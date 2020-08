Apple v App Store záměrně zakazuje cizí herní služby. Microsoft a Facebook zuří

Microsoft minulý týden oznámil, že 15. září spustí službu xCloud, která umožní spouštět prakticky na libovolných zařízeních (smartphony, tablety, počítače, televizory…) plnohodnotné konzolové hry. Na startu služby bude dostupných více než 100 her a potěšující je, že služba bude fungovat i v České republice a na Slovensku.

Streamované konzolové hry bude možné hrát prostřednictvím oficiální aplikace Xbox Game Streaming. Ta je již dostupná jako preview v obchodě Google Play, ovšem v App Store tvrdě narazila. Microsoft preview aplikace pro iOS a iPad OS vydal, ale protože v tomto týdnu uplynulo 90 dní od poslední aktualizace, došlo k její deaktivaci. Microsoft se o aplikaci patrně nestaral záměrně, neboť věděl, že kvůli přísným podmínkám App Store nemá šanci se do jablečného obchodu dostat.

Apple vydal k této situaci prohlášení, že App Store byl vytvořen jako bezpečné a důvěryhodné místo a že všechny aplikace musí být kontrolovaný podle stejného souboru pokynů. Ty mají chránit jak zákazníky, tak vývojáře, kteří mají poskytovat spravedlivé a rovné podmínky.

Z tohoto důvodu Apple neumožňuje instalovat na svá zařízení konkurenční obchody aplikací a herní služby, neboť by musel kontrolovat každý titul, který se v nich objeví. Z úplně stejných důvodů se do App Store nedostala služba GeForce Now od NVidie, a je nanejvýš patrné, že Apple bude blokovat i herní službu Google Stadia.

Microsoft již toto vyjádření okomentoval slovy, že Apple je jediným hráčem, který záměrně blokuje na svých platformách cloudové hraní a služby nabízené v rámci předplatného, mezi které patří i Xbox Game Pass. Redmondští se brání tím, že obsah všech her dostupných ve službě Xbox Game Pass je hodnocen nezávislými ratingovými orgány, jako jsou ESRB, PEGI a další regionální agentury.

Microsoft je ale prý i nadále odhodlán splnit svůj závazek dostat svoji herní službu na iOS, byť zatím není jasné, jakými prostředky. V úvahu připadá například možnost streamování her skrze webový prohlížeč Safari.

Na stejnou jablečnou zeď narazil i Facebook, ovšem ten se rozhodl reagovat na nesmyslné podmínky Apple svojí cestou. Po několika zamítnutích své aplikace Facebook Gaming v App Store provedl zajímavý krok – odstranil z ní veškeré hry. Aplikace je sice primárně konkurencí pro streamovací služby Twitch nebo Mixer, ovšem ve verzi pro Android obsahuje i několik malých her.

I když jejich hraní dle statistik Facebooku tvoří pouze 5 procent uživatelské aktivity, musely být odstraněny. Uživatelé na iOS tak dostanou horší zážitek než majitelé telefonů s Androidem.

I když se Apple tváří, že mu jde o dobro uživatele, skutečnost je evidentně taková, že má spíše strach vpouštět do svého ekosystému konkurenci. Ta firmě z Cupertina může ubrat předplatitele její vlastní služby Apple Arcade, v jejíž databázi rozhodně nenajdeme kvalitní konzolové AAA tituly.

“Apple runs iOS like a console” is a ridiculous defense of a $2 trillion corporation. An iPhone or iPad is not a dedicated game console (100m units), it’s a general purpose device (1.5 billion units) that’s open to all apps. The equivalent is more of a PC, not a game console 🙄 https://t.co/AnPNVWGSJJ

— Tom Warren (@tomwarren) August 7, 2020