Do iPhone půjde instalovat aplikace mimo App Store. Odhalil to kus kódu v iOS 17.2

Apple připravuje svůj systém na instalaci aplikací z externích zdrojů

Odhalili to redaktoři serveru 9to5Mac v beta verzi iOS 17.2

Tato funkce bude pravděpodobně k dispozici pouze na území Evropské unie

Zákon o digitálních službách, který poměrně nedávno prošel schvalovacím procesem Evropské unie, dělá nejednomu velkému technologickému gigantovi vrásky na čele. V poslední době se tento zákon skloňuje především ve spojitosti s Applem, který se jeho aplikaci v některých oblastech brání, seč mu síly stačí. Například nyní u Evropské komise leží stížnost Googlu a velkých evropských operátorů, která požaduje, aby komunikační služba iMessage byla dostupná také na konkurenční Android a zaštiťuje se právě zákonem o digitálních službách.

iOS 17.2 bude připraven na obchody aplikací třetích stran

To nicméně není jediná oblast, která dělá Applu v souvislosti s evropskou legislativou problémy. V hledáčku regulačních úřadů je také App Store, respektive fakt, že se jedná o jediný způsob, jak dostat do chytrých telefonů a tabletů od Applu aplikace. Podle nového zákona by totiž Apple měl nabídnout možnost instalace aplikací také z jiných zdrojů, což jde proti dlouholeté politice Applu. Server 9to5Mac nyní objevil důkazy v rámci kódu iOS 17.2, že se Apple možná opravdu chystá povolit instalaci aplikací z jiných zdrojů.

V beta verzi iOS 17.2 obsahuje veřejný framework s názvem Managed App Distribution. Ačkoli se redaktoři 9to5Mac nejprve domnívali, že souvisí s instalací podnikových aplikací, pravděpodobně se jedná o součást možnosti instalace aplikací z jiných zdrojů. To alespoň vyplývá z analýzy, která rovněž odhalila, že v rámci tohoto frameworku mohou i ostatní aplikace vytvářet rozšíření tohoto typu. Jinými slovy umožňuje vývojářům vytvářet vlastní obchody s aplikacemi. API obsahuje základní ovladače pro stahování, instalaci a také aktualizaci aplikací z externích zdrojů, včetně možnosti kontroly, zda je aplikace kompatibilní se specifickým zařízením a nainstalovanou verzí iOS.

V rámci této API se nachází také možnost regionálního zámku, což by naznačovalo, že Apple nebude chtít tuto funkci zpřístupnit v rámci všech trhů, na kterých působí. Je totiž velmi pravděpodobné, že instalace aplikací z externích zdrojů bude k dispozici pouze na území Evropské unie. Vzhledem k tomu, že definitivní rozhodnutí o tom, zda Apple musí či nemusí zpřístupnit svůj operační systém obchodům třetích stran, ještě nepadlo, není jisté, kdy se této možnosti dočkáme. Systém iOS 17.2 nicméně na tuto variantu pravděpodobně bude připravený.