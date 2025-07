Návštěvníci přinesli stovky starých mobilů. T-Mobile na Colours opět odměňoval za recyklaci

T-Mobile na festivalu Colours of Ostrava znovu sbíral k recyklaci staré telefony

Za první tři dny vybral přes 680 zařízení, rekord z loňska se tak nejspíš podaří překonat

Tentokrát operátor rozdával dárky v podobě powerbanky či bezdrátových sluchátek

Operátor T-Mobile, který je po roce znovu jedním z generálních partnerů, dovezl na festival Colours of Ostrava jak svou stage, tak i velký stánek s výhledem. V něm najdete koš určený ke sběru starých telefonů ve spolupráci s českou firmou Remobil. Kdo si na Colours přivezl starý, nepotřebný mobil a vložil jej zde do sběrného boxu, neodešel s prázdnou. Telefonů se navíc zcela jistě vybralo více než vloni.

T-Mobile a Remobil sbírají staré telefony

Za každý „odhozený“ mobil získáte jeden poukaz do soutěže, který můžete přímo před zraky obsluhy setřít a dozvědět se svou výhru. Každý den se na stánku rozdávají sluchátka T-Mobile, značková powerbanka a také merch a upomínkové předměty jak operátora T-Mobile, tak s logem festivalu Colours of Ostrava. Například špunty do uší, tričko, batůžek, šňůrku na krk, termohrnek nebo karetní hru Dobble.

Podle informací z loňského ročníku se vybralo kolem 700 telefonů za čtyři festivalové dny. Letos se takřka stejný počet vybral jen za tři dny, od středy do pátku. V pátek večer prý bylo vybráno kolem 680 starých nepotřebných telefonů určených k recyklaci. Během tradičně nejsilnějšího festivalového dne – soboty – tak počet pravděpodobně ještě poskočí.

Sběrné boxy zajišťuje nezisková společnost Remobil, která se sběru a recyklaci starých mobilních telefonů věnuje už od roku 2015. Své sběrné koše má na desítkách míst po celé České republice, spolupracuje s více než tisícovkou firem, například i Českou poštou. Starý mobil můžete k recyklaci poslat také Zásilkovnou, s využitím speciálního kódu „98 765 259“ navíc neplatíte za dopravu.

T-Mobile spolupracuje s Remobilem dlouhodobě, například Za celý loňský rok se v rámci této spolupráce podařilo operátorovi zajistit recyklaci 47 000 telefonů, což vedlo k úspoře 124 tun emisí CO 2 a 1,7 milionu litrů vody.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.