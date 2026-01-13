TOPlist

WhatsApp konečně řeší bezpečnost dětí. Zavádí šikovnou novinku pro rodiče

Jakub Fišer
Jakub Fišer 13. 1. 20:30
0
WhatsApp, rodičovská kontrola
  • WhatsApp nasazuje novou bezpečnostní vrstvu, účty rozdělí na primární a sekundární
  • V praxi tak bude moci rodič mnohem podrobněji spravovat profil svého dítěte, nebo třeba seniora

WhatsApp chystá zásadní novinku v oblasti bezpečnosti: do aplikace míří rodičovské kontroly v podobě „sekundárních“ účtů, které umožní rodičům spravovat dětské profily, aniž by porušili jejich soukromí. Funkce je zatím ve fázi beta verze pro Android a není jisté, kdy ani zda se dostane do finálního vydání. Z pohledu rodičů může jít o jeden z nejdůležitějších kroků WhatsAppu za poslední roky.​

WhatsApp zavádí rodičovské účty

WhatsApp zavádí tzv. stupňový systém účtů: primární účet drží rodič či opatrovník, sekundární účet je určen pro dozorovaného uživatele, typicky dítě nebo teenagera. Sekundární účet se naváže na primární pomocí speciálního párovacího procesu, který jasně propojí oba profily, ale zachová šifrování komunikace mezi dítětem a jeho kontakty.​

Ve výchozím nastavení budou mít sekundární účty několik omezení: kontaktovat a být kontaktován budou moci jen uloženými kontakty, profilové informace uvidí pouze kontakty a přečtené zprávy nebudou potvrzovány kvůli vypnutým potvrzením o přečtení. Cílem je snížit riziko nevyžádaných zpráv od cizích lidí a současně dítě nenutit k úplnému „dozoru přes rameno“ ze strany rodičů.​

Rodič uvidí všechno

Primární účet dostane nový panel, ve kterém může spravovat bezpečnost a soukromí sekundárního účtu. Rodič uvidí přehled vybraných aktivit, například změny nastavení nebo obecné informace o využívání účtu, ale nebude mít přístup k obsahu konverzací ani k hovorům, protože end‑to‑end šifrování zůstává zachováno.​

Výchozí limity půjde upravit, pokud bude rodina chtít více svobody nebo naopak přísnější režim. Podle informací serveru WABetaInfo se ale funkce neoznačuje explicitně jako nástroj „pro rodiče a děti“, takže ji půjde využít i v jiných scénářích, kde je potřeba sekundární, omezený účet; třeba pro seniory.​



Aplikace WhatsApp na chytrém telefonu (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

ChatGPT ruší integraci na WhatsAppu: speciálním trikem už jej v letadle nespustíte

Proč je to pro WhatsApp zásadní

WhatsApp sice formálně stanovuje minimální věk 13 let, ale v praxi jej obejít znamená jen zvolit jiný rok narození, takže přítomnost dětí na platformě je realita, nikoli výjimka. Až dosud museli rodiče spoléhat na systémové rodičovské kontroly na úrovni zařízení nebo na externí nástroje, protože samotná aplikace nenabízela žádný cílený mechanismus pro dohled.​

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Elon Musk s klaunskou maskou (ilustrační obrázek)
Elon Musk zuří kvůli spojení Applu a Googlu. Koncentrace moci, vykřikuje
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 19:30
0
Reproduktor Niceboy Vulcan
Nový Niceboy Vulcan rozjede každou párty. Slibuje výkon 80 W a výdrž až 12 hodin
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 18:00
0
Apple Creator Studio
Zdarma už jen napůl. Apple přidává předplatné k Pages, Numbers a Keynote
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 17:15
0
Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra
Lednová akce drtí ceny Samsungu: extrémně výhodně koupíte Galaxy Watch 8, skvěle vychází i telefony a tablety
PR článek
PR článek PR článek 16:32

Kapitoly článku