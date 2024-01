Apple otvírá iOS platebním systémům třetích stran. Má to ale několik háčků

Aplikace pro iOS a iPadOS mohou nově obsahovat možnost platby mimo Apple Pay

Apple si za zprostředkování platby konkurenční metodou účtuje nemravný poplatek

Placení mimo App Store je zatím dostupné pouze v USA, brzy ale dorazí i do Evropy

Apple je jedním z šesti velkých technologických gigantů, kterých se týká evropský Akt o digitálních trzích. Aby firma z Cupertina této legislativě vyhověla, musí připravit změny svých stěžejních produktů tak, aby v nich přestala zvýhodňovat vlastní služby na úkor konkurenčních. Mezi požadovaná opatření se řadí i povolení platebních systémů třetích stran v systémech iOS a iPadOS. I když jsme očekávali, že Apple tomuto nařízení vyhoví pouze v Evropské unii, dočkali jsme se překvapivého kroku.

V USA lze v iOS platit jinak než přes Apple Pay

Ještě než Apple v Evropě vpustí do iOS a iPadOS konkurenční platební systémy, vyzkouší si tuto praxi ve své domovině. Kalifornská firma v USA aktualizovala pokyny App Store, v nichž nově povoluje vývojářům využívat v aplikacích jiné platební metody než Apple Pay. Nebyl by to ale Apple, aby nevymyslel nějaká omezení.

Novinka je zatím dostupná pouze v USA

Vývojáři musejí Apple žádat o zvláštní oprávnění

V aplikaci musí i nadále zůstat možnost platit skrze Apple Pay

Apple si za platbu mimo vlastní platební systém naúčtuje provizi 27 procent!

Nejkontroverznější je pochopitelně poslední bod. Tlak na povolení konkurenčních platebních metod v iOS je na Apple vyvíjen právě proto, že se vývojářům zdají nemravné poplatky ve výši 15–30 procent za každý provedený nákup v App Store skrze Apple Pay. Mnozí se tak domnívali, že alternativní platební systémy pomohou tento poplatek dramaticky snížit, neboť jeho výši by měl logicky stanovovat provozovatel platební služby. Apple si ale pochopitelně nechce na významný zdroj příjmů sáhnout.

Firma z Cupertina zveřejnila i rozhraní StoreKit External Purchase Link API, které ukazuje, jak bude platba alternativní metodou v iOS/iPad OS vypadat. Pokud vývojář ve své aplikaci placení mimo App Store umožní, uživateli se při placení objeví hláška o tom, že Apple není zodpovědný za bezpečnost a soukromí uživatelských dat.

Obcházení těchto pravidel pravděpodobně přijde ve chvíli, kdy bude možné do iOS/iPadOS instalovat aplikace z jiných zdrojů než z App Store, to ale Apple zřejmě povolí pouze v Evropské unii.