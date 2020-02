Velký test fotoaparátu Realme X2 Pro

Opět se hlásíme s dalším testem fotoaparátu zajímavého telefonu. Tím se dnes stal model Realme X2 Pro (recenze), který nabízí skvělou hardwarovou výbavu za velmi sympatickou cenu. Povedený smartphone však v dnešní době potřebuje více než jen výkon. Pro mnohé je důležitým aspektem při výběru telefonu fotoaparát a Realme i v této kategorii nabízí dobrou kvalitu za přijatelnou cenu.

Realme X2 Pro: specifikace fotoaparátů

Čínský zabiják vlajkových modelů má na svých zádech čtveřici fotoaparátů. Ten primární, 64Mpx senzor, je i přes počet megapixelů vytažen ze střední třídy a je zřejmě součástí ústupků, které muselo Realme udělat, aby se dostalo na lákavější cenovku.

Stejný fotoaparát má například mnohem levnější Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Senzor o rozměrech 1/1,7 palce spojuje čtyři pixely o velikosti 0,8 µm k sobě a výsledkem jsou pak 16Mpx snímky. Světelnost je zde f/1.8, optická stabilizace bohužel chybí a o ostření se stará fázový autofokus.

Sekundární fotoaparát nabízí rozlišení 13 Mpx, který kryje teleobjektiv s dvojnásobným přiblížením. Ani ten nenabízí OIS, ale ostření je naštěstí stále přítomno. Kombinací s daty z primárního fotoaparátu dokáže Realme X2 Pro produkovat snímky s pětinásobným hybridním zoomem.

Třetím a posledním užitečným foťákem je senzor s 8 Mpx a ultraširokým záběrem. Má navíc výhodu největších pixelů (1,4 µm) a potěší ostření, které využijete pro ultra-macro snímky. Posledním do party je 2Mpx snímač hloubky ostrosti. Přední stranu pak okupuje 16Mpx fotoaparát.

Video můžete nahrávat v rozlišení až 4k při 60 fps, u slow motion záběrů je maximem HD rozlišení a 960 snímků za vteřinu. Aplikace fotoaparátu je velmi průměrná a osobně k ní mám několik výhrad. Její vzhled připomíná střední třídu několik let zpátky a modernější vzhled by zde rozhodně prospěl. Navíc není moc intuitivní a například tlačítko pro širokoúhlé snímky sídlí na nepraktické, levé straně. Nabídka viditelných režimů je strohá a její rozložení nejde nijak upravit. Nebo alespoň jsem na to nepřišel. To třeba Apple, Huawei nebo OnePlus jsou na zcela jiné úrovni.

Hardwarové parametry Realme X2 Pro Systém: Android 9.0 Rozměry: 161 x 75,7 x 8,7 mm , Hmotnost: 199 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 855+, octa-core 1x 2,96 GHz Kryo 485, 3x 2,42 GHz Kryo 485, 4x 1,8 GHz Kryo 485 RAM: 6/8/12 GB , Interní paměť: 64/128/256 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 6,5", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.0, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Dobré světelné podmínky

Většinou jsou dobré světelné podmínky pouhým zahřívacím kolem. Až na pár výjimek se mi nestalo, abych už v první kategorii kritizoval. Ani zde to nebude jiné a Realme nabízí příjemný kontrast snímků, vcelku dobré detaily a pochválit však můžu vcelku věrné barvy, které se velmi přibližují realitě.

Zřejmě kvůli spojování pixelů je zde viditelný jakýsi rastr, který jsem u zbytku smartphonů nezaznamenal. To je však vidět až při maximálním přiblížení a pokud se na fotky díváte pouze na telefonu, nejspíš si toho ani nevšimnete. Barvy jsou trochu chladnější, ale stále dost reálné a nemám s nimi jediný problém.

Na prvním snímku vlevo je velmi příjemně vyobrazena obloha a snímek má správné vyvážení bílé. Fotka uprostřed neurazí, ale ani nenadchne, jedná se zde o vcelku běžný průměr a po přiblížení se začínají objevovat nedostatky v podobě nižší úrovně detailů. Úplně na pravé straně byl zřejmě problém se zaostřením a možná i postprocessingem. Dort na snímku je relativně v pořádku, ale jeho prostřední část se nepovedlo vyobrazit úplně perfektně. Vzhledem k ceně se to však dá tolerovat a bez přiblížení to není tak zjevné.

První snímek je naprosto v pořádku. Oceňuji zde skvělé barvy a kontrast na vynikající úrovni. Snímek ulice je už o poznání horší. Je až překvapivě tmavý, a to byl focen ráno kolem osmé hodiny, kdy je v toto roční období obstojné světlo i v ranních hodinách. To, že výsledek je navíc plný šumu, plusové body nepřidá. Třetí snímek je už však naprosto v pořádku a nemám zde výhrady.

Schopnosti přiblížení

Vlevo opět snímek, který si již svoji kritiku vysloužil a nebudu se k němu již více vyjadřovat. Teleobjektiv s dvojnásobným přiblížením se postaral o lepší celkový snímek, ale zde je drobný přepal oblohy. Detaily jsou však na mnohem lepší úrovni než primární fotoaparát a je zde i mnohem menší úroveň šumu. Hybridní zoom je pak dobrou, ne však skvělou, možností pro větší přiblížení. Je zde problém zejména s digitálním šumem, ale musíme myslet na to, že se nejedná o optické přiblížení.

Situace se nemění ani v tomto případě a nejlepším ze tří snímků je ten uprostřed. Hlavní senzor má silné stránky v barevném podání, ale v ostatních oblastech mírně zaostává, 5× hybridní zoom není perfektní z vícero důvodů, ale ten teleobjektiv vytváří super výsledky. Dostatek kontrastu, povedené barvy, detaily na výborné úrovni. Kdyby z primárního foťáku vycházely takové snímky, vůbec bych se nezlobil.

Hybridní 5× zoom není maximem, co Realme X2 Pro nabízí, a je zde možnost až 20-ti násobného přiblížení. Jenže osobně bych ten pětinásobek bral jako mezní hodnotu, kde budou výsledky vypadat dobře. Desetinásobek je stále ještě použitelný, ale 20× už kvalitou neohromí. Naštěstí jsou napříč celým spektrem přiblížení vcelku konstantní barvy.

I u další scény je situace velmi podobná. Desetinásobek jako poslední použitelný, dál to moc nemá cenu. I tak jsou ale výsledky o něco lepší, než jsem čekal. Smartphone totiž svojí cenou spadá do velmi dynamického segmentu s velkou konkurencí a na nováčka se jedná o zajímavou alternativu k zaběhnutým značkám.

K focení v noci se samozřejmě ještě dostaneme, a proto se zde budu vyjadřovat spíše ke schopnostem přiblížení. Neodpustím si však poznámku, že jsem snímky fotil při běžném pouličním osvětlení. Takže oranžovo – červený nádech barev je zde u prvního snímku trochu mimo realitu. Možná proto, že noční přiblížení je dosaženo výřezem z hlavního fotoaparátu a následným upscalováním zpět na 16Mpx snímky, jsou výsledky docela podprůměrné. První série snímků je ještě ucházející, ale s menším množstvím světla na druhé sadě fotografií klesá kvalita o dost výrazněji.

I zde platí přímá úměra. Čím míně světla, tím horší výsledky. První série snímků je zajímavá tím, že zde model X2 Pro nechal zajistit noční snímky teleobjektiv a fotky jsou tak v rozlišení 12 Mpx místo 16 Mpx. A to se navíc kladně podepsalo na kvalitě. V rámci své třídy se tak jedná o nadprůměr a odpustím zde i o něco horší práci s protisvětlem.

V noci se, s vaším dovolením, maximálnímu přiblížení vyhnu. Výsledky by byly nepublikovatelné a už jsme všichni pochopili, že s Realme X2 Pro nikdo nebude ve večerních hodinách přibližovat scény na maximum. Snímek tramvajové trati kontrastuje s hodinami na náměstí, první jmenovaná scéna má k dokonalosti dál, druhá je na tom o poznání lépe. Není to tedy tak, že byste se z Realme nemohli dočkat povedených výsledků. Jen je to méně časté a osobně bych se na to nespoléhal.

Výřez z fotografie je mnohdy lepší než digitální zoom

Ano, pokud se snímek povede a telefon správně zaostří, jsou pak výřezy z fotografií na velmi dobré úrovni. I tak si ale můžete všimnout, že hned první detail není zrovna ostrý a k dokonalosti ještě kus cesty chybí. Je zde však také dobře vidět, jak příjemné je zde přirozené rozmazání pozadí.

První a poslední fotky z trojice níže bych označil za průměr své třídy a nijak nevybočuje z řady svých konkurentů. Prostřední ukázka je již spíše pod průměrem. Nemůže za to ani tak úroveň detailů, jako spíše digitální šum, který se objevil již při focení za dne.

Zejména u první fotografie je dost jasně vidět, že se to moc nepovedlo. Výsledný výřez má velmi málo detailů, je plný šumu a má slabý dynamický rozsah. To se však dalo očekávat a v tomto případě je lepší fotit zoomem než se trápit s výřezem. K logu restaurace nemám výhrady a zde se to povedlo.

Fotit na 64 Mpx je (opět) zbytečnost

Při porovnání vedle sebe jsou snímky v 64Mpx rozlišení detailnější jen o trochu. Rozhodně bych to neviděl jako prodejní tahák. Logicky se zvýší velikost výsledných fotografií. V tomto případě je to zhruba čtyřnásobek. Také jsem si všiml, že oproti standardním snímkům funguje HDR o něco hůř. Ve zkratce bych to tedy shrnul tak, že vysoké rozlišení je v tomto případě vskutku jen marketingový tah, který nemá reálné využití.

Funkce HDR

Příjemné překvapení nastalo při snímcích s vysokým dynamickým rozsahem. Barvy jsou stále reálné a většinou si Realme dokázalo s rozdíly mezi světlem a stíny poradit vcelku dobře. Na fotce vpravo je však možno si všimnout světelného artefaktu, který kazí celkový dojem z fotografie. Kromě toho není práce s přímým protisvětlem vůbec špatná.

První dva snímky vypadají vzhledem k cenovce velmi dobře. Ano, v tmavých částech se nachází digitální šum, ale dynamický rozsah je lepší, než jsem čekal. Fotka vpravo však už nese známky nedokonalé práce HDR a protisvětlo zde vzalo za své.

Tyto snímky od sebe dělí jen několik málo minut. Přesto je zde výsledek úplně rozdílný. Na levé straně je všechno v pořádku a nemám žádné výhrady. Fotka loga pivovaru s ulicí a nebem v pozadí je mnohem světlejší, než by měla být. Aplikace fotoaparátu zde zřejmě špatně rozpoznala, že má být použita funkce HDR. Do očí nejvíce bije zejména barvy oblohy, která je zde mimo realitu.

V noci se situace ještě zhoršuje a výsledky neodpovídají vlajkovým modelům ostatních značek. Dovolím si tvrdit, že i za stejné peníze dostanete od konkurence lépe fotící telefony. Jenže u Realme získáte výkon a displej, který v této kategorii nemá obdoby. Na fotoaparátu se tedy někde muselo šetřit a přímé protisvětlo je v noci pro model X2 Pro nepřítel.

Výsledky níže už jsou o poznání lepší a podle mého názoru za to může zejména fakt, že je zde minimum přímého světla. Velmi pěkně si Realme poradilo také s podáním barev a celkově bych tyto dva snímky označil za povedené.

Portrétní režim

Co by to bylo za test fotoaparátu bez portrétního režimu? Samotné focení v tomto trendy režimu mě bavilo z několika důvodů. Není zde nutnost fotit lidskou tvář, ale v portrétu můžete zvěčnit cokoli. Navíc je zde druhá a zajímavější funkce. Můžete si libovolně upravovat míru rozmazání pozadí.

Jasně, Samsung to má taky a upravovat pozadí můžete i po uložení fotky, ale tady na Realme mě to mile potěšilo. Samotná kvalita snímků je opět o něco lepší, než je standard třídy. Detaily jsou na dobré úrovni a barvy mají k realitě velmi blízko. Trochu pokárat však musím za nedokonalou detekci hran, kde je X2 Pro slabší než jiné značky. To se ale teoreticky může opravit aktualizací, protože právě software z velké části stojí za kvalitou snímků.

Zde je ukázka již zmíněné funkce nastavení míry rozmazání pozadí. Výchozí úroveň je na 60 % a osobně ji doporučuji ponechat. Jeví se mi totiž jako nejpřirozenější. Barvy jsou zde o něco chladnější, ale fotil jsem v půlce ledna a příroda v tomto období barvami nehýří. Detekce hran je, jak jsem již říkal, o něco slabší. Pokud například přiblížíte na okraj bundy nebo kožíšku, uvidíte splývání popředí a pozadí.

Při focení pouliční lampy se mi naskytla zvláštní situace, kdy vypadal snímek focený v portrétním režimu mnohem lépe než bez jeho použití. Na pravé straně je zcela jasně vidět lepší kontrast a barevné podání. Zřejmě to ale neberte jako podmínku, Realme svými výsledky dost často překvapí. Někdy mile, jindy nemile.

Makro fotografie

Dostáváme se ke kategorii, která by modelu X2 Pro měla díky hardwarovým předpokladům jít velmi dobře. Mluvím zejména o poměrně velkém senzoru primárního fotoaparátu. Ten by měl zajistit přirozené rozmazání pozadí. Toho se zde opravdu dočkáte a výsledky vypadají velmi dobře.

Nejsou sice na úrovni Xiaomi Mi Note 10, ale bokeh efektem se jim přibližují. Až na mírné nedostatky v dynamickém rozsahu na snímku vlevo je vše v naprostém pořádku a zde se Realme skutečně nadechlo.

I další série snímků je povedená a nemám si moc na co stěžovat. Stále obdivuji již zmíněné přirozené rozmazání, které je velmi návykové a těším se na letošní příchod modelů s velkými senzory.

Občas však zlobí autofokus a výsledek tak není perfektní. Někdy se tak stane, že budete muset fotku pořizovat několikrát, než se povede podle představ. To u smartphonu není v dnešní době žádoucí a někoho to může odradit od koupě. Tento telefon však nedává fotoaparát na první místo a osobně bych mu i tento nedostatek odpustil. Navíc se to děje spíše ojediněle a opět to může opravit aktualizace.

Ultra-macro režim je super

Jo, tohle mám rád. Jsou drobnosti, které mě u fotoaparátů vždycky potěší. Mezi ně patří i autofokus u širokoúhlého fotoaparátu, který umožňuje ultra-macro snímky. Nikdo to zřejmě nepoužívá na denní bázi, ale už jen mít tu možnost je funkce navíc.

Na svém osobním Huawei P30 Pro to používám jen zřídka, ale netypická perspektiva se vždy zaslouží o pozoruhodné výsledky. A u Realme si toho cením o to víc, protože kvůli šetření klidně mohlo tuto drobnou výhodu vyškrtnout ze seznamu parametrů modelu X2 Pro.

Úroveň snímků se sice nedá srovnat s již zmíněným Huawei, ale na poměry své třídy se jedná o skvělé výsledky. Detaily jsou zde ucházející, barvy jsou velmi dobré, ale největší dojem stejně udělá nezvyklá perspektiva snímků.

Fotíme se „širokáčem“

Od makro snímků se dostáváme k širokoúhlému fotoaparátu, který podává vcelku průměrné výsledky. Kvůli rozlišení 8 Mpx se zde nedočkáte úžasných výkonů v oblasti detailů a těžit tak budete opět zejména z perspektivy. Líbí se mi trochu výraznější kontrast, díky kterým mají snímky o něco větší atmosféru a nepůsobí tak mdle. Stále jsou barevně velmi přirozené a nestrádají ani co se HDR týče.

Při velkém přiblížení je nižší rozlišení skutečně znát, ale pro použití na sociální sítě to bude dostačující. Asi nemá cenu se opakovat. To, co platilo na předchozí sérii snímků, platí i zde.

Pokud nebudete přibližovat, tak se jedná o vcelku schopné výsledky a líbí se mi, že barvy zůstávají vcelku reálné a fotky mají nízkou úroveň deformace.

Dynamický rozsah je zde sice horší než z primárního fotoaparátu, ale ne tak moc, jak jsem čekal. Snímky jsou sice přesvětlené, ale práce s protisvětlem není strašná. Na fotce uprostřed je dokonce vidět i podhled budovy, což se hlavnímu fotoaparátu předtím nepovedlo.

Kvalita u tria níže roste zleva doprava. Úplně vlevo je jasné, že protisvětlo dalo Realme zabrat. Uprostřed je výsledek velmi podobný primárnímu fotoaparátu, takže ani neurazí, ale ani nenadchne. A na pravé straně se širokoúhlému fotoaparátu povedlo vytvořit lepší celkový vzhled fotografie.

Na snímcích z širokoúhlého fotoaparátu si cením toho, že nabízí větší reálnost barev než ty z hlavního snímače. Sice je zde nedostatek detailů a funkce HDR nefunguje vždy naprosto dokonale, ale ty barvy jsou opravdu překvapující. O kapitolu níže se dozvíte, co dělá Realme s barvami v noci.

Jak jsem již zmínil výše, dynamický rozsah je v noci slabinou širokoúhlého fotoaparátu. První dva snímky tím dost trpí a zde už nic nespraví ani vcelku reálné barvy. Detaily jsou také na nízké úrovni, digitální šum je snad všude a třetí fotka je prostě celkově slabá. Opět si ale všimněte, jaké má barvy. Jsou diametrálně odlišné od toho, co předvádí primární senzor.

Realme X2 Pro ve tmě

Možná by kvalita snímků za tmy šla vyjádřit jedinou větou. Realme v noci neposkytuje dostatek detailů, kontrastu a ani další kategorie nejsou na poměry cenovky nadprůměrné, ale občas dokáže překvapit příjemně věrnými barvami a přirozeným vzhledem výsledků, které však nejsou podmínkou a model X2 Pro jednou za čas vytvoří nepublikovatelnou fotku.

A tak se dá pokračovat dál. Trojice níže již ale začíná ukazovat jiný fenomén, kterého jsem si při testování fotoaparátu Realme všiml. Za tmy jsou totiž téměř všechny fotky se zdrojem žlutého světla červené. Nevím, kvůli čemu to je, ale kazí to dojem z fotek v noci ještě více než digitální šum, který je v této cenovce stále vcelku běžný. Připomíná mi to situaci po představení Huawei P30 Pro, který vsázel na RYB senzor, kvůli kterému pak měly snímky za noci červený nádech. Jenže Realme má standardní, RGB, senzor. Zřejmě chyba softwaru. Tak snad se dá opravit.

Platí také přímá úměra, že čím méně světla, tím jsou snímky méně kvalitní. Po přiblížení je to ještě horší a Realme bych v noci vytahoval pouze v případě nutnosti a neočekával bych od něj závratné výsledky.

Naprosto nechápu, jak se to Realme (ne)povedlo. Snímek vlevo je víceméně červený a absolutně neodpovídá vzhledu původní scény. Na pravé straně je situace o poznání lepší, ale rozhodně bych ji neoznačil za dostačující. Na vlajkách aquaparku jsem si navíc všiml barevných map, které se po přiblížení objeví na jednolitých plochách. Na žádném jiném telefonu jsem to nikdy předtím nezaznamenal a nedokáži tedy říct, jestli je to vada hardwaru nebo softwaru.

Noční režim pomůže, ale nezachrání

V čem spočívá noční režim u Realme X2 Pro? Víceméně jen vystřelí hodnoty ISO pekelně vysoko a následně se software snaží vyhladit šum a nedostatky. Tak například hned první snímek má při nočním režimu hodnotu ISO 4300, zatímco stejná fotka v běžném režimu jen 1200. Maximální hodnota ISO činila 5700. Rozdíl v délce závěrky je nulový, takže noční režim je zde spíš režim, co softwarem vylepší kontrast.

Absence optické stabilizace se negativně projevila i zde a po okrajích budov nebo jiných objektů se občas objeví artefakty, které zřejmě špatně vyhodnotil software. Je zde tím pádem i menší úroveň detailů a digitální šum je kvůli nedostatku světla také přítomen.

Červený nádech je sice trochu méně výrazný, ale stále patrný i pro běžné, lidské, oko. Obecné kvalitě tedy noční režim nepřidá, někdy jsou dokonce výsledky o něco horší než bez jeho použití.

Koupi s klidným svědomím doporučíme

Ano, tak nějak jsem očekával, že fotoaparát telefonu Realme X2 Pro bude místem, na kterém se muselo šetřit. Senzor primárního foťáku je ze střední třídy, širokoúhlý fotoaparát má nízké rozlišení a senzor hloubky ostrosti je skutečně jen do počtu.

Jenže ono to tak nějak funguje a celkové výsledky nejsou na vyšší střední třídu, ve které se Realme pohybuje, nijak špatné. Sice nepředčí vlajkové modely a na přímé konkurenty zřejmě také stačit nebude, ale jedná se o super alternativu k zavedeným výrobců, a navíc za podstatně nižší cenu. Dvě opravdu výrazná pozitiva na fotoaparátu jsou teleobjektiv a možnost fotit širokáčem ultra-makro snímky.

Jen kvůli tomu si ale telefon nekupujete a důležitá je celková spolehlivost a kvalita. Realme se sice snaží propagovat tento model jako plnohodnotnou vlajkovou loď i co se fotoaparátu týče, ale pouhé rozlišení nestačí. X2 Pro je nad očekávání dobré, ale na plnohodnotné vlajkové modely zatím nestačí. To ale snad nikdo nečekal.

Značka se ale chlubí barevnou kalibrací, na které spolupracoval Aaron Huey. V životě jsem o tomto fotografovi neslyšel, ale ať se na vývoji skutečně podílel nebo jen propůjčil své jméno, až na noční snímky bylo barevné podání přesné a několikrát jsem tuto oblast Realme pochválil.

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Možná to vypadalo, že jsem Realme občas kritizoval. Ano, kritizoval jsem za občasné chyby a nepřesnosti fotoaparátu. To ale neznamená, že by byl model X2 Pro špatný telefon. Naopak, po krátkém testování jsem si jej oblíbil a propadl jsem zejména 90Hz displeji. Za tu cenu dostanete perfektní výbavu, ale nečekejte, že byste se dočkali vlajkového foťáku. Jako alternativa se jeví Xiaomi Mi 9, Honor 20 Pro a nesmím zapomenout na OnePlus 7T, ze kterého Realme X2 Pro z velké části vychází.