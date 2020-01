Realme X2 Pro: dravec, který konkurenci slušně zatopí [recenze]

Nestává se zas tak často, že by na český trh dorazila nová značka. Nejen proto vzbudilo Realme koncem loňského roku velký rozruch. Dceřiná společnost Oppo vlétla na náš trh jako uragán hned s několika novými modely. Největší pozornosti se dostalo nejvybavenějšímu kousku se jménem X2 Pro. A právě na ten se podíváme v dnešní recenzi.

Design se drží standardů, obsah balení překvapí

Jak už bývá zvykem u čínských značek, ani Realme neporuší tradici vybavení navíc. Kromě silikonového obalu, který ochrání před příležitostným pádem a schová vystupující modul fotoaparátu, je na displeji rovnou z výroby aplikovaná ochranná fólie. Spořiví Češi tento fakt jistě ocení, prodejci příslušenství už tak moc ne.

Pozornosti samozřejmě neujde ani nabíječka SuperVOOC, která se svou velikostí vymyká dnešním standardům. Ostatně kdo vám nabídne 50W rychlonabíjení? Kabel s koncovkou USB-C je pak samozřejmostí.





Designem se Realme inspirovalo u Samsungu, ale v některých detailech ukázalo také vlastní tvořivost. Vzhledem k velikosti a hmotnosti padne telefon překvapivě dobře do ruky, ale na ovládání jednou rukou zapomeňte – palcem obsloužíte jen malou část displeje a navíc jsou záda ze skla. K častému leštění si tak připočítejte i vysokou míru „klouzavosti“.

Modrá barva (dostupná je i perleťově bílá) a její odlesky jsou na pohled velmi atraktivní, tedy pokud je nehyzdí mastnota z vašich rukou. Výrobce se nebál být s designem zadní strany odvážný a rozhodně se mu to povedlo. Na horní a spodní straně mě v hliníkovém rámu zaujala malá drážka, která dodává Realme X2 Pro trochu charakteru. Decentní zlatý proužek na vypínacím tlačítku je jen na ozdobu – kdyby v něm byla notifikační LED, byl bych šťastnější.

Vystupující fotomodul je dnes bohužel běžným jevem, hlavní čočka je alespoň decentně odlišena zlatým kroužkem. Přední strana s kapkovitým výřezem, čtečkou otisků prstů pod displejem a tenkými rámečky vás bude nudit – v tom nejlepším smyslu slova. Vůbec mi v tomhle případě nevadí, že se výrobce nepouštěl do žádných experimentů v vyjížděcí selfie kamerky či „průstřelu“ v displeji.

Když design Realme X2 Pro shrnu – přední strana ničím nepřekvapí, zadní strana naopak ano a celkově se mi telefon líbí. Do záplavy konkurentů se pokouší decentně zapadnout. Dnešní designové trendy každopádně vůbec nevypadají zle a Realme X2 Pro nedělá nic špatně. Decentní drobnosti, kterými se Realme snaží vzhled oživit, sice nefungují jako rozpoznávací znak, ale snaha se musí ocenit.

Špičková výbava za dostupnou cenu

Realme X2 Pro lze zařadit do segmentu takzvaných dostupných vlajkových lodí. Tento segment opanují především výrobci, kteří nemají dostatečné sebevědomí na to nalepit na své telefony cenovku o deset tisíc korun vyšší. Realme se tak zařadilo po bok Xiaomi nebo LG – a v jejich společnosti je mu bezesporu dobře.

Vnitřní výbavu si představíme jen telegraficky: Snapdragon 855+, Adreno 640, až 12 GB RAM a maximálně 256 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty. Benchmark AnTuTu mu udělil sympatických 468 414 bodů, takže o výkonu nemusíme debatovat. Jakoukoli hru, co jsem spustil, zvládl Realme X2 Pro bez sebemenších problémů. S chlazením je na tom také dobře – při více jak hodině v AR hře Minecraft Earth se nijak výrazně nezahříval.

Hardwarové parametry Realme X2 Pro Systém: Android 9.0 Rozměry: 161 x 75,7 x 8,7 mm , Hmotnost: 199 gramů Procesor: Qualcomm Snapdragon 855+, octa-core 1x 2,96 GHz Kryo 485, 3x 2,42 GHz Kryo 485, 4x 1,8 GHz Kryo 485 RAM: 6/8/12 GB , Interní paměť: 64/128/256 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 6,5", Full HD+, 1080 × 2400 px Fotoaparát: 64 + 13 + 8 + 2 Mpx, f/1.8 , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.0, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Za pozornost ale stojí 6,5″ Super AMOLED displej, který kryje Gorila Glass 5. S rozlišením Full HD+, jemností 402 ppi, obnovovací frekvencí 90 Hz a HDR10+ můžu s klidným svědomím říct, že se jedná o jeden z nejhezčích displejů ve své kategorii. Barevné podání a maximální jas jsou na špičkové úrovni, stejně jako pozorovací úhly. Od tohoto displeje zkrátka nebudete chtít odtrhnout oči.

Ambientní displej částečně nahrazuje chybějící notifikační LED, ale stále bych byl raději, kdyby se aspoň někam vešla. Čtečka otisků pod displejem mě pozitivně překvapila svou rychlostí a přesností. Staromilce potěší 3,5mm audio výstup. Bluetooth 5.0, NFC nebo USB-C už dnes nikoho nepřekvapí. Hovory jsou čisté a jasné, ale tady jsem ani nic jiného nečekal.

U zvuku se trochu zastavím – Realme X2 Pro disponuje stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos, které nehrají vůbec špatně. Soundbar u televize vám sice nenahradí, ale na zkouknutí filmu v posteli bohatě postačí. Z čeho jsem opravdu zklamaný, je absence odolnosti proti vodě či prachu. Vysouvací fotoaparát tady nemáme, takže nevidím důvod, proč by nějaká odolnost nemohla být přítomna.

Systém hýří všemi barvami

Operačním systémem je pochopitelně Android ve verzi 9 Pie. Na čistou verzi nicméně zapomeňte, Realme vsadilo na vlastní nadstavbu Color OS 6.1. A tato nadstavba je více než povedená, ale chvíli si na ni budete zvykat.

Začnu aplikacemi, mezi kterými najdete vesměs užitečné pomocníky. Hudební přehrávač, prohlížeč fotografií, videopřehrávač, kalkulačka s přepočty fyzikálních veličin a směnnými kurzy nebo třeba diktafon – jen malý výčet toho, co najdete předinstalováno a čeho se ani nebudete chtít zbavit. Především kalkulačka na mě udělala dobrý dojem. AquaMail, nebo YT Music by tam sice předinstalovány být nemusely, ale není to žádná tragédie.

Co do výrazných grafických změn se Color OS drží při zemi a to je jedině dobře. Z funkcí nepřidává žádné zbytečnosti, naopak se snaží přijít také s vychytávkami, po kterých uživatelé volají.





Mluvím samozřejmě o systémovém tmavém režimu, který najdete pod experimentálními funkcemi. Některým aplikacím sice černá nesluší tak, jak by mohla, ale potlesk si rozhodně zaslouží.

Color OS se snaží ve stylu Xiaomi, Samsungu nebo Googlu o chytrého asistenta při potažení z levé strany. Místní chytrý asistent je ale spíš takovým vrátným – spočítá vám kroky, ukáže chystanou událost v kalendáři, aktuální datum a počasí či nějakou rychlou zkratku. Doufejme, že časem přibude více funkcí. Nyní je ale chytrý asistent trochu jako holobyt.

Řidiče potěší speciální funkce do auta, majitele vícero účtů na sociálních sítích zase možnost naklonovat si aplikace. Celkově nabídne Color OS převážně užitečné funkce, které neztrácí krok s konkurencí. Rychlost je taktéž příkladná – nikde na nic nečekáte. Třešničkou na dortu jsou plynulé přechody na 90 Hz.

Focení a záznam videa

Jak je dnes již dobrým zvykem, tak na zadní straně Realme X2 Pro najdete hned čtveřici fotoaparátů. Hlavní 64 Mpx (f/1.8), teleobjektiv 13 Mpx (f/2.5), širokoúhlý 8 Mpx (f/2.2) a hloubkový 2 Mpx (f/2.4). Na přední straně ještě najdete selfie fotoaparát s 16 Mpx (f/2.0). Samozřejmostí je HDR, elektronická stabilizace obrazu, ostření PDAF nebo natáčení 4K při 60 fps.

Hlavnímu fotoaparátu nelze v podstatě nic vytknout. Dobré světelné podmínky fotoaparátu svědčí, barevné podání je věrné, ostrost je příkladná a ke slévání detailů nedochází. To ale neplatí pro focení v noci. Kvalitní noční režim pravděpodobně do této části Číny ještě nedorazil, takže počítejte spíše s podprůměrnými snímky.

Teleobjektiv je na tom ve dne rovněž velmi dobře, světelnost bohatě postačí a barevné podání se od hlavního fotoaparátu dramaticky neliší. S ostrostí taktéž nejsou žádné potíže.

Fotit za zhoršených podmínek snad raději ani nezkoušejte. Zajímavostí je 5x hybridní zoom, který využijete jen v opravdu dobrých světelných podmínkách. Velmi často totiž trpí na velké množství šumu.

Širokáč je velmi použitelný, byť v některých případech má tendenci scénu zbytečně přisvětlovat. S ostrostí či zkreslením není žádný problém, detaily se ale sem tam slévají. Večerní fotografie ani v tomto případě nejsou žádná sláva, ale to od širokoúhlého objektivu snad ani nikdo neočekává.

Makro fotografie jsou vcelku ostré a při focení nevadí ani trochu roztřesená ruka. Snímky jsou bohaté na detaily a HDR si dobře poradí s hrou světla a stínů. Příležitostně jsem si ale všiml zkresleného barevného podání mimo zaostřenou oblast, ale to je spíš hnidopišství. Ani v interiérech plných umělého osvětlení se fotoaparáty neztratí, automatické vyvážení bílé vesměs trefí na první dobrou.

Z natáčení videa mám v ústech hořkosladkou pachuť. Na jednu stranu mě potěšila elektronická stabilizace, dobré podání barev, žádné agresivní přeostřování a příkladná práce s protisvětlem. Všechny objektivy si za dobrého světla vedly velmi dobře, dokonce i 5x zoom je vcelku koukatelný.





Na druhou stranu mě do uší praštily až příliš citlivé mikrofony. V záznamu je slyšet každé zafunění, každý pohyb prstu či sebemenší poryv větru. I ty nejlepší záběry se tak po zapnutí zvuku promění ve velmi nepříjemnou směsici odpadního zvuku, kvůli kterému se na natočené záběry zkrátka nebudete chtít dívat. Občas jsou záběry také poměrně dost přesaturované.

Po setmění ze zástupu objektivů vystupuje jen ten hlavní. Jeho záběry jsou ve srovnání s ostatními nadprůměrné a ani složitá scéna, jakou je novoroční ohňostroj, mu nedělala větší problémy. U ostatních objektivů lze vidět výrazný nárůst šumu, u širokoúhlého poté problémy se zaostřením.

Zlatý hřeb večera: baterie a dobíjení

Jestli mě něco opravdu posadilo na zadek, tak je to jednoznačně baterie. Ta má sice kapacitu 4 000 mAh, což není v dnešní době žádné terno, ale soudit výdrž jen podle kapacity by byla chyba. Přehrávání Full HD videa po dobu jedné hodiny na maximální jas snížilo kapacitu baterie o 9 procent.

Tolik teorie, nicméně v praxi mě plně nabitá baterie bez potíží protáhla pracovním dnem a ještě celým dopolednem následujícího dne. Při střídmějším používání bez potíží dosáhnete na dva dny výdrže. Optimalizace je na velmi dobré úrovni a je jednou z předností Realme X2 Pro.

Hlavní hvězdou je ale rychlé 50W nabíjení SuperVOOC. Jestli mě něco donutilo změnit své návyky při používání telefonu a nabíjení, je to právě toto velmi rychlé nabíjení. Z 0 na 100 procent se dostanete za neuvěřitelných 30 minut, přičemž X2 Pro se nijak výrazněji během nabíjení nezahřívá.

Jakmile jednou vyzkoušíte takto rychlé nabíjení, už zkrátka nebudete nikdy chtít nabíjet jinak. Doufám, že se 50W nabíjení rozšíří i mezi konkurenty a stane se standardem. Jedna věc, která se týká nabíjení, mě ale zklamala. Konkrétně se jedná o absenci bezdrátového nabíjení. Škoda.

Realme X2: dravá štika, která rozčeří stojaté vody

Říct, že to lépe nešlo, by bylo hodně shovívavé hodnocení nejvybavenějšího smartphonu od Realme. Jako jedno z prvních zařízení Realme v českém prostředí rozpoutalo doslova „Blitzkrieg“ o podíl na trhu. Realme X2 Pro rozhodně neudělá špatnou reklamu nové čínské společnosti, která si zatím mezi zákazníky nestihla vytvořit žádné povědomí.

Jestli mi něco opravdu vzalo dech, tak je to rychlé nabíjení SuperVOOC. Když se vám 4 000 mAh baterie nabije dříve, než dosnídáte, tak vás to (na rozdíl od telefonu) nenechá chladnými. Našlapaný výkon a dechberoucí displej, to už jsou potom jen třešničky na dortu. Color OS na mě také jako nadstavba udělala dobrý dojem a jsem zvědavý, kam se tento systém v budoucnu posune.

Fotoaparáty jsou s otazníkem. Ano, za dobrých světelných podmínek mě příjemně překvapily snad všechny fotoaparáty, ale na nočním režimu to chce pořádně zapracovat. A taky trochu ubrat z citlivosti mikrofonů při natáčení videa. 4K 60 fps je sice výstavní kvalita, ale co z toho, když se zvuk nedá poslouchat.

Jestli mám něco Realme X2 Pro vytknout, tak jsou to spíš jen drobnosti. Odolnost proti vodě a prachu by tady zkrátka měla být, z toho se Číňané nevymluví. Bezdrátové nabíjení by taky přišlo vhod, ale tohle odradí od koupě jen málokoho. Stejně jako chybějící notifikační LED. Jinak mě ale opravdu nenapadá nic, co bych mohl Realme X2 Pro vytknout.

Za 12 890 korun, na kolik vyjde verze s 8GB RAM/128 GB vnitřní paměti, jen obtížně najdete konkurenci. Na nižších cenových hladinách najdete třeba obstojný LG G8s ThinQ nebo Honor 20 Pro. Cenou srovnatelně konkuruje Huawei P30, který sice nestačí výkonem, ale k zahození určitě není. Pokud si trochu připlatíte, můžete dosáhnout také na Samsung Galaxy S10e.