Máte doma starý mobil? Zásilkovna rozjíždí velkou sbírku, do které má smysl se zapojit

Jakub Fišer
Jakub Fišer 27. 2. 20:00
Starý telefon k recyklaci
  • Se Zásilkovnou můžete bezplatně odeslat k recyklaci starý či nepotřebný mobilní telefon
  • Pokud to stihnete do konce března, z každé recyklace navíc přispějete 10 korun na charitu

Zásilkovna se spojila s neziskovou organizací Remobil, která se už mnoho let stará o recyklaci elektroodpadu, zejména mobilních telefonů. V rámci pátého ročníku akce Recykluj mobil se Zásilkovnou můžete bezplatně odeslat starý, nepotřebný nebo nefunkční telefon a předat jej k ekologické recyklaci.

Starý telefon nepatří do koše

Podle informací Eurostatu má doma více než polovina lidí ve věku od 16 do 74 let starý, nepotřebný telefon. Chybí vzdělanost populace o tom, jaké jsou možnosti a proč je lepší starý telefon nenechávat doma ležet, ale poslat jej do světa. K recyklaci se v EU dostane jen zhruba každý desátý přístroj, v dalších 18 % je lidé prodají nebo darují, další 6 % skončí v klasickém směsném odpadu. Česko je přitom rozporuplný případ. Recyklaci tu lidé využívají častěji než v řadě jiných zemí EU.

Pokud není telefon – ale platí to vlastně o jakémkoliv elektroodpadu – korektně recyklován, přijdou vniveč hodnotné materiály uvnitř něj, ať už jde třeba o měď, stříbro nebo zlato použité ve spojích a konektorech. V šuplíku doma nebo ve sklepě telefon žádnou škodu nedělá, pokud jej ale vyhodíte na skládku, prakticky nikdy se tam nerozloží a únik chemikálií například z baterie může kontaminovat přírodu.

Recyklujte bezplatně se Zásilkovnou

Organizace Remobil se tak snaží sbírat nepotřebné telefony, zajistit recyklaci a sběr hodnotných mateirálů. Často proto spolupracuje s velkými firmami, například jako vloni a předloni s T-Mobilem, kdy Remobil umístil v rámci festivalu Colours of Ostrava na stánek operátora sběrný box. Každý rok se přímo na festivalu vybrala skoro tisícovka starých mobilů.



Staré telefony na Colours



Nepřehlédněte

Návštěvníci přinesli stovky starých mobilů. T-Mobile na Colours opět odměňoval za recyklaci

Zásilkovna nyní připomíná i vlastní akci, v rámci které můžete rovněž odevzdat telefon na kterémkoliv podacím místě s bezplatným kódem „98 765 259“. Pakliže v termínu od 2. do 31. března tímto způsobem odešlete starý mobil, přispějete zároveň 10 korun na spolek Silou hlasu, který začleňuje lidi s poškozením jemné motoriky horních končetin do běžného života tím, že je v bezplatném kurzu naučí ovládat počítač hlasem.

