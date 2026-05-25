Starý telefon nemusí ležet v šuplíku. Tady je 10 způsobů, jak mu dát nový život

- Zhruba polovina lidí v EU si nechává starý telefon doma, k recyklaci ho odevzdá jen menší část
- Vyřazený smartphone může fungovat jako offline navigace, dětský přehrávač, budík bez notifikací nebo ovladač chytré domácnosti
- Než mu dáte novou roli, odhlaste účty, proveďte tovární reset a zkontrolujte baterii
- Když pro starý telefon nemáte jasný úkol, prodejte ho, darujte nebo recyklujte přes Remobil či sběrná místa ASEKOL
Nový smartphone si většina lidí pořizuje po několika letech. Ten předchozí ale málokdy někam putuje. Skončí v nočním stolku, v krabici na skříni nebo ve druhé přihrádce psacího stolu. Podle Eurostatu si v roce 2024 nechalo starý mobil nebo smartphone doma 51 % obyvatel EU ve věku 16 až 74 let. K recyklaci ho odevzdalo jen 11 % lidí a dalších 18 % ho prodalo nebo darovalo někomu mimo domácnost. V Česku nejde o okrajový problém.
Remobil a Zásilkovna v únoru 2026 připomněly, že v českých domácnostech může ležet až 12 milionů nepoužívaných mobilů. Spousta z nich přitom pořád funguje. Displej svítí, procesor i GPS čip zvládají běžné úlohy, satelity chytají. Jen jsme těm telefonům přestali dávat práci. Nemusí ale ležet v šuplíku. Většina z nich se dá proměnit v jednoúčelového pomocníka, který bude sloužit lépe než nové zařízení za tisíce korun. Nejlevnější navigace, budík nebo dětský přehrávač je totiž ten, který už máte zaplacený.
Než začnete: bezpečnostní minimum, které nesmíte přeskočit
Starý telefon, který dostane novou roli, potřebuje čistý štít. Neinstalujte na něj bankovní aplikace, hlavní e-mail ani správce hesel. Zařízení bez bezpečnostních aktualizací není vhodné pro citlivé účty. Nejdřív zálohujte fotky a data, která chcete uchovat. Pak se odhlaste ze všech účtů: Google, Apple ID, sociální sítě, platební služby. U iPhonu vypněte funkci Najít, u Androidu před resetem odeberte Google účet, aby se po obnovení nespustila ochrana proti resetu (FRP). Bez tohoto kroku riskujete, že se telefon po resetu zamkne a odmítne spolupracovat s kýmkoliv, včetně vás. Následuje tovární reset.
Na čistém zařízení založte nový, vedlejší účet, třeba [email protected]. Nepřipojujte platební kartu. Nainstalujte jen aplikace, které telefon ve své nové roli skutečně potřebuje, a zkontrolujte oprávnění. A jedno varování, které stojí za samostatný odstavec: zkontrolujte baterii. Pokud je kryt telefonu vyboulený, zařízení se přehřívá nebo baterie drží jen zlomek původní kapacity, neřešte to kreativně. Nafouklá baterie je požární riziko. Takový telefon buď nechte servisně opravit, nebo ho rovnou odevzdejte k recyklaci. Tohle platí pro všechny scénáře níže, proto to už nebudu opakovat u každého bodu zvlášť.
Dětský přehrávač pohádek, hudby a audioknih
Pravděpodobně nejsmysluplnější druhý život pro starý smartphone v rodině. Telefon bez SIM karty, připojený jen na domácí Wi-Fi, se stane bezpečným ostrovem pro dětský obsah. Žádné notifikace, žádné hovory, žádné reklamy na hlavním rodičovském telefonu. Aplikace mujRozhlas od Českého rozhlasu nabízí stovky rozhlasových pohádek, her a pořadů pro děti. Readmio přidává interaktivní zvukové pohádky, u nichž aplikace doprovází čtení zvuky.
Pro audioknihy poslouží Audiolibrix nebo Spotify s offline playlisty; Spotify aktuálně uvádí podporu Androidu 7.0 a iOS 16.1 nebo novějšího systému. U starších telefonů vždy zkontrolujte požadavky přímo v obchodě s aplikacemi. Právě u dětského telefonu je lepší zjistit nekompatibilitu doma než pět minut před cestou. Na Androidu nastavte Google Family Link a vytvořte dětský profil, na iPhonu využijte Čas u obrazovky. Obojí umožní omezit instalace aplikací, web i čas u obrazovky.
Hlavní limit je výdrž baterie. Starší telefon vydrží na jedno nabití výrazně méně než nový, ale pro přehrávání audia to většinou stačí na celé odpoledne. Nabíjejte pod dohledem a telefon nechte mimo dosah nejmenších dětí, kterým se snadno vysmekne z ruky.
Offline navigace do auta, na výlety nebo na kolo
Oddělení navigace od hlavního telefonu dává překvapivě dobrý smysl. Displej rozsvícený na maximum, GPS čip jedoucí naplno a datové přenosy vysávají baterii i generují teplo. Starý telefon upevněný v držáku a napájený z palubní sítě tuhle zátěž převezme místo hlavního přístroje. Mapy.com, dříve Mapy.cz, zvládnou offline navigaci po celém Česku.
Na Androidu je aktuální aplikace dostupná od Androidu 9.0. U iPhonů aplikace nyní vyžaduje iOS 18.0 nebo novější, ověřte si proto kompatibilitu přímo v App Storu. Na telefonech pod podporovanou hranicí nemusí správně fungovat online prvky a aplikaci nemusí být možné nově nainstalovat. Google Maps offline mapy také umí, ale u velmi starých Androidů počítejte s limity podpory.
Google uvádí, že Mapy po srpnu 2025 neposkytují nové verze pro Android 8.1 a nižší. Pro turistiku a cyklonavigaci je alternativou OsmAnd, který má silné offline mapy a často dává smysl i na starších telefonech.
Pozor na jednu věc: nenechávejte telefon v létě za sklem auta. Teplota za čelním sklem může velmi rychle vystoupat vysoko nad běžnou pokojovou teplotu a degradovaná baterie v takových podmínkách představuje zbytečné riziko. Telefon po příjezdu vyndejte. Držák do ventilační mřížky stojí obvykle několik stovek korun a bývá bezpečnější než přísavka na sklo.
Záložní telefon na cesty
Ztráta nebo krádež hlavního smartphonu v zahraničí neznamená jen ztrátu drahého kusu elektroniky. Znamená odstřižení od bankovních aplikací, palubních lístků, map i kontaktů. Starý telefon na dně zavazadla funguje jako záchranné lano. iPhony od modelů XR a XS podporují eSIM, takže po příjezdu stačí aktivovat lokální datový profil přes internet.
Na Androidu záleží na konkrétním modelu; eSIM má řada vlajkových a lepších telefonů z posledních let, ale u starších nebo levnějších modelů je nutné ověřit specifikaci. Předem si nainstalujte offline mapy, základní komunikační aplikace a aplikaci Záchranka. U té ale nespoléhejte jen na staré údaje o kompatibilitě. Podle aktuálního FAQ aplikace Záchranka je minimem pro poslední verzi iOS 16 a Android 8.
Před cestou ji proto na konkrétním telefonu nainstalujte, ověřte telefonní číslo a spusťte testovací režim. WhatsApp i další komunikační aplikace pravidelně zvyšují systémové nároky. Záložní telefon na cestu má smysl jen tehdy, když jste ho předem opravdu připravili. Telefon, který najdete vybitý a neaktualizovaný až na letišti, vám moc nepomůže.
Budík bez notifikací
Tohle je možná nejjednodušší a zároveň nejzdravější využití. Telefon v letovém režimu, bez SIM, bez účtů, bez sociálních sítí. Jen hodiny a budík. Kdo někdy v noci koukal na displej kvůli pracovnímu e-mailu, který přišel ve tři ráno, ví, proč má samostatný budík smysl. Systémové nároky jsou nulové. Funguje prakticky jakýkoliv telefon, který se zapne.
V letovém režimu vydrží baterie klidně několik dní, nabíjíte jen občas a pod dozorem. Jedinou nevýhodou starších displejů bývá horší stmívání nebo chybějící filtr modrého světla, ale pro obyčejný budík to není zásadní. Na Androidu aplikace Sleep as Android přidá chytré buzení podle fáze spánku, ale i vestavěné hodiny poslouží spolehlivě.
Hudební přehrávač do dílny, garáže nebo k reproduktorům
Paradox moderních vlajkových telefonů: čím dražší, tím menší šance, že na nich najdete 3,5mm jack. Starší smartphone s analogovým výstupem se proto výborně hodí jako samostatný hudební přehrávač. Kabelem do receiveru, do aktivních reproduktorů v garáži nebo do starších sluchátek. Přehrávač VLC zvládne FLAC, Ogg i MP3 bez problémů.
Služba s offline playlisty vyžaduje předplatné, ale umožní stáhnout knihovnu na telefon a přehrávat bez internetu. Pro lokální soubory je na Androidu výborný Poweramp. Pozor na starší Bluetooth. U starších telefonů často chybí kvalitnější kodeky jako LDAC nebo aptX HD, takže bezdrátová sluchátka z nich nemusí hrát tak dobře. Síla tohoto řešení je v kabelovém připojení. A pokud vás v dílně chytne nálada na retro hry, stejný telefon zvládne i emulátor, k tomu se dostaneme níže.
Ovladač chytré domácnosti nebo domácí dashboard
Starý smartphone připevněný na zeď v předsíni nebo postavený na poličce v obývacím pokoji může sloužit jako centrální ovládací panel pro chytrou domácnost. Světla, termostaty, zásuvky, kamery, všechno na jednom displeji, dostupné každému členu rodiny bez nutnosti hledat vlastní telefon. Pro Home Assistant často stačí webový dashboard. U Google Home záleží na tom, co konkrétní domácnost používá: někdy stačí aplikace, někdy webové ovládání, u části funkcí se ale starší telefon bez aktuální aplikace neobejde.
Aplikace Fully Kiosk Browser umí zařízení zamknout do režimu, kde se zobrazuje jen dashboard, bez notifikací a bez běžné navigační lišty. Samsung u aplikace SmartThings uvádí Android 12.0 nebo novější systém s alespoň 3 GB RAM, případně iOS 17.0 nebo novější. To řadu starších telefonů vyřadí. U domácího panelu se proto nespoléhejte jen na to, že telefon funguje. Ověřte, že na něm poběží konkrétní aplikace, kterou doma opravdu používáte.
Protože tento scénář často svádí k trvalému napájení, je dobré ho řešit opatrně. Pokud umíte nabíjení řídit přes Home Assistant, Tasker nebo podobnou automatizaci podle stavu baterie, držte telefon třeba mezi 30 a 85 %. Jinak volte spíš časované nabíjení a starý telefon nenechávejte trvale v nabíječce bez kontroly. Stejný princip platí i pro fotorámeček v bodu 8.
Domácí kamera nebo chůvička, ale pouze dočasně
Proměnit starý telefon v bezpečnostní kameru je lákavý nápad a aplikace jako AlfredCamera to skutečně umí. Obraz v reálném čase, detekce pohybu, upozornění na druhý telefon. Funguje to, jenže hlavně dočasně. Jako chůvička během víkendové návštěvy, jako dohled nad psem na pár hodin nebo jako krátkodobý monitoring místnosti dává starý telefon smysl. Trvalé nasazení je horší.
Telefon 24/7 v nabíječce, displej svítí, procesor analyzuje obraz a baterie se drží v teple. To není režim, pro který byl starý smartphone navržen. London Fire Brigade upozorňuje, že baterie mohou představovat požární riziko při přebíjení, zkratu, poškození, kontaktu s vodou nebo špatném nabíjení. U telefonu s neznámou historií proto trvalé nabíjení pod zátěží neberte jako běžný režim. Pro trvalý monitoring si raději pořiďte dedikovanou IP kameru.
Digitální fotorámeček nebo rodinný kalendář
Starý telefon opřený o poličku, na kterém se střídají rodinné fotky, je hezký dárek pro prarodiče. Nejjednodušší řešení je lokální galerie nebo sdílené album v Google Photos nastavené jako spořič obrazovky. Na Androidu lze v nastavení pro vývojáře zapnout funkci „Zůstat probuzený“, ale používejte ji s rozumem, protože z telefonu tím opět děláte zařízení připojené k napájení po dlouhou dobu. Pokud chcete pohodlné vzdálené posílání fotek prarodičům, starý telefon není vždy nejlepší náhrada za skutečný digitální rámeček.
Například aplikace Frameo slouží k posílání fotek do oficiálních Frameo Wi-Fi rámečků, ne k tomu, aby se z libovolného starého telefonu stal plnohodnotný Frameo rámeček. Nevýhodou telefonu je malá úhlopříčka oproti tabletu nebo dedikovanému rámečku, ale na noční stolek nebo kuchyňskou polici to stačí. Napájení řešte stejně jako u domácího dashboardu: buď automatizovaně podle stavu baterie, nebo alespoň časovaně a s pravidelnou kontrolou.
Retro herní konzole
Starý smartphone s procesorem, který už nezvládne nejnovější hry, pořád utáhne emulátory starších herních konzolí bez potíží. RetroArch na Androidu nabízí emulaci desítek platforem od NES přes Game Boy Advance po PlayStation 1. Na iPhonu je situace jednodušší než dřív, protože Delta emulátor je od roku 2024 dostupný oficiálně.
Připojte Bluetooth gamepad, nahrajte hry z legálních zdrojů a máte přenosnou retro konzoli. Tady je dobré být přesný: vlastnictví staré kazety nebo disku automaticky neznamená, že můžete stahovat libovolný ROM soubor z pochybných archivů. Do návodu patří jen legální zdroje a vlastní zálohy tam, kde to právo dovoluje. Pro děti je to zajímavý způsob, jak poznat starší herní klasiky, pro dospělé příjemná nostalgie. Nároky na systém jsou nízké, většina emulátorů běží plynule i na telefonech starých pět a víc let.
Palubní diagnostika auta přes OBD-II adaptér
Bluetooth OBD-II adaptér pořídíte od několika stovek korun. U nejlevnějších klonů ale počítejte s horší kompatibilitou, nespolehlivým připojením nebo omezenou podporou některých aut. Po připojení ke starému smartphonu s aplikací Torque na Androidu nebo OBD Fusion na iOS z něj uděláte jednoduchou palubní diagnostiku. Telefon pak zobrazuje otáčky motoru, teplotu chladicí kapaliny, spotřebu, chybové kódy řídící jednotky a desítky dalších parametrů.
Pro každého, kdo jezdí se starším autem bez sofistikovaného palubního počítače, je to praktický upgrade za minimální peníze. Telefon upevníte do držáku stejně jako u navigace v bodu 2, napájíte z USB v autě a máte přehled o tom, co se pod kapotou děje. Aplikace Torque Pro umí logovat data z delších jízd. Ideální pro řidiče, kteří chtějí vědět, proč svítí kontrolka motoru, ještě než zajedou do servisu.
Další nápady, když chcete experimentovat
Nad rámec hlavní desítky existuje řada dalších scénářů. Aplikace DroidCam nebo Camo promění starý telefon ve webkameru k počítači, často s lepším obrazem než vestavěná kamerka v notebooku. Kdo natáčí videa, ocení telefon na stojánku jako teleprompter. Do kuchyně se hodí jako čtečka receptů v ochranném pouzdře u plotny, na pracovní stůl jako pomodoro timer, v domácí kanceláři jako skener dokumentů přes Google Lens nebo Adobe Scan. Majitelé 3D tiskáren ho mohou nasadit jako kameru pro monitoring přes OctoPrint. Žádný z těchto scénářů nevyžaduje výkonný hardware. Většina funguje i na telefonu starém šest nebo sedm let. Pořád ale platí stejné pravidlo: jeden jasný úkol, minimum aplikací, žádné citlivé účty.
Tohle raději nedělejte
Ne každý nápad, který zní chytře, je bezpečný. Bankovní aplikace na telefonu bez aktuálních bezpečnostních záplat jsou riziko, které nestojí za úsporu. Hlavní zařízení pro dvoufaktorové ověřování ze starého telefonu také nedělejte. Když selže baterie, úložiště nebo displej, můžete si zbytečně zkomplikovat přístup k účtům. Zejména u účtů chráněných bezpečnostními klíči nebo složitějším obnovením přístupu platí, že špatně nastavená záloha může návrat k účtu výrazně zkomplikovat.
Starý telefon může být nouzová pomůcka, ne jediný strážce digitální identity. GPS lokátor v autě nebo zavazadle zní lákavě, ale starý telefon trvale v autě řeší problémy s napájením, přehříváním a datovým připojením, které jsou složitější než samotné sledování. Dashcam za předním sklem v rozpáleném autě je ze stejného důvodu špatný nápad. A domácí kamera 24/7 trvale v nabíječce, pokud nekontrolujete stav baterie a nemáte řízené nabíjení, je zbytečné požární riziko.
Nejlepší druhý život je ten jednoduchý
Čím jednodušší roli starému telefonu přidělíte, tím déle a spolehlivěji bude sloužit. Budík v letovém režimu je bezpečnější než 24/7 kamera v nabíječce. Offline přehrávač v garáži je praktičtější než improvizovaný server pro chytrou domácnost. Jeden úkol, minimum aplikací, žádné citlivé účty.
A pokud pro starý smartphone nemáte jasné využití, nemusí ležet v šuplíku. Remobil nabízí možnosti odevzdání přes Zásilkovnu, sběrná místa nebo odvoz většího počtu telefonů. Sběrná místa ASEKOL pokrývají tisíce obcí a operátoři čas od času pořádají výkupní nebo recyklační akce. Každý telefon, který se dostane do recyklace místo do zásuvky, je lepší než další kus elektroniky, ze kterého se pomalu rozpadá baterie. Buď mu dejte práci, nebo ho pošlete dál. Šuplík není řešení.