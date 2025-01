Recenze Honor Magic 7 Lite: oslnivá výdrž, ale spousta kompromisů

Honor Magic 7 Lite sice patří do vlajkové rodiny, moc tam ale nepasuje

Z výbavy zaujme prakticky jen velká 6600mAh baterie nového typu

Cena začíná na 8 990 Kč, za stejné peníze pořídíte i nedávný Honor 200

Společnost Honor se doslova pár dní po začátku nového roku rozhodla představit své hardwarové novinky. Pozorní čtenáři dobře vědí, že na leden připadá premiéra série Magic 7. Jako první se k nám do redakce dostala odlehčená varianta pro méně náročné spotřebitele – Honor Magic 7 Lite. Smartphone si dává na první pohled jednoduché cíle: nabídnout zákazníkům střední třídy něco nového a pořádně zamíchat kartami v segmentu telefonů do 10 000 korun.

Honor Magic 7 Lite se na českém trhu prodává od 13. ledna, a to ve dvou barevných variantách: námi testované fialové a také matné černé. K dispozici je v základní konfiguraci 8/256 GB za 8 990 Kč včetně DPH, případně s vyšším 512GB úložištěm za 9 990 Kč. Do konce února můžete obě varianty navíc získat se slevou 1 000 korun.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu. Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Obsah balení

Honor, jak známo, si s prodejním balením žádnou práci nedělá. Papírová krabička je malá, útlá, má univerzální design s celým názvem telefonu a logem 5G. Uvnitř se nachází jen sponka na SIM, metrový USB-C/USB-A kabel a telefon samotný. Odpovídající 66W nabíječku si budete muset dokoupit. V Česku ji pořídíte za 600–650 korun včetně DPH.

Design a zpracování

V otázce designu se Honor už roky drží svých skálopevných principů. To znamená útlý pas, zkosené boky, zarovnaná spodní a horní hrana a kruhový fotomodul na zádech. Výsledkem je, že telefony jednotlivých generací není jednoduché od sebe rozeznat. Nicméně minimálně na zákazníky tento designový jazyk nejspíš funguje, jinak by jej Honor neopakoval generaci za generací.

Magic 7 Lite je dostupný v černé a fialové variantě, obě s přídomkem „Titanium“, ačkoliv o tento materiál se nejedná. Zrovna model Lite je kompletně z plastu (po stranách lesklý, na zádech matný) a materiál má pouze připomínat titan. Upřímně tuto čistě marketingovou berličku moc nechápu, což je o to horší, že se k ní snížilo kromě Honoru i Xiaomi nebo Vivo.

Díky zpracování z plastu má však nový Honor sympatickou hmotnost 189 gramů. To je vlastně velmi dobrá hodnota, když uvážíme velkou 6600mAh baterii, o které ještě budeme vést řeč. Dílenské zpracování je jinak na vysoké úrovni. Plastové šasi nikde nevrže, při pokusu o ohnutí telefon není poddajný a drží velmi pevně.

Pochvalu zaslouží i zvýšená odolnost. Výrobce se chlubí jak certifikací IP64 proti vodě a prachu, tak ve vlastních laboratořích testovanou odolností proti pádům až z 2metrové výšky. Sklo, které kryje displej, má údajně i 5stupňovou certifikaci chránící před pády dle agentury SGS. Přímo podle slov Honoru má novinka zvládnout chvíli v mrazáku, pobyt v sauně nebo jej můžete nahradit za louskáček na ořechy. Máme zde tedy další relativně odolný telefon ve stylovém těle, podobně jako Motorola Edge 50 Neo.

Po obvodu zařízení se nachází vypínací tlačítko, kolébka pro regulaci hlasitosti, oba ovládací prvky ergonomicky dobře umístěné pod pravým palcem. Dole je pak USB-C, slot pro dvě nanoSIM karty a reproduktor, který ve spojení s telefonním sluchátkem vytváří nevýrazný stereo efekt. Zvuk z něj je spíše pro nouzové přehrávání, hudba z něj je plochá a chybí i vyšší hlasitost. Pro přehrávání videí nebo podcastů ale bohatě postačí.

Displej a hardwarová výbava

Honor si celkem zakládá na displejích, a to i u svých lacinějších modelů. Obrazovka u nejnovějšího Magic 7 Lite to jen dokazuje. Je dostatečně velká (6,78″ úhlopříčně) a nabízí i skvělý obraz. Barvy jsou líbivé, ale ne zbytečně přesycené, pozorovací úhly hodnotím na jedničku a samotnému obrazovému zážitku značné pomáhá i vyšší rozlišení 1 224 × 2 700 pixelů (jemnost 437 ppi) nebo obnovovací frekvence 120 Hz. V nastavení můžete vynutit vyšší, anebo zvolit dynamickou, která volně přepíná mezi 60 a 120 Hz.

Použitý AMOLED panel od čínské společnosti Visionox se chlubí ještě jednou záležitostí, a sice svítivostí až 4 000 nitů. Toho však smartphone dosahuje pouze při zobrazování HDR obsahu. Běžně se dostanete na hodnotu kolem 1 100 nitů, což je – na rozdíl od první hodnoty – veskrze průměrný údaj. Smartphone ale správně hospodaří s automatickou regulací podsvícení a i za slunečného dne je displej velmi dobře čitelný.

Zapomenout pak nesmíme na různé zlepšováky, najmě speciální ochranu očí Eye Comfort Display, kterou posvětila i organizace TÜV Rheinland. V jednoduchosti jde o to, že telefon umí snížit podíl modrého světla ne na základě toho, jestli je venku tma, nebo světlo, ale na základě vašich cirkadiánních preferencí. Řídí se přitom tím, jak často telefon berete do ruky, kdy uléháte do postele a kdy vstáváte.

Obsah na displeji pak pohání čipová sada od amerického Qualcommu, konkrétně Snapdragon 6 Gen 1. Ten běží na 8jádrovém procesoru postaveném na 4nm architektuře od TSMC a pomáhá mu grafický čip Adreno 710. Samotný výpočetní výkon není příliš vysoký, což dokládají i hodnoty naměřené v oblíbených benchmarkových aplikacích: necelých 600 tisíc bodů v AnTuTu v10, 933 bodů Single-Core a 2 716 bodů Multi-Core v Geekbench v6 a 614 bodů v 3DMark Wild Life Extreme.

Čipová sada je za mě prvním kamenem úrazu. Jednak se u konkurence setkáváme s výkonnějšími procesory, a jednak Honor zcela ignoruje novější generaci téhož čipu Snapdragon 6 Gen 3, která byla představena v září 2024. Oproti 1. generaci z roku 2022 nabízí 2,4 GHz procesor a výkonnostně se víc blíží Snapdragonu 7s Gen 2. Výrobce zde tedy vsadil na starší typ křemíku výměnou za nižší náklady na výrobu.

Průchod systémem je celkem svižný, uživatelský zážitek však kazí pomalejší spouštění aplikací a limitně nízký výkon pro hraní her. Jak už zaznělo – ano, zvolený čip není propadák a postačí na základní používání, konkurence však za stejné peníze nabízí lepší komponenty, či alespoň lépe orientované na grafický výkon. Důkazy místo řečí: OnePlus Nord 3 s Dimensity 9000, případně Poco F6 s takřka čistokrevným vlajkovým čipsetem Snapdragon 8s Gen 3.

Z další výbavy určitě zmíním Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, GPS, NFC pro bezkontaktní placení a samozřejmě USB-C 2.0. Z 256GB úložiště zabírá systém 25 GB, operační paměť v základu 8 GB je automaticky rozšířena službou Honor RAM Turbo o dalších 8 GB virtuální RAM.

Výdrž a nabíjení

Oproti svému předchůdci a vlastně i veškeré konkurenci má Magic 7 Lite jednu (doslova) obrovskou výhodu. Ačkoliv tělo je kompaktní, hovoříme o skoro stejných rozměrech jako u loňského Magic 6 Lite, uvnitř našla místo vskutku veliká baterie s kapacitou 6 600 mAh. Navíc poprvé u modelu Lite jde o novější typ křemíko-uhlíkového akumulátoru s výrazně vyšší energetickou výtěžností.

V praxi je rozdíl oproti konvenčním 5000mAh bateriím skutečně značný. Ne snad při běžném používání, kdy vám telefon vydrží o nějakých 3–5 hodin více než byste čekali, ale zejména ve chvílích, očekáváte rychlé vybíjení baterie. Typicky třeba při hraní her, sledování videí nebo focení. Během používání telefon až na výjimky (kdy třeba půl dne běžel benchmark) vydržel 2 pracovní dny, a to i v náročnějším provozu. Přes noc zmizely 4–6 %, což je celkem v normě.

Naměřená rychlost nabíjení 66W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 16 minut 30 minut 50 minut 78 minut

Velká baterie se však podepsala i na nabíjení. Novinka slibuje podporu až 66W nabíjení, což je oproti 35 W vloni výrazná inovace. Kvůli opravdu nadprůměrnému akumulátoru se však telefon z 1 do 100 % dobíjí víc jak hodinu, a to už je v porovnání s konkurencí trochu diskomfort. Holt něco za něco. Bezdrátové nabíjení chybí, to ale u zařízení za 10 tisíc není až tak velké překvapení.

Android 14 a MagicOS: nevyužitý potenciál, zase

Po stránce operačního systému Magic 7 Lite není nijak objevný; ba naopak, opakuje chyby svých předchůdců. Krátce před startem prodeje telefon disponoval Androidem 14 s listopadovou bezpečnostní záplatou, což není nic moc a nějaká tak aktualizace by neuškodila. Systém, se kterým uživatel přijde do styku, však Android připomíná pouze vzdáleně. Hovoříme o grafické nadstavbě MagicOS 8.0.

Jde o nadupanou, hodně barevnou a na efekty či animace dosti bohatou nadstavbu, která v posledních letech ještě více sází na widgety. Těch oproti starším verzím MagicOS přibyla celá řada, Honor jim říká „karty“. Vlastní design karet mají hodiny, kalendář, galerie, počasí nebo třeba poznámky. Zdaleka však ne všechny nativní aplikace, natož pak aplikace třetích stran. Vznikají tak situace, kdy widgety nového stylu po vzoru Applu zobrazují svůj název, zatímco starší widgety nikoliv. Velmi neestetické, přitom na to upozorňujeme skoro rok, ale nic se nezměnilo.

Bezduchých či slabě využitelných designových prvků přebírá Honor od Applu vícero. Například dynamický výřez, který umí ukrýt rychlý přepínač hudby nebo běžící minutkový odpočet. Funkce ale v systému nemá hlubší význam a až na přehrávače typu YouTube Music nebo Spotify neumí pracovat s aplikacemi třetích stran. Chybí tak integrace aplikací jako Uber, Foodora nebo EasyPark, jako je tomu v případě iOS 18. Přinejmenším promarněná příležitost udělat to lépe než ten, od koho to Honor převzal.

A ano, abychom byli fér, je nutné zmínit i trochu té umělé inteligence. V nastavení ji najdete coby „Asistent“ a sestává vlastně z několika málo funkcí: navrhuje aplikace na základě vašich zvyků, umí extrahovat text z fotografií (ano, i to se dnes označuje jako „pokročilá AI funkce“) a podporuje též vzdušná bezdotyková gesta. Pak je tu Magic Portal, díky němuž můžete zkopírovat text nebo snímek obrazovky a rovnou s ním pracovat pomocí speciálního rozhraní jakoby „za obrazovkou“.

Pokročilé funkce, například spojené s asistentem Google Gemini, Magic 7 Lite neumí a v tomto ohledu tak trochu zaostává. Výrobce přislíbil funkce Gemini pouze dražšímu modelu Magic 7 Pro, zatímco třeba Xiaomi plánuje své AI funkce ve spolupráci s Googlem dostat i do telefonů střední třídy Redmi Note 14.

Fotoaparát

Odlehčený Honor Magic letos přišel o jeden fotosnímač. Zase tak draho ho to ale nevyšlo, řeč je totiž o 2Mpx makro fotoaparátu, který lze stěží označit jako hodnotný i jen do počtu. Větší obavy mi při prohlížení specifikací dělala skutečnost, že další dva fotoaparáty, které ve výbavě zůstaly, zároveň zůstaly úplně stejné. Řeč je o těchto:

Hlavní – Isocell HM6, rozlišení 108 Mpx, 1/1,67″ velikost čipu, clona f/1.8, ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF).

– Isocell HM6, rozlišení 108 Mpx, 1/1,67″ velikost čipu, clona f/1.8, ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF). Širokoúhlý – neznámý fotočip, rozlišení 5 Mpx, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 17 milimetrů, úhel záběru neznámá, autofokus.

– neznámý fotočip, rozlišení 5 Mpx, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 17 milimetrů, úhel záběru neznámá, autofokus. Přední – neznámý fotočip, rozlišení 15,9 Mpx, clona f/2.5, ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, elektronická stabilizace obrazu.

Upřímně, výbava na první pohled působí celkem nezajímavě, až podprůměrně. Přece jen, v segmentu kolem 10 tisíc korun se běžně setkáváme s telefony se třemi i čtyřmi fotoaparáty, výjimkou nejsou ani modely s teleobjektivem a optickým přiblížením. Honor mezitím vše vsadil na celkem schopný hlavní snímač.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Ten si poradí s velkou scénou ve dne, ale i nočním focením. Obratně zvládá i portréty, zvláštně bych chtěl pochválit režim clona, který pořizuje portréty i neživých věcí. Kvůli absenci teleobjektivu má hlavní foťák na starosti i zoom, v nabídce je digitální přiblížení 2–10×, které je tvořeno 12Mpx výřezem z velké 108Mpx fotky. V plném rozlišení umí fotit také, stačí přepnout na režim Vysoké rozlišení.

Pokud nehledáte fotomobil roku, ale slušný průměr a telefon vám imponuje i jinými prvky, s Magic 7 Lite neuděláte špatný krok. Silně podprůměrný je však širokoúhlý fotoaparát. Ten i za těch nejideálnějších podmínek fotí rozmazané a ošklivě neostré snímky. Úroveň těchto fotek je bohužel velice špatná, prakticky na úrovni telefonů za třetinovou cenu. Obávám se, že takovýto fotoaparát absolutně nemá co dělat v telefonu za 10 tisíc korun.

Žádnou parádu nedělá telefon ani při nahrávání videí. Nabízí rozlišení 4K i Full HD, nejvyšší možné však pouze při 30 fps a bez optické stabilizace. I tak lezou z telefonu celkem použitelná videa – tedy pokud máte dobré osvětlení a klidnou ruku. V opačném případě je záběr roztřesený či plný šumu. Slabé jsou i mikrofony, které nahrávají zvuk jako z tunelu.

Závěrečné hodnocení

Honor Magic 7 Lite je vlastně velice zajímavý telefon. Zajímavý zejména tím, jak těžké to bude na trhu mít. Sám totiž stojí takřka proti všem, i svým kolegům z jedné stáje. Výrobce jej umístil do segmentu, ve kterém je totální přetlak povětšinou lepších telefonů, včetně vlastního modelu Honor 200, který strčí nový Magic do kapsy v otázce výkonu, fotoaparátu i rychlonabíjení.

Prakticky jedinou výhodou, kterou si Magic 7 Lite drží oproti všem konkurentům – ať už jde o zmíněný Honor, nebo třeba OnePlus Nord 3, Poco F6 či zástupce Xiaomi a Motoroly – je velká křemíko-uhlíková baterie s kapacitou 6 600 mAh. Ta nejen působí giganticky, ale přináší i slibnou 2denní výdrž na jedno nabití. DxOMark dokonce označil Honor Magic 7 Lite za smartphone s nejlepší výdrží. A nakonec i to plus minus 80minutové nabíjení není tak špatné.

Pokud tedy v záplavě 1–1,5denních telefonů hledáte smartphone, který vám vydrží minimálně 2 dny, při šetrném zacházení třeba i 2,5 dne, našli jste právě svého koně. Uznávám, je to trochu primitivní motivace, protože zbytek výbavy telefonu, snad až na displej, nestojí moc za pochvalu. Jak ale tvrdí staré známé rčení: každé zboží má svého kupce.

Honor Magic 7 Lite 7.8 Design a zpracování 8.1/10

















Výkon a optimalizace 6.5/10

















Hardwarová výbava 7.5/10

















Fotografie a video 7.3/10

















Výdrž baterie 9.8/10

















Klady naprosto bezkonkurenční výdrž

výborný displej prémiové úrovně

kvalitní zpracování, třebaže z plastu

celkem uspokojivé rychlonabíjení

hlavní fotoaparát Zápory velmi nízký výkon

systém opakuje chyby předchůdců

velmi špatný širokoúhlý fotoaparát

nevhodně zvolená cena