Recenze Xiaomi Redmi Note 10: dostupná střední třída, jen v obchodě platit neumí

V segmentu střední třídy začíná být poslední dobou poměrně těsno. Od příchodu Realme 7 a OnePlus Nord jsou na tuto část trhu upřeny oči spotřebitelů a ostatní výrobci si toho jsou náležitě vědomi. Samsung se svým příspěvkem v podobě Galaxy A52 5G rozhodně nezklamal a nyní přišla řada na Xiaomi, respektive dceřinou společnost Redmi, která má tento segment na starosti. Jak se Redmi Note 10 povedl? A jak si vede v porovnání s vybavenější variantou Pro, kterou jsme také vyzkoušeli?

Design a konstrukce

Za kompletně plastové tělo o rozměrech 160,5 x 74,5 x 8,3 milimetru a hmotnost 179 gramů si patrně tolik chvály neodnese, nicméně v ruce působí velmi dobře. Lesklá úprava zad je velkým minusem, i když po vybalení z krabice otisky prstů příliš nepřitahuje. Po čase se nicméně dá předpokládat, že oleofobní vrstva pomine a leštění bude na denním pořádku. Přitom Poco M3 ukázalo, že s plastem se dá pracovat na výbornou. V naleštěném stavu je na Redmi Note 10 radost pohledět.

Rámečky na přední straně by mohly být o něco tenčí, ale to se dá říct prakticky u každého telefonu střední třídy. Škoda jen rozměrnější brady, bez které by se Redmi Note 10 jistě obešlo. Mírně vystouplý modul fotoaparátu je v únosných mezích, což se nedá říci o variantě s označením Pro. O tom se nicméně rozpovídám v jiné kapitole.

Čtečka otisků prstů se ukrývá na boční straně a není zapuštěná, jak bývá zvykem, ale vypadá jako standardní tlačítko. Za toto řešení Xiaomi tleskám, stejně jako za její rychlost a spolehlivost. Výřez uprostřed displeje je malý a nikterak neruší. Redmi Note 10 je dostupný v konzervativní černé a bílé barvě, které ještě doplňuje přechodová zelená barva. V balení nechybí silikonové pouzdro, na ochranu displeje se už bohužel nedostalo.

Parametry a funkce

Hlavní roli si pro sebe v případě Redmi Note 10 uzmul jednoznačně displej. Super AMOLED o velikosti 6,43″ s rozlišením 1080 x 2400 pixelů (395 ppi), maximálním jasem 1100 cd/m², certifikací TÜV Rheinland, 84% barevného prostoru NTSC a ochranou Gorilla Glass 3 je jednoduše skvělý. Pozorovací úhly jsou perfektní, barevné podání je velmi kvalitní a jas je dostatečný i na přímém slunci. Nechybí ani přizpůsobitelný always-on displej. Zamrzí akorát absence 90Hz obnovovací frekvence, kterou už konkurenti zvládají i v této cenové kategorii.

Jako procesor zvolilo Redmi osmijádrový Qualcomm Snapdragon 678 vyrobený 11nm technologií, doplněný grafikou Adreno 612, 4 GB LPDDR4X RAM a 64/128 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty. Ačkoli se papírově může zdát, že tato kombinace není zrovna silná, v AnTuTu získala 277 124 bodů. Náročnější hry telefon zvládá, nicméně opravdu pevný v kramflecích je při běžném používání.

Hardwarové parametry Xiaomi Redmi Note 10 Systém: Android 11 Rozměry: 160,5 x 74,5 x 8,3 mm , Hmotnost: 178,8 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 678, octa-core, 2x 2,2 GHz Kryo 460 Gold, 6x1,7 GHz Kryo 460 Silver RAM: 4/6 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 6,43", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 13 Mpx, f/2.5, 1/3.06", 1.12µm, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 4 990 Kč Kompletní specifikace

Z další výbavy je přítomný také Bluetooth 5.0, stereo reproduktory s podporou Hi-Res Audio, všechny dostupné polohové systémy, USB-C, 3,5mm jack, FM rádio, infračervený port či odolnost IP53, která signalizuje částečnou odolnost vůči vniknutí prachu a stříkající vodě. Zamrzí absence podpory pro sítě 5. generace a NFC, které by v dnešní době mělo být standardem.

Výdrž na baterii a nabíjení

Baterie dostala kapacitu 5 000 mAh a podporuje rychlé 33W a také reverzní nabíjení. Po stránce výdrže počítejte s tím, že Redmi Note 10 je spíše jednodenní smartphone, byť dostat se na dva dny používání není až tak těžké, pokud se trochu uskromníte. Pracovní den zvládne Note 10 bez větších potíží, a pokud smartphone nebudete mít permanentně v ruce, zvládne s mírnou rezervou také dva dny.

Nabití z 0 na 100 procent zabere zhruba hodinu a půl, přičemž na 50 % se telefon díky rychlému nabíjení dostane za zhruba 40 minut. Při přehrávání Full HD videa na maximální jas po dobu jedné hodiny klesne baterie o přijatelných 9 procent. Potěšující je, že Xiaomi prozatím nenaskočilo na „ekologický“ trend a do balení přibalilo nabíječku podporující rychlé nabíjení.

Operační systém

Operačním systémem je pochopitelně Android ve verzi 11 s nadstavbou MIUI 12. Jestli mohu systém za něco pochválit, je to odladěnost. Přechody mezi animacemi a celková plynulost systému je na prvotřídní úrovni, takže je snadné zapomenout, že displej má pouze 60 Hz. Takto by to mělo vypadat nejen u telefonů střední třídy.

Předinstalovaných aplikací je celkem dost, nicméně všechny můžete odinstalovat. Funkcemi systém překypuje, přizpůsobit si toho lze opravdu spoustu. Filtr modrého světla či tmavý režim je už samozřejmostí, stejně jako bohaté možnosti úpravy always-on displeje. Vlastní téma nebo sada ikon je poté jen třešnička na dortu.

Fotoaparát a záznam videa

Zadní straně dominuje „batoh“ se čtyřmi fotoaparáty. Hlavní CMOS snímač Sony IMX582 Exmor RS dostal rozlišení 48 Mpx, světelnost f/1.7, velikostí senzoru 1/2 a rozměru pixelů 0.80 µm. Širokoúhlý CMOS BSI snímač Sony IMX355 dostal rozlišení 8 Mpx, světelnost f/2.2 a velikost pixelů 1.14 µm. Ani zde bohužel nechybí známá dvojice makro/bokeh s parametry 2 Mpx a světelností f/2.4. Na přední straně ještě najdete 13Mpx selfie fotoaparát se světelností f/2.45.

Hlavní fotoaparát za dobrých světelných podmínek zvládá produkovat obstojné snímky. Fotografie jsou ostré, mají dobré barevné podání, HDR nemá až na výjimky tendenci k přepalům, stíny jsou jemné a obecně nelze v této cenové kategorii fotkám cokoli vytýkat. Digitální 2x zoom je taktéž použitelný, jen pozor na protisvětlo, které má tendenci fotky pokazit.

Za horších světelných podmínek jde kvalita rapidně dolů. Detaily se slévají, šum znatelně roste a ostré jsou snímky jen výjimečně. Pokud máte poblíž dostatečně silnou pouliční lampu, máte šanci 50 na 50, že se vám povede průměrný snímek. V opačném případě skončíte s fotkou, která může putovat rovnou do koše. K dispozici je rovněž 2x zoom, na který ale rovnou zapomeňte.

Širokáč má tendenci kopírovat kvality hlavního fotoaparátu, nicméně ústupky jsou patrné. Za dobrého světla pořídí snímky s o něco horším kontrastem a lokálními neostrostmi, svou práci ale odvede. V nočním režimu jej Redmi Note 10 raději nenabízí, což je vzhledem k parametrům pochopitelné.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit či stáhnout zde

Dvojice bokeh/makro jsou opět jen fotoaparáty do počtu, které slouží výhradně pro marketingové účely. Makro objektiv sice můžete použít, nicméně fotografie o velikosti 2 Mpx neposkytují dostatek detailů a světelnost f/2.4 zajistí kvalitní snímek pouze v případě, když máte opravdu dostatek světla.

Video zvládne Redmi Note 10 natáčet až ve 4K při 30 fps, nicméně lepší je sáhnout po kvalitnějším Full HD a 60 snímcích za sekundu. Před natáčením videa se musíte rozhodnout, zda chcete natáčet na hlavní fotoaparát (a využívat zoom), nebo na širokoúhlý objektiv. Plynule přepínat mezi nimi nelze, což je škoda.

Redmi Note 10: camera test (4K, 30 fps)

Watch this video on YouTube

Za dobrých světelných podmínek je kvalita dobrá, fotoaparát nemá tendenci agresivně přeostřovat, podání barev je dobré, stejně jako vyvážení bílé. Alespoň digitální stabilizace by se hodila, stejně jako kvalitnější zvuk, jenž si poradí s větrem. V noci trpí video na digitální šum a horší vyvážení bílé, nicméně drží si poměrně dobře zaostření a podává lepší výkon, než v případě fotografování za stejných podmínek.

Srovnání s Redmi Note 10 Pro

Společně s Redmi Note 10 se na náš trh dostal také vybavenější sourozenec Redmi Note 10 Pro, který jsme také měli možnost otestovat. Po konstrukční stránce je telefon větší a těžší, čemuž napomáhají skleněná záda. Na první pohled zaujme fotoaparát, který je i na dnešní dobu velmi vystouplý a tvoří doslova „schody“. Displej dostal velikost 6,67″ a oproti klasickému Note 10 má obnovovací frekvenci 120 Hz.

Vylepšení se nacházejí také pod kapotou. Procesorem je Snapdragon 732G, doplněný o 6/8 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti. To vyneslo Redmi Note 10 Pro v AnTuTu 336 198 bodů. Kromě toho disponuje Pro verze podporou technologie NFC, které v té základní bohužel chybí. Zamrzela mě absence 5G, již bych rozhodně v tomto modelu očekával. Ve všech ostatních parametrech je Note 10 Pro víceméně shodný s Note 10.

Hardwarové parametry Xiaomi Redmi Note 10 Pro Systém: Android 11 Rozměry: 164 x 76,5 x 8,1 mm , Hmotnost: 193 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 732G, octa-core, 2x 2,3 GHz Kryo 470 Gold, 6x 1,8 GHz Kryo 470 Silver RAM: 6/8 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,67", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 108 Mpx, f/1.9, 26mm, 1/1.52", 0.7µm, dual pixel PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 5 Mpx, f/2.4, AF, makro , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.5, 1/3.06", 1.0µm, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5020 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Fotoaparát doznal oproti klasickému Note 10 výraznou změnu. Hlavní snímač ISOCELL Samsung S5KHM2 dostal rozlišení 108 Mpx, světelnost f/1.9 a velikost pixelů 0.70 µm. Ostatní snímače jsou vesměs shodné, jen makro snímač dostal vyšší, 5Mpx rozlišení. Na rozdíly ve fotoaparátech mezi Redmi Note 10 a Redmi Note 10 Pro se zaměříme v samostatném článku.

Závěrečné hodnocení

Xiaomi šlo do sebe a na střední třídu nasadilo vcelku těžký kanón v podobě Redmi Note 10. Snaha výrobce zaujmout a nenechat si uzmout titul „nejlepší poměr cena/výkon“ rozhodně padla na úrodnou půdu a jistě by se střední třída otřásla v základech, kdyby nemělo Redmi Note 10 několik zbytečných ústupků, jež jeho kvality zbytečně srážejí dolů.

Předností Redmi Note 10 je bezesporu displej, který je fantastický. Papírový výkon jde ruku v ruce s odladěným systémem, k tomu se přidávají skvělé fotky z hlavního fotoaparátu a poměrně zdařilá videa. Výdrž na baterii a rychlé nabíjení se pomalu stává standardem, nicméně stále za ně mohu Redmi Note 10 pochválit, stejně jako za stupeň krytí IP53, který garantuje odolnost vůči stříkající vodě.

Minusem Redmi Note 10 je bezesporu absence NFC, která je dnes už takřka neomluvitelná. Nepřipravenost telefonu na sítě 5. generace lze ještě skousnout, stejně jako chybějící 90Hz obnovovací frekvenci. Škoda je také horších snímků v noci, kde má papírově Xiaomi mnohem vyšší potenciál.

Za cenu 5 490 korun za základní 4 GB RAM/64 GB vnitřní paměti se jedná rozhodně o velmi zajímavý kousek. Pro verze s 6 GB RAM/128 GB vnitřní paměti začíná na 7 990 korunách, což je také velmi příznivá cena, která je v této kategorii konkurenceschopná. Pokud vám nevadí ústupky, rozhodně můžete Redmi Note 10 zařadit do svého výběru.