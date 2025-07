T-Budka konečně v akci. Návštěvníkům Colours of Ostrava dodává internet s rychlostí až 1 Gb/s

T-Mobile vyjel na festival Colours of Ostrava se svou mobilní základnovou stanicí nové generace

Mobilní vysílač, přezdívaný T-Budka, zajišťuje signál 5–6 tisícům lidí v jednu chvíli

Podařilo se nám naměřit rychlost bezmála 1 Gb/s, klíčová je ale stabilita celé sítě

T-Mobile vloni na své „zahrádce“ vedle sídla společnosti v pražských Roztylech prezentoval novou mobilní základnovou stanici (BTS), kterou navrhl a uvedl do provozu ve spolupráci s kolegy z Deutsche Telekom. Výhody jsou zřejmé – vyšší efektivita, menší rozměry a snadnější obsluha. Nyní jsme si mohli mobilní BTS prohlédnout konečně v akci a v plném zápřahu.

T-Budka od T-Mobilu na Colours of Ostrava

Základem je klecová konstrukce, která má jak praktickou výhodu, protože je celá stanice díky ní lehčí a lépe se s ní manipuluje, tak má i marketingový přesah, protože část je osvětlená a logo operátora je tak vidět i ve tmě. Samotná základnová stanice má plochu pouze 4 m² (s kovovým ukotvením 16 m²) a hmotnost 1,1 tuny.

V porovnání s předchozími „mobilkami“ jde o velký posun, ty vážily 3–3,5 tuny. Novou generaci mobilní BTS navíc zvládnou postavit 2 pracovníci (v krizových případech prý i jen jeden) a zabere to asi 2 hodiny. Zatímco starší stanice vyžadovaly sílu alespoň 4 pracovníků a uvedení do provozu většinou trvalo 1–2 dny.

Nad konstrukcí je umístěna hydraulická anténa, která se umí vysunovat do výšky 1,5–8 metrů. V případě festivalu Colours of Ostrava (a Beats for Love, kde byla T-Budka využita vůbec poprvé) však operátor nevsadil na 360° omnianténu, nýbrž sadu tří vysílačů: malý pro GSM (low-band, 800 a 900 MHz, volání a základní přenos dat), sekundární pro 4G LTE (1 800, 2 100 a 2 600 MHz) a nakonec C-Band pro 5G (hlavní frekvence 3 500 MHz).

Svižný internet a stabilní síť

Zejména díky silné C-Band anténě dokáže mobilní BTS od T-Mobilu zásobit signálem 5–6 tisíc uživatelů v jednu chvíli. I samotná rychlost je pozoruhodná, jen několik metrů od vysílače jsme naměřili necelý gigabit, konkrétně 904 Mb/s download a upload 40,5 Mb/s. Jen pro zajímavost, C-Band s šířkou pásma 130 MHz, který používá i tato BTS, je v teoretické rovině schopný dosáhnout rychlosti až 3,5 Gb/s.

Jen T-Mobile má v areálu tři mobilní základnové stanice starší generace a jednu tuto novou, několik běžných dovezl i Cetin. Cílem je zajistit, aby nedocházelo k výpadkům vzhledem ke cashless systému na celém festivalu – platí se pouze kartou a konektivitu všech terminálů zajišťuje právě T-Mobile – a také aby mohli návštěvníci promptně sdílet fotky, videa a podobně. Operátoři Vodafone i O2 potvrdili, že v areálu Dolních Vítkovic, kde se festival odehrává, také posilovali vlastní či sdílené BTS.

