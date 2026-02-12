Nejlepší emulátor Nintendo Switch pro Android? Tenhle rozhodně stojí za vyzkoušení

- Nevíte, jaký emulátor Nintenda Switch pro Android vyzkoušet? Kenji-NX určitě stojí za to
- Vývojáři jej navíc nyní vylepšili o spoustu užitečných vychytávek, které zpříjemní hraní
- V rostoucí konkurenci má rozhodně co nabídnout
Nintendo Switch je populární a velmi pozoruhodná konzole, neboť i se slabším hardwarem se ji podařilo bez ztráty kytičky porazit takové velké váhy, jako je Sony s PlayStationem 5 či Microsoft s Xboxem Series X/S. Není proto divu, že šikovným vývojářům vrtalo hlavou, jakým způsobem spustit (nejen) oblíbeného Maria a Zeldu také na chytrých telefonech, které si s výkonem Switche rozhodně nezadají. Odpovědí na tuto otázku je emulátor s názvem Kenji-NX pro operační systém Android.
Skvělý emulátor Nintenda Switch dostal zásadní vylepšení
Ten sice není žádnou velkou novinkou, nicméně tentokrát tým stojící za tímto emulátorem vydal novou verzi s číselným označením 2.1.0, která přináší řadu vylepšení. V první řadě by emulované hry by měly pokračovat v běhu, i když je aplikace spuštěna na pozadí, což je jistě vítané vylepšení. Tým také uvádí, že opravil zobrazení her na tabletech a ohebných smartphonech.
Kenji-NX v2.1.0 také opravuje nefunkční triggery v případě využití gamepadů od Xboxu, zavádí posuvník pro nastavení velikosti virtuálního ovladače (spolu se šesti novými rozvrženími), přidává možnost deaktivovat vláknové vykreslování pro zlepšení kompatibility a usnadňuje přidávání zkratek na domovskou obrazovku pro hry. I když se může zdát, že se nejedná o velké změny, v praxi vám tyto novinky mohou ušetřit značnou míru frustrace.
Vývojový tým také zlepšil celkový výkon až o 10 %, zmenšil velikost aplikace o 40 % a implementoval řadu oprav pro zařízení disponujícími nejvýkonnějšími mobilními čipsety od Qualcommu z řady Snapdragon 8 Elite.
Mezi tyto opravy patří vylepšená stabilita a paměťové opravy pro GPU, řešení některých pádů při spuštění a vypnutí a vylepšená synchronizace s grafikou. Emulátor Nintenda Switch Kenji-NX pro Android se tak přihlásil o korunu nejlepšího emulátoru, což v konkurenci Edenu a Citronu nebude mít jednoduché.