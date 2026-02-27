Máte doma starý mobil? Zásilkovna rozjíždí velkou sbírku, do které má smysl se zapojit

- Se Zásilkovnou můžete bezplatně odeslat k recyklaci starý či nepotřebný mobilní telefon
- Pokud to stihnete do konce března, z každé recyklace navíc přispějete 10 korun na charitu
Zásilkovna se spojila s neziskovou organizací Remobil, která se už mnoho let stará o recyklaci elektroodpadu, zejména mobilních telefonů. V rámci pátého ročníku akce Recykluj mobil se Zásilkovnou můžete bezplatně odeslat starý, nepotřebný nebo nefunkční telefon a předat jej k ekologické recyklaci.
Starý telefon nepatří do koše
Podle informací Eurostatu má doma více než polovina lidí ve věku od 16 do 74 let starý, nepotřebný telefon. Chybí vzdělanost populace o tom, jaké jsou možnosti a proč je lepší starý telefon nenechávat doma ležet, ale poslat jej do světa. K recyklaci se v EU dostane jen zhruba každý desátý přístroj, v dalších 18 % je lidé prodají nebo darují, další 6 % skončí v klasickém směsném odpadu. Česko je přitom rozporuplný případ. Recyklaci tu lidé využívají častěji než v řadě jiných zemí EU.
Pokud není telefon – ale platí to vlastně o jakémkoliv elektroodpadu – korektně recyklován, přijdou vniveč hodnotné materiály uvnitř něj, ať už jde třeba o měď, stříbro nebo zlato použité ve spojích a konektorech. V šuplíku doma nebo ve sklepě telefon žádnou škodu nedělá, pokud jej ale vyhodíte na skládku, prakticky nikdy se tam nerozloží a únik chemikálií například z baterie může kontaminovat přírodu.
Recyklujte bezplatně se Zásilkovnou
Organizace Remobil se tak snaží sbírat nepotřebné telefony, zajistit recyklaci a sběr hodnotných mateirálů. Často proto spolupracuje s velkými firmami, například jako vloni a předloni s T-Mobilem, kdy Remobil umístil v rámci festivalu Colours of Ostrava na stánek operátora sběrný box. Každý rok se přímo na festivalu vybrala skoro tisícovka starých mobilů.
Nepřehlédněte
Návštěvníci přinesli stovky starých mobilů. T-Mobile na Colours opět odměňoval za recyklaci
Zásilkovna nyní připomíná i vlastní akci, v rámci které můžete rovněž odevzdat telefon na kterémkoliv podacím místě s bezplatným kódem „98 765 259“. Pakliže v termínu od 2. do 31. března tímto způsobem odešlete starý mobil, přispějete zároveň 10 korun na spolek Silou hlasu, který začleňuje lidi s poškozením jemné motoriky horních končetin do běžného života tím, že je v bezplatném kurzu naučí ovládat počítač hlasem.