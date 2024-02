Poco X6 Pro: vybíráme 5 nejlepších funkcí žlutočerné bestie

Herní podznačka Xiaomi – Poco – nabízí několik nových telefonů

Na jaře jim bude vládnou nabušený model Poco X6 Pro

Ten za 8 499 korun nabízí třeba supervýkonný čipset Dimensity 8300 Ultra

Poco symbolizuje v portfoliu výrobce Xiaomi mladistvost říznutou nadšením pro hraní her. Hlavní je osobitý design, zejména kombinace žluté a černé barvy, a také vysoký výkon vhodný nejen pro hraní her. Dnes jsme se zaměřili na vrcholný model letošní jarní várky telefonů Poco, konkrétně Poco X6 Pro.

Nejprve k ceně, ta je totiž vzhledem k výbavě ještě o chlup zajímavější než u vrcholného telefonu Redmi Note 13 Pro+. Poco X6 Pro se u nás prodává od 8 499 Kč včetně DPH za variantu s 8 GB RAM a 256 GB na úložišti. Za necelých 10 tisíc korun je pak k mání varianta s 12/512 GB. Bez komentáře by neměl zůstat ani výběr barev: k mání je usedlá černá, pak šedá a ikonická žlutá s koženkovým povrchem zad.

Komu by se to zdálo moc, je v nabídce také základní Poco X6 se stejným fotoaparátem, displejem a dokonce o chloupek větší baterií. Ten také nabízí mírně slabší čipset Snapdragon 7s Gen 2, což je asi ten hlavní rozdíl mezi oběma sourozenci.

Stylový design v každé barvě

Poco a Redmi dost často sdílí některé designové prvky. Poco X6 Pro je nabízeno ve třech barvách, jak již bylo uvedeno, a v každé je trochu odlišné. Černá verze, kterou jsme měli k dispozici my, láká lesklým, takřka zrcadlovým povrchem zad a lehce tmavším fotomodulem přes celou šířku horní části zad.

Šedá je na tom podobně, také je lesklá, ale s více kontrastním fotomodulem, protože je černý a zbytek zad jemně šedý. Nejzajímavější je ale žlutá, která nabízí pro Poco typickou „pařanskou“ barvu a také povrch zad z veganské kůže.

Jinak je zařízení zkonstruováno z plastu, nabízí však neobyčejně pevnou konstrukci. Potěší i zarovnané boky, díky kterým se telefon příjemně drží, a to nejen při hraní.

Výkon nejen na hry

Výkonný hardware, přesně to je to hlavní, co by se vám mělo vybavit, když se řekne Poco X6 Pro. Telefon s cenou 8–10 tisíc korun totiž dostal velmi výkonný čipset Dimensity 8300 Ultra. Ten je v hierarchii výrobce jen krůček od absolutní vlajkové mašiny Dimensity 9300.

Hardwarové parametry Poco X6 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Mediatek Dimensity 8300 Ultra, octa-core, 1× 3,35 GHz Cortex-A715 + 3× 3,20 GHz Cortex-A715 + 4× 2,20 GHz Cortex-A510, GPU: Mali G615-MC6, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 160,45 × 74,34 × 8,25 mm, hmotnost: 186 g, zvýšená odolnost: IP54 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1220 × 2712 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 64 Mpx, f/1.7, 25mm, 0.7µm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.4, 1/3.06" 1.0µm, Full HD video, HDR Cena: 8 499 Kč Kompletní specifikace

Čipová sada v Poco X6 Pro disponuje osmijádrovým procesorem s taktem až 3,35 GHz a grafickým akcelerátorem Mali G615-MC6. Výkon ve hrách je rozhodně vyšší, než byste u smartphonu za 8 tisíc korun očekávali. Stačí se podívat na výsledky v oblíbených benchmarcích.

Například v benchmarku AnTuTu v10 telefon zabodoval celkovým skóre 1 307 483 bodů. Grafický výkon přitom dosáhl na 484 202 bodů, CPU pro změnu 288 400 bodů. Novinku od Xiaomi jsme prohnali také oblíbeným testem Geekbench verze 6, kde získal uspokojivých 1 097 bodů Single-Core a 3 587 bodů Multi-Core.

Odolnost IP54

Stejně jako Redmi Note 13, i Poco X6 Pro (a dokonce i základní Poco X6) nabízí zvýšenou odolnost IP54. Co přesně to znamená? Dle oficiální definice je takové zařízení částečně odolné proti prachu (není specifikováno jak moc „částečně“) a odolné proti vodě stříkající ze všech úhlů. Nic extra, ale určitě lepší než nemít žádnou certifikaci.

Baterie a super rychlé nabíjení

Jak známo, extrémně rychlé nabíjení se dostalo už i do střední třídy, neřkuli do telefonů svou výbavou přesahujících střední třídu. Příkladem toho je právě i Poco X6 Pro. Telefon disponuje relativně velkou 5000mAh baterií, která zaručí klidně dvoudenní výdrž, popřípadě zhruba 7hodinové hraní bez přestávky.

Co se týče nabíjení, podporují oba modely – Poco X6 i X6 Pro – velkorysé 67W nabíjení, přičemž v prodejním balení dostanete i odpovídající adaptér. Tím dobijete telefon z 1 do 100 % za zhruba 40 minut, úplně vybitý telefon pak za 44 minut. Jen prvních 15 minut vám přitom stačí, abyste se vyšplhali na 50 % baterie.

Další funkce

Kromě toho hlavního nabízí Poco X6 Pro i několik dalších, neméně zajímavých funkcí. Tak například jde o:

herní centrum – aplikace herní centrum vám nabídne ideální tituly k hraní, ale umí také na povel vyčistit paměť či uvolnit místo na disku

měření srdečního tepu – pomocí čtečky otisků prstů v displeji umí telefon orientačně změřit tep vašeho srdce

virtuální RAM – kdyby vám nestačilo 8 nebo 12 GB operační paměti, kterou připravil výrobce, můžete ji rozšířit virtuálně na úkor úložiště, a to o 4, 6 nebo 8 GB.

stereo reproduktor – telefon disponuje plnohodnotným reproduktorem dole a nahoře, díky čemuž lze vytvářet oblíbený stereo efekt