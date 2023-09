iOS se musí otevřít dalším obchodům, teoreticky i platbám Google Pay

Evropská komise označila šest technologických strážců, kterých se bude týkat Akt o digitálních trzích

Systémy a služby Applu, Microsoftu nebo Googlu se budou muset více otevřít třetím stranám

Do iOS by teoreticky mohl zamířit herní obchod Epic Games a platební systém Google Pay

Už příští rok v květnu nabude účinnosti evropský Akt o digitálních trzích (DMA), který ve snaze lépe chránit uživatele a jeho data znepříjemní život velkým online platformám. Evropská komise v tomto týdnu vybrala prvních šest strážců (v originále Gatekeepers) a 22 služeb, kterých se bude toto nařízení týkat.

Kdo je to strážce?

Za strážce přístupu je označena ta firma, která provozuje významnou online službu užívanou alespoň 45 miliony aktivních uživatelů měsíčně ve více než třech evropských zemích a jejíž tržby v Evropě přesahují 7,5 miliardy eur ročně. Onou službou může být například operační systém, internetový prohlížeč, reklamní systém, sociální síť, webový obchod, cloudová služba apod.

Evropská komise označila za strážce přístupu následujících šest firem a ukázala prstem na tyto služby:

Alphabet – operační systém Android, vyhledávač Google, služba Google Mapy, obchod Play, reklamní platforma Google a služba Google nákupy

Amazon – obchod Marketplace a reklamní platforma Amazon

Apple – obchod App Store, operační systém iOS a prohlížeč Safari

ByteDance – sociální síť TikTok

Meta – sociální sítě Facebook a Instagram, komunikátory Messenger a WhatsApp, reklamní systém Meta a obchod Meta MarketPlace

Microsoft – operační systém Windows, sociální síť LinkedIn

V předběžném seznamu z letošního července figuroval i Samsung za internetový prohlížeč Samsung Browser, nicméně Evropská komise uznala argumenty, že tento prohlížeč nesplňuje kritéria, kvůli nimž by mohl být korejský gigant označen za strážce. Stejně se podařilo „vyklouznout“ emailové službě Gmail a službě Outlook.com. Naopak Evropská komise bude ještě prověřovat komunikátor iMessage od Applu a také vyhledávač Bing, prohlížeč Edge a reklamní systém Microsoftu.

Jaké povinnosti budou strážci plnit?

Aby mohli strážci provozovat svoje služby v Evropské Unii i nadále, musí splnit řadu podmínek. Strážci nesmí například uzavírat uživatele ve svých ekosystémech a zvýhodňovat v nich vlastní služby, naopak musí podporovat služby konkurence a dát uživateli na výběr – týká se to například výchozích aplikací, obchodů aplikací, vyhledávačů apod. Předinstalované aplikace v operačních systémech správce dokonce musí být snadno odinstalovatelné, stejně tak musí být snadné i samotné zrušení účtu.

To v praxi znamená, že Apple bude muset minimálně evropským uživatelům otevřít systém iOS – musí v něm umožnit instalaci aplikací z konkurenčních obchodů (nebo napřímo), musí v něm povolit alternativní metody placení a také musí uživateli povolit změnu výchozích aplikací s tím, že ty předinstalované by mělo jít odstranit.

Google to bude mít s Androidem o něco jednodušší, neboť ten instalaci aplikací bokem či jiné platební systémy povoluje již dnes, nicméně i on bude muset umožnit odinstalování výchozích aplikací. Společnost Meta zase čeká otevření svých sociálních sítí Facebook a Instagram, stejně tak i komunikátory WhatsApp a Messenger – tyto služby by měly spolupracovat s jinými službami třetích stran, čímž se otevírá cesta pro alternativní aplikace na úkor těch „originálních“. Pokud by Evropská komise uznala „vinným“ i komunikátor iMessage, mohl by konečně vzniknout univerzální messenger se všemi hlavními „kecálky“ pod jednou střechou.

Pokuty budou drakonické

A co když se některý ze strážců novým pravidlům vzepře? V tom případě se může „těšit“ na vysoké pokuty – Evropská komise je může stanovit až ve výši 10 procent celosvětových tržeb, při opakovaném porušování DMA dokonce může jít o 20 procent. V nejhorším případě může být dokonce strážce přinucen k ukončení byznysu v EU.

Strážci mají čas na uvedení svých platforem a služeb do souladu s DMA do 6. března roku 2024. To znamená, že například Apple musí na změnu legislativy připravit už chystanou verzi iOS 17, která vyjde příští týden. Očekáváme, že k „otevření“ platformy dojde až v některé z desetinkových aktualizací začátkem příštího roku. Dočkají se tohoto aktu i američtí uživatelé, nebo si alternativní obchody, vyhledávače a platební systémy v iOS užijeme jen my v Evropě?