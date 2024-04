Vivo V40 SE recenze: stylovka z levného kraje

Vivo V40 SE je nová střední třída na českém trhu

Telefon nabízí především velký a perfektně podsvícený displej

Cena za jedinou nabízenou variantu 8/256 GB je 6 999 Kč včetně daně

Čínská společnost Vivo se v Česku již etablovala jako silný hráč na poli vlajkových lodí. Vždyť nejnovější model X100 Pro patří k nejlepším fotomobilům na trhu, přestože cenově je výrazně levnější než konkurence od Applu či Samsungu. Firma prostě našla zajímavou díru na českém trhu, která se jí daří plnit.

Dnes to ale bude o úplně jiném přístroji. Kromě vlajkové série X totiž Vivo produkuje také low-end řadu pro nenáročné Y a taktéž sérii V, tedy jakési odlehčené modely střední či vyšší-střední třídy s fokusem na styl a mladé uživatele. Nejnovějším přírůstkem je telefon Vivo V40 SE.

Ten se v Česku prodává v jediné paměťové verzi 8/256 GB za sympatickou cenu 6 999 Kč včetně DPH. Do konce dubna je navíc k mání za zvýhodněnou cenu 5 999 Kč i s daní u většiny tuzemských prodejců. Jako dárek dostanete 44W adaptér do zásuvky. K mání je klasická černá varianta s vzorem, anebo fialová imitující kůži.

Obsah balení

Ani Vivo už se nesnaží působit, že je z obliga eurounijní směrnice „o nabíječkách“, která zakazuje výrobcům umisťovat do prodejního balení nabíjecí adaptér. V40 SE tak dorazí do vašich rukou v útlé, tenké krabičce a uvnitř se nachází pouze USB-C kabel, sponka na SIM slot, průhledný plastový kryt, čtení na dlouhé chvíle a telefon.

Kůže–nekůže, plast a tak dále

Vivo V40 SE se snaží působit hezky, stylově, možná snad i módně. A faktem je, že v námi testované fialové variantě rozhodně telefon zaujme. Barva je příjemná a oku lahodící, rozvržení prvků na zádech (zapuštěný modul oddělující fotoaparát od zad a jednotlivé vystupující objektivy) sice není originální, ale nijak neurazí.

Na celkovém vzezření je ale cosi pouťového. Vezměte si: telefon za 6 tisíc korun přichází s materiálem imitujícím kůži či lesklými rámečky imitujícími kov, všechno je to přitom plast. A to ještě ne zrovna moc kvalitní, při pokusu o ohnutí se konstrukce viditelně prohýbá. Z hlediska odolnosti spoléhá výrobce pouze na certifikaci IP54.

Nechci se výrobce dotknout, ale přijde mi tento přístup k designu v takřka absolutně nejlevnější cenové skupině jako mírně nepromyšlený. Ano, je možné, že cílovka to až tak řešit nebude. Na venek by ale telefon působil mnohem sympatičtějším dojmem, kdyby narovinu hlásal: ano, jsem z plastu, co byste také chtěli za 6 tisíc korun?!

Displej, výkon a výbava

Obrazovka u Vivo V40 SE platí za hlavní prodejní argument. Máme zde totiž pěkně velký 6,67″ AMOLED panel s 2milimetrovými rámečky, 4milimetrovou bradou, spořádaným rozlišením Full HD+ při poměru 20:9 nebo se svižnou obnovovací frekvencí 120 Hz. Potěší dokonce i plastová fólie, která je na displeji předinstalovaná.

Pochválit si zaslouží především kvalitní pojetí barev, který ve výchozím (standardním) režimu nejsou přesycené, ale ani mdlé, naopak parádně vyvážené. Relativně svobodně pak můžete nakonfigurovat i barvu displeje. Potěší také vysoká svítivost až 1 800 nitů na jednom bodě displeje, respektive 1 200 nitů v maximu při běžném používání. To jsou pro příhodnou cenovou skupinu velmi vysoké hodnoty.

Zbytek výbavy už je daleko víc poplatný ceně a zacílení na trhu. Nejvíce patrné je to na čipsetu – hlavní mozek zde zastává bezmála rok starý Snapdragon 4 Gen 2 od Qualcommu. Jde o sadu s 8jádrovým procesorem (2× Cortex A78 a 6× Cortex A55) a grafickou jednotkou Adreno 618.

Hardwarové parametry Vivo V40 SE Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, octa-core, 2× 2,2 GHz Cortex-A78 + 6× 1,95 GHz Cortex-A55, GPU: Adreno 613, RAM: 8 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,2 × 75,8 × 7,8 mm, hmotnost: 185,5/191 g (dle varianty), zvýšená odolnost: IP54 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 26mm, PDAF, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.0, Full HD video Cena: 6 999 Kč Kompletní specifikace

V zásadě jde o velmi úsporný čipset, od kterého nelze očekávat žádný vysoký výkon pro úpravu fotek, videí, či hraní her. Občas mi dokonce přišlo, že výkonu je velmi málo i na běžný pohyb po systému, zasekávání a zdlouhavé spouštění náročnějších aplikací (her, fotoaparátu) bylo na denním pořádku. Jistou záchranou je virtuální rozšíření RAM, díky němuž lze přidat dalších 8 GB.

Jinak Snapdragon 4 Gen 2 podporuje Wi-Fi 5, 5G, Quick Charge 4+, Bluetooth 5.1, z další výbavy zmíním ještě USB-C, NFC, GPS a další polohovací služby, akcelerometr, elektronický kompas a optickou čtečku otisků prstů v displeji. Úložiště 256 GB je typu UFS 2.2 a systém z něj zabírá 19 GB.

Výdrž a nabíjení

Tradičně velkorysou kapacitu baterie u levnějších telefonů Vivo vídáme často a ani model V40 SE není výjimkou. Nenabízí sice žádnou nadstandardní extratřídu, ale i konvenční kapacita 5 000 mAh přijde k duhu. Telefon – v závislosti na provozu – vydrží i 2 pracovní dny, pokud s ním ale budete často fotit a hodně využívat svítivosti displeje, dostanete se spíše na 1,5 dne.

Naměřená rychlost nabíjení 44W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 15 minut 26 minut 46 minut 60 minut

Pro případ nouze je k dispozici režim úspory, který omezí některé animace a nadstandardní funkce (zvýšenou frekvenci displeje, 5G apod.), ale také super úsporný režim, který pro změnu umožňuje spouštět pouze základní sadu aplikací. Telefon následně podporuje až 44W nabíjení, z 1 na 100 % se s adekvátní nabíječkou dostanete za 1 hodinu, během prvních 5 minut nabijete asi 11 %.

Android 14 s FuntouchOS

Námi testovaný model běží na systému Android 14 s grafickou nadstavbou 14.0.8.5. Ta patří k těm „těžším“ a nese s sebou několik neduhů, často typických právě pro telefony z Číny. Výrobce navíc evropským uživatelům garantuje 2 velké aktualizace systému Android a 3 roky bezpečnostních záplat. To je, s přihlédnutím k ceně, v pořádku.

Co je vlastně FuntouchOS? Vcelku standardní grafická nadstavba, která přináší designové prvky zřetelně odlišné od čistého Androidu. Jde například o stahovací ovládací panel, telefony Vivo však nabízí i několik nativních aplikací, jako je vlastní galerie, hudební přehrávač, poznámky, počasí či aplikace pro zpětnou vazbu. Bez zajímavosti nejsou ani vlastní funkce, jako je třeba Ultra herní režim pro alokaci výkonu na hraní her.

Velký tématem jsou widgety, ale bohužel za poslední roky Vivo v tomto ohledu neučinilo žádný posun. Stále je dostupná pouze základní sada interaktivních zástupců, zbytek vypadá stejně jako na každém jiném androidovém telefonu. Zamrzí bohužel přítomnost otravného bloatwaru (Booking, LinkedIn, Netflix nebo TikTok), naštěstí pořád jde zdárně odinstalovat.

Fotoaparát takový i makový

Zrovna co do prvních dojmů mě u nového levného Viva zaujal fotoaparát. Byl jsem překvapen kvalitou a úrovní detailů, které produkoval hlavní snímač. Nicméně taktéž tento prvek výbavy vyžaduje důkladnější ohledání. A verdikt? Vivo V40 SE má nadprůměrný hlavní foťák, ale žalostně průměrný zbytek fotoaparátů. Fotovýbava má tuto podobu:

Hlavní – rozlišení 50 Mpx, clona f/1.8, ohnisková vzdálenost 26 milimetrů, fázové ostření (PDAF), elektronická stabilizace obrazu (EIS)

– rozlišení 50 Mpx, clona f/1.8, ohnisková vzdálenost 26 milimetrů, fázové ostření (PDAF), elektronická stabilizace obrazu (EIS) Širokoúhlý – rozlišení 8 Mpx, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, úhel záběru 106°, bez stabilizace

– rozlišení 8 Mpx, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, úhel záběru 106°, bez stabilizace Makro – rozlišení 2 Mpx, clona f/2.4, doprovodný snímač bez stabilizace

Netřeba chodit kolem horké kaše. Nejlepší ze všech je hlavní 50Mpx snímač. Ten jsme podrobně otestovali v rámci našeho fototestu, prokázal velkou kvalitu, praktický digitální zoom a s přihlédnutím k ceně i velmi dobře vypadající portrétní snímky.

Diametrálně odlišně na mne působí zbývající duo kamer. Super širokoúhlý snímač nemá zrovna velký záběr, využijete jej tak spíše v interiéru než venku. Nicméně jakmile nemá dostatek světla – může jít například o slabě osvětlenou místnost v pozdní odpoledne – propadá se do šumu, objevuje se výrazná pixelizace textur a celková kvalita snímků hodně trpí.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Třetí do mariáše, 2Mpx makro, je taktně řečeno opravdu jen do počtu. Makro snímky s chatrným rozlišením 1,9 Mpx s ním sice vytvořit můžete, pro vhodné zaostření ale musíte být od fotografovaného objektu 4 centimetry. Výsledný snímek nemá s makrem moc společného, to už se vám vyplatí víc přepnout hlavní kameru na 2× výřez a fotit tímto způsobem.

Selfie kamerka s rozlišením 15,9 Mpx pracuje obstojně, celkový dojem však moc nevylepšuje. Kombinace 50Mpx hlavního snímače, 8Mpx širokoúhlého a 2Mpx makra není v dané cenové kategorii až tak neobvyklá, naopak. Často se však setkáváme s podstatně vyšším rozlišením na hlavním snímači, anebo alespoň výrazně kvalitnějším sekundárním fotoaparátem. Zde není pořádně ani jedno.

Ani po stránce videa to není s novým zástupcem nižší-střední třídy od Vivo žádná hitparáda. Nabízí pouze Full HD (1080p) či HD (720p), v obou případech jen a pouze se 30 fps. Stejně tak na čelní kameře, nicméně zadní sestava kamer slibuje alespoň základní elektronickou stabilizaci obrazu.

Závěrečné hodnocení

Vivo V40 SE se pustilo do složitého úkolu – bodovat v cenovém segmentu, který pevnou rukou ovládá řada Redmi Note 13 od Xiaomi, zejména pak modely Note 13 a 13 Pro. Oběma však chybí v dnešní době stále důležitější 5G. V tomto ohledu Vivo sbírá plný počet bodů, nicméně ztrácí takřka ve všech dalších aspektech.

Za opravdu obstojný prvek výbavy lze po mém soudu označit jedině displej, který se příjemně používá i ovládá, má parádní svítivost a přichází dokonce s předinstalovanou ochrannou fólií. Vše ostatní je poplatné cenové kategorii, anebo mírně pod její úrovní.

Asi největším zklamáním je pro mě celková koncepce a nápad, s jakým V40 SE přichází. Za 6–7 tisíc korun nejde o drahý nákup, konkurence je ale tak silná, že Vivo by se muselo hodně „kousnout“ a přijít s něčím převratným za velmi agresivní cenovku.

Jenže od toho jsou tu jiní, Vivo si naopak jede svou rétoriku a snaží se nabízet „kvalitní zařízení za adekvátní cenu“. Tady mám ale pocit, že kvalita výrazně ustoupila cenovce. Výsledkem je více méně běžný telefon, který rozhodně najde své zájemce, ale o post bestselleru se budou prát jiní.

Vivo V40 SE 7.8 Design a zpracování 7.9/10

















Výkon a optimalizace 6.9/10

















Hardwarová výbava 7.0/10

















Kvalita fotografií a videa 8.1/10

















Výdrž baterie 9.0/10

















Klady krásný displej s vysokou svítivostí

velká baterie s rychlým nabíjením

hlavní fotoaparát Zápory kvalita zpracování, odolnost

systém nemá čím zaujmout

širokoúhlý fotoaparát a makro Koupit Vivo V40 SE