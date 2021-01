Recenze Samsungu Galaxy S21 a S21+: zatraceně sexy telefony

Samsung letos představil trojici svých vlajkových novinek řady Galaxy S21 trochu netradičně už v první polovině ledna. Mega recenzi nejvyššího modelu S21 Ultra jste si mohli přečíst už před několika dny a nyní se podíváme na zbývající dva modely Galaxy S21 a Galaxy S21+. Právě dnes se trojlístek smartphonů začíná oficiálně prodávat na českém trhu.

konec nudným plackám; novinky lákají na nápaditý design a zajímavé barvy

Galaxy S21 má velmi příjemné rozměry, špičkový fotoaparát a skvělou výbavu

balení je hodně osekané – chybí nejen sluchátka, ale i nabíječka

Jak se od sebe liší Galaxy S21 a S21+?

A proč recenzuji oba telefony dohromady? Ve skutečnosti mezi nimi není až tolik rozdílů a jedná se tedy o hodně podobná zařízení. Jako první si asi všimnete dvou velikosti. Pluskový model přirozeně nabízí větší panel a to 6,7 palců oproti 6,2 palcům u Galaxy S21. Rozlišení ale zůstává u obou stejné: 2400 x 1080 px. Také dynamická obnovovací frekvence dosahuje stejných hodnot v rozmezí 48 až 120 Hz.

Dalším znatelným rozdílem je materiál, z kterých jsou vyrobena záda obou modelů. Menší Galaxy S21 má záda plastová, zatímco S21+ přichází s tvrzeným sklem. Tady bych rád zmínil, že ačkoliv si použití plastu vysloužilo kritiku veřejnosti, konstrukce telefonu je velmi pevná a vše lícuje, jak má. Nemám tedy vůbec žádný problém s plastovými zády, které navíc v matném provedení vypadají opravdu pěkně a nevzbuzují dojem levného telefonu.

Větší model S21+ pak nabízí také větší baterii s kapacitou 4800 mAh. Do menšího S21 se vešel 4000mAh akumultor. A jedním ze zásadních rozdílů především do budoucna je přenos pomocí technologie UWB, kterým se také může chlubit pouze dražší varianta. To aktuálně nemusí mrzet, nicméně pokud telefony neměníte každoročně a máte v plánu s S21 nějaký pátek vydržet, za pár měsíců či let vás může absence UWB přenosů zamrzet. Větší rozšíření této technologie je za dveřmi.

Posledním logickým rozdílem je samozřejmě cena obou modelů. Galaxy S21 startuje na částce 22 490 Kč (128 GB), Galaxy S21+ na 27 990 Kč (128 GB). Varianty s 256GB pamětí pak vyjdou na 23 990 a 29 490 Kč včetně DPH.

Obsah balení neoslní, design rozhodně ano

Už když ke mně dorazily exempláře Galaxy S21 a S21+, všiml jsem si poměrně malé krabičky. Samsung se totiž vydal po stejné cestě jako Apple a Xiaomi a ze základní výbavy odstranil nabíječku. S telefony vám tedy dorazí pouze návod, špendlík na SIM slot a kabel (USB-C to USB-C). Balení je dokonce tak osekané, že chybí i sluchátka.

Tento krok vzbuzuje velké vášně, nicméně i já se řadím mezi uživatele, kterým doma leží hromada různých typů napájecích adaptérů. Zkrátka telefony odchází, nabíječky zůstávají. V dnešní době navíc mnoho lidí vlastní bezdrátové nabíječky, které mohou být integrovány i do nábytku nebo například do auta. Je už tedy na každém, aby si svůj ideální způsob nabíjení našel a nabíječky obstaral v případě, že je ještě nemá.

Samsung samozřejmě tento krok vysvětluje snahou o větší ekologii, to že tím ale ušetří nemalé peníze je zřejmé. Z hlediska financí je to pro Samsung extrémně výhodné – nejen že díky velikosti krabičky ušetří místo při přepravě, ale ještě dokáže nabíječku samostatně.

Jinak ale musím přiznat, že po prvním rozbalení telefonů jsem byl velmi příjemně překvapen. Testoval jsem model S21 v růžovém provedení „Phantom Pink“ a S21+ ve fialové verzi s označením „Phantom Violet“. V kombinaci s bronzovým rámečkem a nevšedně „zakouslým“ modulem s fotoaparáty, které nepatrně vystupuje nad zadní stranu, vypadají oba Samsungy jako z budoucnosti.

Jihokorejský gigant se nebál experimentovat a tenhle krok mu perfektně vyšel – zadní strana prostě vypadá fantasticky, a to zejména v nové fialové variantě, a mezi konkurencí jej poznáte na první pohled. Dílenské zpracování působí velmi solidním dojmem, nikde nic nevrže a vše dokonale lícuje. Krytí IP 68 značí kompletní odolnost proti vniknutí vody (a prachu).

Jak jsem již zmiňoval v úvodu, špatný pocit nemám ani z plastových zad levnější S21. Možná se mi dokonce tato matná úprava líbí více a zároveň méně klouže v ruce. Oba modely jsou k dispozici ještě ve dvou dalších barevných variantách – šedé a bílé. Otisky prstů více ulpívají na skleněných zádech S21+.

Na pravé straně telefonů najdeme dvě typická tlačítka pro odemčení a nastavení hlasitosti. Spodní strana ukrývá USB-C konektor. Vedle něj je slot na SIM karty a také mřížka reproduktoru. Druhý reproduktor se ukrývá v horní části telefonu a ačkoliv umí hrát dost hlasitě, zvukově se jedná spíše o průměr. Marně byste hledali 3,5mm výstup pro připojení sluchátek či slot na paměťové karty.

Co se týče rozměrů, oba smartphony patří mezi ty větší a těžší (171/202 gramů). Vzhledem k tomu, že pro osobní použití mám o kus menší iPhone SE (2020), nějakou dobu jsem si musel zvykat. S menším Galaxy S21 bych si dokázal představit dlouhodobou spolupráci, u většího S21+ už bych měl asi problém, nicméně tohle je mé zcela subjektivní hodnocení velikosti – tu každý uživatel vnímá zcela jinak.

Displej, čtečka otisku prstů a detekce obličeje

Jednou z věcí, která mě na obou zástupcích řady Galaxy bavila nejvíce, byl jednoznačně displej. Velký panel s opravdu minimálním rámečkem vypadá skvěle. Konkrétně se jedná o Full HD+ Dynamic AMOLED panel s uhlopříčkou 6,2″, respektive 6,7″. Technologie Eye Comfort Shield automaticky mění barvy displeje, abyste večer tolik nenamáhali unavené oči (ano, jde o klasický filtr modrého světla).

Potěší i dynamická obnovovací frekvence v rozsahu 48 až 120 Hz, kterou si systém sám nastavuje podle potřeby. Poměr stran je 20:9 a jemnost 412 ppi (394 ppi u větší S21+). Maximální jas pak dosahuje hodnoty 1300 nitů, což je více než dostačující i na přímém slunečním světle.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S21 Systém: Android 11 Rozměry: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm , Hmotnost: 171 gramů Čipset: Samsung Exynos 2100, octa-core, 1x 2,9 GHz Cortex-X1, 3x 2,80 GHz Cortex-A78, 4x 2.2 GHz Cortex-A55 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,2", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 64 Mpx, f/2.0, 28mm, 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x bezztrátový zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 13mm, 1/2.55, 1.4µm, širokoúhlý , Přední kamera: 10 Mpx, f/2.2, 26mm, 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 4K video, Auto-HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 22 499 Kč Kompletní specifikace

Obnovovací frekvence displeje se dle Samsungu mění v rozmezí 48 až 120 Hz, při běžném použití ale displej přepínal pouze mezi 60 Hz a 120 Hz. Na 60 Hz přecházel v momentech, kdy jsem např. četl delší text a obraz se nehýbal. Vyšší frekvenci pak využívá, když skroluji po displeji nebo přehrávám video.

Nová generace, nižší rozlišení?

Samsung u loňské řady Galaxy S20 sice používal jemnější Quad HD rozlišení, nicméně kvůli lepší výdrži bylo ve výchozím stavu stejně softwarově nastavené Full HD+. Na Quad HD se uživatel mohl přepnout ručně, nicméně ve svém okolí neznám nikoho, kdo by to dělal. Quad HD rozlišení tak mělo být hlavně marketingové lákadlo a zbytečnost takto jemného zobrazení letos konečně došla i inženýrům v Samsungu, který se u modelů S21 a S21+ vrátil zpět k Full HD+.

Selfie kamera je umístěna uprostřed horní části displeje, což je moc fajn řešení a v žádném případě mi při používání nepřekážela; vlastně jsem o ní prakticky nevěděl. Ochranným sklem zobrazovače je v tomto případě poslední generace Gorilla Glass Victus.

Prst nebo obličej?

Se zobrazovacím panelem úzce souvisí i čtečka otisků prstů, která je v něm integrována. Oproti loňské generaci je o poznání rychlejší a přesnější. Otestoval jsem i odemykání obličejem, u kterého Samsung používá 2D skenování – tedy méně bezpečnou variantu, než je například technologie Face ID od Applu. Autentizace je i v tomto případě velice svižná. Problémy tradičně nastaly až při venkovním použití, protože s rouškou si skener prostě neporadí. To ale není vina Samsungu, stejně na tom jsou i ostatní výrobci.

Odemykání obličejem doporučuji využívat především během dne, v noci či v horších světelných podmínkách už technologie tak dobře nefunguje, ale naštěstí lze kdykoliv sáhnout po otisku prstu.

Výkonu je dostatek

O dostatečný výpočetní výkon se v mezinárodní variantě smartphonu stará Exynos 2100 využívající 5nm výrobní proces. Jedná se o osmijádrový procesor doplněný o grafický čip Mali-G78 MP14. Operační paměť disponuje zcela dostačující kapacitou 8 GB.

Co se týče běžného používání, musím říci, že systém působí velmi rychle. Přesuny mezi jednotlivými obrazovkami i spouštění aplikací je bleskové. Výkon jsem se pokusil zhodnotit také s pomocí benchmarku Geekbench 5 a výsledek nebyl vůbec špatný. Galaxy S21 v tomto případě pokořil OnePlus 8 Pro v jednojádrovém i vícejádrovém testu.

V rámci testování jsem vyzkoušel i mobilní verzi Call of Duty nebo Real Racing 3. U žádné z her jsem nezaznamenal problémy s výkonem a vše bylo naprosto plynulé. Telefon se sice po pár minutách lehce zahřál, ale nejedná se o nic dramatického. Z hlediska výkonu tedy nemám co vytknout.

Vzhledem k tomu, že oba smartphony jdou na trh se základní pamětí o kapacitě 128 GB, doporučím náročnějším uživatelům sáhnout po 256GB variantě. Paměťovou kartou tady nic nevyřešíte, jelikož ta ve výčtu specifikací zcela chybí.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S21+ Systém: Android 11 Rozměry: 161,4 x 75,6 x 7,8 mm , Hmotnost: 202 gramů Čipset: Samsung Exynos 2100, octa-core, 1x 2,9 GHz Cortex-X1, 3x 2,80 GHz Cortex-A78, 4x 2,2 GHz Cortex-A55 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,7", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 64 Mpx, f/2.0, 28mm, 1/1.72", 0.8µm, 3x bezztrátový zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4µm, širokoúhlý , Přední kamera: 10 Mpx, f/2.2, 26mm, 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 4K video, Auto-HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4800 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 27 999 Kč Kompletní specifikace

Konektivita

Oba telefony disponují dvěma sloty na nanoSIM kartu, případně lze sekundární číslo nahrát i na eSIM. Kromě běžných standardů zvládá i 5G ve verzích Sub6 i mmWave. Dále je ve výbavě Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 a GPS (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO) nebo NFC. UWB technologii pro přenos na krátké vzdálenosti má pouze vyšší model S21+, což je trochu škoda.

Fotoaparát a záznam videa

Samsung Galaxy S21 a S21+ sdílí i stejnou fotovýbavu. Ta se skládá ze tří čoček na zádech telefonu a jedné přední kamerky:

Hlavní 12MPx senzor se světelností f/1.8 a velikostí čipu 1/1,76″, nechybí optická stabilizace obrazu ani fázové ostření s technologií Dual Pixel

64 MPx teleobjektiv se světelností f/2.0 a velikostí čipu 1/1,72″, opět nechybí optická stabilizace, 1,1x optický zoom, 3x hybridní zoom a fázové ostření

Širokoúhlý objektiv má 12 MPx, světelnost f/2.2 a velikost čipu 1/2,55″

Přední kamera má 10MPx senzor se světelností f/2.2 a velikostí čipu 1/3,24″, ani tady nechybí fázové ostření s technologií Dual Pixel

Zadní fotoaparát umí nahrávat video v maximální kvalitě 8K při 24 snímcích za sekundu. Přední kamera pak zvládá až 4K kvalitu s maximální frekvencí 60 snímků za sekundu. Tři čočky na zádech telefonu doplňuje LED blesk.

Víceméně stejnou fotografickou výbavu nabízel i předchůdce Galaxy S20, pro uživatele přecházejících ze starších smartphonů se ale jedná o velký krok kupředu.

Single Take mód a pohled režiséra

Mezi nové funkce patří tzv. Single Take mód, který mě osobně bohužel příliš nenadchl. Respektive zas tak o novou funkci nejde, jelikož ji Samsung představil už u loňských modelů. Díky němu byste měli být schopni vyfotit zajímavé snímky i v situacích, kdy nevíte co fotit nebo jak to fotit. V průběhu snímání byste měli fotoaparát mířit na své okolí, přičemž telefon sám za vás vybere vhodné objektivy, snímky i případnou úpravu obrázků.

Ačkoliv to v jistých scénářích může fungovat, v mém případě jsem se k žádnému zajímavému výsledku nedostal. Snímky z této funkce působily nahodile a vlastně mi to celé nedávalo moc velký smysl. Dle mého názoru bych měl mít nějakou představu, co chci vyfotit a jak to chci vyfotit. Toto za nás zatím smartphone nevymyslí.

Directors View on Galaxy S21 5G

Pohled režiséra (Directors View) má určitě mnohem lepší využití. V tomto módu snímají všechny objektivy zároveň a je na vás, jaký obraz si zvolíte pro daný záběr. Můžete je ale v reálném čase porovnávat. Díky zapojení přední kamery se tato funkce bude hodit vlogerům a tvůrcům obsahu pro sociální sítě. Porovnání scény z jednotlivých objektivů ale ocení určitě větší množství uživatelů.

Hlavní fotoaparát a teleobjektiv

Ačkoliv je u hlavního senzoru možné fotit až v kvalitě 64 MPx, pro běžné použití to není potřeba. Zároveň v rámci úspory místa v úložišti není od věci běžné snímky fotit klasicky do 12 MPx. V případě, že potřebujete detailnější fotografie nebo víte, že budete fotku značně ořezávat, můžete zvolit velké rozlišení. I v menším rozlišení jsou ale fotky z hlavního snímače velmi kvalitní. Nechybí věrné barvy, vykreslené detaily i bezproblémová ostrost snímků. Dynamický rozsah je také dobrý a šum minimální.

Tip: všechny snímky z testování (v plném rozlišení) naleznete zde

Teleobjektiv byl pro mě další z příjemných překvapení. Ačkoliv telefon nabízí až přiblížení 30x, maximální použitelné je většinou 10x. I tak ale teleobjektiv funguje dobře a je díky němu možné zachytit i vzdálenější objekty. Díky vylepšené stabilizaci lze i při přiblížení 30x zaměřit velmi přesně.

Širokáč a další funkce

Na výborné úrovni jsou také snímky z širokoúhlého objektivu. Ačkoliv občas můžou působit mírně nepřirozeně, dá se s ním vymyslet plno zajímavých kompozic a s trochou trpělivosti dojdete i ke kvalitním výsledkům.

Z dalších funkcí bych ještě rád zmínil režim Pro, který umožňuje detailní nastavení v podobě úpravy ISO, clony nebo délky expozice. Dále samozřejmě nechybí portrétový režim, panoramatické snímky nebo noční mód.

Tip: všechny snímky z testování (v plném rozlišení) naleznete zde

K dispozici jsou různé metody fotografování. Můžete použít hlasový příkaz, nastavit si plovoucí spoušť kdekoliv na displej nebo snímat při ukázání dlaně na displej, což se hodí především pro selfie kameru. U hlasových příkazů jsem měl zhruba 50% úspěšnost, zbylé dvě funkce byly bez problému.

Noční fotka je další silná stránka Samsungu S21. Byl jsem překvapen, jak ostré a detailní snímky může vytvořit za velmi špatných světelných podmínek. V případě, že se vám některé noční fotky zdají až nepřirozeně světlé, stačí si trochu pohrát v režimu Pro a vyrobit si tak opravdové tmavé noční fotky.

Video

Co se týče videa, telefon umí až 8K rozliení při 24 snímcích za vteřinu, nicméně jde spíše o marketingové lákadlo. Častěji rozhodně využijete 4K nebo Full HD. Zde je možnost volby mezi 30 a 60 snímky za vteřinu. Full HD rozlišení umožňuje zapnout také speciální stabilizaci (Super Steady), která celkem slušně funguje i při rychlé chůzi nebo běhu.

Samsung Galaxy S21 a S21+: 8K camera test

Bohužel není k dispozici u vyšších rozlišení, kde stabilizace při dynamičtějších záběrech trochu pokulhává. Statické záběry jsou i při vyšších rozlišeních na špičkové úrovni, ale na to už jsme u Samsungu zvyklí. Při natáčení videa je zároveň možné přepínat mezi jednotlivými objektivy (neplatí u 4K/60 FPS a 8K rozlišení). Příkladná je i kvalita záznamu zvuku, který lze nahrávat stereo.

Velmi slušná výdrž baterie

Akumulátory u modelů S21 a S21+ mají kapacitu 4000 mAh a 4800 mAh. Ačkoliv je ve výbavě výkonný procesor a poměrně velký displej, telefony hravě zvládnout běžný pracovní den na jedno nabití.

Výdrž Galaxy S21 jsem testoval v mém typickém provozu – většinu dne připojení na Wi-Fi, občasné přečtení zpráv a novinek, několik stručných konverzací na Messengeru, zhruba půl hodiny na Facebook a Instagram, cca dvacet kratších telefonních hovorů a několik SMS zpráv, občas nějaká fotka a na závěr ještě hodina navigace v autě přes Waze. To vše jsem absolvoval s adaptivním jasem a adaptivní obnovovací frekvencí displeje. Před ulehnutím do postele měl smartphone ještě zhruba 30% energie.

Z toho lze soudit, že při úspornějším způsobu použití by telefon mohl zvládnout až ke dvěma dnům na jedno nabití. A to je na takto vybavený stroj více než nadprůměrná hodnota.

Nabíjení probíhá buďto pomocí USB-C kabelu s výkonem 25 W, nebo bezdrátově (15 W). Je škoda, že řada Galaxy S21 nepodporuje i rychlé 45W nabíjení, kterým disponoval například Galaxy S20 Ultra či Note 10+.

Dobíjení přes 25W adaptér zabere zhruba jednu hodinu a 10 minut, přičemž za půl hodinky telefon nabijete na 57 procent. Řada Galaxy S21 zvládá i reverzní nabíjení. Na jeho zádech tak můžete dobíjet třeba bezdrátová sluchátka výkonem 4,5 W.

Android 11 a One UI 3.1

Ačkoliv musím přiznat, že mám jako primární telefon iPhone, Android ve verzi 11 s rozhraním One UI 3.1 na mě udělal velký dojem. I přesto, že občas mám pocit příliš mnoha možností výběru, celkový design je čistý a přehledný. Oceňuji množství widgetů a možnost upravovat jejich rozměry dle aktuální potřeby. Nadstavba One UI výrazně vylepšuje jinak celkem nudný vzhled čistého Androidu a přidává mu celou řadu užitečných funkcí. Pro mě, jakožto uživatele iOS, nebyl vůbec problém se na systém adaptovat. Novinkou je funkce s názvem Okamžité titulky, která vytváří titulky v reálném čase k jakémukoliv videu. Je nutno zmínit, že zatím funguje pouze pro angličtinu.

Uživatelské rozhraní lze přepnout do tmavého módu, který možná vypadá ještě lépe. Potěšil mne také přehledný ukazatel stavu a statistiky baterie.

Chválím také funkce pro soustředění a rozpis stráveného času u jednotlivých činností i pro delší časový horizont. Hráče potěší Game Launcher, kde je možné přehledně vybírat mezi hrami a taktéž sledovat statistiku doby hraní. Nesmím zapomenout na speciální režim DeX, která umožňuje telefon propojit s televizí nebo monitorem a používat jej jako počítač.

Závěrečné hodnocení

Ačkoliv jsou nové modely Galaxy S21 a S21+ kvůli některým vlastnostem cílem kritiky a různých debat, dle mého názoru se jedná o telefony s výborným poměrem ceny a výkonu (platí především pro základní Galaxy S21). Za cenu, která je pro mnohé ještě stravitelná, nabízí špičkové displeje, velmi kvalitní fotoaparáty, dostatečnou výdrž na baterii i hromadu výkonu. A navíc skvěle vypadají a mezi konkurenčními telefony je poznáte na první dobrou.

Nevadí mi plastová záda, chybějící nabíječka ani nižší rozlišení displeje. Pokud toužíte po opravdu našlapaném fotoaparátu a Quad HD zobrazení, ideálním kandidátem pro vás bude S21 Ultra (megarecenze). Jestliže jste ochotni zkousnout pár „ústupků“, bude vám bohatě stačit Galaxy S21 nebo S21+. Slovo ústupky jsem dal schválně do uvozovek, jelikož Galaxy S21 i S21+ jsou špičkově vybavené smartphony a patří k tomu nejlepšímu, co si aktuálně můžete pořídit. Verze Ultra naopak cílí na ty nejnáročnější uživatele, kteří chtějí ještě lepší foťák a nevadí jim vyšší cena a výraznější hmotnost i rozměry.

Subjektivně – pokud bych se měl rozhodovat mezi těmito dvěma telefony, šel bych do Galaxy S21 ve fialové variantě, který mi vyhovuje zejména díky menším rozměrům. Jen příliš nerozumím tomu, proč v Samsungu základní model zapomněli vybavit technologií UWB. Jasně, teď se bez ní ještě obejdete, ale později vám rozhodně bude chybět. V případě, že na kompaktnost nehrajete, je samozřejmě skvělou volbou i větší Galaxy S21+.