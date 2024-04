Fotíme s Vivo V40 SE: díky vysoké svítivosti na displej uvidíte i při ostrém letním sluníčku

Vivo V40 SE může být černým koněm ve výběru telefonů s cenou kolem 6 tisíc korun

Nestojí moc, nabízí ale výborný hlavní fotoaparát a také displej s vysokou svítivostí

Vivo se poslední roky etablovalo jako výrobce, který zaměřuje své mobilní přístroje především na focení. Platilo to jak o vlajkové sérii X, tak o výbavou mírně slabší řadě V. Z této kategorie produktů nově přichází první letošní vlaštovka – Vivo V40 SE. Jak se v oblasti fotoaparátu povede zařízení, jehož cenovka začíná teprve na 6 tisících korunách?

Přehled fotoaparátů

Vivo V40 SE přichází se sestavou tří zadních kamer, z nichž nás ale bude protentokrát zajímat pouze ta hlavní – ta nejlepší. Pro forma ale uvedeme všechny, abyste měli představu, čeho všeho je novinka schopná. Tak tedy:

Hlavní – rozlišení 50 Mpx, clona f/1.8, ohnisková vzdálenost 26 milimetrů, fázové ostření (PDAF), elektronická stabilizace obrazu (EIS)

– rozlišení 50 Mpx, clona f/1.8, ohnisková vzdálenost 26 milimetrů, fázové ostření (PDAF), elektronická stabilizace obrazu (EIS) Širokoúhlý – rozlišení 8 Mpx, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, úhel záběru 106°, bez stabilizace

– rozlišení 8 Mpx, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, úhel záběru 106°, bez stabilizace Makro – rozlišení 2 Mpx, clona f/2.4, doprovodný snímač bez stabilizace.

Když už je řeč o hardwaru, zaslouží si pozornost ještě jedna maličkost. Vivo V40 SE má ve své třídě naprosto nadstandardní displej. Obrazovka typu AMOLED s úhlopříčkou 6,67″ disponuje enormní svítivostí až 1800 nitů.

Tento prvek – v této cenové třídě prakticky nevídaný – oceníte zejména při používání telefonu venku, na ostrém sluníčku. A to právě například při focení, kdy potřebujete mít perfektní kontrolu nad tím, co fotíte a jak snímek před i po vyfocení vypadá. Vysoká svítivost rozhodně zvyšuje univerzalitu telefonu stran toho, jak a za jakých okolností jej můžete pohodlně používat.

Focení ve dne

Hlavní snímač Vivo V40 Pro si umí parádně poradit prakticky s jakoukoliv scénou, má-li v rámci ní dostatek světla. Dobře je to vidět na všech snímcích otevřených prostranství, když za bílého dne produkuje skutečně velmi kvalitní a perfektně ostré fotky. A to jak ve výchozím rozlišení 12,4 Mpx (4080 × 3060 pixelů), tak i v plném rozlišení (8 160 × 6 120 pixelů).

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Kvalita se mírně sníží při focení v interiéru, kde není vždy tak ideální přirozené světlo jako venku za slunečního svitu. Pochválím však to, že i přes pomalejší závěrku a občasný šum v interiéru stále platí výborné vyvážení barev. Ty nejsou ani vybledlé, ani přesycené, jak bývá u levnějších telefonů z Číny často zvykem.

Telefon nedisponuje žádnou technologií pro optický zoom bez ztráty kvality. Přesto hlavní snímač umí digitální přiblížení: fotoaplikace v základu nabízí dvojnásobné, podporuje ale až desetinásobné. Kvalita je na překvapivě vysoké úrovni (v porovnání s běžnými fotkami), protože dochází k výřezu z velkého 50Mpx snímku. Obrázek je tak znatelně kvalitnější s 2× zoomem, než když si po vyfocení přiblížíte klasický 12,4Mpx snímek.

Portrétní režim

Primární 50Mpx fotoaparát je u modelu V40 Pro využíván také k pořizování portrétních snímků. Jde mu to vlastně nadmíru dobře, obličej živé i neživé bytosti (například sochy) rozpozná velmi slušně a uzpůsobí tomu oddělení popředí od pozadí. Krapet horší je to v případě předmětů a neživých věcí, kde pravděpodobně selhává fixace na obličeje.

Úroveň rozmazání (f/16 až f/0.95) můžete v aplikaci regulovat, a to jak před vyfocením, tak i po vyfocení. K tomu můžete přidávat i další efekty, jako jsou srdce, motýly, hvězdy, opatřit snímek filtrem, retro povlakem, anebo třeba vybrat ještě před focením rámeček. Kromě toho nechybí obligátní zkrášlovací efekty, ať už pro portréty zadní kamerou, tak pro selfíčka.

Focení v noci

V případě nočních radovánek záleží na tom, kolik světla má sestava fotoaparátů k dispozici. Velmi krásně mohou vypadat například snímky ulice osvětlené pouličními lampami. Také zde výborně pracuje automatický i noční režim v případě 2× přiblížení.

Pokud je světla méně, je relativně jedno, jestli pořizujete snímek ve špatně osvětleném interiéru, anebo v temné uličce. Telefon se pokusí z okolí vytáhnout světla co nejvíce, značnou část fotky si však domyslí. Nejvíce je to asi patrné na sekvenci z dětského hřiště, kde je opravdu hodně předmětů, ale málo světla.

Určitě bych to ale neviděl jako výtku – jde prostě o to, jak současný postprocessing u mobilních fotoaparátů funguje. Obvykle platí, že hardware vykoná část práce a software za něj zmákne zbytek. Na to, že ale nejnovější Vivo vyjde na necelých 6 tisíc korun, je kvalita na velmi vysoké úrovni.

Aktuálně pro vás již připravujeme podrobnou recenzi, v níž se zaměříme na další fotoaparáty, jakož i na další prvky výbavy Viva V40 SE. Smartphone se na českém trhu prodává od 8. dubna, a to za 6 999 Kč včetně DPH. Do 30. dubna mohou zákazníci u vybraných partnerů využít na nákup telefonu slevu 1 000 korun.