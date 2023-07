OnePlus Nord 3 láká na perfektní displej, výkonný čipset a bleskurychlé nabíjení

OnePlus Nord 3 je nová hvězda střední třídy

Zaujme vysokým výkonem, skvělým displejem a rychlým nabíjením

Slíbená je i dlouhá softwarová podpora

Společnost OnePlus dnes představila třetí generaci smartphonu Nord. Nejedná se o žádnou „bokovku“ s přídomkem CE nebo Lite, ale o plnohodnotného řadového nástupce úspěšných modelů OnePlus Nord 1 a 2, které ve střední třídě zaujaly příznivým poměrem ceny a výbavy. Je to i případ nového OnePlus Nord 3?

Poctivý Nord se vším všudy

V OnePlus si s vývojem nového Nordu 3 příliš hlavu nelámali – prostě vzali čínský model Nord Ace 2V z jara letošního roku a pod poslali jej do světa pod jiným jménem. Je to sice zvláštní krok, na druhou stranu tento telefon je poměrně zajímavý a byla by škoda o něj přijít. Nord 3 je totiž plnohodnotné OnePlus, kterému nechybí ani ikonický posuvný přepínač profilů na pravém boku.

Čelní stranu telefonu vyplňuje 6,74″ AMOLED displej, který ve střední třídě zaujme nezvykle slušnými parametry – jedná se o jemný panel s 1,5K rozlišením (2 772 × 1 240 pixelů), obnovovací frekvencí 120 Hz, maximálním jasem 1 450 nitů a 100% pokrytím barevného gamutu DCI-P3. Displej obklopují příjemně tenké rámečky (boční mají 1,46 mm, spodní 2,31 mm), takže telefon není větší, než je nezbytně nutné – rozměry jsou 162,6 × 75,1 × 8,15 mm, hmotnost činí 193 gramů. Potěší i základní odolnost IP54.

Ze skleněných zad vystupují dva kruhové fotomoduly obsahující celkem tři fotoaparáty, které z části pocházejí z modelu OnePlus 11:

50Mpx hlavní (Sony IMX890) s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.8

8Mpx širokoúhlý (Sony IMX355) s úhlem záběru 120° a světelností f/2.2

2Mpx makro se světelností f/2.4

Posledním do party je 16Mpx selfie kamerka se světelností f/2.4. Telefon je schopný zaznamenávat 4K video při 60 fps.

Výkonný čipset a štědrá porce paměti

Srdcem OnePlus Nord 3 je 4nm čipset MediaTek Dimensity 9000, což rozhodně není žádné ořezávátko – výkonu má stejně jako předloňský Snapdragon 8 Gen 1. Čipset je spárován s 8 nebo 16 GB RAM typu LPDDR5X, úložiště bude nabízeno v kapacitách 256 nebo 512 GB. Slot na paměťové karty chybí, je zde pouze duální šuplík na dvě nanoSIM.

Energii si telefon bere z 5000mAh akumulátoru, který lze dobíjet výkonem až 80 wattů. Potěšující je, že takto výkonná nabíječka se nachází přímo v balení s telefonem. Bezdrátové nabíjení přítomné není. Operačním systémem je Oxygen 13.1 založený na Androidu 13, přičemž OnePlus do budoucna slibuje tři velké systémové aktualizace a čtvrtý rok bezpečnostních záplat.

Cena a dostupnost

OnePlus Nord 3 bude k dispozici ve dvou barevných variantách – lesklé zelené nebo matné šedé. Telefon bude možné zakoupit na českém trhu od 12. července, přičemž předobjednat si jej můžete už dnes. Doporučená česká cena je stanovena na 10 990 korun za variantu 8/128 GB nebo 13 490 korun (se slevovým kódem 12 290 korun) za verzi 16/256 GB.

Pokud si telefon zakoupíte na oficiálním e-shopu výrobce, získáte navíc zdarma mobilní tiskárnu Fujifilm INSTAX a jeden z vybraných dárečků – u levnějšího modelu kryt nebo kabelová sluchátka OnePlus Nord Wired Earphones, u dražšího kryt nebo bezdrátová sluchátka OnePlus Nord Buds 2. Ceny na e-shopu jsou stanovené na 479 a 579 eur (asi 11 400 a 13 800 korun s DPH), na dražší variantu se do 31. července vztahuje sleva 50 eur, takže výsledná cena činí 529 eur (asi 12 600 korun s DPH).