Největší změna v historii iOS! Apple odhalil, jak to bude s podporou alternativních obchodů

Už jen měsíc a půl má šest největších technologických firem na uvedení svých klíčových digitálních produktů do souladu s evropským Aktem o digitálních trzích (DMA). Jednou z těchto firem je i Apple, který má na základě požadavků Evropské komise upravit obchod App Store, operační systém iOS a prohlížeč Safari tak, aby žádný z těchto produktů nebyl v jablečném ekosystému nijak zvýhodněn na úkor konkurence. Jaké kroky Apple učiní, si můžete vyzkoušet již dnes – Apple totiž včera večer vydal beta verzi iOS 17.4 a zároveň oficiálně oznámil, jaké změny evropské uživatele čekají.

Pravděpodobně největší událostí je povolení instalace aplikací a her z jiných zdrojů než z obchodu App Store. Pokud jste ale věřili v úplné otevření iOS a povolení „sideloadingu“, musíme vás zklamat – jak už v tomto týdnu předesílal Mark Gurman ze Bloomberg, instalace aplikací z jiných zdrojů bude přísně kontrolována.

Zaprvé se nepotvrdila základní myšlenka, že aplikace bude možné stahovat samostatně z libovolných zdrojů. Namísto toho Apple v iOS povolí obchody třetích stran, které sám nazývá „trhy alternativních aplikací“. Tyto obchody bude možné stáhnout z webu jejich provozovatelů, ovšem nejprve budou muset projít schvalovacím procesem Applu. Tím ovšem kontrola nekončí.

Apple si ve svých pravidlech vymiňuje i kontrolu všech aplikací a her, které budou alternativní obchody nabízet. Každá aplikace získá svůj vlastní instalační klíč, se kterým pak projde strojový i lidský ověřovací proces. V něm budou kontrolovány následující atributy – přesnost, funkčnost, bezpečnost, zabezpečení a ochrana soukromí. Aplikace bude přezkoumána na úrovni binárních souborů, přičemž v ověřovacím procesu nesmí být nalezeny chyby, nekompatibilita s vybranými verzemi iOS a pochopitelně ani žádný škodlivý kód.

Apple pro tyto účely vyvinul více než 600 nových API a nástrojů, které mohou vývojáři využít k tvorbě alternativních tržišť a jejich aplikací. Díky tomu se aplikace stažené z jiných zdrojů budou moci integrovat se systémovými funkcemi – například se zálohou a obnovováním, notifikacemi nebo automatickými aktualizacemi. Vývojáři se také budou moci rozhodnout, zda svoje produkty budou nabízet skrze jedno nebo více tržišť, přičemž nebude nutné využívat App Store.

Alternativní obchody aplikací půjde přímo v nastavení iOS nastavit jako primární, stejně tak je bude možné z tohoto místa odstraňovat. Smazáním obchodů třetích stran se odstraní všechna související data a zastaví se aktualizace aplikací, které byly z tohoto obchodu nainstalované.

Apple také varuje, že ne všechny funkce známé z App Store budou v alternativních obchodech fungovat, například nahlášení problému, rodinné sdílení nebo vrácení peněz za nákupy aplikací – obdoby těchto funkcí si budou muset provozovatelé obchodů řešit po svém.

S iOS 17.4 rovněž přichází konec monopolu platebního systému Apple Pay. Vývojáři aplikací budou moci do svých aplikací nasadit alternativní platební systémy a informovat uživatele na slevy a jiné benefity nabízené mimo samotné aplikace. Službu Apple Pay bude možné nahradit i při bezkontaktním placení – Apple otvírá NFC čip třetím stranám a umožňuje provádět bezkontaktní placení i skrze jiné služby, například Google Pay. A co je důležité, tyto služby bude možné nastavit jako výchozí.

Výchozí už nemusí být ani internetový prohlížeč Safari – Apple v iOS 17.4 umožní nastavit si jako výchozí jiný prohlížeč, respektive to už jde nyní, avšak do hry nyní vstoupí tzv. „ballot screen“, tedy obrazovka, která dá uživateli na výběr z několika alternativních prohlížečů. Klíčové je také to, že vývojáři prohlížečů nebudou nuceni využívat vykreslovací engine WebKit, ale budou moci sáhnout po jiném. Je tedy docela možné, že se v budoucnu v Evropě dočkáme Chrome pro iOS s vykreslovacím jádrem Blink namísto WebKitu.

S alternativními obchody přicházejí do hry i nové obchodní podmínky, které se v EU budou výrazně lišit od zbytku světa. Předně si Apple z obavy před konkurencí snížil provize z prodeje digitálního obsahu – za aplikace a hry v iOS budou vývojáři platit „pouze“ 10 procent namísto obvyklých 30, za transakce za digitální zboží nebo služby bude poplatek snížen na 17 procent.

Pokud vývojáři implementují do svých aplikací platební systémy třetích stran, budou si stanovovat poplatky za jejich využití sami, pokud však zprostředkování platby svěří App Storu, musí zaplatit poplatek ve výši 3 procenta z každé platby.

Apple také zavádí nový poplatek „Core Technology“, který má být vyžadován po vývojářích za každou aplikaci distribuovanou skrze App Store či alternativní obchod aplikací ve výši 0,5 euro (asi 13 korun). Tento poplatek se má týkat pouze těch aplikací, jejichž stažení překonalo milník 1 milion, přičemž Apple odhaduje, že takových bude méně než jedno procento.

Systém iOS 17.4 je v tuto chvíli dostupný jako beta verze, k vydání ostré verze by mělo dojít v březnu. Výše uvedené novinky si užijí pouze uživatelé z 27 zemí Evropské unie, mezi které se pochopitelně řadí i Česká republika a Slovensko. Pravděpodobně bude ještě nějakou chvíli trvat, než se dočkáme prvních alternativních obchodů, ale věříme, že se dříve či později dočkáme. Svoji vůli vytvořit pro iOS vlastní obchod aplikací projevil například Microsoft, který chce na iPhony propašovat svůj herní obchod s Xbox hrami.

Spousta českých uživatelů iPhonu se už někdy setkala s tím, že si měnila region pro App Store na americký, aby si mohli vyzkoušet aplikace, které v české mutaci obchodu nebyly dostupné. Je ale docela možné, že teď se karty obrátí a uživatelé v USA si kvůli dostupnosti některých titulů výhradně v Evropě budou měnit region.

Fortnite will return to iOS in Europe in 2024, distributed by the upcoming @EpicGames Store for iOS. Stay tuned for details as we figure out the regulatory timeline. We'll continue to argue to the courts and regulators that Apple is breaking the law. https://t.co/MHh6EGVinC

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) January 25, 2024