Přehrávač VLC dostane geniální novinku! Umělá inteligence vytvoří titulky v reálném čase

Jedním z prvních programů, který si novopečený majitel notebooku libovolné značky patrně do svého zařízení stáhne, je program na přehrávání audio a video souborů. Mezi ty nejpopulárnější na světě patří dlouhodobě VLC od společnosti VideoLAN, který si poradí prakticky s jakýmkoli typem zvukového či video souboru, přičemž navíc disponuje nízkou náročností na systémové prostředky, velmi jednoduchým ovládáním nebo podporou pro externí titulky. A právě v poslední zmíněné oblasti se ještě hodlá zlepšit.

Ne vždy totiž k danému videu máme k dispozici také titulky a když už k dispozici jsou, ne vždy mají odpovídající kvalitu. Právě tento nedostatek chce VideoLAN u svého stěžejního produktu jednou pro vždy vyřešit. Jak? No přece s pomocí umělé inteligence. Na veletrhu CES v Las Vegas společnost demonstrovala schopnosti jejich AI, která dokáže v reálném čase vytvářet titulky k videu, a to rovnou ve více než 100 jazycích a kompletně offline.

VLC automatic subtitles generation and translation based on local and open source AI models running on your machine working offline, and supporting numerous languages!

Demo can be found on our #CES2025 booth in Eureka Park. pic.twitter.com/UVmgT6K4ds

January 8, 2025