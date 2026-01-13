WhatsApp konečně řeší bezpečnost dětí. Zavádí šikovnou novinku pro rodiče

- WhatsApp nasazuje novou bezpečnostní vrstvu, účty rozdělí na primární a sekundární
- V praxi tak bude moci rodič mnohem podrobněji spravovat profil svého dítěte, nebo třeba seniora
WhatsApp chystá zásadní novinku v oblasti bezpečnosti: do aplikace míří rodičovské kontroly v podobě „sekundárních“ účtů, které umožní rodičům spravovat dětské profily, aniž by porušili jejich soukromí. Funkce je zatím ve fázi beta verze pro Android a není jisté, kdy ani zda se dostane do finálního vydání. Z pohledu rodičů může jít o jeden z nejdůležitějších kroků WhatsAppu za poslední roky.
WhatsApp zavádí rodičovské účty
WhatsApp zavádí tzv. stupňový systém účtů: primární účet drží rodič či opatrovník, sekundární účet je určen pro dozorovaného uživatele, typicky dítě nebo teenagera. Sekundární účet se naváže na primární pomocí speciálního párovacího procesu, který jasně propojí oba profily, ale zachová šifrování komunikace mezi dítětem a jeho kontakty.
Ve výchozím nastavení budou mít sekundární účty několik omezení: kontaktovat a být kontaktován budou moci jen uloženými kontakty, profilové informace uvidí pouze kontakty a přečtené zprávy nebudou potvrzovány kvůli vypnutým potvrzením o přečtení. Cílem je snížit riziko nevyžádaných zpráv od cizích lidí a současně dítě nenutit k úplnému „dozoru přes rameno“ ze strany rodičů.
Rodič uvidí všechno
Primární účet dostane nový panel, ve kterém může spravovat bezpečnost a soukromí sekundárního účtu. Rodič uvidí přehled vybraných aktivit, například změny nastavení nebo obecné informace o využívání účtu, ale nebude mít přístup k obsahu konverzací ani k hovorům, protože end‑to‑end šifrování zůstává zachováno.
Výchozí limity půjde upravit, pokud bude rodina chtít více svobody nebo naopak přísnější režim. Podle informací serveru WABetaInfo se ale funkce neoznačuje explicitně jako nástroj „pro rodiče a děti“, takže ji půjde využít i v jiných scénářích, kde je potřeba sekundární, omezený účet; třeba pro seniory.
Proč je to pro WhatsApp zásadní
WhatsApp sice formálně stanovuje minimální věk 13 let, ale v praxi jej obejít znamená jen zvolit jiný rok narození, takže přítomnost dětí na platformě je realita, nikoli výjimka. Až dosud museli rodiče spoléhat na systémové rodičovské kontroly na úrovni zařízení nebo na externí nástroje, protože samotná aplikace nenabízela žádný cílený mechanismus pro dohled.