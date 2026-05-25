Budou iPhony v EU podporovat Chromecast? Apple musí nabízet alternativu k AirPlay

Jakub Fišer 25. 5. 10:30
  • Apple má v iOS 27 umožnit nastavit alternativu k AirPlay jako výchozí řešení
  • Důvodem jsou další požadavky evropského zákona DMA
  • Podporu by mohl získat například Google Cast (dříve Chromecast)

Apple podle zákulisních informací Marka Gurmana z agentury Bloomberg chystá další ústupky Evropské unii. Tentokrát se mají týkat technologie AirPlay, která slouží pro bezdrátové streamování videa, hudby nebo fotografií z iPhonu a dalších zařízení Applu. Podle zákona o digitálních trzích (DMA) by totiž i tuto funkci měl otevřít třetím stranám.

Apple bude muset otevřít AirPlay

V připravované aktualizaci iOS 27 má údajně přibýt možnost nastavit si jako výchozí streamovací protokol alternativu třetí strany. Vedle AirPlay by tak mohl fungovat například Google Cast, známý především z Chromecastů a televizorů s Android TV. Uživatelé by si mohli sami zvolit, jakou technologii chtějí používat pro přenos obrazu či zvuku do televize nebo reproduktoru.

„Podle mých informací se společnost Apple, která se snaží vyhovět nejnovějším požadavkům směrnice Evropské unie o digitálních trzích, chystá do systému iOS 27 zabudovat podporu pro alternativní služby pro streamování AirPlay od třetích stran. To znamená, že uživatelé si budou moci nastavit externí služby – jako je například Google Cast – jako výchozí řešení pro přenos videa, fotografií a zvuku ze zařízení Apple do reproduktoru nebo televizoru,“ napsal Gurman.

Změna má souviset s evropským zákonem DMA (Digital Markets Act), který nutí velké technologické firmy otevírat své platformy konkurenci. Jde o jeden z prvků, jak chce EU bojovat s monopolními praktikami na evropském trhu. Apple už kvůli tomu v Evropské unii povolil alternativní obchody s aplikacemi nebo instalování aplikací mimo App Store.



Není zatím jasné, zdali bude novinka dostupná globálně, nebo pouze v zemích EU. Právě evropský trh ale v posledních letech často funguje jako „testovací laboratoř“ pro podobné změny v ekosystému Applu.

Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

