Xiaomi 17 Ultra přepisuje pravidla mobilní fotografie. Láká i na neuvěřitelné zvýhodnění přes 14 tisíc

Xiaomi dnes představilo novou vlajkovou řadu Xiaomi 17. Pokud jste čekali na telefon, který posune mobilní fotografii zase o kus dál, právě jste se dočkali. Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra jsou od dnešního dne skladem, a to rovnou se speciální startovací nabídkou, díky které můžete ušetřit až 14 600 Kč a získat i profesionální fotokit zdarma.
Na startu prodeje ušetříte až 14 600 Kč
Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra se vyplatí koupit hned v prvních dnech prodeje. U Mobil Pohotovosti pořídíte novinky se slevou, bonusem a včetně dárků, celkově tak ušetříte až 14 600 Kč.
K nákupu Xiaomi 17 a 17 Pro získáte:
- Sleva až 2 500 Kč: (pouze Xiaomi 17)
- Bonus až 4 500 Kč: k výkupu vašeho stávajícího telefonu
- Dárek v hodnotě 4 990 Kč: robotický vysavač Xiaomi nebo profesionální Photography Kit Pro (pouze Xiaomi 17 Ultra)
- Sleva 2 799 Kč na ISIC: studentská 7% sleva
- Dárek za recenzi: Pákový kávovar Xiaomi v hodnotě 2 390 Kč
Xiaomi 17 začíná díky slevě a výkupnímu bonusu na ceně 19 490 Kč (běžně 22 990 Kč). Xiaomi 17 Ultra vychází díky štědrému bonusu už na 31 490 Kč (běžně 35 990 Kč) a navíc k telefonu dostanete jeden ze dvou výše uvedených dárků v hodnotě 5 tisíc.
Xiaomi 17 jen za 536 Kč měsíčně
Nejvýhodnější cestou k novému Xiaomi 17 je služba Koupíš, Prodáš, Splácíš. Pokud při koupi novinky zároveň v Mobil Pohotovosti prodáte svůj starý telefon, cena se vám výrazně poníží. S využitím výkupního bonusu vás pak nové Xiaomi 17 může vyjít na pouhých 536 Kč x 26 měsíců. A využít můžete i nákup na splátky bez navýšení.
Mobil Pohotovost si dlouhodobě drží nejlepší výkupní ceny na trhu. Celý proces je maximálně jednoduchý – vše vyřídíte na jedné ze 13 kamenných prodejen po celé ČR, nebo klidně z pohodlí domova online přes mp.cz/vykup.
Xiaomi 17 Ultra: nový vládce fotomobilů
Zatímco základní Xiaomi 17 boduje špičkovým výkonem, skutečnou hvězdou je Xiaomi 17 Ultra, který ve spolupráci s legendární značkou Leica útočí na trůn nejlepšího fotomobilu světa. Základem je masivní 1″ snímač hlavního 50Mpx fotoaparátu, který pojme obrovské množství světla a s dynamickým kontrastem si poradí na úrovni zrcadlovek.
Skutečnou revolucí je pak inovativní 200Mpx periskopický teleobjektiv s unikátní variabilní ohniskovou vzdáleností 75–100 mm. V praxi to znamená dokonale plynulý optický zoom bez ztráty jediného detailu, což z telefonu dělá nástroj pro skvělé portréty i makro záběry.
Nejen telefony: Nové tablety, hodinky i lokalizátor
Společně s vlajkovými smartphony představilo dnes Xiaomi také nové tablety Xiaomi Pad 8 a Pad 8 Pro, které navíc do startu prodeje můžete ulovit se slevou až 2 000 Kč. Ukázaly se ale také nové chytré hodinky Xiaomi Watch 5, bezdrátová sluchátka Redmi Buds 8 Pro a jako úplnou novinku v portfoliu představilo Xiaomi i lokalizátor Xiaomi Tag. Všechny novinky můžete omrknout na mp.cz/xiaomi-17.