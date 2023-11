Instalace aplikací mimo App Store bude přísně kontrolována. Kdy se majitelé iPhonů dočkají?

Apple potichu připravuje iOS na instalaci aplikací bokem

Tato funkce by měla být dostupná nejpozději 6. března příštího roku

Instalace aplikací a her mimo App Store prý budou přísně kontrolované

Loni v listopadu vstoupil v platnost evropský Akt o digitálních trzích (DMA), jehož cílem je zajistit spravedlivé a konkurenceschopné digitální prostředí pro všechny digitální společnosti. Tato legislativa se týká především velkých technologických gigantů a jejich služeb, jejich seznam zveřejnila Evropská komise letos v září. Novým evropským nařízením se musí podvolit i společnost Apple, po které je vyžadováno otevření obchodu App Store, internetového prohlížeče Safari a operačního systému iOS.

Instalace aplikací „bokem“ krátce po Novém roce?

Operační systém iOS je v současnosti uzavřená platforma, do které není legálně možnost instalovat aplikace z jiných zdrojů než z obchodu App Store. Apple tuto politiku obhajuje tím, že jedině takto je možné zajistit bezpečnost uživatelů a jejich dat, na druhou stranu je pro něj současná situace velmi výhodná – z každé transakce provedené skrze App Store totiž automaticky dostává 15 až 30 procent do vlastních kapes, což v celkových tržbách firmy činí významnou část.

Podle nové evropské regulace musí Apple platformu iOS otevřít tak, aby bylo možné aplikace a hry instalovat i z jiných zdrojů než App Store, ať už samostatně bokem, nebo skrze jiné obchody aplikací. Apple s tímto nařízením pochopitelně nesouhlasí, nicméně si nepochybně uvědomuje nulovou šanci současný stav uchránit – pokuty za porušení DMA jsou velmi vysoké a mohou dosahovat až do výše 10 procent celosvětových tržeb.

Z tohoto důvodu se v Cupertinu potichu připravují na to, aby nové evropské legislativě vyhověli – nejzazším termínem je 6. březen příštího roku, tudíž lze očekávat, že Apple tuto funkci do iOS přidá ještě před tímto datem. Přípravy zjevně probíhají v plném proudu, neboť první řádky kódu o instalaci aplikací bokem se objevily již v aktuální beta verzi iOS 17.2.

Pod přísnou kontrolou

Obvykle dobře obeznámený Mark Gurman ze serveru Bloomberg potvrzuje, že instalace aplikací bokem do iOS dorazí v první polovině příštího roku, a bude prý přísně kontrolovaná. Co to znamená, v tuto chvíli nevíme, avšak dovedeme si představit, že Apple uživatelům instalaci z jiných zdrojů maximálně znepříjemní, např. že funkci schová hluboko do nastavení a samotný proces instalace doprovodí několika okny upozorňujícími na potenciální bezpečnostní riziko. Teoreticky by mohl být tento proces doprovázen i softwarovou kontrolou každé aplikace s možností zamítnutí instalace.

Podle DMA by teoreticky měl Apple otevřít iOS i konkurenčním platebním systémům (např. Google Pay), avšak v tuto chvíli se o tomto kroku zatím nehovoří. Evropská komise také v současnosti přezkoumává, zda by DMA neměla podléhat i komunikační služba iMessage – za její „otevření“ lobbuje Google a několik evropských operátorů.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?