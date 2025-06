Samsung SmartThings: chytrá domácnost v jediné aplikaci, navíc s podporou širokého portfolia značek

Ekosystém SmartThings od Samsungu není tak známý, přesto má mnoho co nabídnout

Skrze nejrůznější automatizace můžete svou domácnost snadno a rychle proměnit v chytrou

Podporováno je přes 5 tisíc produktů od celé řady značek

Pokud jste se někdy zamýšleli nad proměnou vaší domácnosti na chytrou, jistě jste hned na začátku narazili na jednu zásadní otázku: na jaké platformě chytrou domácnost postavím? Odpovědí je celá řada a žádná z nich není ta správná, záleží jen na osobních preferencích. Zatímco pro začátečníky se nabízí sázka na osvědčenou trojici Google Home/Amazon Alexa/Apple HomeKit, pokročilejší ocení třeba Home Assistant. Trochu stranou stojí platforma SmartThings od Samsungu, kterou mají mnozí zaškatulkovanou jako „platformu od Samsungu pro Samsung“. Jak je to ale doopravdy?

Chytrá domácnost podle Samsungu

Jihokorejský gigant se svým SmartThings jde trochu jinou cestou. Ačkoli se to nabízí, nechce svým systémem konkurovat „velké trojici“, zároveň ale neplatí, že by se jednalo jen o systém pro produkty od Samsungu. SmartThings totiž umožňuje připojení i řady konkurenčních produktů, čímž se výrazně rozšiřují možnosti integrací a propojení vaší chytré domácnosti.

Trochu jiná cesta spočívá také ve skutečnosti, že SmartThings nepropojuje úplně všechno, co by vás napadlo, ale do svého ekosystému si produkty pečlivě vybírá. I když se to může zdát jako nevýhoda, opak je pravdou – namísto spousty zbytečných propojení se můžete soustředit jen na ta důležitá a užitečná.

Jak taková modelová domácnost funguje, jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži v testovacím pražském bytě kousek od Andělu, kde jsme se byli osobně podívat. Na první pohled se tato modelová domácnost od té běžné příliš neliší, což je právě kouzlo chytrých domácností. Při demonstraci ukrytých technologií ale poměrně rychle poznáte, v čem je „jádro pudla“.

Chytré spotřebiče zahrnovaly například pračku a sušičku, ledničku, mikrovlnnou troubu, varnou desku, robotické i klasické vysavače či světla. To vše máte na povel z mobilní aplikace SmartThings, která je dostupná nejen pro Android, ale také na iOS. Ta má navíc velmi pěkný design a snadno se v ní zorientujete. Troufám si napsat, že z trojice aplikací Apple Home, Google Home a SmartThings vypadá ta od Samsungu jednoznačně nejlépe.

Podporované zařízení můžete do své domácnosti poměrně snadno přidat – jakmile se k němu totiž přiblížíte, vyskočí vám dialogové okno, které vás propojením srozumitelně provede. V přehledu domácnosti, jenž je k dispozici ve 3D, následně můžete ovládat svou domácnost odkudkoli.

O zapínání a vypínání jednotlivých spotřebičů na dálku ale chytrá domácnost není, zakopaný pes je totiž v automatizacích a plánování úspor – k těm si můžete povolat na pomoc například umělou inteligenci, která vám poradí, jak snížit váš účet za energie.

Automatizace, které dávají smysl

Ekosystém SmartThings například pozná, když opustíte domov, a na základě toho dokáže vypnout spotřebiče, které by jinak mohly zbytečně spotřebovávat energii. Zároveň se také může po vašem odchodu spustit úklid s pomocí robotického vysavače, takže vás nebude rušit vysáváním, když jste zrovna doma. Funguje to ovšem také obráceně – jakmile se blížíte ke svému domovu, umí chytrá domácnost například zapnout klimatizaci a přivítat vás příjemným mikroklimatem po návratu.

Nebo si po vašem ranním probuzení můžete po přesunu do obývacího pokoje ihned vychutnat ranní zprávy na zapnuté televizi. Na televizi vám navíc může vyskočit i upozornění, že pračka právě doprala a myčka už také dokončila svůj cyklus.

O to vše se postarají rutiny, které si v rámci aplikace můžete nastavit sami, nebo si je nechat navrhnout přímo od aplikace. To přijde vhod ve chvíli, kdy si pořídíte nový spotřebič a prozatím jste ještě nepřemýšleli nad tím, jak ho aktivně zapojit do vaší domácnosti.

S tím souvisí také jedna podstatná výhoda – na rozdíl od jiných systémů nepotřebujete vlastnit samostatnou krabičku pro komunikaci všech zařízení, tedy takzvaný hub. Ten je totiž integrován v produktech od Samsungu.

Jak můžete rutiny využít ve svůj prospěch kreativními způsoby? Můžete například skrze chytrý lokalizační štítek Galaxy SmartTag 2 sledovat svého domácího mazlíčka, aby se nevydal na procházku po okolí, a ve vhodný čas mu dát najíst prostřednictvím chytrého dávkovače krmiva (a s integrovanou kamerou ho zkontrolovat, zda snědl všechno), před spaním se mohou patřičně ztlumit světla a z reproduktorů se začne linout relaxační hudba nebo si můžete nastavit příjemnou atmosféru pro herní víkend.

SmartThings podporuje tisíce zařízení, nechybí ani Matter

Kromě zařízení a spotřebičů, které jsou certifikovány přímo pro používání, se systémem SmartThings můžete propojit poměrně širokou paletu produktů – aplikace SmartThings App umožňuje připojit a ovládat chytrá zařízení kompatibilní se standardem Matter, a pokud domácí spotřebiče a televizory splňují standard HCA, lze je připojit a ovládat pomocí aplikace SmartThings bez ohledu na jejich značku. Obavy nemusíte mít ani o soukromí, a to díky ochraně skrze Samsung Knox.

Kompatibilních zařízení najdete na trhu celou řadu, nicméně pokud si nebudete jistí, můžete využít seznam na stránkách Samsungu a ještě před koupí se přesvědčit, zda vám plánovaný spotřebič dobře zapadne do chytré domácnosti. Ekosystém SmartThings ovšem podporuje přes 5 tisíc různých produktů, včetně více než 200 produktů, které vyrábí přímo Samsung.

Důležité je, že Samsung se svým řešením SmartThings podporuje i Matter. Jedná se otevřený standard pro chytrou domácnost, který umožňuje, aby spolu zařízení od různých výrobců spolehlivě a jednoduše komunikovala, bez ohledu na značku. Vznikl jako společná iniciativa velkých hráčů, kde kromě Samsungu najdete Apple, Google, Amazon, či IKEA a dalších v rámci aliance CSA (Connectivity Standards Alliance).

SmartThings kromě nepříliš využívané Bixby nabízí také integraci s populárními hlasovými asistenty jako Gemini či Amazon Alexa. Díky tomu lze chytrou domácnost plně ovládat hlasovými příkazy. Pokud tedy zvažujete, na jaké platformě vybudujete svou chytrou domácnost, SmartThings od Samsungu rozhodně také stojí za zvážení. V praxi totiž jde o velmi kvalitní řešení.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.