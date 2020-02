Recenze Samsung Galaxy A71: odpustíte mu vyšší cenu?

„Áčková“ řada u Samsungu vždy sloužila jako jakýsi předstupeň před nejvybavenějšími vlajkovými modely. Její předností bylo kvalitní zpracování, slušné hardwarové parametry a oproti prémiové řadě také nižší cena. Po velkých změnách v produktových řadách máme nyní co do činění s novou řadou Galaxy A, která na slávu svých předchůdců příliš navazovat nechce. Přitom minulá generace řady Galaxy A přinesla velmi zdařilé kousky jako například Galaxy A50, nebo Galaxy A70.

Právě na poslední jmenovaný Samsung Galaxy A71 navazuje. Ač Samsung dělá u tohoto modelu takřka všechno správně, samozřejmě se u něj najde i několik nedostatků. Některé mu odpustíte, jiné bude třeba napravit, nicméně největší překážku aktuálně vidím ve velmi sebevědomé ceně, která může řadu zájemců odradit.

Design a obsah balení

Vynechat obsah balení se v případě Samsungu Galaxy A71 nevyplatí, neboť v něm najdeme jedno drobné překvapení. Rychlá nabíječka a USB-C kabel, který má tuto moderní koncovku na obou stranách, až takové překvapení není. Zato přibalená špuntová sluchátka ano. To se v dnešní době už moc nenosí. Náhradní špunty sice chybí, ale zvukové podání je vcelku kvalitní a jako záložní drátová sluchátka poslouží více než dobře.

Vzhled je hlavním tahákem Samsungu. Ten opět potvrzuje, že design jednoduše umí. Tenké rámečky okolo displeje, zaoblená záda s texturou a duhovými odlesky, nebo nepříliš vystouplý modul fotoaparátu. V kombinaci s tyrkysovou barvou se zkrátka jedná o velmi povedený kousek, který dobře padne do ruky a od kterého jen tak neodlepíte oči.

Má to ale i své stinné stránky. Konstrukce je plastová, a ačkoli se Samsung snaží, seč může, v jeho podání se o prémiový materiál rozhodně nejedná. Etalon v podobě polykarbonátových Nokií tak zůstává nepřekonán. Otisky na modré a bílé variantě až tak viditelné nejsou, pokud ale nechcete telefon neustále leštit, vyhněte se černé variantě.

Displej a hardwarové parametry

Když dojde na rozměry, jedná se o opravdu velký telefon, který se za to ale nijak nestydí. Čelní stranu zabírá ve většině displej typu Super AMOLED s velikostí 6,7″. Rozlišení Full HD+, tedy 1080 × 2400 pixelů, s jemností 393 ppi a výřezem bohatě postačuje. Právě displej je jednou z hlavních předností Galaxy A71. Na přímém sluníčku jsem i díky vysokému jasu neměl potíže se čitelností.

Uvnitř je to ale střední třída jak vyšitá – Snapdragon 730 a grafika Adreno 618, doplněná o 6 GB RAM, 128 GB vnitřní paměti a možnosti rozšíření o microSD karty až do kapacity 1 TB díru do světa neudělá, ale pro běžný provoz více než postačí. V AnTuTu si Galaxy A71 „vybojoval“ 268 879 bodů, což dává střední třídě pořádný štempl.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy A71 Systém: Android 10 Rozměry: 163,6 x 76 x 7,7 mm , Hmotnost: 179 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 730, octa-core 2x 2,2 GHz Kryo 470 Gold, 6x 1,8 GHz Kryo 470 Silver RAM: 6/8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 6,7", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.8, 1/1.7", 26mm 0,8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 13mm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 5 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 32 Mpx, f/2.0, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Z pásem nic zásadního nechybí, na 5G je tady ještě brzo a u nás byste ho minimálně letos stejně ještě nevyužili. Bluetooth 5.0 potěší, absence aptX či jiného kodeku vylepšující bezdrátový poslech už nikoli. USB-C a NFC je v tomto případě samozřejmostí, stejně jako podpora pro rychlé nabíjení či 3,5mm jack. Obecně se dá říci, že nic zásadního Samsungu Galaxy A71 neschází.

Čtečka otisků prstů si našla své místo pod displejem, a tady se Samsung bohužel z loňských „áček“ příliš nepoučil. Během testování jsem se na ni nemohl plně spolehnout; často můj prst nerozpoznala, a to ani v případě, kdy jsem zkusil obvyklý fígl s několikanásobným nahráním stejného prstu. Přibližně 3 z 10 pokusů skončily neúspěchem, navíc rychlost čtečky také není úplně ideální.

Když už se tak stalo, tak odemčení trvalo déle, než by mi bylo milé. Rozpoznání obličeje by si také zasloužilo vylepšit a zejména v horších světelných podmínkách počítejte s delší prodlevou či neúspěchem odemčení. Snad se jedná pouze o softwarové vady, které Samsung v některé z dalších aktualizací odstraní.

Samsung Galaxy A71 nemá vyjíždějící fotoaparát ani žádné jiné vychytávky, které by bránily přítomnosti zvýšené odolnosti proti vodě a prachu. Přesto tady žádnou certifikaci IP nenajdeme, což je rozhodně velká škoda. Alespoň nějaké cákance by Samsung zvládnout mohl, osobně bych to ale neriskoval.

Android 10 vás bude bavit, stejně jako One UI

Hned na úvod této kapitoly musím dát Samsungu velký palec nahoru. Ten si zaslouží ať už za přítomnost aktuálního Androidu 10, tak za svou nadstavbu One UI 2.0, která i takto velký telefon činí velmi dobře použitelným. Dávno jsou zapomenuty doby TouchWiz, kdy nadstavba Samsungu své uživatele tyranizovala. Moderní a svěží přístup Korejcům sluší a troufám si tvrdit, že One UI je vůbec nejlepší uživatelskou nadstavbou, kterou na Androidu můžete mít. Proč? Jednoduše se dobře používá – uspořádání prvků a nabídek je logické a vůbec bych se v tomto ohledu nebál srovnání s konkurečním iOS.

Přesunutí prvků blíže ke spodnímu okraji usnadňuje ovládání, přizpůsobení skrze nejrůznější motivy je velmi bohaté, tmavý režim funguje na jedničku a možnost propojení telefonu s počítačem s Windows na systémové úrovni musím pochválit. Vychytávky typu boční vysouvací lišty s rychlými odkazy, nastavení vypínacího tlačítka, Always on displej nebo nástroje optimalizace zařízení pro co nejlepší výkon a výdrž jsou jen třešničky na dortu.

Různých vychytávek a vylepšení je velká spousta a nemá příliš cenu je všechny vyjmenovat. Samsung ve svém prostředí opět upřednostnil svého asistenta Bixby na úkor Assistanta od Googlu, což nemusí být každému po chuti. Bixby samotný a jeho rutiny nejsou vůbec k zahození, ale do komplexní služby, jakou poskytuje Google, má velmi daleko. A samozřejmě nefunguje v češtině, ale pouze v angličtině.

Pochválit musím také nízký počet předinstalovaných aplikací. Samsung do telefonu nahrál jen to, co považuje za nejnutnější, a to i v případě aplikací od Googlu. Některé jsem si tak hned ze startu musel doinstalovat, jako třeba kalendář. Spolupráce s Microsoftem stále běží na plné obrátky, a tak se dočkáte i několika softwarových kousků z Redmondu. Většina lze odinstalovat, některé pouze vypnout.

Po softwarové stránce Samsung u modelu Galaxy A71 odvedl poctivý kus práce. Optimalizace je příkladná a nikde jsem nenarazil na záseky či jiné zdržování.

Fotoaparát a video

Nejprve začněme několika technickými údaji. Hlavní fotoaparát má vysokých 64 Mpx se světelností f/1.8, čipem velikosti 1/1.7″, ohniskovou vzdáleností 26 mm a ostření detekcí fázového posuvu (PDAF). Chybí mu jen optická stabilizace obrazu – smířit se musíte s elektronickou, což ale v této třídě ničemu nevadí, a navíc funguje velmi dobře.

Druhý je „širokáč“ s rozlišením 12 megapixelů (f/2.2, 13mm), třetí makro objektiv 5 Mpx (f/2.4) a sestavu uzavírá hloubkový senzor s 5 Mpx (f/2.2). Fotoaparáty na zadní straně doplňuje LED blesk a na přední straně selfie kamerka s rozlišením 32 Mpx (f/2.0).

Celkově se dá říci, že to není vůbec špatná sestava, alespoň co se parametrů týče. Aplikace je rovněž rychlá a přehledná, jen je škoda, že funkce typu noční režim či makro, které mají samostatnou čočku, jsou ve výchozím stavu schovány v nabídce „Další…“, ale není problém si je do seznamu hlavních fotících režimů přidat. Spodní lištu si totiž můžete přizpůsobit podle sebe. To je skvělé – režimy, které vás nezajímají, schováte, a ty které chcete využívat, máte na očích. Možnost natáčet videa do formátu HEVC rovněž potěší, jen ukládání do bezztrátového formátu RAW jsem v aplikaci nikde nenašel.

Dobré světelné podmínky fotoaparátům svědčí, fotky jsou ostré, bohaté na detaily, barevně věrné a nemám k nim větší výhrady. Širokáč má občas fotografie rozmazané při okrajích, ale není to žádná tragédie – přesto bych s ním ale doporučoval fotit především za dobrých světelných podmínek. Vysoký dynamický rozsah odvede svou práci a nemá tendenci snímky příliš přesvětlovat. Interiéry jsou pro fotoaparát zkouška, šum začíná být viditelný a ostrost už není tak dobrá jako v exteriérech.

Trefit makro z ruky tak, aby snímek nebyl rozmazaný, je vcelku kumšt. Když se vám to ale podaří a máte pochopitelně dostatek světla, tak je makro plné detailů a příkladně ostré. V praxi je to ale těžší, než by být mohlo. Se stíny si fotoaparát poradí poměrně dobře, protisvětlo je už trochu problém. Přední fotoaparát selfie zvládá poměrně dobře, ale kvůli jejich kvalitě si Galaxy A71 pořizovat nebudete.

Za zhoršených světelných podmínek, tedy v šeru a za tmy, jde kvalita snímků rapidně dolů. Detaily se slévají do sebe, správně zaostřit je velmi těžké a vyvážení bílé automatika příliš nezvládá. Šum je všudypřítomný a ani noční režim to nezachrání. Není to sice až tak špatné, jako u některých konkurentů, nicméně chlubit se těmito fotkami jistě nebudete.

Video lze natáčet maximálně ve 4K rozlišení při 30 snímcích za vteřinu. Je ale škoda, že během natáčení nemůžete plynule přepínat mezi objektivy. Natáčení netrpí neustálým přeostřováním a ostření detekcí fázového posunu významně stabilitě snímků pomáhá. Překvapivě se fotoaparát nezalekne ani protisvětla a rychlé změny scény, což jednoznačně chválím.

Za zhoršených světelných podmínek nečekejte zázraky, scénám chybí detaily a změny scén fotoaparát příliš nezvládá. Na druhou stranu svou práci odvede a určitě bych čekal, že na snímcích bude více šumu. Výtka ale jde na adresu zvuku – s větrem si Galaxy A71 vůbec neporadí a ani v případě, že zrovna nefouká, není zvuková kvalita na dobré úrovni.

Sečteno a podtrženo – fotoaparáty u Galaxy A71 vás rozhodně nezklamou, ale čekal by u Samsungu někdo něco jiného? Jejich mobily tradičně patří mezi ty nejlépe fotící na trhu a ani tenhle obr segmentu vyšší střední třídy ostudu neudělá.

Baterie a výdrž

Jak to jenom říci kulantně – tady není o čem. Baterie s kapacitou 4 500 mAh je skutečným držákem, který vás nenechá ve štychu. Při mém používání byla jednodenní výdrž naprostou samozřejmostí, a to i v případech, kdy jsem si sem tam něco zahrál a sledoval videa na YouTube. Stačilo se vzdát těchto operací a rázem jsem byl na dvou kompletních dnech. To při tak velké obrazovce a vysokém rozlišení považuji za velký úspěch.

Řečí čísel – při přehrávání hodinového videa ve Full HD na YouTube při maximálním jasu klesla baterie o 8 procent. Z nuly na sto dokázala přiložená 25W nabíječka pomocí rychlonabíjení dobít Galaxy A71 za hodinu a čtvrt, na 50 procent se Samsung dostane za půl hodiny. Tady Samsung válí na plné čáře a ukazuje, jak by měl vypadat poctivý standard. Jen to bezdrátové nabíjení chybí, ale to se dá odpustit.

Závěrečné hodnocení

Samsung Galaxy A71 je povedený smartphone, nicméně díky své velikosti rozhodně není pro každého. Mezi hlavní lákadla patří sympatický design, špičkový displej, dostatečný výkon, nadprůměrný fotoaparát ve své třídě a skvělá výdrž na jedno nabití – to je skoro jako recept na bestseller. Čert vem nespolehlivou čtečku otisků prstů, chybějící kodeky nebo odolnost proti vodě a prachu. To jsou drobnosti, které mu můžete odpustit. V případě, že vám „A71čka“ padla do oka, ale bojíte se velikosti, určitě se podívejte i na naši recenzi Samsungu Galaxy A51, který má obdobnou výbavu, pouze v menším těle.

Všechny přednosti ale ustupují do pozadí, když přijde na řadu cena. Částka 11 999 korun je velmi sebevědomá, což se Korejcům nemusí vyplatit. Předchozí model začínal trochu střídměji na 10 490 korunách a udělal dobře. V případě Samsungu Galaxy A71 je cena možná až trochu přestřelená, nicméně není těžké předpovědět, že s přibývajícími měsíci „na trhu“ bude cena klesat. Pokud by ji výrobce hned ze začátku nasadil o dva tisíce korun nižší, jednalo by se o skvělou koupi.

Kontrast mezi vysokou cenou a parametry vyšší střední třídy obzvláště vynikne při porovnání s konkurencí. Rozumím tomu, že s nástupem Realme X2 Pro Samsung úplně nepočítal, ale ten za stejnou cenu nabídne parametry vlajkových lodí. V podobných cenových hladinách se pohybují také Huawei Mate 20 Pro, LG G8s ThinQ nebo Asus ZenFone 6. Nejnovější kousky to sice nejsou, nicméně nutí k zamyšlení.

Samsung Galaxy A71 mě příjemně překvapil. Jedná se o skvělý telefon střední třídy, kterému k dokonalosti chybí jen málo. Jeho největší potíží je, že přichází do segmentu střední třídy, kterou okupují telefony, jež jsou na tom s poměrem ceny & výkonu o něco lépe.