Samsung Galaxy A72 má voděodolné tělo a trojnásobný optický zoom

Kromě dvojice Galaxy A52 a Galaxy A52 5G představil Samsung také nástupce nejvyššího modelu „áčkové“ řady – Samsung Galaxy A72. Ten přináší několik zásadních změn. Jakožto následník Samsungu Galaxy A71 sice překvapil, oproti nižším kolegům ale bude mít trochu těžší práci s obhájením své ceny.

oproti Galaxy A52 nabízí teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením a 5000mAh baterii

Galaxy A72 se u nás bude prodávat jen v LTE variantě se Snapdragonem 720G

úhlopříčka Super AMOLED displeje má 6,7″, nejrychlejší k telefonu získají sluchátka Galaxy Buds+

Přední straně dominuje 6,7palcový Super AMOLED Infinity-O displej s rozlišením Full HD+ (1080 x 2400 px), svítivostí 800 nitů (nárůst oproti předchůdci až o 33 %), certifikací SGS Eye Care s garancí snížené emitace modrého světla a Gorilla Glass 5. Významnou novinkou je 90Hz obnovovací frekvence s technologií Seamless, která má kratší odezvu v případě Super AMOLED displeje oproti stejnému protějšku s LCD displejem.

V praxi se 90Hz Super AMOLED může rovnat 120Hz LCD zobrazovači. Pod kapotou tepe osmijádrový procesor Snapdragon 720G, 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty až o velikosti 1 TB. Výkonově by tato sestava měla dosahovat odhadem 280 000 bodů v benchmarku AnTuTu, což je dostatek výkonu i pro hraní nenáročných her. Volba Snapdragonu je zajímavá, nicméně nepřekvapivá – Exynos 9611, který je ekvivalentem od Samsungu, dosahuje nižšího výkonu.

64 Mpx a trojnásobný optický zoom

Fotoaparát doznal také několika změn. Hlavní disponuje rozlišením 64 Mpx a optickou stabilizaci. Doplněný je o 12Mpx širokoúhlý objektiv, 8Mpx teleobjektiv s 3x optickým přiblížením (s možností až 30x space zoom) taktéž s optickou stabilizací obrazu a makro snímač s 5 Mpx. Na přední straně se nachází ještě 32Mpx selfie fotoaparát.

Fotoaparátům nechybí technologie tetra binding, která spojuje sousedící pixely pro větší citlivost na světlo, či noční režim, který slučuje 12 snímků do jednoho. Videa lze natáčet ve 4K a přímo z videa můžete oblíbené momenty ukládat jako 8Mpx fotografie. Optimalizátor scény si vypomáhá umělou inteligencí a rozpozná až 30 druhů scén. Pro nadšence je poté k dispozici profesionální režim s manuálním nastavením ISO, času, ostření či vyvážení bílé.

Operačním systémem je Android 11 s nadstavbou One UI 3. Kromě odladěného prostředí přináší také bezpečnostní řešení Samsung Knox. Toto zabezpečení funguje na úrovni hardwaru, izoluje a šifruje osobní data či nepřetržitě sleduje chování systému. Potěší rovněž prodloužená podpora, kdy telefony Galaxy A52 a Galaxy A52 5G budou dostávat bezpečnostní aktualizace po dobu nejméně 4 let.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy A72 Systém: Android 11 Rozměry: 165 x 77,4 x 8,4 mm , Hmotnost: 203 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 720G, octa-core, 2x 2,3 GHz Kryo 465 Gold, 6x 1,8 GHz Kryo 465 Silver RAM: 6 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 6,7", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.0, 52mm, PDAF, OIS, 3x optický zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 123˚, širokoúhlý , Přední kamera: 32 Mpx, f/2.2, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Užitečnou funkcí je Music Share, které zajišťuje pohodlné sdílení hudby mezi uživateli smartphonů Samsung Galaxy. Součástí Music Share je sdílení hudby bez nutnosti párování bezdrátového reproduktoru či přehrávání hudby z jednoho zdroje na dvou párech sluchátek Samsung Galaxy Buds Pro.

Fyzické rozměry telefonu jsou 165 x 77,4 x 8,4 mm a váha 203 gramů. Tělo je kryto stupněm odolnosti IP67, který je ve střední třídě nedostatkovým zbožím. Nechybí stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos a bohatým podáním zvuku. Oproti předchozí generaci je výkon reproduktorů navýšen o 43 procent. Čtečka otisků prstů se poté ukrývá v displeji.

Baterie má kapacitu 5 000 mAh, lze nabíjet výkonem 25W a slibuje až dvoudenní výdrž. K té dopomáhá adaptivní režim baterie, který analyzuje rutinu uživatele a v případě nutnosti aktivuje úsporu energie. Zjišťovali jsme, jak je to s nabíječkou, která i řady Galaxy S21 chybí, nicméně tady ji v balení najdete. Jen zatím nevíme, zda nabídne maximální dobíjecí výkon 25W – to zjistíme, jakmile nám novinka do redakce dorazí na test.

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy A72 můžete pořídit v černé, modré, bílé a fialové barvě za 11 999 korun (6 GB RAM/128 GB vnitřní paměti). Oproti představeným modelům Galaxy A52 a Galaxy A52 5G toho o mnoho více nenabízí (vlastně jen teleobjektiv s 3x optickým přiblížením); jeho výchozí pozice tak bude o něco málo horší, ale své zákazníky si rozhodně najde. K novému telefonu navíc můžete u vybraných partnerů získat zdarma sluchátka Samsung Galaxy Buds+. Všechny barevné varianty jsou dostupné již nyní.