Recenze Honor 90: překvapení roku?

Právě dnes jsme se na tiskové konferenci v Paříži dočkali oficiálního odhalení modelu Honor 90 pro evropský trh. Akce se účastnila i naše redakce, navíc jsme telefon měli k dispozici s několikatýdenním předstihem. Díky tomu vám dnes můžeme nabídnout podrobnou recenzi.

Design a zpracování

Už po vybalení z krabičky na vás dýchne jistá dávka nostalgie. Honor 90 totiž se svým designem vsadil na zaoblené hrany jak na zádech, tak u displeje, od čehož většina výrobců před nějakou dobou upustila. Z praktického hlediska se totiž jedná o značné oslabení konstrukční pevnosti a s tím spojená větší náchylnost na poškození, na druhou stranu ovšem smartphone se zaoblenými hranami působí v ruce prémiovým dojmem a velmi příjemně se používá. Je tedy na vás, zda preferujete vzhled před praktičností.

Honor rovněž zajímavě vyřešil modul fotoaparátu na zádech, který rozdělil na dva vystouplé ovály s chromovým lemováním, které z modulů dělají kruhy. Nemůžu si pomoci, ale i tato drobná změna dává Honoru 90 jistou osobitost a i přes možnou výtku v podobě kýčovitosti musím říct, že se mi zvolené řešení líbí.

Testovaná zelená barva působí elegantně a na celkovém dojmu neubírá ani fakt, že záda jsou plastová. Honor zkrátka vzal své dědictví od Huawei a vytvořil smartphone, který sice nenásleduje nejnovější designové trendy, přesto je velmi elegantní a šik, k čemuž mu dopomáhají i rozměry 161,9 × 74,1 × 7,8 milimetrů a hmotnost 183 gramů.

Displej a hardwarová výbava

Přední straně dominuje 6,7″ AMOLED s rozlišením 1 200 × 2 664 pixelů (jemnost 436 ppi), variabilní obnovovací frekvencí až 120 Hz, maximálním jasem 1 600 cd/m², 3 840Hz vysokofrekvenčním stmíváním PWM zabraňujícín problikávání, HDR10+ či certifikací TÜV Rheinland Eye Comfort. Celkově nelze použitému panelu prakticky nic vytknout – barevné podání je příkladné, pozorovací úhly skvělé a maximální jas si hravě poradí i s přímým poledním světlem.

Uvnitř Honoru 90 tepe osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition vyrobený 4nm technologií, který doprovází grafika Adreno 644, 12 GB LPDDR4X RAM s možností virtuálního navýšení o dalších 7 GB a 512 GB interní paměti typu UFS 2.2 bez možnosti rozšíření o microSD karty. O chlazení se stará výparníková komora s plochou 4 483 mm², přičemž celková plocha pro rozprostření tepla činí 33 741 mm². V benchmarku AnTuTu si Honor 90 vyválčil sympatických 696 218 bodů, což stačí jak na běžné používání, tak i náročnější hry.

Hardwarové parametry Honor 90 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 7 Gen1, octa-core, 1×2,4GHz Cortex A710 + 3×2,36 GHz Cortex A710 + 4×1,80 GHz Cortex A510, GPU: Adreno 644, RAM: 12 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,9 × 74,1 × 7,8 mm, hmotnost: 183 g, zvýšená odolnost: ne Qualcomm Snapdragon 7 Gen1, octa-core, 1×2,4GHz Cortex A710 + 3×2,36 GHz Cortex A710 + 4×1,80 GHz Cortex A510,Adreno 644,12 GB,256 GB,161,9 × 74,1 × 7,8 mm,183 g,ne Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2664 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.9, 1/1.56", PDAF, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, AF, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 50 Mpx, f/2.4, 4K video, HDR Kompletní specifikace

Ostatní výbava zahrnuje dostatečně kvalitní a hlasité stereo reproduktory, rychlou a spolehlivou čtečku otisků prstů ukrytou v displeji, podporu sítí 5. generace, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 s podporou kodeků aptX či LDAC, všechny relevantní geolokační systémy, NFC, USB-C nebo infračervený port. Bohužel chybí jakákoli certifikace odolnosti proti vodě a prachu.

Baterie a výdrž

Baterie dostala vcelku standardní kapacitu 5 000 mAh a podporu rychlého 66W nabíjení. Co se týče výdrže, nezalekne se telefon běžného pracovního dne, ani poměrně náročného vytížení. Celý den dá Honor 90 s prstem v nose, a když jsem ho chtěl opravdu rychle vybít, musel jsem sáhnout po náročných hrách. I tak jsem ale tři čtvrtě dne měl co dělat, abych baterii dostal do červených čísel. Pokud se při používání uskromníte, dostanete se bez větších problémů i na dva dny používání.

Nabíjení je na tom na dnešní poměry rovněž velmi dobře. Na dvacetiminutové dobití z nuly na sto procent sice můžete zapomenout, přesto se na použitelných 50 procent dostanete za solidních 25 minut. Do plných pak Honor 90 budete dobíjet něco okolo hodinky, což je velice slušný výsledek. Během nabíjení se mi navíc telefon nepřehříval a neměl tendenci omezovat výkon pro rychlejší nabíjení. K dokonalosti už chybí snad jen bezdrátové nabíjení.

Naměřená rychlost nabíjení 66W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 15 minut 25 minut 45 minut 60 minut

Operační systém

Operačním systémem je Android 13 s nadstavbou MagicOS 7.1, která je poměrně propracovaná, rychlá a stabilní. Honor se propsal téměř do všech dostupných částí systému, takže své vůli můžete podřídit vzhled a tvar ikon, tapety na domovské i zamykací obrazovce a také podobu Always-on displeje, na který můžete umístit obrázek, text, umělecký obrazec nebo jen prosté hodiny, přičemž další možné podoby jsou k dispozici v aplikaci Motivy na jedno kliknutí.

Honor nabízí taktéž i svou verzi Air Drop/Air Play jménem Honor Connect, která umožní rychlé přenášení obsahu aplikací mezi telefonem, tabletem, počítačem či televizí ve vaší blízkosti, včetně přijímaní hovorů či zobrazování notifikací.

Zajímavou novinkou je osobní asistent jménem YOYO, který prozatím umí inteligentně doporučovat aplikace podle denní doby či extrahovat text z obrázku a dále s ním pracovat, například skrze služby doporučené samotným asistentem. Je vidět, že YOYO je prozatím v plenkách, avšak do budoucna by se mohlo jednat o zajímavou konkurenční výhodu.

V systému mě ovšem nejvíce zaujaly interaktivní ikony výchozích aplikací. Některé z nich, například telefon, poznámky či kalendář, mají pod sebou nenápadný proužek. Ten naznačuje, že po potažení od aplikace nahoru získáte přístup k malému widgetu s dodatečnými informacemi, například rychlé kontakty, aktuální události či poslední poznámky. Skrze widgety pak můžete s aplikací interagovat, třeba přidat novou událost či vytočit kontakt, a pokud se vám malý widget velmi zamlouvá, lze si jej rovnou přidat na domovskou obrazovku. Tohle se Honoru jednoduše povedlo.

Ačkoli se Honor snaží tvářit, že je naprosto nezávislý na Huawei, bystré oko by mohlo vypozorovat celou řadu designových podobností nejen v případě hardwaru, ale také softwaru. V případě softwaru, konkrétně účtu Honor ID, je pak propojení s Huawei stále více než viditelné – ačkoli jsem si nikdy Honor ID nezakládal, pořád se k němu mohu přihlásit skrze přihlašovací údaje k Huawei ID, což se pravděpodobně v dohledné době nezmění.

Fotoaparát a záznam videa

V případě fotoaparátů se má Honor 90 rozhodně čím chlubit. Hlavní snímač Samsung ISOCELL HP3 o velikosti 1/1.,56″, rozlišení 200 Mpx, velikostí pixelů 0,75 µm a optikou s clonou f/1.9 odvádí velmi dobrou práci a skvěle supluje také chybějící teleobjektiv, neboť nabízí velmi kvalitní 2× digitální výřez. Sekundární širokoúhlý objektiv s rozlišením 12 Mpx a clonou f/2.2 funguje také jako makro objektiv a partu uzavírá 2Mpx hloubkový senzor pro vytvoření bokeh efektu a přední 50Mpx selfie kamera se světelností f/2.4, která funguje velmi spolehlivě také pro odemykání obličejem.

Za dobrých světelných podmínek není hlavnímu fotoaparátu příliš co vytknout. Fotky jsou příkladně prosvětlené, nechybí jim detaily či ostrost, fotoaparát se nezalekne ani protisvětla, vyvážení bílé je velmi věrné a potěšil mě také přirozený bokeh efekt. Vytknout se dá snad jen přílišná saturace barev, což ještě umocňuje AMOLED panel, ale pokud jste fanoušky pestrých barev, tohle telefonu s klidem odpustíte.

2× digitální zoom je díky vysokému rozlišení fotoaparátu velmi použitelný a příliš se na něm nepodepisují tradiční neduhy digitálních výřezů. Snadno tak zapomenete na fakt, že zde chybí dedikovaný teleobjektiv. Dobré světelné podmínky svědčí také širokoúhlému objektivu, který podává výkony srovnatelné s hlavním fotoaparátem, avšak při bližším pohledu si lze všimnout neostrostí v rozích a menšího množství detailů.

Dynamický rozsah je víceméně totožný, občas trochu tmavší s tlumenějšími barvami. Makro je za příznivých světelných podmínek také použitelné a rozhodně se jedná o lepší řešení, než jsou dedikované 2Mpx makro snímače s mizernými výsledky. Selfie kamera je poměrně použitelná, jen si dejte pozor na HDR, které umí být občas velmi agresivní.

Jakmile ale slunce zapadne a světelné podmínky se zhorší, ne všechny výsledky vás potěší. Hlavní fotoaparát stále podává úctyhodné výkony, vytáhne i z velmi tmavé scény dostatek světla pro použitelnou fotku (samotné snímání v nočním režimu vždy trvá jen pár sekund), snímky netrpí na přehnané množství šumu, nejsou příliš rozmazané a jsou až překvapivě ostré.

Vyvážení bílé je hodně závislé na dostupném světle a ne vždy se fotoaparát trefí, nicméně většinou se jedná o kvalitní výsledek. To samé se dá říci také o 2× digitálním výřezu, který je sice v některých momentech lepší nechat u ledu, avšak s většinou scén si poradí stejně dobře jako výchozí zobrazení.

Širokoúhlý fotoaparát už ale se svými 12 Mpx bohužel nestíhá. Vyvážení bílé je většinou zcela mimo, snímač nedokáže nasbírat dostatek světla a výsledné fotografie jsou kvůli tomu neostré a chybí jim velké množství detailů. Někteří výrobci se v podobných případech uchylují k softwarovému vypnutí širokáče v nočním režimu, takže musím Honor ocenit za odvahu jít s kůži na trh. Výsledek je ovšem podprůměrný a velmi dobře si rozmyslete, kdy a jestli vůbec chcete za horších světelných podmínek širokoúhlý objektiv používat.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Příjemné překvapení nastalo u natáčení videa. Použitý čipset stačí pouze na 4K rozlišení při 30 snímcích za sekundu, případně můžete sáhnout po Full HD v 60 fps, pokud preferujete plynulejší obraz. Zatímco ve 4K můžete použít širokáč, hlavní fotoaparát i 2× digitální zoom a plynule mezi nimi přepínat, při 60 snímcích ve Full HD máte k dispozici jen hlavní s digitálním výřezem, na což je potřeba myslet.

Za dobrých světelných podmínek se není moc o čem bavit. Honor 90 zvládá s přehledem změnu scény, netrpí na agresivní přeostřování, bez potíží přepíná mezi jednotlivými fotoaparáty, poradí si dobře i s protisvětlem a obecně nemá tendence zmatkovat. Digitální stabilizace umí hotové divy, a i když by se optická stabilizace přeci jen hodila více, výrazněji mi nechyběla. Zamrzely mě jen občasné komplikace s dynamickým rozsahem, kdy si fotoaparát nedokázal poradit s některými náročnějšími scénami, a také nahrávání zvuku, které je velmi citlivé a zachytává i nechtěné zvuky.

I za horších světelných podmínek se fotoaparát vcelku drží, stále nemá problémy s přeostřováním, vyvážení bílé a podání barev je uspokojivé a množství šumu radikálně neroste. To se samozřejmě nedá říci o širokoúhlém fotoapartáu, který raději pro natáčení nepoužívejte, neboť skokový rozdíl v kvalitě záznamu dokáže přebít i dobrý dojem z hlavního fotoaparátu. Za chůze či rychlejšího pohybu dostanete znatelněji roztřesená videa, neboť zde už digitální stabilizace už jednoduše náročnější podmínky nezvládá. Přesto i v této náročné disciplíně obstál Honor 90 se ctí.

Závěrečné hodnocení

Honor se nesnaží najít žádnou zkratku a zpět na výsluní se chce dostat pomalým, zato pevným a stabilním krokem. Novinka Honor 90 sází na léty prověřené postupy, jako je atraktivní design, špičkový displej, dostatek výkonu, rychlé nabíjení, dlouhá výdrž či jeden z nejlepších fotoaparátů ve své třídě na trhu. Zaostávat nechce ani v případě softwaru, kdy svůj MagicOS postupně piluje a stále více se přibližuje etalonu ve své třídě, kterým je One UI od Samsungu. Přesto je zde několik rezerv, které je potřeba brát v potaz.

Ačkoli se to může zdát jako drobnosti, v některých případech se Honor 90 dopustil přešlapů, které nelze jen tak opomenout. Zmíněný design je sice atraktivní, avšak méně praktický a náchylnější na poškození, telefonu chybí jakákoli odolnost proti vodě a prachu, na alespoň základní bezdrátové nabíjení Honor taktéž pozapomněl a namísto vcelku zbytečného hloubkového senzoru mohla čínská společnost spíše nasadit lepší širokoúhlý fotoaparát, který je jedním z nejslabších článků celého telefonu.

Celkově vzato lze ale Honor 90 doporučit, především pokud už máte se značkou pozitivní zkušenosti z dřívějška či vám vyjmenované nedostatky nevadí. Obzvláště hlavní fotoaparát dělá opravdu velkou parádu a v kombinaci ostatními přednostmi si svou cenu 14 990 Kč bez větších potíží obhájí, i ve srovnání s konkurencí. Pokud byste si ovšem vystačili s menší porcí paměti 8 GB RAM/256 GB interní paměti, dostanete se na cenu 13 490 Kč, což už stojí za zvážení.

Honor 90 bude dostupný jak v testované zelené barvě, tak i konzervativní černé od 24. července letošního roku. V rámci předprodeje od 7. do 24. července navíc budou moci zájemci získat zdarma tablet Honor Pad X8.

Klady atraktivní design

špičkový displej

dostatek výkonu i pro hraní her

dobrá výdrž na baterii a rychlé nabíjení

velmi dobré výsledky fotoaparátů za dobrého světla

propracovaná nadstavba MagicOS Zápory design je sice atraktivní, ale nepraktický

absence odolnosti proti vodě a prachu

chybí bezdrátové nabíjení

širokoúhlý fotoaparát podává neuspokojivé výkony