detailu. Za zmínku však z hlediska XOS stojí ještě integrovaná umělá inteligence, kterou reprezentuje chytrý asistent Folax. Ten se konečně dostal i do telefonů prodávaných v Česku, Infinix navíc tvrdí, že běží na modelu GPT. To je nejspíš pravda, protože chatovat si s ním můžete i česky (přestože celá aplikace je pochopitelně pouze v angličtině). Hlasové příkazy pak, stejně třeba jako Siri, přijímá pouze v angličtině.

Je mi líto, XOS na mě i po tom, co jsem měl možnost používat několik generací telefonů Infinix, působí jako tuctová a hrubě nedotažená čínská nadstavba. Příjemné alespoň je, že na nové řadě Note 40 je postavená na Androidu 14 s příslibem 2 velkých aktualizací a 3 let bezpečnostních updatů.

Fotoaparát, kterému něco chybí

Test fotoaparátu asi nebude nikterak obsáhlý, protože k mému překvapení nabízí Infinix Note 40 Pro pouze jeden fotosnímač, o kterém stojí za to hovořit. Jde o hlavní foťák s rozlišením 108 Mpx, jenž je navíc posilněn o optickou stabilizaci obrazu (OIS) a fázové ostření (PDAF). Přestože umožňuje fotit v plném rozlišení, výchozí snímky bouchá v komprimovaném 11,8Mpx rozlišení.

Hlavní snímač vlastně nemá moc chyb. Samozřejmě nelze dělat z Note 40 Pro fotomobil, tím primárně není, ale většinou za dobrých světelných podmínek umí vykouzlit opravdu pěkné snímky. A faktem je, že ani v případě nočního focení nijak neztrácí na svou konkurenci. Stran hlavní kamery jej mohu s klidem doporučit, nejde o špatný fotoaparát.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Problém je, že je tu na všechno sám. Obstarává i portréty, mimochodem velmi slušně. Také zoom, který tak logicky není optický ani hybridní, ale jen digitální (zvládne až 10× přiblížení). Po ruce má dva parťáky – makro a hloubkový senzor – ty však kvůli rozlišení 2 Mpx za nic nestojí a jsou vyloženě špatné. Třeba takové makro, jehož já jsem velký fanoušek, bohužel vypadá lépe s 3× zoomem, respektive výřezem z hlavního snímače.

Absenci superširokoúhlého foťáku tak považuji za nepřijatelnou a Infinix bohužel nemůže moc pomýšlet na plusové body za fotoaparát, když mu chybí dnes tolik elementární součást, jakou je u veškeré konkurence právě „širokáč“. Velkou pochvalu nesklidí ani AI, kterou je fotoaplikace přímo prosáklá. Místy může pomoci s lepším zaostřením nebo rozpoznáním scény, většinu času se vám ale bude plést pod ruce a – bohužel – nejde vypnout.

Nijak extra zajímavá není ani selfie kamerka, která si v klidu poradí s portréty ve dne i v noci, ale z hlediska videa neumí nic lepšího než Full HD při 30 fps. Zadní kamera umí natáčet alespoň při 1440p, přičemž záběr je většinu času roztřesený, protože stabilizace v tomto režimu nefunguje. U Full HD 30/60 fps je to už lepší, ale žádné veledílo se nekoná.

Závěrečné hodnocení

Infinix dovezl na český trh další zajímavý model střední třídy, který cílí na ty nejméně náročné a rozhodně se celé řadě zákazníků trefuje do vkusu. Má líbivý design, přičemž si zachovává i poctivé dílenské zpracování. Má dobrý displej, pohání jej bezproblémový čipset a také výdrž je brilantní.

Z čeho já už takovou radost nemám, je hlavně fotoaparát a systém. Inu, jak jsem předeslal v úvodu: bez kompromisů se to neobejde ani tentokrát. Upřímně řečeno, překlady v systému jsou spíše principiální problém, nejde totiž o nic, co by se nedalo vyřešit jednou či dvěma opravnými aktualizacemi. Avšak absenci fyzického fotosenzoru asi update nevyřeší…

Mám-li postavit nový Infinix tváří v tvář přímé konkurenci, nevychází mi z toho úplně jako vítěz. Redmi Note 13 Pro, Motorola Moto G84 i Vivo V40 SE mají lepší fotoaparát, dva poslední zmínění navíc za stejnou cenu nabízí i 5G. Infinix má v rukávu eso v podobě velmi proměnlivé ceny, která může už za čtvrt roku od vydání klesnout i o 15–20 %, jak to ukázal v minulosti. Záleží tak čistě na zákazníkovi, jak moc je ochotný slevit ze svých nároků.

Infinix Note 40 Pro 8 Design a zpracování 8.5/10

















Výkon a optimalizace 7.8/10

















Hardwarová výbava 7.2/10

















Kvalita fotografií a videa 7.7/10

















Výdrž baterie 8.9/10

















Klady sympatický design, kvalita zpracování

výkon a dobrá optimalizace

slušný displej i svítivost

rychlé nabíjení, i bezdrátové

sympatické příslušenství v ceně

příjemná cena Zápory systém plný špatných překladů

absence širokoúhlého fotoaparátu

kvalita videa

chybějící podpora 5G

AI funkce „jen aby se neřeklo“ Koupit Infinix Note 40 Pro