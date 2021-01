Recenze Samsung Galaxy Buds Pro: skvělý zvuk i aktivní potlačení hluku

Samsung před dvěma týdny v rámci Galaxy Unpacked eventu nepředstavil pouze vlajkové smartphony Galaxy S21/S21+ (recenze) a špičkový S21 Ultra (recenze), ale i nová bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Pro. Technologický gigant nové pecky chrlí jako na běžícím páse, jelikož se jedná už o jeho třetí bezdrátová sluchátka za jediný rok. Novinka si ale jede ve vlastních kolejích a oproti Galaxy Buds+ a Buds Live nabízí nový design i několik funkcí.

Stejně jako u předchozích generací se o ladění zvuku postarala společnost AKG, kterou Samsung od roku 2017 vlastní. Buds Pro dále lákají na vylepšené aktivní potlačení hluku, které u loňských Buds Live nebylo příliš použitelné. Těšit se můžete i na atraktivní design, rychlé nabíjení, až 8 hodin poslechu, voděodolnost IPX7 nebo skvělý zvuk, který zajišťují dvoupásmové reproduktory. Potěší i Bluetooth 5.0, chytré funkce, dotykové ovládání a pohodlné nastavení pomocí aplikace.

Aktivní potlačení hluku, špičkový zvuk AKG, dlouhá výdrž baterie

Atraktivní design, pohodlné nošení, elegantní nabíjecí stanice

Snadné párování, aplikace pro Android i iOS, chytré funkce

Sluchátka se na českém trhu prodávají od 29. ledna za doporučenou cenu 5 999 Kč včetně DPH ve fialové, černé a v námi testované stříbrné barevné variantě. Je konečně ANC použitelné? Jaká je ve skutečnosti výdrž baterie a jak dobře vzhledem k ceně hrají? To a mnohem více se dočtete v naší podrobné recenzi bezdrátových sluchátek Samsung Galaxy Buds Pro, které jsme navíc porovnali s předchozími generacemi.

Obsah balení a pouzdro pro nabíjení

V prodejním balení se kromě sluchátek nachází nabíjecí stanice s integrovaný akumulátorem, která je svými proporcemi a vzhledem identická s tou od Buds Live. Pouzdro se mi hodně líbí i přesto, že je opět vyrobeno z plastu. Má pěkný a příjemně matný povrch. Nicméně z vrchní části jsem trochu zklamaný. Magnety jsou dosti tuhé a je o něco obtížnější pouzdro otevřít.

Víko navíc nedrží ve své poloze – předchozí pouzdra měla pant příjemně tuhý a krabička se otevírala a zavírala o poznání lépe. Nyní víko drží pouze nahoře. Zavírání je rychlé a doprovází jej poměrně hlučné klapnutí. Osobně se mě tedy pouzdro v tomto směru příliš neoslovilo, byť designově je zdařilé. Také mi přijde, že u stříbrné varianty příliš nesedí barevně krabička se sluchátky. Pouzdro je trochu více do fialové.

Nabíjecí krabička je sympaticky malá (50 x 50,2 x 27,8 mm) a váží 44,9 gramů (57,5 gramů i se sluchátky uvnitř). V balení nechybí ani další dvě velikost ušních nástavců, metr dlouhý USB/USB-C kabel a stručná uživatelská příručka. Moc nerozumím tomu, proč Samsung ke smartphonům dává kabel s USB-C koncovkami a zde je jedna koncovka v klasickém provedení USB-A.

Nový atraktivní design a špunty opět na scéně

Samsung Galaxy Buds Pro jsou již třetí bezdrátová sluchátka od tohoto jihokorejského výrobce za jediný rok. I přesto nabízí zcela nový design, který opět sází na klasické špunty. Buds Live přišly s netradiční peckovou konstrukcí, a i když v uších seděly velmi dobře, špunty sedí v uších ještě lépe a dokáží více utěsnit zvukovod.

Pro verze není zas tak drobná jako předchozí generace. Každá z „pecek“ má rozměry 20,5 x 19,5 x 20,8 mm, což je ale stále dobré. Nejsou ale příliš placatá, takže z ucha (především z těch menších) trochu vystupují. Buds Live, ale i Buds+ v uších vypadají o poznání méně nápadněji.

Hmotnost je také vyšší, konkrétně 6,3 gramu. Pro srovnání Buds Live mají 5,6 gramu. Tělo je opět vyrobeno z kvalitního plastu a špunty do ucha jsou ze silikonu. Na vrchní lesklé straně se nachází i dotyková ploška pro ovládání – zhruba uprostřed mezi mikrofony. Ty jsou zde dva – větší primární a sekundární v podobě malé dírky.

Hladký povrch sluchátek je pěkný, ale ne příliš praktický

Jak již bylo zmíněno, tak povrch sluchátek je lesklý a hladký. Což sice vypadá pěkně, ale po hladkém povrch kloužou prsty, takže sluchátko jde v uchu hůře natočit. Stejně tak na vrchní straně rády ulpívají otisky prstů a mastnota. Druhá polovina pecky je z plastu matného. Rozdělení sluchátek na dvě části je u stříbrné a fialové barvy více vidět, zatímco u černé si toho prakticky nevšimnete.

Na spodní straně se nachází výstup reproduktoru s úchytem na špunt, průduch mikrofonu a senzor přiblížení pro detekci vložení do ucha. Najdeme zde i dva kovové piny pro dobíjení (nově nejsou pozlacené) a označení levého/pravého sluchátka.

Sluchátka jsou poměrně malá a rozhodně si při přenášení dejte pozor, abyste je neztratili. Naštěstí je můžete uložit do praktické a kompaktní krabičky ve tvaru pudřenky. Tam pěkně zapadnou a díky magnetu jsou i bezpečně přichyceny.

Pohodlnost nošení: vhodné i na sport

Bezdrátová sluchátka od Samsungu mi v uších vždy perfektně držela a nemohl jsem si vynachválit pohodlnost nošení. Jak je o to u Buds Pro, které mají zcela nový design? Prvních pár dnů jsem si musel na nošení sluchátek zvykat. Mají trochu jiný tvar, než na který jsem ze svých Galaxy Buds zvyklý.

Sluchátka nemají žádnou „ploutvičku“, která by se v uchu zahákla a díky níž by nevypadla z ucha. Nicméně i tak drží v uších jako přibitá, i když se mi tomu po prvních pár minutách po nasazení nechtělo vůbec věřit – z nošení jsem měl ze začátku trochu divný pocit a bál se, že mi z uší vypadnou.

Moje obavy ale byly liché, protože v uších drží perfektně. Při chůzi, běhu nebo při cvičení v uších drží jako přibitá. Zkoušel jsem je několikrát vytřást z ucha, ale nikdy se mi to nepodařilo, takže pochvala pro Samsung. Ani při sportu při zpoceném vnitřku ucha nevyklouznou, nicméně z Buds a Buds+ jsem měl díky jejich „ploutvičce“ o něco lepší pocit.

Zvládnou celodenní provoz

Sluchátka jsou nesmírně pohodlná a v uších nijak netlačí. Během týdenního testování jsem půjčil sluchátka na vyzkoušení několika lidem z mého okolí a všichni si pochvalovali, jak jim dobře sedí. I když je pravda, že pro menší uši příliš nejsou.

Pro dámy jsou vhodnější Buds Live. Sluchátka jsou hodně lehká a ani po pětihodinovém neustálém nošení vás z nich nebolí hlava, uši a nepřijdou vám nepříjemná.

Voděodolnost IPX7 a netradiční nástavce

V balení jsou 3 velikosti ušních nástavců. Několik dní jsem používal střední velikost špuntů, ale později jsem je vyměnil za ty největší. Ty do mého ucha padly lépe, sluchátka drželo pevněji a zvukovod byl ještě více utěsněn.

Špunty nemají kruhový tvar, ale oválný, který kupodivu do ucha lépe zapadne. Nástavce jsou také poměrně vysoké, díky čemuž do ucha zajedou hlouběji. O správné nasazení a ukotvení se starají speciální prolisy na každém špuntíku. Uvnitř je také praktická mřížka, která zabraňuje, aby se do sluchátka dostávaly nečistoty.

Potěší také voděodolnost s certifikací IPX7, což je nejvyšší hodnota, kterou jsem kdy u podobných sluchátek viděl. Měly by tedy snést ponoření do vody do hloubky jednoho metru po dobu 30 minut, což je obdivuhodné. Hrubší zacházení jim vadit nebude, ale i tak jsem si je radši do vany ani do sprchy nebral.

Technologická výbava sluchátek

I přes malé rozměry se Samsungu podařilo do každého sluchátka vměstnat velkou spoustu technologií. V každém sluchátku se nachází 11mm basový měnič a 6,5mm tweeter pro výšky. O jejich naladění se tradičně postarala společnost AKG. Kromě měničů v nich najdeme akcelerometr, gyroskop (pro 3D zvuk), infračervený senzor přiblížení, Hallův senzor, snímač dotyku a tři mikrofony (dva vnější a jeden vnitřní).

Konektivitu zajišťuje Bluetooth 5.0 (LE až 2 Mbps) a Bluetooth profily A2DP, AVRCP a HFP. Podporovány jsou audiokodeky SBC, AAC a Scalable (proprietární řešení od Samsungu). Co ve sluchátkách chybí je interní paměť, což je trochu škoda – běhání pouze se sluchátky musíte oželet.

Skvělá výdrž baterie a rychlé nabíjení

Uvnitř každého sluchátka najdeme baterii o kapacitě 61 mAh. První generace měla akumulátor o kapacitě 58 mAh, Buds+ dokonce 85 mAh a Buds Live 60 mAh. Díky ní zvládnou Buds Pro streamovat hudbu nepřežitě až 8 hodin, popřípadě vydrží až 5 hodin telefonních hovorů. Buds+ vydržely až 11 hodin, respektive 7,5 hodiny hovoru. Se zapnutý, ANC se výdrž zkrátí na 5 hodin, respektive 4 hodiny hovorů.

Uvnitř pouzdra se ukrývá velký akumulátor o kapacitě 472 mAh (stejně jako u Buds Live). Pro srovnání krabička pro Buds+ měla pouze 270mAh baterii. Samotné pouzdro přidá sluchátkům dalších až 28 hodin výdrže (v závislosti na stylu používání), což je perfektní. Přičemž 3 minuty rychlého nabíjení dokáže prodloužit výdrž Buds Pro o 30 minut, 5 minut nabíjení až o 1 hodinu a 10 minut nabíjení o 85 minut.

Sluchátka se dobíjejí skrze pouzdro, k čemuž slouží dvojice pinů na každém sluchátku. Krabička samotná se nabíjí technologií Qi, takže je možné využít buď jakékoli bezdrátové nabíječky nebo záda vlajkových smartphonů Samsung, či jiných zařízení, které podporují reverzní dobíjení. Druhou možností je dobíjení skrze USB-C, které je ale stejně rychlé jako to bezdrátové.

Nabití stanice společně se sluchátky trvá zhruba hodinu a 45 minut. Já sám jsem sluchátka po dokončení poslechu vždy ihned umístil do nabíjecího boxu, aby byla na další den (použití) opět nabitá.

Propojení s telefonem a kompatibilita

Pro rychlé a automatické párování stačí otevřít pouzdro a Galaxy Buds Pro se samy spárují s vaším zařízením. Tato funkce je k dispozici pouze u smartphonů Samsung s operačním systémem Android 7.1.1 a novějším a s nainstalovanou aplikací SmartThings.

Sluchátka lze také propojit se všemi telefony s Android 7.0 a vyšším s minimální hodnotou RAM 1,5 GB. Ke správě sluchátek slouží aplikace Galaxy Wearables, v níž můžete Buds Pro nastavit, aktualizovat, popřípadě je najít. Maté v ní i přehled o úrovni nabití každého sluchátka i pouzdra, za což velice chválím.

Galaxy Buds Pro samozřejmě přes Bluetooth spárujete také s iPhonem 7 a novějším s iOS 10 a vyšším pomocí aplikace Samsung Galaxy Buds. Sluchátka také připojíte k jakémukoli jinému zařízení s Bluetooth (například k počítači). V tomto případě je využijete jen pro přehrávání audia (funguje pauza a play) nebo při volání, na ostatní funkce si budete muset nechat zajít chuť.

Dotykové a hlasové ovládání

Veškeré interakce se sluchátky lze provádět skrze dotykovou plošku, která je na každém sluchátku. Zatímco u Buds Live jsem dotykové ovládání trochu kritizoval, protože jsem si musel na umístění a citlivost dotykové plochy zvyknout, u nových sluchátek jsem nadmíru spokojený. Na plošku jsem se vždy bezpečně trefil, je totiž poměrně velká, a dotyk byl v 95 % případů správně rozeznám.

Jedním klepnutím spustíte/pozastavíte přehrávání hudby, dvojitým poklepáním přeskočíte na další skladbu, případně přijmete/ukončíte hovor. Trojitým poklepáním se vrátíte na skladbu předchozí. Přidržením prstu na jednu sekundu se spustí vámi přednastavená funkce nebo odmítnete hovor.

Uživatelskou volbu můžete nastavit pro každé sluchátku zvlášť. Tou může být zapnutí/vypnutí funkce aktivního potlačení šumu, spuštění aplikace Spotify nebo snížení, respektive zvýšení hlasitosti. Dále lze zapnout spuštění asistenta Bixby popřípadě Google asistenta, který je v angličtině. U Buds(+) bylo dostupné zadávání hlasových příkazů i v češtině skrze Google, což nyní ale u nové verze Androidu nelze a je to velká škoda.

Užitečné funkce

Se sluchátky lze samozřejmě také telefonovat, příjem zvuku jde do obou sluchátek. Vnější mikrofony jsou dva, proto je telefonování přes sluchátka vcelku kvalitní. Zkoušel jsem telefonovat v úplném klidu (v místnosti nebo v lese), kdy si protistrana pochvalovala velmi dobrý zvuk.

Když jsem telefonoval v rušnější prostředí, šla kvalita hovoru mírně dolu a občas se můj hlas trochu ztrácel. Celkově je ale telefonování s Buds Pro velmi pohodlné pro obě strany. Může za to především primární mikrofon, který je citlivý a má vysoký poměr SNR (signálu k šumu). Je také kryt mřížkou pro lepší odolání větru.

Oznámení: sluchátka vám přečtou i notifikace

Nechybí ani upozornění na oznámení. Můžete si nastavit, na která oznámení vás sluchátka upozornění, dokonce vám je dokáží i přečíst. Pokud máte v telefonu nastavený převod textu na řeč v češtině, tak vám sluchátka přečtou notifikace i česky, což je super.

Sluchátka se sama zapínají i vypínají. Jednoduše poznají, když je vložíte do uší – tím dojde k jejich aktivaci. Poté stačí klepnout na sluchátko a začne se přehrávat hudba. Po vyjmutí z uší se zase ihned automaticky vypnou. Toto řešení je povedené a ušetří sluchátkům energii. Nově po vložení jednoho sluchátka do ucha se na něm aktivuje funkce okolního zvuku, takže funguje jako naslouchátko. Až poté, co vložíte obě sluchátka do uší se tato funkce vypne.

V nastavení Labs se dá ještě zapnout herní režim pro minimalizaci zpoždění zvuku. Hodit se může i funkce Najít moje sluchátka (nově přes SmartThings Find), kdy se zobrazí na mapě jejich přesná poloha a můžete je i „prozvonit“. Poté začnou sluchátka vydávat ptačí zvuky (hodně nahlas) tak, abyste je našli, ale jen pokud jsou k telefonu připojená.

Špičkový zvuk

U Galaxy Buds Live jsem jejich zvukový projev hodně chválil a verze Pro je na tom ještě lépe. Sluchátka hrají o poznání lépe než loňské dva modely. Sluchátka mají plnější zvukový přednes i přijdou mi o trochu hlasitější. Osobně jsem poslouchal skladby maximálně na 50 % hlasitosti, a to i ve hlučnějších prostředí.

Zvuk je čistý, vyvážený a žádné pásmo není dominantní. Středy jsou skvělé, výšky jasné a basy jsou úderné. U některé hudby mě až překvapilo, jak dokáží být basy hutné a u filmů jsem hodně krát zažil pořádné dunění.

Jako mladý uživatel mám rád velký důraz na basy a díky speciálnímu basovému měniči hrají Buds Pro velmi dobře. Ano, klasická hudba není úplně pro ně, ale ony míří na trochu jiný segment uživatelů. Spokojeni budou jak fanoušci elektronické hudby, popu, tak i milovníci tvrdíš rockové muziky.

Hodnocení zvuku je čistě subjektivní a každý jej může vnímat trochu jinak. Sluchátka se také skvěle hodí i pro sledování videí nebo filmů. V aplikaci Galaxy Wearables lze vybírat mezi několika zvukovými profily.

Ekvalizér nabízí režim normální, zesílení basů, měkký, dynamický, jasný a zesílení výšek. Já nejčastěji používal dynamický profil, který je dobře vyvážený a hodí se pro poslech různých žánrů. Na tak malý kousek elektroniky hrají Galaxy Buds Pro velmi dobře a troufám si tvrdit, že dokáží uspokojit i méně náročné audiofily.

Aktivní potlačení hluku je skvělé, konečně

Konečně zde máme použitelné ANC. U Galaxy Buds Live mě aktivní potlačení hluku příliš neoslovilo, ale zde je to jiné kafe. Buds Pro mají plnohodnotné ANC a tuto funkci jsem si na nich hodně oblíbil. Vlastně je to jedna z jejich velkých předností a měl jsem ji neustále zapnutou. Samotná špuntová konstrukce dokáže pasivně okolní ruchy odstínit tak na 50 %, ale s aktivním ANC je to ještě lepší.

Samsung tvrdí, že sluchátka dokáží odfiltrovat až 99 % procent okolních zvuků. No, osobně jsem Buds Pro porovnával s velkými sluchátky od Sony (WH-1000X M3), u kterých je ANC bráno za jedno z nejlepších. U nich je potlačení hluku spolehlivé tak na 95 %. U Buds Pro bych řekl, že jsou schopné zvuk odstínit na 90 %.

Zejména nízké frekvence úplně vymizí – zvuk v autobuse, v letadle apod. Střední tóny jsou trochu tlumenější a mají vyšší frekvenci. Vysoké tóny mají nižší hlasitost, ale většinou je i tak slyšíte. Například s hlukem v kavárně (což jsem bohužel v dnešní době musel simulovat doma) si sluchátka neporadí tak dobře jako například Apple AirPods Pro (ty naopak tak dobře nefiltrují nízké tóny). Sluchátka většinou nedokáží odfiltrovat nahodilé (rychlé) zvuky, ale filtrují zejména ty stálé.

Ambientní režim a detekce hlasu

Opačnou funkcí ANC je ambientní režim, který naopak okolní zvuk zesiluje. To se může hodit při běhání apod., kdy chcete slyšet své okolí. Okolní zvuk můžete nastavit ve 4 úrovních. Ta nejvyšší okolní zvuky zesílí tak moc, až je to trochu nepříjemné, nicméně pro lidi, kteří hůře slyší to může být užitečné.

Novinkou je automatická detekce vašeho hlasu. Každé ze sluchátek disponuje speciální jednotkou pro záznam hlasu, která dokáže detekovat váš hlas a přepnout z ANC na okolní zvuk. Tato funkce se může hodit, pokud například někoho potkáte a nechtějí se vám vyndávat sluchátka z uší.

Tato funkce funguje překvapivě velmi dobře a sluchátka opravdu reagují pouze na váš hlas. Detekce probíhá zřejmě na základě vibrací hlasu, protože na jiné hlasy sluchátka vůbec nereagují. Dokonce ani na můj hlas, který jsem pustil z reproduktorů počítače sluchátka nereagovala. Nastavit si můžete dobu, po které se sluchátka přepnou zpět do ANC režimu.

Závěrečné hodnocení

Samsung Galaxy Buds Pro jsou výborná sluchátka a čekání na plnohodnotné ANC se vyplatilo. Aktivní potlačení hluku je skvělé – hravě se poradí se stálým hlukem, hluboké tóny úplně odstíní a střední frekvence utlumí. Náhodné zvuky příliš dobře neodstíní, zde jsou o něco lepší Apple AirPods Pro, nicméně Buds Pro zase lépe potlačí zvuky s nízkou frekvencí. Osobně jsem ANC používal nepřetržitě.

Sluchátka hrají špičkově, zde nemám co vytknout. Jsou hlasitá, mají široký rozsah, přednes je vyvážený, basy hutné a výšky čisté. Na danou cenovou relaci hrají adekvátně. Velice chválím za dlouhou výdrž baterie a za rychlé nabíjení. Nabíjecí pouzdro se mi líbí a je praktické, ale u stříbrné verze příliš neladí a je více do fialova. Navíc víko krabičky se neotvírá plynule a nepůsobí to příliš prémiově. Plusové body si sluchátka zaslouží i za voděodolnost IPX7.

Musím říct, že mám velký problém si vybrat sluchátka, která by mi v uších seděla, ale Samsungu se to opět povedlo a Buds Pro jsou stejně pohodlná jako předchozí verze, která mi v uších drží naprosto perfektně. Nevypadnou ani při běhání, skákání apod., avšak díky absenci „ploutvičky“ jsem se při jejich nošení trochu bál a měl jsem pocit, že mi vypadnou, což se ale nikdy nestalo.

Co možná zájemce nepotěší je absence interní paměti, což mě jako majitele chytrých hodinek nemusí až tolik trápit, ale je to rozhodně škoda. Také zatím chybí funkce prostorového 3D zvuku pro video. Dámám mohou vadit trochu větší rozměry, pro ty jsou vhodnější Buds Live. Zájemce příliš nepotěší ani cena, která se mezigeneračně pochopitelně zvýšila. Za cenu 5 999 Kč ale dostanete kvalitní sluchátka, která dlouho vydrží, pěkně vypadají, dobře sedí v uších, slušně hrají a mají skvělé ANC.