Řada Redmi Note 14 má opět co nabídnout! Má atraktivní design, odolnost i pořádnou výdrž

Značka Redmi přináší na trh trojici smartphonů rodiny Redmi Note 14

Všechny tři se pyšní zvýšenou odolností, verze Pro dokonce vydrží 24 hodin po vodou

Redmi Note 14 Pro+ oslňuje 6200mAh baterií a 90W nabíjením

Značka Redmi, která spadá pod čínské Xiaomi, představila novou rodinu smartphonů Redmi Note 14. Tvoří ji celkem tři smartphony s poměrně rozmanitou výbavou a širokým cenovým rozpětím. Naštěstí díru do peněženky neudělá ani nejvýše postavený model Redmi Note 14 Pro+, jehož hlavními lákadly jsou jemný displej, teleobjektiv a akumulátor s kapacitou 6 200 mAh. Ostatní modely ale rovněž mají co nabídnout.

Redmi Note 14 5G: elegantní základ

Základem nabídky je Redmi Note 14 5G. Jak již z názvu vyplývá, i nejlevnější model disponuje podporou sítí 5G, což u minulých generací neplatilo. Telefon se snaží zalíbit příjemným designem a elegantními křivkami – rámeček okolo displeje je symetrický a v dané cenové kategorii příjemně tenký, rámeček obklopující telefon je pak kovový a má ploché boky. Redmi Note 14 5G má v pase 8 mm a váží 190 gramů, potěší zvýšená odolnost splňující krytí IP64. Telefon půjde do prodeje ve třech barvách – černé, bílé a zelené.

Přes čelní stranu telefonu se rozprostírá 6,7″ OLED obrazovka s Full HD+ rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a maximálním jasem 2 100 nitů. Součástí displeje je čtečka otisků prstů a drobný kruhový výřez pro 16Mpx selfie kamerku. Ve čtvercovém fotomodulu na zádech pak najdeme duální fotoaparát:

50Mpx hlavní (Sony LYT-600) s optickou stabilizací a světelností f/1.5

2Mpx makro kamerka se světelností f/2.4

Srcem telefonu je čipset MediaTek Dimensity 7025 Ultra, který může být doplněn až o 12 GB RAM a 256GB úložiště. To lze navíc ještě rozšířit paměťovou kartou, avšak obětován musí být jeden ze dvou slotů na paměťovou kartu. Akumulátor se pyšní kapacitou 5 110 mAh a podporou 45W nabíjení, přičemž nabíjecí USB-C port doprovází i 3,5mm port na sluchátka. Potěší i přítomnost infraportu.

Redmi Note 14 Pro: ustojí i nešetrné zacházení

Posuneme-li se o patro výše, najdeme na něm model Redmi Note 14 Pro, který překvapivě se základní variantou příliš mnoho nemá. Redmi u verze Pro vsází na zaoblenější design se zakulacenými boky a zakřiveným displejem.

Toto řešení telefon opticky ztenčuje, přestože ve skutečnosti je oproti základnímu Redmi Note 14 tlustší. V pase má 8,2 nebo 8,5 mm v závislosti na vybrané povrchové úpravě zad – tenčí je ze skla (bílá, zelená a černá varianta), tlustší z u umělé kůže (fialový model) se zajímavým dvoubarevným křížovým vzorem. Ve všech případech potěší voděodolnost splňující krytí IP68/IP69K, přičemž Redmi se chlubí tím, že telefon přežije v hloubce až 2 metrů po dobu 24 hodin.

Zakřivená obrazovka typu AMOLED má úhlopříčku 6,67″, rozlišení 1 220 × 2 712 pixelů, obnovovací frekvenci 120 Hz a maximální jas 3 000 nitů. Displej pokrývá ze 100 procent barevné spektrum DCI-P3 a pyšní se podporou HDR10+ obsahu a certifikací Dolby Vision. Součástí obrazovky je jednak čtečka otisků prstů, a také otvor pro 20Mpx selfie kamerku se světelností f/2.2. Hlavní fotoaparát se přesunul do středu zad a polepšil si o jednu čočku, celkem jej tvoří následující fotoaparáty:

50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.5

8Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/2.2

2Mpx makro se světelností f/2.4

Redmi Note 14 Pro pohání čipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra, v maximální paměťové konfiguraci můžete mít až 12 GB RAM a 512GB úložiště, bohužel bez možnosti dodatečného rozšíření. Telefon po energetické stránce živí 5500mAh akumulátor s podporou 45W nabíjení. Port na sluchátka u tohoto modelu chybí, bezdrátová komunikace stojí na bedrech Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC a infraportu. Telefon běží na operačním systému Android 14 s nadstavbou HyperOS, přičemž výrobce slibuje tři roky systémových aktualizací.

Redmi Note 14 Pro+: teleobjektiv a ohromná baterie

Nejvýše postavený model Redmi Note 14 Pro+ vypadá podobně jako varianta Pro. Má rovněž zaoblené tělo a modul fotoaparátu situovaný doprostřed zad – v tomto případě ale všechny čočky překrývá jedno sklo, zatímco u Redmi Note 14 Pro vystupuje každá čočka zvlášť. Záda jsou skleněná, nabízena budou v zelené, bílé a černé barvě.

Telefon je nejtlustší a nejtěžší z celé trojice, avšak má to své opodstatnění – v jeho útrobách se totiž skrývá obrovský akumulátor s kapacitou 6 200 mAh a podporou 90W nabíjení. Jedná se o nový typ křemíkovo-uhlíkové baterie, která by měla zajistit vysokou výdrž i náročné podmínky – podle Redmi se zvládá nabíjet i při teplotě -20°C. Samotný telefon má rovněž vydržet nešetrné zacházení, ustát by měl pád z výšky 1,8 metru na mramorovou podlahu, a také pobyt 2 metry pod hladinou po dobu 24 hodin.

Displej tohoto modelu je totožný jako u Redmi Note 14 Pro, stejná je i 20Mpx selfie kamerka. Fotovýbava na zádech si ale opět polepšila o krůček výš, tvoří ji následující fotoaparáty:

50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.6

8Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/2.2

50MPx teleobjektiv s 2,5× přiblížením a světelností f/2.0

Redmi Note 14 Pro+ jako jediný pohání čipset od Qualcommu, konkrétně 4nm Snapdragon 7s Gen 3. čipset může být spárovaný s až 16 GB RAM a 512GB úložištěm. Slot na paměťovou kartu chybí, stejně tak i port na sluchátka. Jinak je ale konektivita příkladná – telefon podporuje bezdrátové standardy Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, dokonce nechybí ani infraport. I Redmi Note 14 Pro+ pohání operační systém Android 14 s nadstavbou HyperOS, u kterého výrobce slibuje tři roky velkých systémových aktualizací.

Ceny a dostupnost

Smartphony rodiny Redmi Note 14 byly představeny nejprve v Číně, kde jsou v prodeji již od dnešního dne. Ceny pro čínský trh jsou následující:

Model Paměť Cena v CNY Cena v CZK (s DPH) Redmi Note 14 5G 6/128 GB 1 199 CNY 4 700 CZK Redmi Note 14 5G 8/128 GB 1 299 CNY 5 100 CZK Redmi Note 14 5G 8/256 GB 1 499 CNY 5 900 CZK Redmi Note 14 5G 12/256 GB 1 699 CNY 6 700 CZK Redmi Note 14 Pro 8/128 GB 1 499 CNY 5 900 CZK Redmi Note 14 Pro 8/256 GB 1 599 CNY 6 300 CZK Redmi Note 14 Pro 12/256 GB 1 799 CNY 7 000 CZK Redmi Note 14 Pro 12/512 GB 1 999 CNY 7 800 CZK Redmi Note 14 Pro+ 12/256 GB 1 999 CNY 7 800 CZK Redmi Note 14 Pro+ 12/512 GB 2 199 CNY 8 600 CZK Redmi Note 14 Pro+ 16/512 GB 2 399 CNY 9 400 CZK

O dostupnosti na českém trhu nemáme zatím žádné informace.