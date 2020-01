Recenze Realme 5 Pro: střední třída nemusí být nudná

Na českém trhu je značka Realme zhruba měsíc a nutno podotknout, že se na příchod připravila velice dobře. Jedná se o jednu z mnoha čínských firem, která se snaží nabídnout nejlepší možnou výbavu za co nejnižší cenu. Navíc patří pod dceřinnou společnost Oppo. Díky svému zaměření na mladší zákazníky se během roku svého působení dostala mezi výraznější světové hráče.

V této recenzi se zaměříme na Realme 5 Pro, který nabízí o něco více funkcí a lepší parametry, než stejnojmenný model bez přídomku. A jaký vlastně je? Dokáže svým konkurentům zatopit a změnit pravidla hry? To se dozvíte z následujících odstavců.

Standardní balení a design, který překvapí

Uvnitř balení se kromě telefonu nachází 20W adaptér spolu s USB-C kabelem, sponka na vyjmutí slotu a manuály. Určitě potěší i silikonové pouzdro, které ochrání a zároveň zarovná záda s vystouplými čočkami fotoaparátů. Je pevné, přesně pasuje, takže počítejte s tím, že sundání půjde trochu ztuha.





U Realme 5 Pro vás na první pohled zaujme zadní strana, která k čistě barevnému přechodu modrofialové barvy (testovaná verze je Sparkling Blue) přidává design krystalu, který při natáčení telefonu pod různými úhly odráží světlo a mění barvu. Záda telefonu jsou vyrobena z plastu, takže někteří mohou být trochu zklamaní. Je zde i čtečka otisků prstů, která je snadno nahmatatelná, a čtyři čočky fotoaparátů s bleskem, které trochu více vystupují.

Na přední straně nic převratného nečekejte. Realme se drží zajetých postupů a nabízí 6,3″ displej, který zaujímá velkou část plochy. Je zde pouze menší brada ve spodu a kapkovitý výřez nahoře uprostřed pro selfie kamerku. Nebýt trochu jiného návrhu designu zad, tak v nabídce rychle zapadne mezi ostatní modely. Pocitově je telefon trochu těžší, ale po chvilce používání tento dojem zmizí.

Výbavou mile překvapí

Verze Pro nabízí velice slušné hardwarové specifikace. Znovu zmíním displej s úhlopříčkou 6,3 palce, technologií IPS LCD, rozlišením 1080 x 2340 pixelů a jemností 409 ppi. Nezapomeňme na kapkovitý výřez a k dobru připočtěme skvělou čitelnost na slunci. Použitý procesor je osmijádrový Qualcomm Snapdragon 712 s grafikou Adreno 616.

Telefon se prodává v celé řadě paměťových variant – 4 GB RAM/64 GB, 6 GB RAM/64 GB, 4 GB RAM/128 GB a 8 GB RAM/128 GB. Pokud chcete více úložného prostoru, můžete ho rozšířit díky slotu na micro SD karty až o 256 GB. Pro ty, kteří přikládají velkou váhu testu AnTuTu, tato sestava získala velmi slušných 223 884 bodů. Výsledná hodnota mě velice překvapila, a tak jsem se ihned pustil do testování mobilních her.

Hardwarové parametry Realme 5 Pro Systém: Android 9.0 Rozměry: 157 x 74,2 x 8,9 mm , Hmotnost: 184 gramů Procesor: Qualcomm Snapdragon 712, octa-core 2x 2,3 GHz Kryo 360 Gold, 6x 1,7 GHz Kryo 360 Silver RAM: 4/6/8 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,3", Full HD+, 1080 x 2340 px Fotoaparát: 48 + 8 + 2 + 2 Mpx, f/1.8 , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.0, Full HD video, HDR, panorama Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4035 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Velmi dobře si poradí s tituly jako je Call of Duty: Mobile, PUBG mobile nebo s nejnovějším dílem značky Asphalt nebo Need for Speed. Vše běží plynule a lze se při hraní soustředit i na okolní detaily.

Dále je přítomna podpora Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz), Bluetooth 5.0, 3,5 mm jack a FM rádio. Samozřejmostí je podpora všech tuzemských pásem a slotu na dvě nanoSIM karty. Odemčení pomocí čtečky otisků prstů je bleskurychlé a lze využít i odemykání pomocí obličeje. Co opravdu nepotěší, je absence technologie NFC a částečně také notifikační diody. Též nepočítejte se zvýšenou odolností, jako je odolnost vůči vodě, prachu, atd.

Dobře čitelný displej

Android s barevnou nadstavbou

V telefonu najdete systém Android 9.0 Pie, který doplňuje nadstavba ColorOS 6. V průběhu letošního roku se plánuje vydání aktualizace na nejnovější Android 10. Prostředí je velmi svižné, při testování jsem nenarazil na zásek nebo zamrznutí. ColorOS hraje barvami a to je vidět například po vysunutí notifikační lišty, kdy se ikony po aktivaci obarví až do čtyř barev.

Některé funkce mohou mít odlišný název, než na který je majitel zvyklý u dalších značek, můžeme se setkat i se zařazením do jiných složek. Potěší přítomnost herního asistenta Game Space, pomocí kterého si můžete nastavit hru tak, aby vás nikdo nerušil, odmítat automaticky hovory a zaznamenat nebo vytvořit snímek obrazovky. V samotné aplikaci máte pak přehled o hrách, můžete je přidávat do seznamu a zjistit, co aplikace kontroluje a jak hospodaří s výkonem.

Pokud se pozorně podíváte na poslední screenshot z nabídky Nastavení, pravděpodobně si všimnete drobné chyby v překladu. Jak zástupce, tak i samotný nadpis totiž nese označení „Nastavením„, tak doufejme, že to výrobce v některé z dalších aktualizací opraví.

Výdrž baterie a rychlé nabíjení

Při úsporném používání se dostanete klidně i na dva dny výdrže. Při testování jsem se snažil samozřejmě i o maximální využití telefonu, v tomto případě vydržel bez problému celý den. To vše díky baterii, která se chlubí kapacitou 4035 mAh.





Když dojde k vybití, je tu rychlé nabíjení díky dodávanému 20W adaptéru. Z 0 na 25% se dostanete za 16 minut, z 0 na 50% za 33 minut a do plna za 70 minut. S výdrží jsem byl naprosto spokojený, i při hraní nedocházelo k rapidnímu vybíjení baterie a telefon se nijak zvlášť nepřehříval.

Fotoaparát se čtyřmi čočkami

Značka Realme nenechala nic náhodě a na záda umístila hned čtyři fotoaparáty: hlavní 48Mpx se světelností f/1.8, širokoúhlý 8Mpx (f/2.2), makro kamera s rozlišením 2 Mpx (f/2.4) a hloubkový senzor (2 Mpx, f/2.4). Vepředu se nachází 16Mpx selfie kamera (f/2.0). Soustava fotoaparátů je doplněna o LED blesk a potěší i podpora HDR snímků u předního fotoaparátu.

Záznam videa lze pořídit v maximálním rozlišení 4K při snímkovací o frekvenci 30 fps. V rozlišení Full HD a HD při 30 nebo 60 fps je přítomna elektronická stabilizace obrazu. Jak to vypadá v praxi? Fotografie při dobrém světle vypadají pěkně, co se ale týče focení za šera nebo v noci, tady už je to o poznání slabší. S nočním režimem se občas povede vyfotit dobrá fotka, ale počítejte s tím, že to nebude na první pokus. Hlavní snímač si vede celkem obstojně, kvalita nijak nenadchne a ani neurazí.

Za dobrých světelných podmínek vyfotíte ultra širokým objektivem celkem kvalitní snímky. Ani tady však zázrak v této cenové kategorii nečekejte. Fotky jsou v mnoha případech neostré a směrem do boků fotografie se tento efekt násobí.

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

I makro snímky jsou na slušné úrovni, s výsledky jsem byl spokojen. Pro sociální sítě nebo jako ukázka přátelům dostačující. Pro kvalitnější a detailnější fotky sáhněte určitě po zrcadlovce. Senzor hloubky ostrosti svou práci zvládá skvěle, to samé lze říci o funkci rozmazání pozadí. Jen pozor na horší světelné podmínky.

Aplikace nabízí klasické prostředí, v němž najdete vše potřebné. Pro ty z vás, kteří se nespokojí s automatikou, tak je tu režim expert, kde si nastavíte vše podle sebe. Nechybí režimy jako panorama, uplynulý čas, zpomalený záběr, noční scéna nebo ultra makro. Z mého pohledu některé režimy hodné zkreslovali a osekali výslednou kvalitu fotografie.

Je „Pro“ nutné?

Občas se stane, že přídomek Pro v názvu přináší pouze nepatrnou změnu. Například odlišuje od sebe modely, kdy lepší verze má větší úhlopříčku displeje nebo přidává čočku navíc. Zde se však odehrává podstatně více změn a odlišení je na místě.

U Realme 5 se musíte spokojit se slabším procesorem, starším microUSB konektorem, větším tělem se širokým rámečkem, slabším fotoaparátem, nižším rozlišením displeje a absencí rychlého nabíjení. Naproti tomu vás mile překvapí 5000 mAh baterie a navýšení úhlopříčky displeje na 6,5 palce.





Závěrečné hodnocení

Realme 5 Pro je velmi zajímavým telefonem, který si rozhodně zaslouží vaši pozornost. Do karet mu hraje slušná hardwarová výbava, výdrž na jedno nabití, rychlé nabíjení, kvalitní displej a rozhodně design, který je opravdu povedený. Svým způsobem je znát, že míří na mladší generaci. Sympatická je také cena.

Telefon však není bezchybný a v některých ohledech výrobce udělal ústupky. Chybí notifikační LED dioda, což bychom mu ještě odpustili, nicméně za největší mínus považujeme absenci technologie NFC. V době rozmachu mobilních plateb to zkrátka je problém.

Chybí také bezdrátové nabíjení a odolnost proti prachu a vodě, nicméně vzhledem k ceně je to pochopitelné. Verze se 4 GB RAM a 128GB se u nás prodává za 5 590 Kč včetně DPH. Za tuto cenu dostanete opravdu dobře vybavený smartphone, který by mohl některým zaběhnutým značkám pořádně zatopit.

Přímými konkurenty jsou například Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Huawei P30 Lite nebo Honor 9X. V segmentu nižší střední třídy je vždy velký boj a tak to bude mít Realme těžké. Uvidíme, co nám přinesou další modely. Zatím to ale vypadá, že se po tak slibném startu máme na co těšit.