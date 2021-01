Vše, co potřebujete vědět o UWB. Technologie budoucnosti, které fandí Samsung, Apple i Xiaomi

Jednou z vítaných novinek u nedávno představených Samsungů Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra je podpora technologie UWB. Do redakční pošty nám dorazilo celkem dost dotazů o tom, co se pod touhle krátkou zkratkou vlastně ukrývá. Rozhodli jsme se pro vás proto připravit souhrnný článek, kde vám prozradíme, co to UWB vlastně je a jaké přináší výhody.

Co je to UWB a jak funguje?

Technologii UWB (Ultra-wide band) jsme mohli vidět už loni u modelu Galaxy Note 20 Ultra. Apple podporu pro UWB integroval do iPhone 11, iPhone 12 i Watch Series 6, Xiaomi ji zatím nabízí u smartphonu Mi 10. V podstatě se jedná o širokopásmový přenos, který je vhodný pro komunikaci na krátkou vzdálenost a má mnoho výhod, jako je energetická nenáročnost, bezpečnost i odolnost proti rušení.

Širokopásmový přenos se od Wi-Fi a dalších úzkopásmových přenosů liší (kromě šířky pásma) také výkonem vysílaných vln. Vlny UWB jsou velmi krátké pulzy o nízkém výkonu oproti sinusovým signálům Wi-Fi nebo Bluetooth, které mají mnohem větší výkon ale zároveň mnohem užší pásmo (20-80 MHz oproti více než 500 MHz u UWB). To přináší odolnost proti ruchům a díky dosahu v řádech desítek metrů se může jednat o zajímavou alternativu právě pro Wi-Fi, Bluetooth nebo NFC.

Díky velmi nízkému výkonu UWB signálu nedochází k interferencím s ostatními úzkopásmovými signály a tudíž nevadí, že širokopásmový přenos zasahuje i do frekvencí mobilních sítí. Ty signál s takto nízkým výkonem považují spíše za šum než za rušivý prvek.

Přesná lokalizace okolních zařízení je mnohem bezpečnější například při přenosu dat mezi dvěma zařízeními, kdy u UWB vysíláte pouze pro dané zařízení a ne pro všechna ostatní v dosahu. Což se například u Bluetooth říct nedá. Přesnost této technologie se pak dá využít v mnoha dalších případech.

Seznam smartphonů s podporou UWB:

Bohaté možnosti využití

S rozvojem chytrých domácností a celkově Internet of Things řešení bude mít i UWB nezastupitelné místo v rámci konektivity mezi nimi. Do budoucna bude sloužit také jako bezpečný způsob pro odemčení automobilu smartphonem. Několik velkých značek na takovémto řešení již pracuje (např. Kia, Hyundai, Audi, BMW nebo Ford).

Ačkoliv využití této technologie je zatím stále v plenkách, můžeme zmínit AirDrop od Applu, který UWB už u novějších telefonů používá. Podobně také funkce Nearby Share (Sdílení nablízko) u Samsungů už s širokopásmovým přenosem pracuje. Dalším vývojovým krokem budou bezpečnější platby a nebo již zmíněná komunikace s automobily.

V rámci aplikace SmartThings Find je už nyní možné hledat ztracená zařízení Samsung. S příchodem chytrého přívěšku SmartTag+ pak bude možné pomocí UWB lokalizovat i celou řadu dalších předmětů, lidí nebo zvířat. To sice do jisté míry funguje už nyní díky novému přívěšku SmartTag, ten ale zatím pracuje pouze pomocí Bluetooth LE a hledání tedy není tak přesné.

U SmartTagu+ se můžeme těšit na přesnost v rámci jednotek centimetrů a dosah až k 120 metrům. To vypadá velmi slibně.

UWB a rozšířená realita

Poslední velmi zajímavou variantou využití je propojení s rozšířenou realitou. Díky tomu bychom mohli být navigováni přímo v reálném prostoru pro hledání ztracených věcí nebo třeba ke svému automobilu na rozlehlém parkovišti. Samsung slibuje integraci této funkce v rámci SmartThings Find.

Kromě již zmíněných společností na zařízeních a softwaru s využitím UWB přenosu pracuje i mnoho dalších technologických gigantů. Můžeme zmínit Sony, Qualcomm nebo Bosch. Vypadá to tedy, že se můžeme těšit na celou řadu pestrých scénářů využití.