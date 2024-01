Instalace aplikací mimo App Store nepřinese žádné výhody. Apple chystá velká omezení

Apple má už brzy povolit v iOS instalaci aplikací mimo App Store

Tato novinka ale zřejmě nebude tak výhodná, jak všichni očekáváme

Aplikace mají být kontrolované a vývojáři mají za jejich distribuci platit

Velké technologické firmy musí do 6. března letošního roku uvést své klíčové digitální platformy do souladu s evropským Aktem o digitálních trzích (DMA), jinak jim hrozí drakonické pokuty. Pravděpodobně nejtěžší pozici z velké šestice má společnost Apple, po které je vyžadováno otevření operačního systému iOS a digitálního obchodu App Store. Gigant z Cupertina má v plánu nařízení Evropské komise vyhovět, na druhou stranu ale nechce vyžadovanými změnami nijak ohrozit své příjmy.

Platby mimo Apple Pay

Akt o digitálních trzích vznikl proto, aby velké technologické firmy nezneužívaly v digitálním světě svého postavení a nezvýhodňovaly v něm své aplikace a služby na úkor konkurence. Pro Apple to znamená, že by měl platformu iOS otevřít platebním systémům třetích stran, a také by měl dovolit instalaci aplikací mimo App Store, ať už z jiných obchodů nebo samostatně.

V tuto chvíli to vypadá, že Apple se zachová jako chytrá horákyně – evropskému nařízení se sice podvolí, ale tak, aby měl nad svým ekosystémem a příjmy z něj absolutní kontrolu. V minulém týdnu Apple povolil využívat v iOS/iPadOS konkurenční platební systémy, ovšem za každou takto provedenou transakci si účtuje provizi 27 procent z celkové částky. Tento krok je velmi kontroverzní, neboť se od povolení platebních systému třetích stran v iOS očekávalo, že sníží současné jablečné provize ve výši 15-30 procent z každé transakce.

Za instalaci bokem mají vývojáři platit

Bohužel podobně šalamounsky Apple plánuje naložit i s instalací aplikací mimo App Store. Už loni v listopadu server Bloomberg přišel s informací o tom, že stahování aplikací bokem bude zatížené blíže nespecifikovanou přísnou kontrolou, to samé nyní potvrzuje i deník Wall Street Journal. Podle něj Apple plánuje každou aplikaci instalovanou „bokem“ kontrolovat, a kromě toho mu mají vývojáři za instalované aplikace mimo App Store platit poplatky.

Výše uvedené podmínky mají být podle Wall Street Journal součástí nového balíku pravidel instalace aplikací mimo App Store, ovšem technické detaily nám zatím zůstávají utajené. Každopádně vidina toho, že budeme z alternativních zdrojů instalovat do iPhonů a iPadů aplikace bez jakýchkoliv překážek, je asi nereálná.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?