Recenze Honor Magic 6 Lite: elegán za sebevědomou cenu

Honor Magic 6 Lite je prvním modelem čínské společnosti, který se objevuje na českém trhu v roce 2024. Trochu paradoxem je, že toho nemá příliš společného s vybavenějšími modely Magic 6 a Magic 6 Pro. Místo toho jde o mírně okleštěný Honor X9b, který byl představen v říjnu minulého roku a uveden na trzích mimo Evropu.

Honor Magic 6 Lite se u nás prodává v celkem třech barevných variantách. Na fotografiích níže můžete vidět model v zelené barvě. Dále je k dispozici v konzervativní černé a netradiční oranžové. Poslední jmenovaná varianta je rovněž specifická v tom, že záda jsou pokryta veganskou kůží namísto skla. Na českém trhu je k dispozici pouze paměťová verze s 8 GB RAM a 256GB úložištěm. Cena je nastavena poměrně sebevědomě. Za 9 790 Kč s DPH to nebude mít vůbec jednoduché, jelikož se dostal do poměrně silné konkurence. A to dokonce i z vlastních řad, jak si povíme na konci našeho testu.

Obsah balení

Už samotná velikost krabičky prozradí, že uvnitř se nachází jen to nejdůležitější. To znamená zařízení a cca metrový kabel, který má na jedné straně USB-A a na druhé USB-C. Dále to je základní dokumentace a nástroj pro vytažení slotu na karty. Přímo na smartphonu je z výroby nalepená fólie, ale kvůli zaoblenému displeji se zanedlouho začala odlepovat a jelikož začne být zachytávání prstu o okraj fólie poměrně otravné, nezůstane na displeji bohužel dlouho.

Design a zpracování

Zatímco prémiové smartphony se postupně zbavují zaoblených displejů, ve střední třídě je situace zcela opačná. Honor Magic 6 Lite je dalším modelem s poměrně výrazným zaoblením, které definuje přední stranu. Protější straně pak vévodí výrazný kruhový modul, ve kterém jsou ukryty objektivy fotoaparátů.

Poměrně zajímavá je ochrana displeje. Kromě standardního tvrzeného skla si Honor připravil také speciální ochrannou vrstvu s tlumícím materiálem. Ta má pomáhat lépe chránit obrazovku před pády. Zároveň by měl být displej odolnější proti poškrábání. Telefon mi během testování nespadl, takže tuhle vlastnost jsem přímo neotestoval, každopádně během déle než měsíčního používání nejsou na displeji vidět žádné mikro škrábance.

Zadní strana je skleněná a potažena matným povrchem, který je příjemný na dotyk. Otisky prstů a šmouhy zcela neskrývá, ale nejedná se o nic hrozného jako to můžeme znát z telefonů s lesklými zády. Horší je to s tím, jak jsou záda kluzká. Vzhledem k vycentrování fotomodulu nehrozí žádné kolébání ze strany na stranu při položení zařízení na rovnou plochu.

Zaoblená jsou rovněž záda, což ve finále znamená poměrně tenký rám telefonu. Ve výsledku ani příliš nevadí, že jde o tvrdý plast a ne kov. Všechna tlačítka jsou ukryta na pravé hraně. Na spodku je USB-C konektor, slot na dvě nanoSIM karty a hlasitý reproduktor. Bohužel telefonu chybí stereo efekt. Sluchátkový reproduktor se využívá pouze pro hovory.

Samotný telefon se v ruce drží pohodlně a překvapí nízkou hmotností 185 gramů. To je poměrně málo když vezmeme v potaz samotné rozměry (163,6 × 78,5 × 8 mm) v čele s 6,78palcovým displejem. Zmínit si zaslouží splnění certifikace IP53, což znamená, že je Honor částečně chráněn před vniknutím prachu a proti vodní tříšti. Nevadí mu například déšť. Na nějakou stříkající vodu či rovnou potopení však musíte zapomenout.

Obecně se dá z konstrukčního hlediska telefon chválit. Designově alespoň z mého pohledu patří k tomu lepšímu, i když samozřejmě to je individuální. Nikde nic nevrže, neprohýbá se a dobře lícuje. V ruce se telefon drží velmi dobře, i když matná záda jsou poměrně kluzká. To naštěstí může vyřešit obal.

Povedený 120Hz displej se zaoblením

Displej patří určitě k největším tahákům tohoto telefonu. AMOLED panel se řadí k těm povedenějším, ať už se bavíme o barevném podání či třeba maximálním jasu 1200 nitů. Bez problémů bude čitelný i při přímém poledním slunci.

Použitému displeji nechybí 120Hz obnovovací frekvence. V nastavení jde aktivovat dynamický režim, který frekvenci přepíná podle typu obsahu. Využít se dá rovněž jen 60Hz režim, který zvyšuje výdrž baterie za cenu méně plynulého zážitku. Samotná velikost displeje je 6,78 palců, využívá se netradiční poměr stran 19,5:9, tudíž i rozlišení 2 652 × 1 200 pixelů je neobvyklé. Jemnost zobrazovače 429 ppi je zcela dostatečná.

Poměr velikosti obrazovky k tělu se zastavil na hodnotě 92,8 procent. Této hodnoty dosáhl samozřejmě díky zaoblení displeje. Mezi pozitivní zprávy se dá rovněž zařadit eliminace nechtěných dotyků, což byl v minulosti jeden z největších mínusů u těchto druhů displejů. Samozřejmostí je Always-On režim, který fungoval ukázkově včetně bohatého nastavení a možnosti jej mít aktivní po celý den a ne jen na krátkou chvíli, jak to je u některých levných telefonů s OLED panely.

Optická čtečka otisků prstů je umístěna pod displejem. Se samotným rozeznáním prstu jsem neměl žádný problém. Vše fungovalo přesně jak má a nevybavuji si žádný problém s biometrickým odemykáním. K dispozici je také rozpoznávání obličeje pomocí selfie kamery umístěné v kruhovém výřezu.

Výdrž baterie a nabíjení

Na testování přišel mírně odlišný model s větší 5800mAh baterií. Na českém trhu, respektive v Evropě se prodává varianta s menším 5300mAh akumulátorem. Každopádně na slibovanou výdrž až dva dny se půjde dostat poměrně hravě i s menší kapacitou. Na testovaném modelu jsem se pravidelně dostával cca do poloviny třetího dne, než bylo potřeba zařízení nabít. Pomáhá tomu rovněž úspornější čipset.

Zatímco výdrž se dá chválit, u 35W nabíjení je to pravý opak. V první řadě se oproti minulému Honoru Magic 5 Lite snížila rychlost nabíjení. Dále v balení chybí adaptér, což už je bohužel standard i u střední třídy. Adaptér s podporou rychlého nabíjení Honor SuperCharge se dá pořídit za 599 Kč a pravděpodobně po něm budete chtít sáhnout, protože tak otřesnou podporu nabíječek třetích stran jsem dlouho nezažil.

Naměřená rychlost nabíjení 65W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 35 minut 58 minut 95 minut 134 minut

Vyzkoušel jsem všechny adaptéry, co mám doma k dispozici. A to s různými standardy a výkonem od Samsungu, přes Xiaomi, Anker, Asus, Ravpower, Tronic či dokonce Huawei, ale rychlého nabíjení jsem se na telefonu nedočkal. Příkon se pohyboval pouze mezi pěti až deseti watty a kompletní nabití 5800mAh baterie trvalo více než dvě hodiny. Nepomohla aktivace či deaktivace chytrého nabíjení či třeba finální systémová aktualizace, se kterou se již mobil prodává. U modelu s 5300mAh bude rychlost nabíjení o něco rychlejší, ale stále to je v porovnání s ostatními podprůměr.

Hardware a výkon

Mezigeneračně si Honor Magic 6 Lite polepšil díky použití čipsetu Snapdragon 6 Gen 1, každopádně v porovnání s jinými telefony kolem částky 10 000 Kč to stále není ideální řešení. Konkurenti jako Poco X6 Pro či OnePlus Nord 3 nabídnou více než dvakrát větší výkon. Za stejnou cenu je dokonce k dispozici Honor 90, který používá o třídu lepší Snapdragon 7 Gen 1. Mnohem konkurence schopnější je Snapdragon 6 Gen 1 u levnějších zařízení pohybujících se kolem částky 7 tisíc Kč.

Hardwarové parametry Honor Magic 6 Lite Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, octa-core, 4× 2,2 GHz Cortex-A78 + 4× 1,8 GHz Cortex-A55, GPU: Adreno 710, RAM: 8 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,6 × 75,5 × 8 mm, hmotnost: 185 g, zvýšená odolnost: IP53 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, octa-core, 4× 2,2 GHz Cortex-A78 + 4× 1,8 GHz Cortex-A55,Adreno 710,8 GB,256 GB,163,6 × 75,5 × 8 mm,185 g,IP53 Displej, konektivita a baterie 6,78", AMOLED, rozlišení: 1,5K, 1220 × 2652 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 108 Mpx, f/1.8, 1/1.67", PDAF, druhý: 5 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.5, Full HD video Kompletní specifikace

Mezi plusy se dá zařadit alespoň fakt, že při běžném používání jsem nenarazil na výraznější zadýchávání, záseky či zpomalování. Menší výkon se projevil až při hraní 3D her jako Wreckfest, kde jsem musel snižovat detaily. Na českém trhu je testovaný Honor k dispozici v jedné paměťové variantě s 8 GB RAM a 256GB úložištěm. To by ještě rok či dva byl slušný nadprůměr v dané cenové kategorii. Pokud se ale podíváte do obchodů, jde již o poměrně běžný fakt i u konkurence, takže se ani tímto způsobem nedá omluvit vyšší cena.

Operační systém a nadstavba

Na telefonu naleznete Android 13 společně s nadstavbou MagicOS 7.2. V následujících letech pak majitelé tohoto telefonu obdrží dvě velké aktualizace na nový Android a bezpečnostní záplaty po dobu tří let. Samotná nadstavba je poměrně mohutná a nezapře společnou historii se společností Huawei. Ať už jde o designové prvky či třeba funkce.

Jeden z příkladů může být funkce Wi-Fi+, se kterou jsem bojoval už pět let zpátky v Huawei telefonech. Jejím cílem má být zlepšení připojení internetu díky automatickému přepínání mezi Wi-Fi a mobilními daty podle síly signálu. Jenže ve skutečnosti se spíše budete setkávat s tím, že nejste k internetu připojení vůbec. Horší je to s tím, že funkce je aktivní defaultně a navíc je poměrně dost schovaná v nastavení připojení.

Naštěstí to je tak jediná větší kaňka, na kterou jsem během testování prostředí MagicOS 7.2 narazil. Odladěné je velice dobře, rychlost procházení je rovněž ukázková a na problémy například s pády systémových aplikací jsem nenarazil. Předinstalovaných aplikací je několik. Zmínit se dá TikTok, Netflix či třeba Booking.com. Bez problémů se dají odinstalovat.

Honor se podobně jako ostatní výrobci pustil do umělé inteligence, i když zatím jen hodně zlehka. K dispozici jsou dvě funkce v asistentu s názvem Yoyo. Tou první je speciální widget s názvem AI návrhy, ve kterém se objevují aplikace na základě situace a denní doby. Funguje to docela dobře a telefon velmi rychle rozpoznal které aplikace například pouštím před spaním a správně navrhoval jejich spuštění.

Druhou funkcí je možnost extrahování textu z obrazovky, respektive fotky či obrázku. Rozhodně bude zajímavé sledovat jakým směrem se Honor v umělé inteligenci vydá v roce 2024 a kolik funkcí zpřístupní i na starší zařízení například v rámci aktualizace na Android 14.

Fotoaparát a záznam videa

Kruhovému modulu na zadní straně telefonu vévodí fotoaparát s rozlišením 108 Mpx, světelností objektivu f/1.75 a podporou fázového ostření. Zbylé dva fotoaparáty už jsou bohužel spíše do počtu. Obzvlášť 5Mpx širokoúhlý snímač se světelností f/2.2 je poměrně velkým zklamáním. Vše pak zakončuje 2Mpx makro kamera s možností pořízení snímků ze vzdálenosti čtyř centimetrů. Selfie snímky se dají pořídit přes 16Mpx foťák se světelností f/2.45. Videa dokáže Honor nahrávat ve 4K rozlišení a 30 FPS, případně je k dispozici také Full HD a 60 FPS.

Hlavní 108Mpx fotoaparát tvoří velice povedené snímky, kterým nechybí ostrost či dostatek detailů. Velmi dobré je to také u fotografií ve zhoršených světelných podmínkách. K jejich pořízení se dá využit samostatný noční režim. Díky snímači s vysokým rozlišením je k dispozici možnost snímání s 3× digitálním přiblížením téměř bez ztráty kvality.

Snímky z ultraširokoúhlého fotoaparátu postrádají bohužel detaily a ostrost není tak dobrá. I při dobrém osvětlení je evidentní nízká kvalita. Jakmile se ale začne stmívat, je v podstatě širokáč nepoužitelný. Makro kamera už je spíše do počtu a místo ní se mi spíše osvědčilo používat hlavní fotoaparát s 3× digitálním zoomem.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

U videa potěší možnost nahrávání ve 4K rozlišení. Kvalita je velice dobrá a ostření velmi rychlé. Přepínat mezi fotoaparáty během nahrávání videa nelze. K dispozici je pouze možnost digitálního přiblížení. Největší problém u videí je však se stabilizací, která funguje velice špatně a výsledkem jsou roztřesené záběry i při minimálním pohybu.

Závěrečné hodnocení

Honor Magic 6 Lite určitě není špatným telefonem, jeho hlavním problémem je ale nepřiměřeně vysoká cena. A co hůř, Honor se příliš nepoučil, protože v podstatě stejně tomu bylo před rokem u Magic 5 Lite. Za částku 9 tisíc se téměř nedal doporučit, jakmile ale spadl na cenu 6 tisíc Kč, rázem se stal velice zajímavou volbou v nižší střední třídě.

U letošního modelu je to bohužel to samé. Za částku 9 790 Kč nevidím moc důvodů, proč jej doporučit. Nezachrání to ani dárek v podobě telefonu Honor X7a, který čínská společnost rozdává ve vybraných obchodech.

Úsměvné už je pak jen porovnání s Honorem 90, který se prodává o stovku levněji. Sice nemá zaoblený displej, ale samotný AMOLED panel je kvalitnější, má o třídu lepší čipset, nabízí kvalitnější fotoaparáty, rychlejší nabíjení a takhle by se dalo ještě chvíli pokračovat. V porovnání s jinými telefony do 10 000 Kč je to ještě s Magic 6 Lite horší.

Pokud se ale cena Honoru Magic 6 Lite posune o pár tisíc níže, bude dávat smysl a může jít o skvělou volbu. Potěší velmi dobrou výdrží baterie, atraktivním designem, skvělým displejem či třeba odladěnou nadstavbou. Naopak zamrzí absence stereo reproduktoru, pomalé nabíjení, kvalita sekundárních fotoaparátů či horší stabilizace videa.

Klady skvělá výdrž baterie

výborný 120Hz AMOLED

odladěná nadstavba

ukázkové zpracování

atraktivní design Zápory pomalé nabíjení

absence stereo reproduktoru

širokoúhlý fotoaparát a makro snímač

horší stabilizace videa

