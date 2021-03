Recenze Samsung Galaxy A52 5G: král střední třídy

Samsung před nedávnem představil nové smartphony střední třídy Galaxy A52 a Galaxy A72. V této recenzi se zaměříme na největší lákadlo „áčkové“ řady – model Galaxy A52 ve verzi s podporou 5G. Ten navazuje na velmi úspěšný model Galaxy A51, který se stal vůbec nejprodávanějším telefonem loňského roku.

Vše nasvědčuje tomu, že letošní Galaxy A52 na jeho úspěchy naváže. Novinka se může pochlubit několika vlastnostmi z vrcholových modelů, oproti nim ale nabízí plastové tělo a slabší čipset. I tak je zde naprosté minimum kompromisů.

Mezi největší přednosti patří soustava fotoaparátů na zadní straně, povedený design, voděodolné tělo, nejnovější Android 11 s prostředím One UI 3.1 nebo dlouhá výdrž baterie s rychlým nabíjením. Samsung Galaxy A52 5G dále sází na prostorný AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí, minimálními rámečky a s velmi malým výřezem pro selfie kamerku. Displej navíc ukrývá integrovanou optickou čtečku otisků prstů.

Samsung Galaxy A52 je dostupný v černé, modré, bílé a fialové barvě za doporučenou cenu 8 999 korun (6 GB RAM/128 GB vnitřní paměti), případně 10 799 korun (8 GB RAM/256 GB vnitřní paměti). Samsung Galaxy A52 5G je dostupný ve stejných barevných variantách za 10 999 Kč (6 GB RAM/128 GB vnitřní paměti). Jaký na nás novinka udělala dojem a jaké další vlastnosti nabízí? To a mnohem více se dozvíte v naší podrobné recenzi.

Obsah balení

Prodejní balení není nijak bohaté, ale naštěstí zde najdete nabíjecí adaptér. Neodpustím si tu šťouchnout do Samsungu. Ten totiž do svých vlajkových lodí adaptér nedal a vymlouval se, že tím chce zamezit zvýšení elektronického odpadu. Nicméně do balení „Áček“ jej dal, přitom těch se zcela nepochybně prodá víc. Zkrátka tento krok nechápu a spíš mi to přijde, že si chce jihokorejský gigant akorát namastit kapsu.

Adaptér je 15W a podporuje rychlé nabíjení (9V/1,67A), avšak telefon zvládne až 25W nabíjení. Výkonnější nabíječku si budete muset dokoupit. Dále v krabičce najdete metr dlouhý kabel pro nabíjení či přenos dat, sponu pro vyjmutí slotu pro dvě nanoSIM a zároveň jednu microSD kartu do kapacity 1 TB a uživatelskou příručku.

V balení ale schází sluchátka – loňský model Galaxy A51 měl v krabičce obyčejné pecky, které mohly posloužit i jako anténa pro příjem FM rádia. U letošních „áček“ podpora FM rádia na čipsetu rovněž nechybí, ale sluchátka v balení už ano. K poslechu rádia budete tedy muset využít vlastní, nebo koupit jiná drátová sluchátka.

Konstrukce a design: plasťák, co má šmrnc

Samsung Galaxy A52 designově tak trochu vychází z top modelů Galaxy S21. Zejména zaujme zadní stranou. Ta se zkrátka povedla a telefon vypadá skvěle. Záda jsou sice vyrobena z plastu, ale matné provedení je moc příjemné a telefon díky tomu neklouže. Fotomodul vystupuje nad povrch jen decentně a přímo navazuje na záda. Není zde žádná ostrá hrana, což působí pěkně a je to i praktické. Prostor kolem fotoaparátů je rovněž krytý plastem.

„Padesát-dvojka“ se proporčně oproti předchozí generaci příliš nezměnila. Stále se jedná o poměrně velké zařízení s rozměry 159,9 x 75,1 x 8,4 mm (v místě fotoaparátu je tloušťka 9,9 mm) a vcelku příznivou hmotností 189 gramů. Nicméně loňský model byl o něco menší a lehčí.

Voda mu nevadí

Galaxy A52 se drží v ruce pohodlně a ergonomie telefonu je příkladná. Všechny ovládací prvky jsou vhodně umístěny a smartphone se dá, s mírnou snahou, ovládat i jednou rukou. Velice chválím, že smartphone je voděodolný (certifikace IP67). Loňský model nebyl, takže jsem rád, že se tato vlastnost vrátila. Tím ve střední třídě trumfuje konkurenční smartphony.

Boky jsou plastové s kovovým nátěrem. To u námi testované modré barvy působí trochu lacinějším dojmem. Zpracování telefonu je dobré, jen levý bok se u našeho vzorku při zmáčknutí lehce prohýbá. Snad je to vada jen tohoto kusu.

Na bocích se nachází 3,5mm audio výstup, za což jsem rád. Dále zdířka USB-C, mikrofony, hlasitý reproduktor, ovládací tlačítka a hybridní slot na karty.

Stereo reproduktory hrají dobře

Přední stranu z velké části vyplňuje displej. Pozorný čtenář si ihned všimne drobného výřezu v displeji pro selfie kamerku. Trochu rušivě může působit drobný stříbrný okraj okolo kamerky. Čočka objektivu je na můj vkus také příliš světlá a ráda odráží světlo, takže kamerka příliš nesplývá s černým okolím.

Nad displejem se dále nachází výdech telefonního reproduktoru, který navíc slouží i jako stereo doplněk k hlavnímu reproduktoru. Za tuhle kombinace rozhodně chválím. Stereo efekt je znatelný a zvukový projev vyvážený. Kvalitou zvuku sice nedosáhne na vlajkové modely, ale ve své třídě patří rozhodně k těm lepším.

120Hz AMOLED displej s technologií Seamless Pro

Přední stranu Galaxy A52 zaujímá velký 6,5 palcový displej s Full HD+ rozlišením (1080 x 2400 pixelů). Má příjemně zakulacené rohy a atypický poměr stran 20:9 (jemnost 407 ppi). Jedná se o Super AMOLED panel, který zabírá 84,1 % čelní plochy. To není zas tolik. Loňský model vyplňoval přední plochu z 87,4 %. Panel je kryt odolným sklem Corning Gorilla Glass 5.

Displej disponuje sytými barvami, absolutní černou, výbornými pozorovacími úhly a bezproblémovou čitelností na přímém světle. Nárůst svítivosti oproti předchůdci je značných 33 %. Maximální jas je 800 nitů. Samozřejmostí je funkce Always On i podpora HDR10 videí.

Významnou novinkou je 120Hz obnovovací frekvence s technologií Seamless Pro, která má kratší odezvu v případě Super AMOLED displeje oproti stejnému protějšku s LCD displejem. V praxi se tak může rovnat 144Hz LCD displeji. To jistě ocení především hráči. Škoda jen, že zde nenajdeme adaptivní frekvenci, která by přispěla k delší výdrži baterie. Máte tak na výběr mezi vysokou 120Hz frekvenci nebo standardní 60 Hz, nic mezí tím.

Čtečka otisků v displeji a odemykání obličejem

Čtečka otisků prstů je opět schovaná v displeji. Nejedná se o ultrazvukovou technologii, kterou můžete znát z top modelů jihokorejského výrobce, ale o levnější optickou čtečku. I přesto potěší svou rychlostí a přesností. Díky vyššímu maximálnímu jasu displeje se prst více nasvítí a tím dojde k rychlejšímu rozpoznání otisku.

Jen je čtečka na můj vkus dost nízko a raději bych jí měl více nahoře – přímo pod palcem. Díky trhanějším animacím při odemknutí působí odemykání méně plynule a pomaleji, než ve skutečnosti je. Pro autentizaci lze využívat také 2D sken obličej, což je také rychlý a pohodlný způsob, který funguje dobře i za horších světelných podmínek a při jakémkoliv natočení telefonu (například v poloze naležato).

Hardwarová výbava: střední třída se nezapře

Samsung Galaxy A52 5G pohání osmijádrový procesor Snapdragon 750G doplněný o grafický akcelerátor Adreno 619. Volba Snapdragonu je zajímavá, nicméně nepřekvapivá – loňský Exynos 9611, který je ekvivalentem od Samsungu, dosahuje nižšího výkonu. Novinka v AnTuTu benchmarku dosáhla na 326 tisíc bodů, což není špatné. Výkon telefonu neschází a je ho dostatek i pro hraní středně náročných her.

I když v dané cenové kategorii najdete i výkonnější smartphony. Optimalizace systému je dobrá, jen občas jsou některé animace méně plynulé. Na výběr je pouze jedna paměťová varianta s 6 GB operační paměti (Galaxy A51 měla jen 4 GB RAM) a 128GB úložištěm (uživateli je dostupných zhruba 110 GB).

Vnitřní paměť lze naštěstí rozšířit paměťovou kartou formátu microSD s maximální kapacitou 1 TB. Nicméně je škoda, že slot je hybridní. Tím pádem lez vložit buď dvě nanoSIM karty nebo jednu nanoSIM a paměťovku. Ve výbavě dále nechybí podpora 5G sítí, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, NFC nebo FM Rádio.

Samsung Galaxy A52 vs. Galaxy A52 5G

Ačkoli se může zdát, že rozdíl oproti LTE variantě je pouze ve jméně a podpoře 5G sítí, opak je pravdou. Samsung Galaxy A52 bez přídomku 5G se liší už v displeji, který podporuje 90Hz obnovovací frekvenci. Ten také disponuje technologií Seamless. V praxi se tak 90Hz Super AMOLED může rovnat 120Hz LCD zobrazovači. 90Hz frekvence stále zaručuje velmi plynulé animace a navíc je více šetrná ke spotřebě energie.

Za mě je použití 90Hz displeje lepší volba. Dále uvnitř najdeme osmijádrový procesor Snapdragon 720 a na výběr jsou hned dvě paměťové varianty: 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti nebo 8 GB RAM a 256GB úložiště. Bodový výkon je oproti 5G verzi nižší – 262 000 bodů v AnTuTu benchmarku, nicméně při běžném používání rozdíly nepoznáte, a to ani při hraní náročnějších her.

Samsung Galaxy A52 5G můžeme podle benchmarků označit za výkonnější stroj, avšak 120Hz displej více vybíjí baterii a plynulost zobrazování není o tolik lepší. Zvláštní je, že LTE verze nabízí více RAM i paměti, což pro někoho může být rozhodující. Nicméně 5G verze díky podpoře sítí páté generace odolá nejlépe zubu času.

Dobrá výdrž baterie a rychlé nabíjení

Uvnitř telefonu se ukrývá uživatelsky nevyměnitelný akumulátor s vysokou kapacitu 4 500 mAh. To je mezigenerační nárůst o 500 mAh, za což výrobce chválím. Díky rychlému 15W (9V/1,67A) nabíjení skrze dodávaný adaptér se nabije z nuly na 50 % zhruba za 50 minut a do úplného nabití to trvá ještě hodinku navíc. Nicméně obě vrze Galaxy A52 zvládají až 25W nabíjení, díky čemuž je lze nabít z nuly na 50 % již za 30 minut.

I přestože má novinka plastová záda, bohužel nepodporuje bezdrátové nabíjení. A to je pravděpodobně jeden z největších nedostatků tohoto smartphonu.

Při běžném používání vydrží telefon bez problému jeden a půl až dva dny na jedno nabití. Pokud ale aktivujete 120Hz frekvenci displeje a zvýšíte intenzitu používání vydrž klesne na zhruba jeden den. I tak ale musím říct, že s výdrží jsem neměl žádné problém a zcela jistě patří ve výdrži k nadprůměrným. Mezi funkcemi nechybí ani střední nebo maximální úsporný režim.

Android 11 s nadstavbou One UI 3.1

Samsung nic nepodcenil a A52 vybavil nejnovějším operačním systémem Android 11, který je doplněný nástavbou One UI 3.1. Systém je rychlý a nabízí mnoho vylepšení. Nadstavba je navíc vzhledově velmi povedená, systémové aplikace mají stejný designový jazyk, vše je přehledné, intuitivní a lze přizpůsobovat k obrazu svému.

Nastavení telefonu je opět velmi bohaté. Pokud budete chtít využít pracovní plochu na maximum, uvítáte možnost ovládat systém pomocí gest, díky čemuž se skryje ovládací panel s tlačítky. Mezi funkcemi nechybí odkaz na Windows – propojení telefonu s počítačem.

Zapnout si můžete i režim soustředění, kdy vás po určitou dobu nebude telefon nijak rušit, a dokonce vám v systému zpřístupní jen ty aplikace, které si sami do daného režimu přidáte. Nechybí ani aplikace Game Launcher, včetně funkce Game Booster, nebo možnost aktivovat si duální aplikace pro různé účty.

Fotoaparát s optickou stabilizací obrazu

Samsung Galaxy A52 se může na zádech pochlubit hned čtveřicí fotoaparátů. Sestava se skládá z:

hlavního 64Mpx fotoaparátu se světelností f/1.8, fázovým ostřením a optickou stabilizací

širokoúhlé kamerky s rozlišením 12 Mpx, úhlem záběru 123° a světelností f/2.2

5Mpx hloubkového senzoru (f/2.4)

5Mpx makro kamerky se světelností f/2.4

Doplním, že ve výřezu displeje se schovává selfie kamerka s vysokým rozlišením 32 Mpx se světelností f/2.2.

Aplikace fotoaparátu je perfektně zpracovaná. Nechybí zde několik užitečných gest, kterými se můžete přepínat mezi mnoha režimy (auto, noc, makro, živé zaostření pro bokeh efekt, video, pomalý pohyb a další). I nastavení je hodně obsáhlé a nesmím zapomenout zmínit ani tlačítka pro rychlý výběr fotoaparátu.

Ve své třídě fotí skvěle

Za dobrého světla jsou výsledky velmi dobré. Pochválit musím slušnou ostrost, věrné barvy, úroveň detailů a nízkou míru šumu. Nemusíte se bát ani scén s protisvětlem, velkým dynamickým rozsahem nebo se zataženou oblohou. I když občas je světlá obloha hodně ztmavena, což nepůsobí přirozeně.

Díky umělé inteligenci a optimalizaci scény, která je ve výchozím stavu zapnutá, jsou fotografie o něco málo živější. Celkově se mi snímky z hlavního snímače hodně líbí a v dané cenové kategorii svou kvalitou potěší.

Makro snímky pořízené hlavním fotoaparátem jsou také na vysoké úrovni, nechybí jim ostré detaily, ani přirozené rozostřené pozadí. Jen ostření je někdy problematičtější – je nutné ostřit z věší dálky.

Makro kamerka slouží pro fotografování z malé vzdálenosti (cca 3 až 5 cm od objektu). I přes horší světelnost a nízké rozlišení jsou snímky vcelku povedené.

Fotoaparát se chlubí i portrétním režimem (živé zaostření), který díky 3D ToF senzoru lépe rozpozná hloubku scény a obstará kýžený bokeh efekt. Výsledné snímky nejsou vůbec špatné, a ani u přední selfie kamerky, která vytváří rozmazané pozadí pomocí softwaru. Pozadí si můžete následně upravovat i v galerii, tzn. míru rozostření nebo černobíle pozadí.

Širokoúhlé snímky a možnosti přiblížení

Širokoúhlé fotografie jsou také dobré, jen barvy jsou více saturované. Při okrajích nejsou snímky vůbec ostré. Díky fixnímu ostření není kvalita širokoúhlých fotografií tak vysoká, jako u hlavního fotoaparátu. Například pro focení za horších světelných podmínek se snad ani nehodí.

Mezi rychlými přepínači se nachází dvojnásobné přiblížení. Jedná se ale pouze o výřez z hlavního fotoaparátu.

Nicméně kvalita je docela dobrá a prakticky nevadí, že tu fotoaparát s optickým přiblížením není. Maximální možný digitální zoom je desetinásobný, avšak už od 3x přiblížení nejsou snímky příliš kvalitní.

Focení v horším světle a noční režim

Při focení v šeru nebo za zhoršených světelných podmínek v budově si A51 zachovává poměrně slušnou ostrost a dobrou světlost, místy se ale začíná objevovat digitální šum. Ve tmě je potřeba počítat s horší ostrostí a větším výskytem šumu, a to i přes přítomnou optickou stabilizaci.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit či stáhnout zde

V noci přijde vhod noční režim, který lze využít i pro širokoúhlý fotoaparát a přiblížení. Noční režim ale fotografovanou scénu mírně ořízne, což je škoda. Při fotografování je potřeba stát nehnutě a vybírat si statické scény, aby nedocházelo k rozmazání. Výsledkem jsou ale vcelku povedené snímky, které oceníte opravdu za špatných světelných podmínek.

4K video a ultra-zpomalené záběry

Zadní i přední fotoaparát Samsungu Galaxy A52 zvládá natáčet v maximálním rozlišení 4K při 30 snímcích za vteřinu. V tomto snímaní není ale dostupná elektronická stabilizace obrazu, proto doporučuji snížit rozlišení na Full HD (pouze 30 fps).

Samsung Galaxy A52 5G: camera test (4K, 30 fps)

My jsme natáčeli demo záběry v obou rozlišeních. Potěší, že můžete využít i širokoúhlých záběrů a při natáčení lze mezi fotoaparáty volit. V aplikaci je dostupný i přepínač pro 2x přiblížení. Mezi funkcemi nechybí ani „Super stabilizace“, ale v tomto případě se jedná o výřez z širokoúhlého fotoaparátu, který je softwarově stabilizován.

Samsung Galaxy A52 5G: camera test (Full HD, 30 fps)

Nechybí ani možnost natáčet super zpomalené záměry v HD rozlišení se snímkováním 960 fps. Celkově je kvalita záznamu slušná (zejména u hlavního fotoaparátu), video má pěkné barvy a zvukové podání je také dobré. Nicméně ve 4K se obraz míst trochu seká, přepínání mezi fotoaparáty není plynulé a stabilizace je nulová.

Závěrečné hodnocení

Samsung Galaxy A51 je zdařilým nástupcem loňského bestselleru. Zaujme výborným 120Hz, respektive 90Hz, AMOLED displejem. Rámečky by mohly být tenčí, ale jinak je design hodně povedený a stylový. Někomu může vadit plastové tělo, které nepůsobí tak prémiově, ale zase je díky tomu Galaxy A52 poměrně lehký smartphone. Chválím za matná záda, která nekloužou a neulpívají na nich otisky, a také a za voděodolnost IP67.

Výdrž baterie je také slušná a uvítáte i rychlé nabíjení s výkonem až 25W. Jen škoda, že výrobce zapomněl na bezdrátové nabíjení. Mezi další plusy patří rychlé odemykání pomocí čtečky otisků prstů, 3,5mm výstup na sluchátka, stereo reproduktory nebo hybridní slot na karty. Použitý operační systém Android 11 je rychlý a nadstavba One UI maximálně povedená.

Hardwarové parametry zařízení jsou na dobré úrovni a výkon je zcela dostatečný. Ale v dané cenové kategorii se najdou i výkonnější smartphony. Je škoda, že 5G varianta je sice výkonnější, ale disponuje menší pamětí, než nabídne vyšší paměťová verze u LTE varianty. Schopnosti fotoaparátu jsou chvalitebné – zejména hlavní snímač s OIS pořizuje zdařilé snímky.

Cena 10 999 Kč za 5G variantu je poněkud odvážnější, ale LTE varianta startuje na částce o 2 tisíce nižší a to už je dobrá nabídka. Do 11. dubna navíc k nákupu dostanete sluchátka Samsung Galaxy Buds+ v bíle barvě zdarma. Mezi konkurenty patří nové Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Realme X3 SuperZoom, které je za skvělou cenu, nebo OnePlus Nord.