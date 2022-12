iOS 17 přinese největší změnu v historii. Aplikace bude možné instalovat z více zdrojů

iOS čekají příští rok revoluční změny

Apple musí v Evropě otevřít své mobilní platformy dalším obchodům s aplikacemi

Možná dojde i na odemknutí NFC

V systémech iOS a iPadOS pravděpodobně příští rok padne jedno z největších omezení, kterým je možnost stahovat aplikace pouze z výchozího obchodu App Store. Firma z Cupertina údajně umožní instalaci aplikací třetích stran „bokem“ nebo z jiných obchodů, a to na základě novely evropského zákona o digitálních trzích a službách, který vstoupí v platnost 1. ledna roku 2024.

Instalace aplikací bez App Store

Nový zákon cílí na online platformy vlastněné digitálními giganty, jako jsou například Facebook, Amazon nebo Google. Evropská unie si od něj slibuje lepší ochranu soukromí uživatelů, potlačení klamavých praktik i hrubších forem cílené reklamy a v neposlední řadě také spravedlivější hospodářskou soutěž. Poslední zmíněný bod se týká i Applu, neboť obsahuje klauzuli o umožnění stahování aplikací ze zdrojů třetích stran.

Společnost vedená Timem Cookem se přitom instalaci aplikací mimo App Store dlouhodobě brání, údajně ze strachu z ohrožení bezpečnosti. Provozovatelé konkurenčních digitálních obchodů v rozhodnutí výrobce iPhonů a iPadů vidí spíše strach z výpadku příjmů. Kalifornská firma si z každé transakce provedené skrze App Store vezme 30 (u menších vývojářů 15) procent zaplacené částky, což přináší do jejích pokladen nemalé peníze. Segment služeb se v jablečném portfoliu stal druhým nejvýdělečnějším segmentem hned po prodeji iPhonů.

Proti 30% poplatku se v minulých letech ohradili tvůrci některých populárních aplikací, např. Spotify, Fortnite nebo Twitter. Vybrané firmy, které se cítily na platformách Applu diskriminované, dokonce založily Ligu za férovost aplikací, která v rámci svého kodexu poukazuje na některé nekalé praktiky a nabízí řešení k jejich narovnání – snížení poplatků z prodeje aplikací, umožnění využívání jiných obchodů či neomezování přístupu k vybraným systémovým funkcím.

Všechny tyto záležitosti nový evropský zákon řeší, ovšem než dojde k jejich prosazení, řeší si jednotliví členové Ligy své problémy po svém. Zatímco herní studio Epic Games, které stojí za akční hrou Fortnite, se s Applem soudí, Twitter speciálně pro uživatele iPhonů a iPadů zdražil své předplatné Blue – normálně stojí 8 dolarů, na jablečných platformách za něj předplatitelé dají o 3 dolary více.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50 — Twitter (@Twitter) December 10, 2022

Pokud by bylo možné do iPhonů a iPadů instalovat aplikace bokem nebo z jiných obchodů, provize Applu by se snížila – buď by byla nulová, nebo by její velikost určoval provozovatel obchodu. Otázkou však je, zda by si v Cupertinu nevymysleli jiný způsob, jak přijít k penězům, například zpoplatněním ověřování bezpečnosti aplikací nainstalovaných mimo App Store. Podle Marka Gurmana ze serveru Bloomberg o uplatnění některých dodatečných bezpečnostních procesů v Cupertinu uvažují.

Streamované hraní na iOS

Nově nastolené podmínky pravděpodobně v iOS a iPadOS otevřou bránu novým typům služeb, například streamovanému hraní. V minulých letech se do App Store pokusily dostat Nvidia se službou GeForce Now nebo Microsoft s Xbox Cloud Gaming. V obou případech však přišlo od Cookových lidí zamítnutí s tím, že by v takovém případě nemohli ověřovat nezávadnost.

Dá se tedy předpokládat, že s novými podmínkami se na jablečných platformách objeví nové služby pro streamování her, stejně tak můžeme počítat s příchodem alternativních obchodů, například Epic Games Store. Dokonce se šušká, že Microsoft pracuje na vlastním mobilním obchodě s hrami, kde by nabízel tituly od studia Activision Blizzard (pokud jeho koupi schválí regulační orgány).

Dojde i na „odemknutí“ NFC?

Instalace aplikací z jiných zdrojů není jedinou novinkou, která by mohla iOS a iPadOS proměnit – nový zákon bude Apple rovněž nutit k tomu, aby ostatním vývojářům otevřel API k některým dalším funkcím, např. k technologiím fotoaparátu nebo NFC. K NFC má prozatím přístup pouze aplikace Peněženka se službou Apple Pay. V budoucnu bychom se tak mohli v iOS dočkat alternativních platebních systémů.

Debaty se rovněž vedou okolo otevření komunikátoru iMessage, který je rovněž exkluzivní pouze pro jablečné systémy. Zde však zatím v Cupertinu nepadlo žádné finální rozhodnutí, tamní inženýři mají prý strach z narušení bezpečnosti. Standard RCS, který využívá například Google, v Applu použít nehodlají.

Novinky jenom v EU?

Podle Gurmana se v Applu na příchod nové legislativy připravují, avšak zatím není jisté, zda by vyžadované změny byly přístupné pouze v evropských státech, nebo by platily globálně. Nedá se předpokládat, že by se Apple pokusil zákon obejít. V takovém případě by mu hrozila pokuta až do výše 20 procent ročních globálních příjmů.